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候选人面试安排软件，也称为面试安排软件，可以自动安排候选人面试的过程。它通过简化面试流程和增强候选人体验来提高人力资源人员和招聘人员的效率。这些工具取代了长时间的电子邮件交流和耗时的电话，使人力资源团队、招聘经理和招聘人员能够实时监控即将到来的面试。他们利用招聘经理和面试官的日历来确定安排电话面试、现场小组面试和视频面试的最佳时间。主要功能通常包括与电子邮件和日历的集成、预填充的电子邮件模板、重新安排选项以及通过电子邮件或文本自动提醒面试官和候选人。面试安排软件通常与申请人跟踪系统 (ATS) 无缝集成，并且通常与视频面试平台一起使用。