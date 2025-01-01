内部通讯软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
内部通信软件通常称为业务消息传递软件，为组织内的直接通信和群组通信提供即时消息传递平台。这些工具设计得用户友好且高效，可实现团队成员之间的快速交互。员工不再需要发送冗长的电子邮件只是为了得到简短的回复。商务消息传递工具简化了同事的沟通，使其像在社交媒体或通过文本与朋友聊天一样轻松。其中许多平台都包含表情符号和 GIF 等功能，以促进工作场所中真实、自然的对话。
提交新应用
Zoom
zoom.us
Zoom是一款视频会议软件，支持多设备连接，最多100名参与者，40分钟限制，提供升级选项，具备屏幕共享和安全功能。
Microsoft Teams
microsoft.com
微软团队是一个集成聊天、视频会议、文件存储和应用程序的协作平台，支持团队沟通和项目管理。
Slack
slack.com
Slack是一个商业沟通平台，提供频道、私密组和直接消息功能，支持文件共享和与第三方应用的集成。
Otter
otter.ai
Otter是一款智能笔记应用，可以录制、转录和分享语音对话，适用于会议、访谈和讲座等场合，支持协作和信息共享。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。
monday.com
monday.com
monday.com是一个项目管理工具，帮助组织管理任务、项目和团队合作，并提高协作和工作效率。
Intercom
intercom.com
Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq是一个团队沟通软件，支持即时消息、视频通话和文件共享，旨在提高协作效率和生产力，适合混合工作环境。
Podbean
podbean.com
Podbean是一个播客托管和管理平台，用户可以创建、发布、推广播客，提供分析工具和货币化选项的移动应用。
Verizon
verizon.com
Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp是一个项目管理平台，集中远程团队的沟通、任务和文件共享，简化项目协作和管理。
Workplace
workplace.com
工作场所是一个沟通工具，连接公司员工，支持实时聊天、视频会议和小组功能，提升团队协作与生产力。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一个员工体验平台，简化了内部沟通，提升参与感，支持员工之间的信息共享和互动，适合各类组织使用。
Element
element.io
Element是一款基于Matrix的安全通信平台，支持端到端加密聊天和视频通话，确保用户对数据的完全控制。
Guru
getguru.com
Guru是一个集成知识管理平台，支持AI搜索、协作编辑和知识共享，旨在提高团队的信息访问和共享效率。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase是一个AI驱动的客户协作工具，提供项目管理、文档创建和客户门户等功能，旨在简化工作流程和提高客户体验。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala是一款移动应用，支持大规模沟通和工作管理，方便与员工、供应商和客户的协调与互动。
Spike
spikenow.com
Spike是一个整合电子邮件、团队聊天、协作文档和会议的应用，旨在提升沟通效率，适用于个人和团队使用。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一个综合平台，提供CRM、项目管理、在线店铺和人力资源管理工具，旨在提高企业效率和团队协作。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一个统一的数字工作平台，旨在为一线员工提供任务管理、沟通和学习等工具，提升工作效率和员工参与度。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork是一个面向企业的群聊应用，支持安全消息、视频通话、任务管理和文件共享，以提高团队的实时沟通和工作效率。
Webex
webex.com
Webex网络研讨会是一个可扩展的平台，支持小型和大型活动，提供实时翻译、互动功能和自定义品牌选项，容纳最多10万名参与者。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一个多渠道客户交互解决方案，支持语音和30多个数字渠道，具备自助服务和AI功能，集成多个工具和分析。
Lark
larksuite.com
Lark是一个多功能协作平台，集成聊天、文档、任务管理和视频会议，支持团队远程高效工作。
Workplace Chat
workplace.com
工作场所聊天是一个企业通信工具，支持团队成员进行即时消息交流、讨论和文件共享，旨在提升协作和生产力。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个项目管理平台，帮助组织规划、跟踪和管理复杂项目，提高工作效率。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper 是一款密码管理应用，安全存储敏感信息，支持生成强密码和多因素认证，提供文件存储和加密消息功能。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款移动优先的应用，旨在连接无桌员工，提供实时沟通、文件共享和员工参与工具，促进工作流程自动化。
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud是一个现代的IRC客户端，支持连接多个IRC服务器，提供消息编辑、与Slack集成及社交平台链接分享功能，界面友好。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款集成客户沟通、支付、文件共享、合同和帮助台等功能的应用，旨在提供统一的客户体验。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost是一个开源平台，支持安全的团队协作，包含沟通、任务管理和工作流功能，适合软件开发全生命周期。
Chatway
chatway.app
Chatway是一款实时聊天应用，帮助企业通过网站与客户互动，提供支持和解决问题，适用于多种设备和语言。
Legion
legion.co
Legion应用是一个劳动力管理平台，优化排班、减少员工流失，提高生产力，为企业提供智能自动化解决方案，支持员工参与。
Nifty
nifty.pm
Nifty是一款综合项目管理工具，提供任务管理、团队协作、进度追踪等功能，旨在提升工作效率和优化业务流程。
Blink
joinblink.com
Blink是一个移动优先的员工体验平台，连接员工、系统和文化，提供沟通、资源管理和参与工具。
Threema Work
threema.ch
Threema Work是一个安全的商业消息应用，支持团队沟通，符合GDPR，提供端到端加密和强大的管理功能，无需电话号码或邮箱。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat是一个安全的团队沟通平台，支持实时消息、视频通话和自我托管，适合注重数据隐私的组织。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch 是一款结合 AI 笔记、屏幕录制和视频合作的平台，旨在减少会议，提高工作效率和团队协作。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一种云平台，利用 Cisco 设备和传感器，将建筑转变为智能空间，实现安全、智能和可持续的体验。
Missive
missiveapp.com
Missive是一款协作电子邮件管理应用，整合团队收件箱和聊天，支持自动化工作流程和多种工具集成。
Zello
zello.com
Zello是一款全球领先的对讲语音消息应用，将移动设备转变为对讲机，适用于团队和企业的实时沟通和位置跟踪。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub是一款基于云的项目管理和团队协作平台，提供任务管理、时间跟踪及文件共享等功能，以帮助团队高效合作。
Gitter
gitter.im
Gitter是一个开源即时通讯应用，为GitHub和GitLab用户提供聊天室，支持实时讨论和项目协作。
Speakap
speakap.com
Speakap是一个沟通平台，帮助公司与前线员工进行交流，支持无桌面员工随时随地获取信息，提升客户体验。
Moxo
moxo.com
Moxo是一个客户管理平台，通过整合多种通信渠道简化企业与客户、供应商和合作伙伴的互动，提升工作效率和客户体验。
Pumble
pumble.com
Pumble是一个免费的团队聊天应用，允许无限用户协作，提供聊天历史、视频会议和无缝文件共享。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield是一个全面的协作工具，提供任务管理、视频会议、团队聊天和协作文档等功能，确保数据安全和隐私。
Hive
hive.com
Hive是一款项目管理应用，提供任务分配、截止日期跟踪和实时沟通，帮助团队高效完成工作。可通过移动设备管理项目和待办事项。
Dex
getdex.com
Dex是一款个人客户关系管理应用，帮助你保持联系，记住所处的交谈进度，并设置提醒，以增强人际关系。
Happeo
happeo.com
Happeo是一个综合的企业内部网平台，帮助团队管理知识和内部沟通，支持页面构建和工具整合，易于使用，适合各种规模的公司。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是一个现代内部通信平台，提升员工参与度，支持视频会议和内容个性化推荐，简化组织沟通。
Front
front.com
Front是一个现代客户服务平台，支持团队通过多渠道协作与客户沟通，利用AI和自动化提高效率并优化客户体验。
Zulip
zulip.com
Zulip是一个开源团队聊天应用，结合实时聊天与线程式对话，支持大量消息处理，适用于各种组织的高效沟通。
Twist
twist.com
Twist是一个团队沟通应用，促进组织化对话和异步交流，提供可自定义频道和可搜索的消息历史，适合重视结构化讨论的团队。
Jostle
jostle.us
Jostle是一款员工成功平台，通过简化内部沟通和提升员工参与度，帮助组织有效连接和交流。
Vowel
vowel.com
Vowel是一款AI驱动的视频会议工具，提供会议总结、转录、实时协作和搜索功能，旨在提高团队的沟通和生产力。
Flock
flock.com
Flock是一个团队通信与协作应用，提供消息、视频会议、文件共享等功能，支持与多种第三方工具集成。