内部通讯软件 - 最热门应用 - 沙特阿拉伯

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内部新闻通讯软件简化了组织内新闻通讯的创建、分发和管理。这些时事通讯专为员工和外部利益相关者等内部受众设计，在提高员工敬业度和培育更强大的组织文化方面发挥着至关重要的作用。通过简化重要信息、更新、公告和其他相关内容的沟通，该软件支持有效的内部沟通。 内部通讯软件通常集成到综合的员工通信平台中，促进自上而下和自下而上的沟通，也可以用作独立的解决方案。对于那些更喜欢新闻通讯而不是其他内部沟通方式（例如面对面更新、内联网或移动应用程序）的公司来说，这是理想的选择。除了公司范围内的新闻和公告之外，各个部门或团队还可以定制新闻通讯，以实现更有针对性和分段的沟通。它们用途广泛，能够覆盖办公室员工、混合员工、远程员工和一线员工。
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Fellow
fellow.app
Fellow 是唯一一款适用于远程和混合团队的一体化人工智能会议转录和管理软件。借助人工智能、行为驱动功能和无缝集成，减少会议和一对一会议的效率，提高效率。 Fellow 通过集成、浏览器扩展和桌面应用程序无缝融入您团队现有的日常流程，因此您在会议之前、期间和之后所需的一切都可以在您需要时随时随地提供。 Shopify、Aledade、Vidyard 和 GoCardless 等具有前瞻性思维的公司相信 Fellow 能够彻底改变他们的会议方式，从而节省团队的时间和金钱。
Guru
getguru.com
企业人工智能搜索、内联网和 Wiki 集于一个平台。 Guru 存在于您已使用的工具中，因此无需进行上下文切换。在任何应用程序中查找信息，如果找不到，请专家帮助，让 Guru 主动识别知识差距、复制知识并将其翻译成 100 种语言......对于您和您的其他人来说，这就像一个聪明的朋友公司。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一个以最全面的内联网为基础、由人工智能驱动的员工体验平台。 Simpplr 是唯一统一员工参与、支持和服务的平台，利用最先进的人工智能模型提供无缝、一致和个性化的员工体验。我们的客户受到 Snowflake、Moderna、Eurostar、DocuSign 和 AAA 等 1000 多个领先品牌的信赖，在员工敬业度、生产力和加速的业务绩效方面取得了显着的进步。
Poppulo
poppulo.com
想象一下，准确地传达每个人需要的信息——准确地传达对他们最重要的方式、时间和地点。当信息具有相关性、个性化且可衡量时，它们会更加有效。 Poppulo 让一切变得简单。 Poppulo Harmony 平台通过全渠道员工通信、数字标牌和工作场所管理轻松连接员工、客户和工作场所，帮助企业组织实现更多目标。
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast 致力于帮助您通过合适的员工首选渠道向合适的员工发送合适的员工通讯。 Cerkl Broadcast 是一种在一个地点进行管理的整体员工沟通方法。与现有的电子邮件跟踪或无办公桌劳动力解决方案不同，我们的平台与您当前和未来的员工参与计划一起发展。只需点击几下，您就可以在电子邮件、Teams、Sharepoint 或移动应用程序中巧妙地分发内部内容。 Cerkl Broadcast 可以通过集中、实时的见解和仪表板轻松分享您的成功。全球各地的企业都使用 Cerkl Broadcast 来告知并激发员工的潜力。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 为内部沟通、员工宣传和员工敬业度提供顶级的移动优先企业解决方案。作为一种软件即服务 (SaaS)，我们的平台聚合了来自官方公司渠道（社交网络、公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户 (UGC) 和管理员建议的内容。内容是个性化的，并组织成主题频道，可以在移动设备、台式机、内联网、企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以一键分享到用户的社交媒体资料中。除了内容消费之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 Sociabble 在不同级别的用户体验中使用用户激活、奖励和认可来最大限度地提高参与度。 Sociabble 独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得简单、快速且有吸引力。员工可以更好地了解公司新闻、最新动态和工作场所，从而提高员工敬业度和影响力。公司可以将 Sociabble 的使用范围扩展到其合作伙伴、外部影响者或品牌粉丝。 Sociabble 由数字资产管理技术、社交媒体和内容营销领域经验丰富的企业家团队于 2014 年推出，目前已在 80 多个国家/地区使用，并获得了一些全球最负盛名的客户，包括微软、法国巴黎银行、法国巴黎银行欧莱雅和普华永道。 Sociabble 总部位于法国巴黎，还在纽约、伦敦和孟买设有业务。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支持的内部通信平台，Smart Brevity® 是更好沟通的公式。如今，超过 600 个组织使用 HQ 来规划、撰写、发送和衡量更有效的沟通。
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey 是一款功能强大的内部通信软件，使您能够通过电子邮件客户端（Outlook 和 Gmail）或 SMS 向员工及时发送更新。 ContactMonkey 正在使世界顶级组织与员工联系、沟通和互动的方式现代化。在快速变化的工作世界中，我们的工具使公司能够更轻松地通过一个平台与远程、混合和无办公桌员工互动。我们帮助内部沟通团队创建、发送和跟踪员工通讯、短信更新和危机沟通，以提高员工敬业度和生产力。借助 ContactMonkey，您可以通过 SMS 发送精美的 HTML 电子邮件通讯或危机通信、收集员工反馈并衡量员工电子邮件分析（打开率、点击率、阅读率、eNPS），以了解真正吸引员工的内容。在此处了解有关 ContactMonkey 功能的更多信息：https://www.contactmonkey.com/features/
Publicate
publicate.it
Publicate 是一款 SaaS 应用程序，可帮助内容营销人员利用精选内容来推动新的销售线索和真正的营销成果。在几分钟内创建精选的内容资产，例如电子邮件通讯、综述博客文章、资源中心和品牌社交分享 - 然后向任何内容添加潜在客户捕获表单。很简单：策划内容，产生潜在客户。
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms 是 Everbridge 旗下公司 - 世界上唯一的端到端关键事件管理和员工沟通解决方案。我们的软件在设计时考虑到了所有工作场所，绕过电子邮件来通知并吸引每位员工。无论员工是在家还是在工作场所工作，动态的可视化工具都可以通过桌面、数字显示器和移动设备获得 100% 的消息阅读率。可定制的功能确保员工每次都能在正确的时间看到您的消息。 SnapComms 平台包括一系列可以组合起来满足各种内部通信需求的渠道——从紧急通知到意识和行为改变。我们帮助您通过高影响力的警报和股票行情、被动但功能强大的屏幕保护程序和壁纸以及交互式调查和测验来通知和吸引员工。 SnapComms 帮助像您这样的内部通信专业人员吸引员工的注意力。 SnapComms 提供了其他方式来通知和吸引员工，缓解电子邮件过载并消除工作场所的噪音。事实证明，多渠道活动更为有效。我们的平台确保您的优先信息不会被错过，文化和意识活动取得成功，并提高员工敬业度。定价从 100 名以上员工起。