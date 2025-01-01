国际PEO服务 - 最热门应用

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国际专业雇主组织 (PEO) 为寻求全球扩张的公司提供服务。这些服务使公司能够在国外市场建立合法存在，而无需组建自己的法人实体并承担随之而来的风险。通过与国际 PEO 提供商合作，公司可以获得对其全球运营各个方面的支持，包括招聘、人力资源、福利管理、工资管理、税务合规和其他相关要求。