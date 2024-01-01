国际PEO服务 - 最热门应用 - 阿根廷

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
国际专业雇主组织 (PEO) 为寻求全球扩张的公司提供服务。这些服务使公司能够在国外市场建立合法存在，而无需组建自己的法人实体并承担随之而来的风险。通过与国际 PEO 提供商合作，公司可以获得对其全球运营各个方面的支持，包括招聘、人力资源、福利管理、工资管理、税务合规和其他相关要求。
提交新应用
Easy-Peasy.AI
easy-peasy.ai
Easy-Peasy.AI 是一款人工智能内容助手，可以帮助您完成各种任务。它有超过 80 多个模板可供选择，可以帮助您撰写博客文章、电子邮件、职位描述、感言等。此外，它还可以转录音频并生成 AI 图像。
Dabble
dabblewriter.com
Dabble 于 2017 年推出，是一款易于使用的基于云的写作工具，为业余小说家和经验丰富的出版作者提供了一种简化的方式来组织、访问、情节和创作精彩的故事：手稿、故事笔记、情节、目标、拖放、自动对焦、设备之间自动同步等等！ 无论何时何地灵感袭来，我们都希望帮助您写出最好的作品。
WordAI
wordai.com
WordAI 使用起来很简单。将一段内容复制并粘贴到 WordAI 中。当您单击“重写”时，WordAI 会识别您的单词并重写它们，同时保留您的含义。 WordAI 的独特之处在于，它可以智能地重写您的写作，同时保持核心思想。它替换了文字，同时保持了原始作品的风格，为您提供具有相同基本思想的新鲜内容。
NexMind
nexmind.ai
NexMind 是一个基于人工智能的内容生成器和 SEO 自动化平台。它使用 NLP 和语义推荐在一分钟内创建优化的长格式和短格式内容。为目标受众提供个性化内容，提高网站流量并超越竞争对手。 NexMind 不仅是企业主的完美解决方案，也是想要快速生成和优化高质量内容的营销机构和文案撰稿人的完美解决方案。我们的目标是创建更智能的搜索机器人（称为 SEO 自动化软件），以简化 SEO 流程。我们提供企业SEO平台，帮助品牌提升网站排名并提高知名度。
INS Global
ins-globalconsulting.com
INS Global 提供专业知识来帮助您的业务拓展到新市场。我们提供全面的服务，包括 PEO、招聘和薪资外包，使您的公司能够无缝地进入新市场，同时我们负责您的所有管理义务。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent 是一种全球 EOR 解决方案，使您能够专注于发展世界一流的业务和团队。作为您的合作伙伴，我们让您能够灵活地聘用最优秀的国际人才，而无需建立昂贵的本地实体。作为您的记录雇主，我们让您在世界任何地方都可以轻松进行远程招聘。我们负责 160 个国家/地区的所有就业管理和合规职责，同时为您的员工提供他们需要的工具和支持，让他们感受到自己是您团队的一部分。我们知道您的时间很宝贵，您需要一个值得信赖的合作伙伴来让事情尽可能简单，以便您能够继续经营您的业务。 随时随地就业。无所不在。