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内部通信软件通常称为业务消息传递软件，为组织内的直接通信和群组通信提供即时消息传递平台。这些工具设计得用户友好且高效，可实现团队成员之间的快速交互。员工不再需要发送冗长的电子邮件只是为了得到简短的回复。商务消息传递工具简化了同事的沟通，使其像在社交媒体或通过文本与朋友聊天一样轻松。其中许多平台都包含表情符号和 GIF 等功能，以促进工作场所中真实、自然的对话。
提交新应用
Zoom
zoom.us
Zoom是一款视频会议软件，支持多设备连接，最多100名参与者，40分钟限制，提供升级选项，具备屏幕共享和安全功能。
Microsoft Teams
microsoft.com
微软团队是一个集成聊天、视频会议、文件存储和应用程序的协作平台，支持团队沟通和项目管理。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
Otter
otter.ai
Otter是一款智能笔记应用，可以录制、转录和分享语音对话，适用于会议、访谈和讲座等场合，支持协作和信息共享。
TIMU
timu.com
聊天，会议，任务和文件存储全部在一个地方。 Timu是与您的同事，供应商和客户合作和会面的最佳方法。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款综合性业务管理软件，涵盖CRM、电子商务、财务、项目管理等多个模块，支持企业资源计划和运营管理。
Slack
slack.com
Slack是一个商业沟通平台，提供频道、私密组和直接消息功能，支持文件共享和与第三方应用的集成。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持联系的个人 CRM。记住您上次停下的地方，设置提醒以进行联系，并建立更牢固的关系。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper 是一款密码管理应用，安全存储敏感信息，支持生成强密码和多因素认证，提供文件存储和加密消息功能。
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape 允许您的团队在所有设备上安全地进行通信。它使用深度服务集成，因此您可以在一个地方访问所有公司数据，使其成为市场上最高效的业务聊天。
Element
element.io
Element是一款基于Matrix的安全通信平台，支持端到端加密聊天和视频通话，确保用户对数据的完全控制。
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost是一个开源平台，支持安全的团队协作，包含沟通、任务管理和工作流功能，适合软件开发全生命周期。
Guru
getguru.com
Guru是一个集成知识管理平台，支持AI搜索、协作编辑和知识共享，旨在提高团队的信息访问和共享效率。
Deskree
deskree.com
Deskree 是一个云平台，可为企业和开发人员简化和优化后端开发和基础设施管理。
Aritic
aritic.com
通过在 Aritic CRM 中简化整个销售渠道来促进您的销售流程。了解哪个潜在客户的转化价值最高。根据销售阶段、行为和购买意图管理您的联系人。自动分配和划分任务并监控整个流程，直到交易成功或失败。 Aritic平台是一个统一的自动化平台。它包括营销自动化、通信自动化、销售渠道 CRM 应用程序、服务台应用程序和专为 B2B 业务设计的业务自动化堆栈。 目前，全球有超过 1800 家企业使用 DataAegis Software Pvt.有限公司产品；这是 Aritic 的母公司。 一些著名的客户包括—— Wunderman、Abbott、BTCC、Dunlop、Manipal Global、Pearson、Paradise Property、Snaplogy、Citrix、Moovely、Avisolve、Magnum 以及多家财富 500 强公司。
Workiro
workiro.com
一个下一代应用程序，将任务，沟通和文档管理功能（包括电子签名）结合起来 - 帮助您以更好的方式与任何人一起完成任何工作。 通过提供直观，安全，多合一的平台来解锁无缝生产力，使您的团队能够在不妥协的情况下进行协作，交流和工作。 永远不会失去轨道。 Workiro与NetSuite集成，因此团队可以比以往任何时候都更快地合作，批准和记录工作。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一个领先的基于云的通信平台，支持业务即时消息以改善团队协作、提供卓越的客户服务和移动支付请求。它帮助业务服务部门在正确的时间找到正确的人。 Kimoby 利用企业已经掌握的数据和资源，通过即时营销活动、自动提醒、多媒体文件等，轻松提高参与度和销量。
Prokeep
prokeep.com
ProKeety成立于2016年，是Distrience的领先的针对批发发行商的客户体验管理软件。 ProKeetak通过将沟通变成商业来发展人际关系和业务；通过集中式沟通来增加销售，通过更好的见解和参与机会来改善客户体验，并通过系统自动化提高生产力。 ProKeeth在北美的8,000多名分销商中使用，可实现超过1100万美元的对话和6亿美元的收入。 发展您的分销业务。建立更牢固的客户关系。提高劳动力生产率。所有这些都是专门为分销商构建的，以在现代市场蓬勃发展。 Prokep： - 由50个州，10个省和2个地区的分销商使用。 -11百万对话进行 -82％的Prokep对话导致销售或与收入有关 - 每月每月节省9个小时 - 每月每月节省$ 3,000的承包商差异 借助ProKeal，您将集中沟通以提高订单效率，将第三方系统连接起来创建操作自动化，并使用客户见解来提供更多的参与度并赚更多的钱。
Senter
senterhq.com
Senter 是一款简单的评论管理和短信营销软件，可连接到日常应用程序。它易于设置、快速集成并且易于发送强大的 SMS 营销活动。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
Brosix
brosix.com
Brosix是一个多合一安全的即时消息软件，是一个聊天应用程序，可帮助企业改善内部沟通并优化工作流程，同时保证数据安全和隐私。沟通是提高工作场所效率的关键。 Brosix的实时消息传递渠道几乎在任何情况下都促进了有意义的对话。聊天一对一或分组，并进行清晰的音频和视频通话。通过广播邮件，可以通过一种多功能移动应用程序来挑选观众，创建自定义聊天室并进行聊天。每个Brosix团队网络都有一套协作工具来增强团队合作。屏幕屏幕共享，通过远程桌面控件，文件传输，虚拟白板和即时屏幕截图与通信渠道无缝配对，以简化工作流程和协作。 Brosix是一种安全的，完全可管理的和灵活的解决方案。团队网络是端到端加密的。管理从用户访问对平台到通信空间，功能和用户数据访问的所有内容。 Windows，Mac，Android，iOS和Linux设备和操作系统的Web访问和应用程序可以从任何设备上的任何地方进行即时通信。多语言支持使跨文化团队可以更有效地传达他们的想法，从而使他们可以轻松地在项目上进行合作。
TextMarks
textmarks.com
TextMarks 是一种短信服务，使企业能够直接通过手机立即联系受众。 TextMarks 的短信平台可以轻松地通过短信发送和安排大量短信、分发信息和捕获潜在客户。自 2006 年以来，TextMarks 可靠且值得信赖的 SMS 平台已帮助成千上万的客户发展业务，提高客户和员工参与度，并向美国超过 1000 万用户提供及时信息 SMS 产品包括： - 短信营销 - 群发短信 - 文本-for-Info -SMS 潜在客户开发 -SMS 用于内部通信
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk 是一款更智能、更简单的商务短信应用程序。我们通过专为服务、销售和支持而构建的易于使用的商务短信应用程序帮助各种规模的组织完成工作。 添加短信到任何商务电话号码，包括 VoIP 和固定电话。使用 MessageDesk 的共享团队 SMS 收件箱和大量文本广播，在正确的时间向正确的人员发送正确的消息。通过预定的短信、基于关键字的自动回复、自动化和预先保存的短信模板，简化您的短信通信并节省时间。
Nrby
nrby.com
Nrby 是移动团队更智能的沟通方式。 Nrby 由拥有数十年经验的现场操作资深人士创建，旨在方便现场人员、承包商和管理人员在移动设备、平板电脑和台式机上轻松直观地使用。该应用程序具有强大的位置智能功能，为高管、董事和经理提供所有项目、项目状态、任务、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，请访问：https://nrby.com 或发送电子邮件至 [email protected] 了解更多信息。
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect 是一款多功能的客户沟通和团队协作应用程序，为您的团队提供一系列功能，包括聊天、语音和视频通话、会议、屏幕共享、文件共享以及与 CRM 和各种其他业务应用程序的无缝集成。 Thirdlane Connect 旨在促进多渠道客户沟通和团队协作，专为本地和远程工作人员而设计，支持网络浏览器、iPhone、Android 设备以及 Windows、Linux 和 Mac 桌面。这一功能强大的应用程序与 Thirdlane 商务电话系统或 Thirdlane 多租户 PBX 平台完全集成并由其提供支持。这些平台可以安全地部署在各种环境中，无论是在本地还是在私有云或公共云中，从而确保您的通信基础设施的灵活性和安全性。
Edworking
edworking.com
EdWorking是您团队和工作的平台。为团队提供的单一解决方案，拥有远程工作所需的一切。您的所有任务，文件，图像和对话都位于一个地方，只是唯一的订阅。团队使用EDWorking来协调，交流和管理工作。我们的客户已经从使用许多平台与他们的团队合作，例如Trello和Jira进行任务管理，Slack和Zoom进行通信，或Dropbox和Dripbox和Drive转移文件，以简单地进行edWorking。这意味着在应用程序之间不再切换！加入我们的社区：https：//t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf 是一个获得专利的实时协作平台，使多人能够通过任何设备或浏览器实时交互相同的在线体验，而无需安装或编码。 Samesurf 被广泛认为是现代协同浏览的发明者，它还使参与者能够 (1) 即时上传分享文档和视频 (2) 通过 VOIP 和电话线进行通话或视频聊天 (3) 编辑敏感输入字段或其他屏幕元素 (4) 分享线下内容 (5) 深入分析 (6) 记录会话 Samesurf 支持多种用例，包括销售、支持、培训、远程医疗和虚拟会议。
Appward
appward.com
软件公司不了解您的业务。从一组中，您会得到一个严格的解决方案，需要昂贵且耗时的实施。从另一个方面，您会得到一堆断开连接的应用程序。他们感受到你的痛苦。 Appward 在极快的私人工作空间中提供了一套包含 80 多个应用程序的智能应用程序，可帮助您管理和改进组织中的每一项功能，包括 ERP、CRM、项目管理、通信、员工管理、运营、质量、制造和供应链。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一个企业级人工智能全渠道客户体验平台，使品牌能够通过单一界面跨所有渠道吸引客户，利用全渠道通信、数字参与、业务自动化、对话式人工智能和生成式人工智能聊天机器人。 CommBox 帮助组织自动化重复性工作、优化客户旅程、提高客户服务团队的工作效率，并在数字优先的环境中领先于不断变化的客户期望。 CommBox 使支持和销售团队能够通过唯一的自主通信平台，通过客户首选的消息通信渠道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地与客户互动。 CommBox 的 350 多家企业客户受益于呼叫中心运营成本的降低、客户满意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 体验：访问 www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway是一款实时聊天应用，帮助企业通过网站与客户互动，提供支持和解决问题，适用于多种设备和语言。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一种在线协作和头脑风暴工具，我们正在解决因在多个应用程序之间切换以与您的团队协作而出现的问题。我们通过在单个应用程序下提供白板、看板、流程图、文件、聊天、事件、甘特图等工具来解决这个问题。因此，无需再在不同的应用程序之间切换，并使用 Midlap 完成更多工作。
Engynn
engynn-intranet.com
您会喜欢的内联网。正在寻找一款简单且社交的公司内联网软件？您的内网搜索到此结束！两分钟内即可开始免费试用，了解为什么全球各地的公司都信任 Engynn 内联网软件。
Superworks
superworks.com
标题：用Superworks HRMS改变您的工作场所：提高生产力和员工幸福 Superworks通过简化人力资源和操作过程来使企业和中小型企业能够创建蓬勃发展的富有成效的工作场所。我们全面的超级HRMS套件旨在简化复杂的任务并提高员工的参与度，从而为您的业务带来切实的成果。 这是Superworks HRM可以为您做的： *轻松的薪资处理：自动化工资单任务，消除错误并确保员工的准时付款。 *无缝团队管理：简化入职，跟踪性能，促进协作并保持团队的参与度。 *增强的员工经验：SuperWorks HRMS通过自助工具和简化的沟通使您的员工有能力。 *提高效率：通过自动化重复任务并获得宝贵的见解来腾出宝贵的时间和资源。 *可扩展的增长：超级工人HRMS随您的业务增长，提供成功所需的灵活性和支持。 为什么选择Superworks？ 1。综合套件：一个满足您所有人力资源和运营需求的集成平台。 2。用户友好的界面：易于学习和使用，最大程度地减少培训时间并最大化采用。 3。可扩展的解决方案：随着您的业务发展，适应不断变化的需求。 4。专门的支持：其专家团队在这里为您提供每一步。
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely 提供实时内部沟通渠道，连接所有职能部门、地点和时区的每位员工。它易于部署，并且将为您的组织提供建立和衡量员工敬业度所需的工具。
Cynoia
cynoia.com
团队厌倦了跟踪信息流。 Cynoia 集成了一个实现同步通信的无痛流程。
Oneteam
oneteam.io
与您的无桌员工建立联系是一个重大挑战，可能并不感到惊讶。它们分布在多个位置，不要坐在计算机后面，没有商务电子邮件地址，而且通常只有兼职工作，仅此而已。 老式的方法，例如Intranet，电子邮件爆炸，纸质指南和公告板，只是不再削减它了。他们创建了我们配音“无桌子差距”。猜猜是什么？这一差距可以消除团队的参与，忠诚度和成功，从而将您的最佳才能推开，并对您的业务增长产生负面影响。 在Oneteam，我们制作了最终的应用程序来弥合这一差距。将其视为您的多合一工具包：无缝的沟通，平稳的入职，交互式电子学习，有见地的调查和方便的清单：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam试图释放全球无家可归的工人的全部潜力，并且已经取得了成功，在为H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等组织弥合无桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用户友好型员工中心使每个人都可以轻松地访问旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好处： •用于沟通，培训和参与的内置应用程序功能 •完全自定义您的组织需求 •易于实施和管理
Matilda Workspace
matilda.io
适合现代团队的全新一体式工作空间 Matilda 秉承统一工作空间的概念，将一套功能强大的一流应用程序汇集到一个地方，使全球各地的团队能够轻松地连接、创建、协调和取悦客户。 Matilda 的使命是简化技术，帮助组织以更少的资源做更多的事情，使其成为初创公司和财富 500 强公司的重要工具。 主要特点： - 包含强大的应用程序：Matilda 附带了一套强大的应用程序，包括文档、项目、表格、聊天、客户和 Copilot，确保团队拥有成功所需的所有工具。 - 轻松创建：借助文档，团队可以实时共同编辑，使文档创建和协调变得无缝。此功能旨在通过提供更加集成和高效的体验来取代 Google Docs、Notion 和 Coda。 - 简化的项目管理：Matilda 的项目功能可以轻松管理和跟踪项目的各个方面。凭借自动计划等功能，它旨在取代 Jira、Trello 和 Asana 等工具。 - 高级数据管理：虽然 Tables 即将推出，但它们承诺通过同步数百个来源的数据或创建新的集合来重新定义数据处理，旨在取代 Airtable、Notion 和 Segment 等工具。 - 无缝沟通：聊天将所有团队沟通整合到一个地方，跨项目、任务和文档集成，提供了 Slack 和 MS Teams 的替代方案。 - 客户关系管理：即将发布的客户功能将允许团队在一个简化的界面中轻松跟踪销售线索并管理客户交互，旨在取代 Salesforce 和 Hubspot。 - 人工智能辅助：Copilot 提供定制人工智能助手，帮助自动化和简化工作流程，旨在取代 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智能工具。 结论：Matilda Workspace 作为一个包罗万象的解决方案脱颖而出，不仅承诺简化团队的工作方式，而且还以其人工智能驱动的功能和对可持续发展的承诺拥抱未来。无论您是管理项目、与团队协调、处理客户关系还是利用 AI 实现自动化，Matilda Workspace 都为各种团队的蓬勃发展提供了一个直观、强大且适应性强的平台。立即尝试 Matilda，体验未来的工作方式，旨在帮助您每次按时交付项目。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一种软件即服务解决方案，用于端到端加密的企业文件共享和通信。
Eko
ekoapp.com
Eko 是一款面向远程员工企业的一体化平台。确保您的员工在家工作时保持联系、参与和高效。借助社区功能、通信工具、项目管理和知识共享中心，随时随地有效地工作和协作。借助 Eko，您可以加强沟通和协作（1-1/群聊和通话、文件共享、项目管理、全公司公告）、实现培训和发展（公司知识管理系统）、提高运营效率（数字工作流程、任务委派） ）并实现人员管理现代化（员工数据库、人力资源表格和流程）。 Eko 是多平台、可定制且易于集成的。
OurPeople
ourpeople.com
团队沟通问题？别无所求 - iOrpeople将提供所需的东西！ Ourpeople是一项创新的移动优先技术，使中小型企业能够与所有人进行更好的沟通。该平台提供了针对合适受众的独家交付方法，并使用标签来确保每个需要接收消息的人都可以。 Ourpeople提供了许多工具来增强前线团队的沟通，参与度和培训。 为什么要使用我们的人？ *重要的更新，直接给您。用户可以告别滚动并向目标消息打招呼。没有更多无尽的电子邮件“向所有人”，只需了解什么相关。紧急会议通知或关键安全更新将立即交付到其选择的手机或设备上。 *即时聊天。用户可以通过团队或个人的团队聊天来直接获得所需的答案，该团体或个人考虑忙碌的人。聊天可以在手机上仅几秒钟内按位置，项目或团队进行组织 - 只是下载并开始聊天。 *一切都在一个地方。用户可以从任何工作的地方找到并共享文件。通过手机访问我们的知识中心，提供了重要视频，PDF，文本文档等的最新版本。一切都触手可及，不需要桌子或计算机。 *表格和清单。简化日常任务，使用户可以快速记录重要信息。该平台消除了纸质混乱，丢失的文件和较差的文件。团队每天都以相同的方式使用相同的表格，只是填写表格并完成工作。 *交换从手机转移。用户可以在不查看电子邮件的情况下保持最大的变化和互换。 Ourpeople的开放式班次功能使整个团队可以记录，跟踪和盖上换档。他们可以预订，确认并已记录 - 可以从任何设备中访问。
Unipile
unipile.com
整合电子邮件和消息传递 API，以促进在应用程序中通过 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 进行直接对话，从而提高用户工作效率和满意度。
Tipi
tipihub.com
在您自己的时间、任何地方、经过深思熟虑后做出回应，保留完整的决策历史记录。
Legion
legion.co
Legion Technologies提供了该行业最具创新性的劳动力管理平台。它使企业能够同时提高劳动效率和员工敬业度。 Legion WFM平台是智能，自动化和以员工为中心的。事实证明，它可以通过计划优化，减少损耗，提高生产率和提高运营效率来提供13倍的投资回报率。 Legion在员工喜欢的易于使用的平台和移动应用程序中提供了尖端技术。根据2022年Inc. 5000和The，在Norwest Venture Partners，Stripes，第一轮资本，XYZ Ventures，Webb Investment Network，Workday Ventures和NTT DOCOMO Ventures的支持下，Legion被公认为美国增长最快的私营公司之一。德勤500排名。 <>改进的计划： - 战略见解 - 劳动预算 - 按需预测 <>优化执行： -Labor优化 - 安排 - 时间和出勤率 <>员工授权： -Frontline通信 - 律师事务 - 雇员的绩效和奖励
Journyz
journyz.com
Journyz 是一个 SaaS 平台，可帮助 CXO 配置独特的业务解决方案并让所有利益相关者参与这些解决方案。 Journyz 帮助领导者数字化每个企业（甚至企业内的团队）特有的业务流程，将用户与有价值的信息联系起来，领导者将能够更好地做出数据驱动的决策。领导者可以定制用户体验，通过“剧本”让团队参与业务流程，其中包括任务管理、数据输入表单、聊天、调查、游戏化挑战、内部社交媒体等。 Journyz 视图和仪表板为整个组织创建可见性和数据可视化。
Jumppl
jumppl.com
强大而集中的工具，可让您的团队专注和客户了解。 Jumppl阻止您的团队数据在整个地方传播。
Nynja
nynja.io
您网站上的嵌入式会议解决方案每月$ 9.99，客户免费！满足解决方案工具的完整平台，并使用您的品牌！您得到的...音频和视频会议 - 屏幕共享大型文件传输 - 即时一对一，小组聊天数据存储驱动器 - 以超过101种语言的线路聊天中的自动聊天式翻译。观看网站上的工作方式Ninjaworkspace.com https://youtu.be/pgznf2ok954
Coast
coastapp.com
海岸是希望更好地管理团队沟通，任务，清单，时间表和工作流程的团队的多合一工作空间。从您的手机到桌面，随时可以从任何地方访问海岸。成千上万的团队和企业使用海岸替换电子邮件，短信，电子表格以及纸质清单和时间表。通过让所有员工在一个地方工作，海岸可以提高团队的生产力和问责制，并每周节省数小时的时间。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支持的内部通信平台，Smart Brevity® 是更好沟通的公式。如今，超过 600 个组织使用 HQ 来规划、撰写、发送和衡量更有效的沟通。
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建基于群体的互动，基于团体的微读体验！ Gnowbe屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计，促进和分析共享的学习经验 - 非常适合培训和入职。关键功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 在任何设备上可访问 - 深度数据和分析 - 游戏 - 认证 - 认证 - 个性化 - 安排的会话部署 - 与> 200个平台的集成gnowbe是基于尖端的研究，并使其变得不可思议地进行训练，从而使训练变得不可思议地进行了启动，从而使训练型越来越轻松地进行了启动，从而可以进行启用。凭借无缝的台式机/移动体验和对100多种语言的支持，Gnowbe随时随地都可以在任何时间，随时支持学习者。创作者最常见的是创建： - 远程团队的入职经验 - 安全，健康和健康装备 - 认证准备 - 新的学习体验（混合，在线） - 数字工作簿 - 电子学习课程 - 教练和反馈计划 - 销售和产品游戏 - 团队参与 - 娱乐和娱乐和游戏 - 日常习惯形成计划，
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast是最重要的，具有前瞻性的员工通信套件。 与现有的仅通过电子邮件或以平台为中心的移动解决方案不同，广播您现有的员工通讯频道将现代员工体验统一。 员工可以收到其电子邮件，SharePoint，Teams，Broadcast Mobile App等的目标通讯。 广播的跨渠道经验鼓励员工在其首选平台上消费内容。 与您的团队和领导者分享实时的跨渠道分析，以跟踪您的组织通讯目标。 广播功能将使您的员工更快乐，简化流程并帮助您达到Rockstar身份。
DSMN8
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品牌批准的，即将分享的内容在您的员工的指尖上。 通过您行业中最受信任的影响者 - 您的员工的内容分发： ✓可以提高内容范围，而无需提高您的广告预算 ✓驱动管道和缩短销售周期 ✓达到最佳人才并降低成本 DSMN8是排名的员工倡导平台。 DSMN8通过为员工提供简化的方式来在其专业和个人网络中共享品牌批准的内容，帮助品牌利用其第一资产的力量 - 员工。 实现更多内容参与度，更多的入站销售，并使用DSMN8找到您的下一个超级巨星员工。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了内部交流，员工倡导和员工敬业度的顶级，移动优先解决方案。作为服务（SaaS）的软件，该平台汇总了来自官方公司渠道（社交网络，公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户（UGC）和管理员建议的内容。 内容是个性化的，并将其组织到主题渠道中，可以在移动设备，台式机，Intranet，企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以单击与用户的社交媒体配置文件共享。除了内容消耗之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 功能包括： *新内容和内部公司新闻的通知 *一单击与您所有喜欢的社交媒体平台共享 *内部内容“喜欢”和“评论”功能 *创建自己的消息和内容 *参与并查看最新挑战和奖品 *排行榜的可访问性，以查看您和您的同事的排名 *创建并回应测验和民意调查 Sociabble在各个级别的用户体验中采用用户激活，奖励和认可，以最大程度地提高参与度。它独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得容易，快速和引人入胜。员工可以更好地了解公司新闻，更新及其工作场所，从而导致更具参与和有影响力的员工队伍。 公司可以将Sociabble的用途扩展到其合作伙伴，外部影响者或品牌迷。 Sociabble于2014年由一支经验丰富的数字资产管理技术，社交媒体和内容营销的经验丰富的企业家团队启动，目前在80多个国家 /地区使用，并收购了一些世界上最负盛名的客户，包括Microsoft，BNP Paribas，L'Oréal和PWC。 Sociabble的总部位于法国巴黎，还在纽约市，伦敦和孟买开展业务。
goHappy
gohappyhub.com
GoHappy正在彻底改变雇主如何通过为他们提供最包容性和最易于使用的无应用技术来与他们的一线工人进行交流和互动。在一个与一线工人进行持续的沟通至关重要的世界中，很高兴地意识到，基于应用程序的解决方案，日常杂乱无章和PIN板上的消息只是行不通的。 GoHappy成功的关键是使雇主能够在他们的短信中到达他们已经存在的一线员工的100％。来自雇主的记录系统的自动提要意味着他们的活跃雇员总是距离即时通讯几秒钟。他们能够通过标准文本与所有员工或特定的群体联系，或包括视频，图像，链接，调查等等 - 全部可以转换为他们选择的语言。由肖恩·博耶（Shawn Boyer）创立，他还创立了Snagajob（美国最大的小时工作市场），以及一支带来了超过100年的前线员工互动经验的团队，Gohappy的使命是帮助所有前线工人感到更加珍贵和相互联系，以便他们能够充分发挥潜能。凭借强大的消息传递和反馈收集能力，Gohappy领导着一线工人参与的进步，并努力成为世界上最好的公司，以帮助雇主最大程度地提高这种参与。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一个员工倡导平台，使员工能够轻松创建和分享真实的内容，从而将他们转变为有影响力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在内的一些全球绩效最高的组织都是EveryoneSocial 的客户，他们信任我们能够帮助大规模分发内容、扩大其品牌知名度，并通过员工网络的力量推动业务增长。无论您是一家小型初创企业，还是拥有数千名员工的全球工作场所，您的需求都是一样的。你需要成长，而为了成长：你需要雇用。你需要营销。你需要销售。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一个员工倡导平台，旨在通过简化社交媒体上的内容共享来帮助您实现业务成果。我们的平台使我们的 Gaggle 经理能够策划员工提倡分享的内容。我们还利用最新的人工智能驱动技术，帮助 Gaggle 经理一次性创建并永久分发独特的内容给每位员工倡导者。随着社交媒体活跃度的增加，您的员工可以打造个人品牌，同时扩大公司的品牌知名度、媒体机会、潜在客户开发和营销活动绩效。 GaggleAMP 会员受益于游戏化、排行榜和参与公司员工倡导工作的奖励，使会员能够快速、轻松地看到参与的好处。要了解员工倡导计划对您的公司有多大影响，请访问我们的投资回报率计算器（无需电子邮件地址）：https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
在一个基于口口相传的产品，服务和工作的世界中，组织需要为求职者，员工，客户，合作伙伴和校友提供非凡的经验。通过一个统一的平台，可以明显地连接敬业和知情员工，快乐和福音派客户之间的点。明显地帮助组织管理所有员工和客户群体的参与，沟通，经验和倡导。
ChangeEngine
changeengine.com
创建内部通信和人力资源内容并不容易。人力资源和营销团队经常面临挑战多种工具或依靠无法捕捉其组织声音的基本模板的挑战。这导致品牌不一致，耗时的手动流程以及无法与员工建立联系的消息。但这不一定是这样。 ChangeEngine结合了AI驱动的内部通信软件和创意设计服务，以解决这些挑战。它将自动化和个性化工具带入一个平台，使团队在跟踪与实时分析的互动时，可以在Slack，Teams，Email和SMS之间无缝传递消息。同时，ChangeEngine专门的创意团队与您合作设计了精美的品牌材料（例如新闻通讯，手册和里程碑广告系列），远远超出了模板所能提供的。 无论您是小型人力资源团队还是管理全球沟通，Changeengine都会简化您的工作流程并节省宝贵的时间。通过正确的智能技术和人类创造力的融合，ChangeGine可以帮助您建立一致，有意义的沟通，从而加强员工的联系并保持每个人的参与。 这不仅与工具有关；这是关于改变团队的交流方式。 ChangeEngine为您提供了创建周到，有影响力的消息所需的一切。