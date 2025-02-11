内部通讯软件 - 最热门应用 - 索马里

Sociabble

sociabble.com

Sociabble 为内部沟通、员工宣传和员工敬业度提供顶级的移动优先企业解决方案。作为一种软件即服务 (SaaS)，我们的平台聚合了来自官方公司渠道（社交网络、公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户 (UGC) 和管理员建议的内容。内容是个性化的，并组织成主题频道，可以在移动设备、台式机、内联网、企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以一键分享到用户的社交媒体资料中。除了内容消费之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 Sociabble 在不同级别的用户体验中使用用户激活、奖励和认可来最大限度地提高参与度。 Sociabble 独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得简单、快速且有吸引力。员工可以更好地了解公司新闻、最新动态和工作场所，从而提高员工敬业度和影响力。公司可以将 Sociabble 的使用范围扩展到其合作伙伴、外部影响者或品牌粉丝。 Sociabble 由数字资产管理技术、社交媒体和内容营销领域经验丰富的企业家团队于 2014 年推出，目前已在 80 多个国家/地区使用，并获得了一些全球最负盛名的客户，包括微软、法国巴黎银行、法国巴黎银行欧莱雅和普华永道。 Sociabble 总部位于法国巴黎，还在纽约、伦敦和孟买设有业务。