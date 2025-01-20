面试安排软件 - 最热门应用 - 罗马尼亚

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候选人面试安排软件，也称为面试安排软件，可以自动安排候选人面试的过程。它通过简化面试流程和增强候选人体验来提高人力资源人员和招聘人员的效率。这些工具取代了长时间的电子邮件交流和耗时的电话，使人力资源团队、招聘经理和招聘人员能够实时监控即将到来的面试。他们利用招聘经理和面试官的日历来确定安排电话面试、现场小组面试和视频面试的最佳时间。主要功能通常包括与电子邮件和日历的集成、预填充的电子邮件模板、重新安排选项以及通过电子邮件或文本自动提醒面试官和候选人。面试安排软件通常与申请人跟踪系统 (ATS) 无缝集成，并且通常与视频面试平台一起使用。
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Calendly
calendly.com
Calendly 通过消除来回的日程安排，帮助个人、团队和组织在全球范围内实现会议生命周期的自动化。 Calendly 使公司能够更快地完成交易、雇用候选人、建立关系和发展业务。 230 个国家/地区的超过 2000 万用户使用 Calendly 来简化会议并更有效、高效地进行协作。要了解更多信息，请访问 Calendly.com Calendly 极大地提高了客户满意度和保留率、招聘周期、成本节约、团队生产力等，正如 Forrester TEI 研究中所述，该研究显示了 318% 的投资回报率和 68.7 万美元的总净利润客户预计将获得超过三年的投资。在此下载完整报告：https://calendly.com/resources/ebooks/forrester-tei。
Setmore
setmore.com
Setmore 是一款在线预约安排软件，可帮助您在线安排预约、管理预约、日程安排和客户，所有这些都通过易于使用的 Web 应用程序完成。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire 是 Trakstar 的申请人跟踪系统 (ATS)。轻松管理简历，吸引来自各种来源的候选人，管理您的职业网站，与您的招聘团队协作，并生成有关您的招聘工作的报告 - 所有这些都只需一个解决方案。 Hire 帮助公司实现从发布职位到选择理想候选人的端到端招聘流程自动化。管理每一份简历。简历流入 Hire 并被解析为格式一致的候选人资料。与招聘团队合作。招聘经理和面试官可以直接从电子邮件和日历中提供候选人反馈并接受面试请求。衡量您的招聘成功：在 Trakstar Insights 中生成包含基准测试的报告，帮助您识别招聘流程中的瓶颈以及您与类似同行群体的比较情况。产品说明 Hire 是 Trakstar 的申请人跟踪系统。管理招聘流程的每一步，从招聘人才到选择合适的候选人。
Rolebot
rolebot.io
Rolebot 是用于对外招聘工作的即插即用框架。在人工智能的驱动下，Rolebot 使您和您的 TA 团队能够扩展外向采购和参与工作，无需手动提升或浪费时间，并衡量每日回报。告别繁琐的逐个个人资料搜索。每天 10 次/分钟以内即可实现相同的生产率甚至更高。 Rolebot 的客户包括：Snowflake、Sandvik 和 USC
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招聘 CRM 和 ATS，适用于快速发展的招聘和人力资源公司。
candidate.fyi
candidate.fyi
欢迎来到candidate.fyi，这是一个终极候选人体验平台，彻底改变了您与人才互动的方式。我们的平台与您的 ATS 无缝集成，自动化并简化了候选人沟通的各个方面，从个性化消息到录取通知书、入职前、入职和实时候选人体验调查。通过我们的定制和品牌门户，候选人可以进入一个充满信息和赋权的世界。他们可以毫不费力地跟踪自己的进度，随时了解即将采取的步骤，发现他们将在何时会见谁，并深入了解沉浸式雇主品牌内容。从面试准备到探索公司文化，我们的候选人门户提供全面的体验，给人留下持久的印象。通过candidate.fyi，您可以在面试过程的每个阶段收集候选人的情绪反馈，并在整个面试过程中跟踪候选人的参与度。在candidate.fyi，我们相信将面试过程变成令人难忘的事情。我们致力于让每位候选人的旅程变得非凡，让他们感到受到重视、支持并对未来的可能性感到兴奋。
myInterview
myinterview.com
一个视频胜过一千份简历。 myInterview 已处理超过 7,000,000 份面试，为小型企业、大型公司和企业提供直观、协作且可靠的招聘平台。了解简历背后的个性，并在候选人走进大门之前与他们会面！借助可定制的品牌、ATS 集成和智能候选名单，寻找下一个明星员工的道路变得更加容易。只需几分钟即可设置并开始面试。今天开始免费。
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire 是一款人工智能驱动的招聘助手，可在几分钟内自动参与、筛选和安排与顶尖候选人的面试，从而显着减少招聘时间（和成本）。
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 通过以人为本的 AI 提升整个招聘体验，同时实现 90% 的面试管理任务自动化。我们的平台深受 Hubspot、Spotify、Priceline 和 Lyft 等公司的全球人才团队的信赖，不仅可以自动安排面试时间，还可以让候选人和面试官在整个招聘过程中保持深度参与。获得强大的见解和人工智能驱动的建议，以简化流程并确保每位面试官始终做好充分准备。结果呢？卓越的候选人体验将持续为您带来顶尖人才。凭借自动多日面试安排、短信和 WhatsApp 通信、工作流程自动化、智能面试官选择以及强大的数据和基准报告等先进功能，我们正在帮助企业公司将招聘时间缩短一半。访问 Goodtime.io 了解更多信息
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
Emi
emilabs.ai
消除一线招聘中的摩擦。 Emi 是一线招聘自动化平台，可帮助招聘人员和招聘经理快速填补大量职位，并提供响应迅速的候选人体验。
Sense
sensehq.com
Sense 是领先的人工智能人才参与平台，通过将个性化全渠道候选人体验与提高的招聘人员效率无缝融合，重新定义了招聘流程。 Sense 受到 1,000 多个组织的信赖，提供一整套功能，包括招聘自动化、人才 CRM、营销活动、候选人评分和匹配、AI 聊天机器人、短信、面试安排和推荐。通过 Sense，尖端技术与直观功能的融合，优化人才招聘过程中的每一步。
Evie
evie.ai
Evie 是世界上最好的人工智能招聘协调员，帮助招聘人员接管耗时的面试安排工作，同时保持人性化。西门子人才招聘顾问 Marta Brockwell 如此评价 Evie：“我每个月安排近一百次面试，有了 Evie，我节省了 30% 的时间！这使我能够专注于真正重要的任务，例如寻找候选人，并投入更多时间筛选最优秀的人才加入我们公司。我还使用 Evie 自动向候选人和招聘经理发送正确的信息（附件、说明等），从而节省了我更多的时间，并确保为所有候选人和面试官提供一致的体验。 Evie 还与我们的候选人进行了良好的互动，提供了顺畅的候选人体验。 Evie 团队反应敏捷，合作愉快。”即使有了自动化，今天的招聘人员仍然很难兼顾面试、让候选人惊叹并赢得人才争夺战。 54% 的招聘人员希望面试安排自动化。 Evie 是由 AI 提供支持的同类最佳面试安排方案，可让招聘人员摆脱面试安排的痛苦，在面试官和候选人之间提供协作体验，并实现： • 面试安排速度提高 10 倍 • 重新安排时间减少 2 倍 • 面试时间节省 30%招聘人员日联系 [email protected] 安排演示和免费试用。
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop 通过面试安排、面试官培训操作和综合分析帮助提高招聘操作的效率。该解决方案与电子邮件、日历、Slack、Zoom/Google Meets 和您的申请人跟踪系统集成，可帮助您为您的团队提供最佳的候选人体验和内部招聘体验。我们的平台帮助招聘团队、小型团队和时间有限的团队更有效地参与。您将能够： - 找到完美的面试时间表，并立即交付 - 提供一流的候选人体验 - 更快地培训内部面试官 - 定制您的面试官需求 - 使用招聘绩效指标做出数据驱动的决策 查看我们在 Modernloop.io
Lyssna
lyssna.com
Lyssna（原名 UsabilityHub）是一个远程用户研究平台，允许公司招募、研究、采访和了解受众，以便创造更好的体验。最好的团队使用 Lyssna，以便他们能够深入了解受众并更快地朝着正确的方向前进。
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员管理功能（工资、人力资源、时间、人才和福利）。 • 可靠的合规性：我们行业领先的安全性可确保您的数据安全，同时我们深厚的合规性专业知识和解决方案可帮助您保护您的业务。 • 易于使用：触手可及的创新、易于使用的功能，让您能够轻松地以符合您需求的方式工作，同时还为您的员工提供更好的体验 • 洞察工作流程：充满信心地做出决策，来自业内最丰富、最强大的劳动力数据库的见解。 • 集成且互联的生态系统：利用最大的人力资源生态系统扩展您的人员管理能力，该生态系统可轻松、安全地与领先的第三方解决方案集成。轻松与会计师、经纪人和金融提供商等重要合作伙伴建立联系。工资单。利用专为帮助您运营业务并满足合规性需求而构建的一体化套件，节省时间并减少错误。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我们致力于让用户安心。 ZenHR 不仅仅是另一个人力资源软件；它也是一个人力资源软件。这是一种变革性的人力资源体验，旨在帮助人力资源部门和员工达到禅宗状态。凭借我们的本地化功能和界面（包括劳动法、外籍人士法规、社会保险和税法），ZenHR 的 HRMS 为中东和北非市场中从中小企业到企业客户的所有人提供服务。
YouCanBookMe
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YouCanBookMe 可让您为您的客户和您的企业创造最佳的预订体验。 * 为您的客户提供更好的预订体验 凭借完全定制且简单易用的日程安排体验，从竞争对手中脱颖而出。 * 预订是您的事。 YouCanBookMe 可让您为您的客户和您的企业打造最佳的预订体验。 * 自定义您的预订页面以适合您的工作方式。 通过多种显示选项和可自定义的通知，为您的企业打造独特的日程安排体验，让您的客户获得最佳的日程安排体验。 * 无摩擦的日程安排可以节省您的时间。 不再需要来回寻找见面时间。让客户在适合的时候通过预订网站为您预订，该预订网站 24/7 全天候值班，可安排、取消和重新安排。 * 消除手动任务。 通过自动视频链接、CRM 更新、提醒、跟进和缺席跟踪，将日程安排交给我们。 * 无缝融入您的工作方式 YCBM 提供许多集成来节省您的时间、减少重复并提高您的工作效率。
Workstream
workstream.us
Workstream 是领先的小时工人力资源、薪资和招聘平台。其智能技术简化了人力资源任务，使特许经营商和企业主可以快速行动、降低劳动力成本并简化运营——所有这些都在一个地方完成。排名前 50 名的快餐店品牌中有 46 个（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 来雇用、留住团队并为其支付工资。请访问 workstream.us 了解更多信息。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先进的视频面试平台。我们的系统提供预先录制的实时视频面试，可以根据任何招聘场景进行定制，并帮助各种规模的公司以更快、更经济高效的方式找到更优质的求职者。
Rakuna
rakuna.co
Rakuna 是一个重新定义顶级雇主招聘年轻人方式的招聘平台。 Rakuna 平台包括 Rakuna Recruit（用于招聘线下活动的最简单的移动应用程序）和 Rakuna Recruit Dashboard（用于校园/活动招聘的活动管理和候选人关系管理仪表板）。我们正在继续扩展我们的产品套件，包括有助于简化招聘操作并扩大公司招聘营销工作的招聘工具，例如面试安排、短信招聘、招聘 CRM 等。我们是公司雇用千禧一代的方式：https://www.rakuna .co/
Pinpoint
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Picktime 是一个预约安排平台，使企业能够轻松管理预约、员工和服务。对于需要任何类型的调度的企业来说，它是一站式解决方案。无论是房间管理、设备租赁、课程预订、活动管理还是课程管理，我们都会为您提供支持。免费注册并看到您的业务收入突飞猛进
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HighMe 让您可以随时随地通过任何设备轻松查找、筛选、面试和入职员工。利用工具和技术来快速审查申请人、安排面试、管理所有招聘委员会帖子以及完成新员工的文书工作，从而减少招聘时间和成本。 HighMe 专为雇用小时工的企业（例如餐馆和零售店）而设计。通过自动求职板重新发布、移动优先申请人跟踪系统、文本到应用技术、一键式面试安排、视频求职信、品牌职业页面、自定义应用程序和基于云的文书工作，随时随地进行招聘。立即注册，每次招聘可节省 6 个小时，面试缺席率减少 67%，每年最多可节省 3,600 美元。
Cronofy
cronofy.com
公司依靠 Cronofy 使用面试安排工具、嵌入式组件和 API 来支持他们的安排。对于招聘人员来说，招聘就是关系。这不是管理行政部门来支持你的关系。这也不是与日历和无休止的日记管理搏斗。借助 Cronofy 强大的日程安排软件，告别重复预订和日程安排冲突。迎接面试官和候选人喜爱的更顺畅的日程安排。更快地安排面试 – 快 12 倍。直接从 ATS 中利用这些节省时间的功能。我们与 80 多个 ATS 集成。 - 我们的面试安排程序可以让您告别来回的电子邮件。生成一次性会议请求链接，其中可以包含多人的可用性和自定义设置。您的团队在为候选人和招聘经理提供预约、会议或面试时间时，可以与他们共享实时空闲情况。您还可以使用我们的扩展程序在网络上的任何位置、在您最喜欢的浏览器、应用程序和电子邮件中进行安排。 - 我们的 API 为软件提供商提供了集成复杂的日程安排功能的机会，与所有主要日历连接并基于实时可用性。在 Cronofy，我们非常重视安全、隐私和数据合规性。您所在的多个数据中心，以便您的数据可以安全地托管在您选择的区域。我们不断努力满足行业和地理标准 - 确保我们的运营超越最低限度的合规性。我们不断改进我们的运营和实践，并自豪地遵守 GDPR、SOC2、ISO27001、ISO2701、HIPAA 和 CCPA。在此处了解有关我们政策的更多信息：https://www.cronofy.com/privacy
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 使人才团队能够通过可行的分析、内置最佳实践以及消除附加组件的一体化解决方案来运行世界一流的招聘流程。其影响在于实时可靠的数据、始终如一的优秀候选人和招聘人员体验以及单一事实来源。毫不妥协地整合，无限扩展。整合的一体化解决方案 Ashby 将您的 ATS、CRM、调度和分析整合到一个具有同类最佳功能的可扩展解决方案中。消除附加组件并降低招聘软件成本。培训您的团队仅使用一种工具来实施世界一流的招聘运营流程。强大的招聘分析为您的团队获取实时可靠的数据和可行的见解，以改进工作流程、与利益相关者无缝沟通并大规模推动流程改进。利用 Ashby 分析成为战略数据讲述者、预测招聘能力并跟踪和优化招聘目标的进度。消除过时的电子表格、报告构建的漫长等待时间以及对数据准确性的任何怀疑。内置最佳实践 Ashby 为您提供所需的内置结构和自动化工作流程，以促进一致、公平的招聘结果。始终提供卓越的候选人体验，同时通过经过审查的模板、可定制的警报和可共享的管道可视化节省时间。让您的团队能够专注于他们喜欢的招聘中那些有回报且富有挑战性的方面。