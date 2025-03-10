内部通讯软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
内部通信软件通常称为业务消息传递软件，为组织内的直接通信和群组通信提供即时消息传递平台。这些工具设计得用户友好且高效，可实现团队成员之间的快速交互。员工不再需要发送冗长的电子邮件只是为了得到简短的回复。商务消息传递工具简化了同事的沟通，使其像在社交媒体或通过文本与朋友聊天一样轻松。其中许多平台都包含表情符号和 GIF 等功能，以促进工作场所中真实、自然的对话。
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Textellent
textellent.com
Textellent是一个业务短信服务平台，提供SMS和MMS功能，支持客户服务、销售和营销，可以简化消息营销活动的设计与管理。
Steeple
steeple.com
Steeple是一个内部沟通工具，通过移动应用、网页和触摸屏，帮助所有员工实现可视化和互动的沟通。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款集成客户沟通、支付、文件共享、合同和帮助台等功能的应用，旨在提供统一的客户体验。
Statflo
statflo.com
Statflo 为面向客户的团队提供领先的合规、一对一业务短信平台。我们帮助公司通过个性化的服务和双向文本对话来取悦客户。凭借嵌入式销售工具和 CRM 数据库、自动化合规规则和有针对性的外展活动，Statflo 使公司能够在单一平台内吸引、保留和扩大客户群。
Moxo
moxo.com
Moxo是一个客户管理平台，通过整合多种通信渠道简化企业与客户、供应商和合作伙伴的互动，提升工作效率和客户体验。
Aritic
aritic.com
通过在 Aritic CRM 中简化整个销售渠道来促进您的销售流程。了解哪个潜在客户的转化价值最高。根据销售阶段、行为和购买意图管理您的联系人。自动分配和划分任务并监控整个流程，直到交易成功或失败。 Aritic平台是一个统一的自动化平台。它包括营销自动化、通信自动化、销售渠道 CRM 应用程序、服务台应用程序和专为 B2B 业务设计的业务自动化堆栈。 目前，全球有超过 1800 家企业使用 DataAegis Software Pvt.有限公司产品；这是 Aritic 的母公司。 一些著名的客户包括—— Wunderman、Abbott、BTCC、Dunlop、Manipal Global、Pearson、Paradise Property、Snaplogy、Citrix、Moovely、Avisolve、Magnum 以及多家财富 500 强公司。
Workiro
workiro.com
Workiro是一款集任务、沟通和文档管理于一体的应用，支持灵活工作和实时协作，提升团队生产力。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby是一款基于云的通讯平台，提供即时消息、客户服务及移动支付功能，帮助企业提升沟通效率与客户参与度。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep是一款客户体验管理软件，帮助批发分销商通过集中沟通提高销售和客户满意度，增强业务效率。
Senter
senterhq.com
Senter是一款简单的评论管理和短信营销软件，易于设置和集成，便于发送短信营销活动。
Webex
webex.com
Webex网络研讨会是一个可扩展的平台，支持小型和大型活动，提供实时翻译、互动功能和自定义品牌选项，容纳最多10万名参与者。
Brosix
brosix.com
Brosix是一个多合一安全的即时消息软件，是一个聊天应用程序，可帮助企业改善内部沟通并优化工作流程，同时保证数据安全和隐私。沟通是提高工作场所效率的关键。 Brosix的实时消息传递渠道几乎在任何情况下都促进了有意义的对话。聊天一对一或分组，并进行清晰的音频和视频通话。通过广播邮件，可以通过一种多功能移动应用程序来挑选观众，创建自定义聊天室并进行聊天。每个Brosix团队网络都有一套协作工具来增强团队合作。屏幕屏幕共享，通过远程桌面控件，文件传输，虚拟白板和即时屏幕截图与通信渠道无缝配对，以简化工作流程和协作。 Brosix是一种安全的，完全可管理的和灵活的解决方案。团队网络是端到端加密的。管理从用户访问对平台到通信空间，功能和用户数据访问的所有内容。 Windows，Mac，Android，iOS和Linux设备和操作系统的Web访问和应用程序可以从任何设备上的任何地方进行即时通信。多语言支持使跨文化团队可以更有效地传达他们的想法，从而使他们可以轻松地在项目上进行合作。
TextMarks
textmarks.com
TextMarks是一款短信服务，帮助企业通过手机直接与受众沟通，支持批量短信、信息分发和潜在客户生成。
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk是一款简便的商业短信应用，帮助各类组织通过短信提高沟通效率，支持团队合作与自动回复功能。
Nrby
nrby.com
Nrby 是移动团队更智能的沟通方式。 Nrby 由拥有数十年经验的现场操作资深人士创建，旨在方便现场人员、承包商和管理人员在移动设备、平板电脑和台式机上轻松直观地使用。该应用程序具有强大的位置智能功能，为高管、董事和经理提供所有项目、项目状态、任务、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，请访问：https://nrby.com 或发送电子邮件至 [email protected] 了解更多信息。
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect是一款多功能的客户沟通与团队协作应用，支持即时聊天、语音视频通话、文件共享等功能，适用于多种设备。
Edworking
edworking.com
Edworking是一个综合平台，帮助团队集中管理任务、文件和沟通，简化远程工作，提升协作效率。
Samesurf
samesurf.com
Samesurf是一款实时协作平台，让多人在任何设备上同时在线浏览、共享文件和视频，支持语音通话和视频聊天。
Appward
appward.com
Appward是一款集成超过80个应用的智能工具，帮助组织管理和优化ERP、CRM、项目管理等各项功能。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一个企业级人工智能全渠道客户体验平台，使品牌能够通过单一界面跨所有渠道吸引客户，利用全渠道通信、数字参与、业务自动化、对话式人工智能和生成式人工智能聊天机器人。 CommBox 帮助组织自动化重复性工作、优化客户旅程、提高客户服务团队的工作效率，并在数字优先的环境中领先于不断变化的客户期望。 CommBox 使支持和销售团队能够通过唯一的自主通信平台，通过客户首选的消息通信渠道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地与客户互动。 CommBox 的 350 多家企业客户受益于呼叫中心运营成本的降低、客户满意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 体验：访问 www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway是一款实时聊天应用，帮助企业通过网站与客户互动，提供支持和解决问题，适用于多种设备和语言。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一种在线协作和头脑风暴工具，我们正在解决因在多个应用程序之间切换以与您的团队协作而出现的问题。我们通过在单个应用程序下提供白板、看板、流程图、文件、聊天、事件、甘特图等工具来解决这个问题。因此，无需再在不同的应用程序之间切换，并使用 Midlap 完成更多工作。
Engynn
engynn-intranet.com
您会喜欢的内联网。正在寻找一款简单且社交的公司内联网软件？您的内网搜索到此结束！两分钟内即可开始免费试用，了解为什么全球各地的公司都信任 Engynn 内联网软件。
Superworks
superworks.com
Superworks是一款全面的人力资源管理系统，简化中小企业的工资、出勤及员工管理流程，提升工作效率与员工体验。
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely 提供实时内部沟通渠道，连接所有职能部门、地点和时区的每位员工。它易于部署，并且将为您的组织提供建立和衡量员工敬业度所需的工具。
Cynoia
cynoia.com
团队厌倦了跟踪信息流。 Cynoia 集成了一个实现同步通信的无痛流程。
Oneteam
oneteam.io
与您的无桌员工建立联系是一个重大挑战，可能并不感到惊讶。它们分布在多个位置，不要坐在计算机后面，没有商务电子邮件地址，而且通常只有兼职工作，仅此而已。 老式的方法，例如Intranet，电子邮件爆炸，纸质指南和公告板，只是不再削减它了。他们创建了我们配音“无桌子差距”。猜猜是什么？这一差距可以消除团队的参与，忠诚度和成功，从而将您的最佳才能推开，并对您的业务增长产生负面影响。 在Oneteam，我们制作了最终的应用程序来弥合这一差距。将其视为您的多合一工具包：无缝的沟通，平稳的入职，交互式电子学习，有见地的调查和方便的清单：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam试图释放全球无家可归的工人的全部潜力，并且已经取得了成功，在为H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等组织弥合无桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用户友好型员工中心使每个人都可以轻松地访问旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好处： •用于沟通，培训和参与的内置应用程序功能 •完全自定义您的组织需求 •易于实施和管理
Matilda Workspace
matilda.io
Matilda Workspace是一个多合一平台，集成文件、项目管理、聊天和客户关系管理等功能，旨在提高团队协作和工作效率。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一种软件即服务解决方案，用于端到端加密的企业文件共享和通信。
Eko
ekoapp.com
Eko 是一款面向远程员工企业的一体化平台。确保您的员工在家工作时保持联系、参与和高效。借助社区功能、通信工具、项目管理和知识共享中心，随时随地有效地工作和协作。借助 Eko，您可以加强沟通和协作（1-1/群聊和通话、文件共享、项目管理、全公司公告）、实现培训和发展（公司知识管理系统）、提高运营效率（数字工作流程、任务委派） ）并实现人员管理现代化（员工数据库、人力资源表格和流程）。 Eko 是多平台、可定制且易于集成的。
OurPeople
ourpeople.com
团队沟通问题？别无所求 - iOrpeople将提供所需的东西！ Ourpeople是一项创新的移动优先技术，使中小型企业能够与所有人进行更好的沟通。该平台提供了针对合适受众的独家交付方法，并使用标签来确保每个需要接收消息的人都可以。 Ourpeople提供了许多工具来增强前线团队的沟通，参与度和培训。 为什么要使用我们的人？ *重要的更新，直接给您。用户可以告别滚动并向目标消息打招呼。没有更多无尽的电子邮件“向所有人”，只需了解什么相关。紧急会议通知或关键安全更新将立即交付到其选择的手机或设备上。 *即时聊天。用户可以通过团队或个人的团队聊天来直接获得所需的答案，该团体或个人考虑忙碌的人。聊天可以在手机上仅几秒钟内按位置，项目或团队进行组织 - 只是下载并开始聊天。 *一切都在一个地方。用户可以从任何工作的地方找到并共享文件。通过手机访问我们的知识中心，提供了重要视频，PDF，文本文档等的最新版本。一切都触手可及，不需要桌子或计算机。 *表格和清单。简化日常任务，使用户可以快速记录重要信息。该平台消除了纸质混乱，丢失的文件和较差的文件。团队每天都以相同的方式使用相同的表格，只是填写表格并完成工作。 *交换从手机转移。用户可以在不查看电子邮件的情况下保持最大的变化和互换。 Ourpeople的开放式班次功能使整个团队可以记录，跟踪和盖上换档。他们可以预订，确认并已记录 - 可以从任何设备中访问。
Unipile
unipile.com
Unipile是一个集成平台，简化LinkedIn、邮件和消息功能，帮助用户有效管理多渠道通信和数据同步。
Tipi
tipihub.com
在您自己的时间、任何地方、经过深思熟虑后做出回应，保留完整的决策历史记录。
TIMU
timu.com
聊天，会议，任务和文件存储全部在一个地方。 Timu是与您的同事，供应商和客户合作和会面的最佳方法。
Journyz
journyz.com
Journyz 是一个 SaaS 平台，可帮助 CXO 配置独特的业务解决方案并让所有利益相关者参与这些解决方案。 Journyz 帮助领导者数字化每个企业（甚至企业内的团队）特有的业务流程，将用户与有价值的信息联系起来，领导者将能够更好地做出数据驱动的决策。领导者可以定制用户体验，通过“剧本”让团队参与业务流程，其中包括任务管理、数据输入表单、聊天、调查、游戏化挑战、内部社交媒体等。 Journyz 视图和仪表板为整个组织创建可见性和数据可视化。
Jumppl
jumppl.com
强大而集中的工具，可让您的团队专注和客户了解。 Jumppl阻止您的团队数据在整个地方传播。
Nynja
nynja.io
您网站上的嵌入式会议解决方案每月$ 9.99，客户免费！满足解决方案工具的完整平台，并使用您的品牌！您得到的...音频和视频会议 - 屏幕共享大型文件传输 - 即时一对一，小组聊天数据存储驱动器 - 以超过101种语言的线路聊天中的自动聊天式翻译。观看网站上的工作方式Ninjaworkspace.com https://youtu.be/pgznf2ok954
Coast
coastapp.com
Coast是一款综合工作管理应用，帮助团队管理沟通、任务、日程和工作流程，提升生产力并节省时间。可从任何设备访问。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一种一键通解决方案，包含智能手机应用程序和具有用户定位、消息记录等功能的操作管理软件。这是一款功能强大的一键通 (PTT) 应用程序中的实时通信。 BiPTT 非常适合拥有需要实时、高效和安全通信的无办公桌员工的公司。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了内部交流，员工倡导和员工敬业度的顶级，移动优先解决方案。作为服务（SaaS）的软件，该平台汇总了来自官方公司渠道（社交网络，公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户（UGC）和管理员建议的内容。 内容是个性化的，并将其组织到主题渠道中，可以在移动设备，台式机，Intranet，企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以单击与用户的社交媒体配置文件共享。除了内容消耗之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 功能包括： *新内容和内部公司新闻的通知 *一单击与您所有喜欢的社交媒体平台共享 *内部内容“喜欢”和“评论”功能 *创建自己的消息和内容 *参与并查看最新挑战和奖品 *排行榜的可访问性，以查看您和您的同事的排名 *创建并回应测验和民意调查 Sociabble在各个级别的用户体验中采用用户激活，奖励和认可，以最大程度地提高参与度。它独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得容易，快速和引人入胜。员工可以更好地了解公司新闻，更新及其工作场所，从而导致更具参与和有影响力的员工队伍。 公司可以将Sociabble的用途扩展到其合作伙伴，外部影响者或品牌迷。 Sociabble于2014年由一支经验丰富的数字资产管理技术，社交媒体和内容营销的经验丰富的企业家团队启动，目前在80多个国家 /地区使用，并收购了一些世界上最负盛名的客户，包括Microsoft，BNP Paribas，L'Oréal和PWC。 Sociabble的总部位于法国巴黎，还在纽约市，伦敦和孟买开展业务。
Zello
zello.com
Zello是一款全球领先的对讲语音消息应用，将移动设备转变为对讲机，适用于团队和企业的实时沟通和位置跟踪。
Legion
legion.co
Legion应用是一个劳动力管理平台，优化排班、减少员工流失，提高生产力，为企业提供智能自动化解决方案，支持员工参与。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是领先的员工参与软件解决方案，旨在帮助人力资源和运营降低员工的流动率，提高生产率并提高小时员工的参与度。 WorkStep提供专门为前线团队设计的AI驱动员工参与软件。通过使人力资源和运营领导者的实时见解赋予能力，工作台可以帮助识别和解决风险，然后才能使其成为昂贵的问题，并使操作顺利进行。 Workstep的员工经验解决方案提供了全面的员工倾听，参与，员工的声音和沟通功能，包括： *员工的反馈：WorkStep通过里程碑脉冲，始终在线，年度调查和双向反馈渠道从员工那里收集实时见解。 *员工报告：报告为人力资源和OPS领导者提供有关员工行为的数据 *预测分析：WorkStep利用机器学习来确定设施或角色水平的最高领域 *影响分析：雇主可以通过跟踪受影响人群的员工情绪和保留的变化来衡量实施的任何计划的成功 *沟通：领导者可以在维持员工匿名或与劳动力的细分方面进行广泛的评论和警报回复，以引起人们对新计划的关注，分享关键更新，庆祝团队或征求反馈。 WorkStep将实时数据与AI驱动的分析和内置通信工具相结合，可帮助EHR和运营领导者识别并直接解决前线操作中的机会。这会提高保留率，提高生产率和降低成本。
Joincube
joincube.com
简单、直观的协作 网络化的公司可以更快地获得结果。与Joincube一起变得更强。
Guru
getguru.com
Guru是一个集成知识管理平台，支持AI搜索、协作编辑和知识共享，旨在提高团队的信息访问和共享效率。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App Ltd成立于2011年，提供技术和支持，以帮助组织“为”内部沟通和员工参与度“供电”。 其直观的内容管理系统使组织中的任何人都可以负责公司通信，将内容创建和添加到单个员工通信平台并将其分发给团队的移动设备。 客户范围从中小型企业到最大的跨国组织，都使用Thrive的平台来创建和量身定制自己的员工通信应用程序，以增强内部通信并进一步参与分布式团队。 该软件作为服务解决方案可以使人力资源，市场营销，内部通讯，公司通讯，IT和其他专业人员能够创建和推广重要，相关，及时和自定义的信息，以向其“难以触及”的团队（无访问或有限的电子邮件访问权限的团队）。 与其他人不同，Thrive专门研究通过SaaS平台的数字化转型旅程，客户成功的登机和持续支持来启发和教育客户。 Thrive的员工通信平台在许多行业的客户全球使用。客户包括Deloitte，SSE，Biffa，Fairchild医疗中心，France KLM，Santos Brasil，An Post，SGN等。通过具有成本效益且易于使用的沟通和参与平台的启发，告知和吸引员工。
goHappy
gohappyhub.com
GoHappy正在彻底改变雇主如何通过为他们提供最包容性和最易于使用的无应用技术来与他们的一线工人进行交流和互动。在一个与一线工人进行持续的沟通至关重要的世界中，很高兴地意识到，基于应用程序的解决方案，日常杂乱无章和PIN板上的消息只是行不通的。 GoHappy成功的关键是使雇主能够在他们的短信中到达他们已经存在的一线员工的100％。来自雇主的记录系统的自动提要意味着他们的活跃雇员总是距离即时通讯几秒钟。他们能够通过标准文本与所有员工或特定的群体联系，或包括视频，图像，链接，调查等等 - 全部可以转换为他们选择的语言。由肖恩·博耶（Shawn Boyer）创立，他还创立了Snagajob（美国最大的小时工作市场），以及一支带来了超过100年的前线员工互动经验的团队，Gohappy的使命是帮助所有前线工人感到更加珍贵和相互联系，以便他们能够充分发挥潜能。凭借强大的消息传递和反馈收集能力，Gohappy领导着一线工人参与的进步，并努力成为世界上最好的公司，以帮助雇主最大程度地提高这种参与。
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder 是 SaaS 解决方案，可帮助人力资源经理、传播经理和首席幸福官： - 通过员工宣传提高员工敬业度， - 通过数字口碑创造真实影响力， - 吸引新人才并扩大他们的社交销售力度。我们的高客户满意度是通过易于使用的平台和避免廉价的游戏化策略和短期结果的基础方法来实现的。
Cleary
gocleary.com
欢迎您的员工来到分布式团队的数字大厅。 Cleary 承担着帮助世界上最好的公司提供数字化员工体验最重要组成部分的重任。 - 策划通讯。管理变革、领导敬业度、减少员工超负荷并通过量身定制的沟通建立信任。 - 互联文化。通过在数字环境中加强联系、减少孤立，建立一种让每个人都感觉自己是公司一部分的文化。 - 跨团队效率。提供中央虚拟中心来快速查找和共享最重要的信息，以便团队可以快速协作。 - 整体而言。在对分布式团队重要的每一个时刻（从远程入职等）提供世界一流的数字化员工体验。 Cleary 成立于 2017 年，总部位于旧金山，正在为硅谷一些知名人士创造工作的未来。我们得到了 Quiet、Crosslink Capital 和其他强大投资者的支持，例如 Twitter 前首席执行官 Dick Costolo 和 Twilio 首席运营官 George Hu。欲了解更多信息，请访问 www.gocleary.com。
Zelos Team Management
getzelos.com
最容易使用的团队管理应用程序，具有简单的调度，任务和聊天。非常适合自我安排的无桌面员工，志愿者或自由职业者 - 在桌面和手机上！ - 简单的时间表 - 任务调度和跟踪 - 实时聊天 - 内部Wiki -Gamificity Zelos非常简单地使用会员，对于管理员来说仍然很强大。
ChangeEngine
changeengine.com
创建内部通信和人力资源内容并不容易。人力资源和营销团队经常面临挑战多种工具或依靠无法捕捉其组织声音的基本模板的挑战。这导致品牌不一致，耗时的手动流程以及无法与员工建立联系的消息。但这不一定是这样。 ChangeEngine结合了AI驱动的内部通信软件和创意设计服务，以解决这些挑战。它将自动化和个性化工具带入一个平台，使团队在跟踪与实时分析的互动时，可以在Slack，Teams，Email和SMS之间无缝传递消息。同时，ChangeEngine专门的创意团队与您合作设计了精美的品牌材料（例如新闻通讯，手册和里程碑广告系列），远远超出了模板所能提供的。 无论您是小型人力资源团队还是管理全球沟通，Changeengine都会简化您的工作流程并节省宝贵的时间。通过正确的智能技术和人类创造力的融合，ChangeGine可以帮助您建立一致，有意义的沟通，从而加强员工的联系并保持每个人的参与。 这不仅与工具有关；这是关于改变团队的交流方式。 ChangeEngine为您提供了创建周到，有影响力的消息所需的一切。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 将您的 iOS、Android 或 Windows 设备转变为强大的销售、演示和培训工具包。创建令人惊叹的交互式演示文稿，您的同事可以直接从他们的设备下载、演示和共享。让您的内容保持最新、品牌化，并为您遇到的任何远程销售演示或屏幕到屏幕共享做好准备。 - 导入您现有的销售和营销资产并在几分钟内开始创建。使用照片、PDF 文档、链接、视频、动画和交互式表格或计算器创建引人入胜的演示文稿。 - 下载演示文稿以离线查看和演示 — 再也不用担心 WiFi 不可靠了！ - 直接从您的设备发送潜在客户内容 - 然后跟踪他们何时打开设备、查看内容以及查看时长。通过针对客户真正感兴趣的内容量身定制的见解，让您的后续通话顺利进行！ - 每当您更新演示文稿时，通过推送通知让您的销售团队随时了解最新情况。不再需要寻找最新版本或让过时的材料让客户感到困惑。 - 通过切换到数字演示，节省打印成本，减少碳足迹，并种植新西兰本土树木。请访问showcaseworkshop.com 了解更多信息，或访问bit.ly/my-showcase-demo 索取免费视频演示。
Spokn
getspokn.com
Spokn 是一个创建员工视频的应用，帮助公司快速制作内部沟通、培训、招聘等相关的真实视频，提升人际联系和品牌形象。
Socxly
socxly.com
Socxly是一款社交媒体营销工具，帮助用户创建自定义链接，分享文件，并管理社交互动，提升内容可见性。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一种云平台，利用 Cisco 设备和传感器，将建筑转变为智能空间，实现安全、智能和可持续的体验。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是一个内部通讯平台，利用智能简洁公式帮助组织优化沟通，提升员工参与度和生产力。
Visibly
visibly.io
在一个基于口口相传的产品，服务和工作的世界中，组织需要为求职者，员工，客户，合作伙伴和校友提供非凡的经验。通过一个统一的平台，可以明显地连接敬业和知情员工，快乐和福音派客户之间的点。明显地帮助组织管理所有员工和客户群体的参与，沟通，经验和倡导。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一个员工倡导平台，旨在通过简化社交媒体上的内容共享来帮助您实现业务成果。我们的平台使我们的 Gaggle 经理能够策划员工提倡分享的内容。我们还利用最新的人工智能驱动技术，帮助 Gaggle 经理一次性创建并永久分发独特的内容给每位员工倡导者。随着社交媒体活跃度的增加，您的员工可以打造个人品牌，同时扩大公司的品牌知名度、媒体机会、潜在客户开发和营销活动绩效。 GaggleAMP 会员受益于游戏化、排行榜和参与公司员工倡导工作的奖励，使会员能够快速、轻松地看到参与的好处。要了解员工倡导计划对您的公司有多大影响，请访问我们的投资回报率计算器（无需电子邮件地址）：https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一个员工倡导平台，使员工能够轻松创建和分享真实的内容，从而将他们转变为有影响力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在内的一些全球绩效最高的组织都是EveryoneSocial 的客户，他们信任我们能够帮助大规模分发内容、扩大其品牌知名度，并通过员工网络的力量推动业务增长。无论您是一家小型初创企业，还是拥有数千名员工的全球工作场所，您的需求都是一样的。你需要成长，而为了成长：你需要雇用。你需要营销。你需要销售。