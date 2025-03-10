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候选人面试安排软件，也称为面试安排软件，可以自动安排候选人面试的过程。它通过简化面试流程和增强候选人体验来提高人力资源人员和招聘人员的效率。这些工具取代了长时间的电子邮件交流和耗时的电话，使人力资源团队、招聘经理和招聘人员能够实时监控即将到来的面试。他们利用招聘经理和面试官的日历来确定安排电话面试、现场小组面试和视频面试的最佳时间。主要功能通常包括与电子邮件和日历的集成、预填充的电子邮件模板、重新安排选项以及通过电子邮件或文本自动提醒面试官和候选人。面试安排软件通常与申请人跟踪系统 (ATS) 无缝集成，并且通常与视频面试平台一起使用。
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Trakstar Hire
hire.trakstar.com
用于无忧和协作招聘的在线申请人跟踪软件。包括一键式职位发布到最佳工作委员会，可自定义的招聘工作流程，合规性报告等。 雇用是Trakstar的申请人跟踪系统（ATS）。轻松管理简历，吸引来自各种来源的候选人，管理您的职业网站，与您的招聘团队合作，并为您的招聘工作生成报告 - 所有这些都可以通过一种解决方案。雇用可以帮助公司自动化端到端的招聘过程，从发布工作到选择理想的候选人。 管理每个简历。简历流入雇用状态，并被解析为一贯成型的候选人资料。 与招聘团队合作。招聘经理和面试官可以提供候选反馈，并直接从其电子邮件和日历中接受面试请求。 衡量您的招聘成功：在Trakstar Insights中生成报告，并通过基准测试，可帮助您在招聘过程中识别瓶颈以及如何与类似的同行组堆积。 产品描述 Hire是Trakstar的申请人跟踪系统。管理招聘过程的每个步骤，从招聘人才到选择合适的候选人。
Rolebot
rolebot.io
Rolebot 是用于对外招聘工作的即插即用框架。在人工智能的驱动下，Rolebot 使您和您的 TA 团队能够扩展外向采购和参与工作，无需手动提升或浪费时间，并衡量每日回报。告别繁琐的逐个个人资料搜索。每天 10 次/分钟以内即可实现相同的生产率甚至更高。 Rolebot 的客户包括：Snowflake、Sandvik 和 USC
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招聘 CRM 和 ATS，适用于快速发展的招聘和人力资源公司。
candidate.fyi
candidate.fyi
欢迎来到candidate.fyi，这是一个终极候选人体验平台，彻底改变了您与人才互动的方式。我们的平台与您的 ATS 无缝集成，自动化并简化了候选人沟通的各个方面，从个性化消息到录取通知书、入职前、入职和实时候选人体验调查。通过我们的定制和品牌门户，候选人可以进入一个充满信息和赋权的世界。他们可以毫不费力地跟踪自己的进度，随时了解即将采取的步骤，发现他们将在何时会见谁，并深入了解沉浸式雇主品牌内容。从面试准备到探索公司文化，我们的候选人门户提供全面的体验，给人留下持久的印象。通过candidate.fyi，您可以在面试过程的每个阶段收集候选人的情绪反馈，并在整个面试过程中跟踪候选人的参与度。在candidate.fyi，我们相信将面试过程变成令人难忘的事情。我们致力于让每位候选人的旅程变得非凡，让他们感到受到重视、支持并对未来的可能性感到兴奋。
myInterview
myinterview.com
一个视频胜过一千份简历。 myInterview 已处理超过 7,000,000 份面试，为小型企业、大型公司和企业提供直观、协作且可靠的招聘平台。了解简历背后的个性，并在候选人走进大门之前与他们会面！借助可定制的品牌、ATS 集成和智能候选名单，寻找下一个明星员工的道路变得更加容易。只需几分钟即可设置并开始面试。今天开始免费。
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire 是一款人工智能驱动的招聘助手，可在几分钟内自动参与、筛选和安排与顶尖候选人的面试，从而显着减少招聘时间（和成本）。
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 通过以人为本的 AI 提升整个招聘体验，同时实现 90% 的面试管理任务自动化。我们的平台深受 Hubspot、Spotify、Priceline 和 Lyft 等公司的全球人才团队的信赖，不仅可以自动安排面试时间，还可以让候选人和面试官在整个招聘过程中保持深度参与。获得强大的见解和人工智能驱动的建议，以简化流程并确保每位面试官始终做好充分准备。结果呢？卓越的候选人体验将持续为您带来顶尖人才。凭借自动多日面试安排、短信和 WhatsApp 通信、工作流程自动化、智能面试官选择以及强大的数据和基准报告等先进功能，我们正在帮助企业公司将招聘时间缩短一半。访问 Goodtime.io 了解更多信息
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一个技能智能平台，帮助企业通过虚拟评估和面试工具高效筛选候选人。
Emi
emilabs.ai
消除一线招聘中的摩擦。 Emi 是一线招聘自动化平台，可帮助招聘人员和招聘经理快速填补大量职位，并提供响应迅速的候选人体验。
Sense
sensehq.com
Sense 是领先的人工智能人才参与平台，通过将个性化全渠道候选人体验与提高的招聘人员效率无缝融合，重新定义了招聘流程。 Sense 受到 1,000 多个组织的信赖，提供一整套功能，包括招聘自动化、人才 CRM、营销活动、候选人评分和匹配、AI 聊天机器人、短信、面试安排和推荐。通过 Sense，尖端技术与直观功能的融合，优化人才招聘过程中的每一步。
Evie
evie.ai
Evie是一款AI招聘协调员应用，帮助招聘人员简化面试安排，提高效率，节省时间，与候选人和面试官保持良好互动。
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop 通过面试安排、面试官培训操作和综合分析帮助提高招聘操作的效率。该解决方案与电子邮件、日历、Slack、Zoom/Google Meets 和您的申请人跟踪系统集成，可帮助您为您的团队提供最佳的候选人体验和内部招聘体验。我们的平台帮助招聘团队、小型团队和时间有限的团队更有效地参与。您将能够： - 找到完美的面试时间表，并立即交付 - 提供一流的候选人体验 - 更快地培训内部面试官 - 定制您的面试官需求 - 使用招聘绩效指标做出数据驱动的决策 查看我们在 Modernloop.io
Lyssna
lyssna.com
Lyssna是一个远程用户研究平台，帮助企业通过调查、可用性测试和访谈收集用户反馈，以提升产品和用户体验。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一个招聘体验平台，提供视频面试、评估工具和AI聊天助手，旨在简化招聘流程并减少偏见。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款基于云的人力资源管理软件，旨在为中东市场简化人力资源流程，确保遵守当地法规并提高生产率。
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe是一个调度平台，帮助用户简化预约管理，提供可自定义的预订页面，支持多种日历集成和自动化功能。
Workstream
workstream.us
Workstream是针对小时工的HR、工资和招聘平台，帮助企业简化HR任务、招聘和支付团队。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter是一个视频面试平台，提供预录和实时面试工具，支持多语言和时区，助力各类企业快速高效招聘。
Setmore
setmore.com
Setmore是一款在线预约调度软件，可以管理预约、日程和客户，支持多员工管理和安全在线付款。
Rakuna
rakuna.co
Rakuna 是一个重新定义顶级雇主招聘年轻人方式的招聘平台。 Rakuna 平台包括 Rakuna Recruit（用于招聘线下活动的最简单的移动应用程序）和 Rakuna Recruit Dashboard（用于校园/活动招聘的活动管理和候选人关系管理仪表板）。我们正在继续扩展我们的产品套件，包括有助于简化招聘操作并扩大公司招聘营销工作的招聘工具，例如面试安排、短信招聘、招聘 CRM 等。我们是公司雇用千禧一代的方式：https://www.rakuna .co/
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pinpointhq.com
工作流程、漂亮的报告和更简单的招聘流程——不仅适合您的候选人，也适合您自己的团队。使用 Pinpoint 更快地做出更好的招聘决策。
Picktime
picktime.com
Picktime是一款预约管理平台，帮助企业便捷地管理预约、员工与服务，支持多种集成和支付方式，适合各种业务需求。
HigherMe
higherme.com
HigherMe是一款招聘管理工具，简化企业招聘流程，支持申请筛选、面试安排和入职管理，适用于餐饮和零售行业。
Cronofy
cronofy.com
Cronofy是一款调度自动化工具，简化面试安排流程，整合现有应用，提升招聘效率和候选人体验。
Calendly
calendly.com
Calendly是一款在线调度工具，帮助用户简化会议安排，自动化会议流程，支持多种活动类型，适合个人、团队和企业使用。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款申请人跟踪系统（ATS），旨在简化招聘流程，提供可定制的工作流和实时分析，提升团队协作和效率。