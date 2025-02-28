内部通讯软件 - 最热门应用 - 汤加

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内部新闻通讯软件简化了组织内新闻通讯的创建、分发和管理。这些时事通讯专为员工和外部利益相关者等内部受众设计，在提高员工敬业度和培育更强大的组织文化方面发挥着至关重要的作用。通过简化重要信息、更新、公告和其他相关内容的沟通，该软件支持有效的内部沟通。 内部通讯软件通常集成到综合的员工通信平台中，促进自上而下和自下而上的沟通，也可以用作独立的解决方案。对于那些更喜欢新闻通讯而不是其他内部沟通方式（例如面对面更新、内联网或移动应用程序）的公司来说，这是理想的选择。除了公司范围内的新闻和公告之外，各个部门或团队还可以定制新闻通讯，以实现更有针对性和分段的沟通。它们用途广泛，能够覆盖办公室员工、混合员工、远程员工和一线员工。
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Fellow
fellow.app
Fellow 是唯一一款适用于远程和混合团队的一体化人工智能会议转录和管理软件。借助人工智能、行为驱动功能和无缝集成，减少会议和一对一会议的效率，提高效率。 Fellow 通过集成、浏览器扩展和桌面应用程序无缝融入您团队现有的日常流程，因此您在会议之前、期间和之后所需的一切都可以在您需要时随时随地提供。 Shopify、Aledade、Vidyard 和 GoCardless 等具有前瞻性思维的公司相信 Fellow 能够彻底改变他们的会议方式，从而节省团队的时间和金钱。
Guru
getguru.com
企业人工智能搜索、内联网和 Wiki 集于一个平台。 Guru 存在于您已使用的工具中，因此无需进行上下文切换。在任何应用程序中查找信息，如果找不到，请专家帮助，让 Guru 主动识别知识差距、复制知识并将其翻译成 100 种语言......对于您和您的其他人来说，这就像一个聪明的朋友公司。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是现代的Intranet，可以改变所有员工的工作经验，无论他们在哪里工作。 Simpplr是唯一一个统一员工参与，支持和服务的平台，利用最先进的AI模型来提供无缝，凝聚力和个性化的员工体验。 SIMPPLR客户受到700多个全球品牌的信任，包括Moderna，Snowflake，Splunk，Penske，Penske，Eurostar和AAA，可在员工的生产率，保留率和整体满意度上取得显着提高。
Poppulo
poppulo.com
想象一下，传达每个人需要的确切信息 - 目前是如何，何时和在哪里对他们最重要的信息。当消息相关，个性化和可衡量时，消息更有效。 Poppulo使它变得容易。 Poppulo Harmony平台通过Omnichannell员工通信，数字标牌和工作场所管理来毫不费力地连接员工，客户和工作场所，从而帮助企业组织实现了更大的成就。
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast是最重要的，具有前瞻性的员工通信套件。 与现有的仅通过电子邮件或以平台为中心的移动解决方案不同，广播您现有的员工通讯频道将现代员工体验统一。 员工可以收到其电子邮件，SharePoint，Teams，Broadcast Mobile App等的目标通讯。 广播的跨渠道经验鼓励员工在其首选平台上消费内容。 与您的团队和领导者分享实时的跨渠道分析，以跟踪您的组织通讯目标。 广播功能将使您的员工更快乐，简化流程并帮助您达到Rockstar身份。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了内部交流，员工倡导和员工敬业度的顶级，移动优先解决方案。作为服务（SaaS）的软件，该平台汇总了来自官方公司渠道（社交网络，公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户（UGC）和管理员建议的内容。 内容是个性化的，并将其组织到主题渠道中，可以在移动设备，台式机，Intranet，企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以单击与用户的社交媒体配置文件共享。除了内容消耗之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 功能包括： *新内容和内部公司新闻的通知 *一单击与您所有喜欢的社交媒体平台共享 *内部内容“喜欢”和“评论”功能 *创建自己的消息和内容 *参与并查看最新挑战和奖品 *排行榜的可访问性，以查看您和您的同事的排名 *创建并回应测验和民意调查 Sociabble在各个级别的用户体验中采用用户激活，奖励和认可，以最大程度地提高参与度。它独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得容易，快速和引人入胜。员工可以更好地了解公司新闻，更新及其工作场所，从而导致更具参与和有影响力的员工队伍。 公司可以将Sociabble的用途扩展到其合作伙伴，外部影响者或品牌迷。 Sociabble于2014年由一支经验丰富的企业家团队在数字资产管理技术，社交媒体和内容营销方面成立，目前在80多个国家 /地区使用，并收购了一些世界上最负盛名的客户，包括Microsoft，Microsoft，BNP Paribas，L'Oréalal，L'Oréalal和PWC。 Sociabble的总部位于法国巴黎，还在纽约市，伦敦和孟买开展业务。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支持的内部通信平台，Smart Brevity® 是更好沟通的公式。如今，超过 600 个组织使用 HQ 来规划、撰写、发送和衡量更有效的沟通。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonKey是一种强大的内部通信软件，使您可以通过电子邮件客户端（Outlook和gmail）或SMS发送及时的更新给员工。 ContactMonKey正在现代化世界顶级组织的联系，交流和与员工互动的方式。在一个快速变化的工作世界中，我们的工具使公司更容易通过一个平台吸引远程，混合和无桌子的工人。我们帮助内部沟通团队创建，发送和跟踪员工新闻通讯，SMS更新和危机通信，以提高员工参与度和生产力。借助ContactMonKey，您可以通过短信发送精美的HTML电子邮件新闻通讯或危机通信，收集员工反馈，并测量员工电子邮件分析（开放率，点击率，读取费率，ENPS），以了解真正吸引员工的内容。
Publicate
publicate.it
Publicate 是一款 SaaS 应用程序，可帮助内容营销人员利用精选内容来推动新的销售线索和真正的营销成果。在几分钟内创建精选的内容资产，例如电子邮件通讯、综述博客文章、资源中心和品牌社交分享 - 然后向任何内容添加潜在客户捕获表单。很简单：策划内容，产生潜在客户。
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms是内部通信软件的领先提供商。它可以通过一系列充满活力的工具来绕过电子邮件，从而帮助组织引起员工的关注。 高度视觉上的多用途通信工具直接向员工交付，无论他们身在何处，并在整个沟通范围内执行（从侵入性的全屏紧急警报到更具被动渠道以提高普遍意识）。 新鲜，引人入胜的格式包括： *桌面（和移动）提醒紧急或重要的员工通信 *滚动消息（股票）传递到台式机，并带有链接到更多信息和Fuller Message Windows *包装策划内容的新闻通讯将其包装成高质量，优美且引人入胜的格式 *交互式数字标牌和消息传递给屏幕保护程序 *员工游戏化和反馈的测验和调查工具 *紧急情况的恐慌按钮通知 通信，人力资源，安全性，合规性和其他业务功能在全球范围内使用了多功能软件。 Snapcomms成立于2007年，在75个国家 /地区拥有数百万个付费用户。这些客户跨越了每个行业，包括多家财富500强公司和经销商，分布在北美，欧洲，东南亚，大气，中东，非洲，加勒比海和南美。 该公司总部位于新西兰奥克兰，在美国，英国和全球的数据中心设有办事处。 Snapcomms是一家Everbridge公司，它是世界上唯一的端到端关键事件管理和员工沟通解决方案。