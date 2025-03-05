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内部通信软件通常称为业务消息传递软件，为组织内的直接通信和群组通信提供即时消息传递平台。这些工具设计得用户友好且高效，可实现团队成员之间的快速交互。员工不再需要发送冗长的电子邮件只是为了得到简短的回复。商务消息传递工具简化了同事的沟通，使其像在社交媒体或通过文本与朋友聊天一样轻松。其中许多平台都包含表情符号和 GIF 等功能，以促进工作场所中真实、自然的对话。
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Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications开发的录像带软件程序。免费版本提供了一项视频聊天服务，可一次允许多达100个设备，其中40分钟的时间限制了三名或更多参与者会议的免费帐户。用户可以选择通过订阅其计划之一来升级，其中最高可同时允许1,000人同时限制。远程工作，远程教育和在线社会关系。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft团队是一个通信与协作平台，结合了工作场所聊天，视频会议，文件存储和应用程序集成。该服务与Office 365订阅办公室生产力套件集成在一起，并具有可以与非Microsoft产品集成的扩展名。 Microsoft Teams是Slack等服务的竞争对手，是Microsoft Skype for Business的发展和升级路径。Microsoft在纽约举行的一项活动中宣布了团队，并于2017年3月14日在全球范围内推出了该服务。它是在内部内部创建的。该公司总部的Hackathon，目前由Microsoft公司副总裁Brian MacDonald领导。
Slack
slack.com
Slack是由美国软件公司Slack Technologies开发的专有业务通信平台。 Slack提供了许多IRC风格的功能，包括按主题组织的持续性聊天室（频道），私人团体和直接消息传递。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
monday.com
monday.com
Sotone.com是一种项目管理工具，使组织能够管理任务，项目和团队工作。截至2020年，该公司为包括许多非技术组织在内的100,000个组织提供服务。 2019年7月，该公司以19亿美元的估值筹集了1.5亿美元。 Soning.com在类别应用程序，Mobile＆Voice中获得了2020年韦伯生产力奖。
Otter
otter.ai
Otter是一个聪明的笔记应用程序，可以使您能够记住，搜索和分享您的语音对话。水獭会创建智能语音注释，将音频，转录，扬声器标识，内联照片和关键短语结合在一起。它可以帮助商人，记者和学生在会议，访谈，讲座以及重要的对话中更加专注，协作和有效。
Element
element.io
Element 是一个基于 Matrix 的安全通信平台：一种去中心化的端到端加密协议。将您的团队聚集在一起，提高生产力和工作场所满意度，同时保留对数据的完全所有权。 Element 是 Forrester Wave：安全通信报告中的领导者。通过视频通话和即时消息轻松与您的合作伙伴、供应商或客户协作：就像 21 世纪的电子邮件一样。您甚至可以连接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帐户。另一方面，可以使用安全边界和跨域网关甚至气隙部署来关闭 Element 以实现高安全性环境。基于 Matrix 构建，由于分散的网络架构，网络不存在单点故障，使其非常适合任务关键型环境。请联系我们，了解您的企业如何从 Element 中受益。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
Spike
spikenow.com
Spike通过将电子邮件，团队聊天，协作文档和会议汇总到一个提要中来解决团队和个人的交流混乱。 Spike供个人使用：获得Spike的会话电子邮件应用程序的更好的电子邮件体验，该应用将您的电子邮件变成聊天。这就像拥有一个将您最重要的消息列为优先级的增压消息平台，因此您可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受无杂波的电子邮件体验。团队的尖峰：团队的沟通清晰度！ Spike为团队提供了全面的生产力套件。它将团队聊天，电子邮件，视频会议，AI工具和协作文档结合在一起。与内部团队和外部利益相关者（包括同事，合作伙伴，客户和供应商）毫不费力地进行交流和协作，无论他们是否使用Spike。 Spike是为有意义的团队互动而设计的第一项业务电子邮件服务。通过使用自己的电子邮件域或从Spike购买自定义域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存档的电子邮件和消息传递，以确保沟通平稳。
Threema Work
threema.ch
Threema Work 是一款安全且符合 GDPR 的商业通讯软件，可促进公司和组织的移动通信。该消息应用程序易于使用，不需要电话号码或电子邮件地址。借助 Threema Broadcast，公司只需单击一下即可联系其全体员工、个人接收者和外部合作伙伴。 Threema MDM 允许管理员预先配置应用程序并确保其使用符合公司政策。视频：使用 Threema Work 保护业务消息传递：https:// Threema.ch/work/secure-instant-messaging
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Basecamp
basecamp.com
BaseCamp是位于伊利诺伊州芝加哥的美国网络软件公司。该公司于1999年由Jason Fried，Carlos Segura和Ernest Kim共同创立了一家名为37Signals的网络设计公司。2004年中期，该公司的重点已从网络设计转变为Web应用程序开发。它的第一个商业应用程序是Basecamp，其次是背包，篝火和Highrise。 Rails上的开源Web应用程序框架Ruby最初是在37Signals的内部使用中创建的，然后于2004年公开发布。2014年2月，该公司采用了一项新策略，完全专注于其旗舰产品，该软件包还名为BaseCamp，Basecamp，Basecamp，basecamp，并将公司从37Signals重命名为Basecamp。杰森·弗里德（Jason Fried）和戴维·海因梅尔·汉森（David Heinemeier Hansson）以37Signals的名字出版了几本书。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一种统一的数字工作场所解决方案，旨在通过一个全面的平台连接和授权无办事员工。该创新工具专门针对各个行业的一线团队，包括零售，酒店，制造，物流和医疗保健。通过简化操作并增强沟通，WorkJam通过与现有的Workforce Management（WFM）系统无缝集成来提高生产率和效率。 该平台为各种各样的目标受众提供服务，专注于拥有大量无办公室工人的组织，这些组织需要有效的工具来管理其日常任务。 WorkJam通过为其所有运营需求提供集中式枢纽，解决了这些员工所面临的独特挑战，例如对信息和资源的访问有限。这在快节奏的环境中尤其有益，及时的沟通和任务管理对成功至关重要。 WorkJam涵盖了一系列满足一线工人特定需求的功能。该平台包括用于组织日常职责的任务管理，实时更新和协作的通信工具以及学习和开发资源以促进正在进行的培训。此外，自助服务功能使员工能够独立管理其时间表和任务，而独特的开放式市场可以灵活地交换和覆盖范围。这些功能共同增强了员工的体验，增强了员工之间的所有权和参与感。 通过使前线团队与组织目标保持一致，Workjam简化了日常操作，并提高了整体参与度。该平台不仅促进了更好的沟通和任务管理，而且还促进了持续学习和发展的文化。这种劳动力管理的整体方法使组织能够培养更快乐，更有生产力的前线劳动力，最终推动业务成功并提高客户忠诚度。 WorkJam在全球品牌，如Shell，Starbucks，Ulta，Couche-Tard，TJX，TJX，TJX，AEO和Woolworths的信任下，在其类别中脱颖而出。它可以为前线工人创建连接的体验的能力是一个关键的区别，这对于希望优化其运营并赋予其员工能力的组织来说，它是无价的工具。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商业通信软件，可通过有组织的对话和易于查找的信息来帮助简化和简化您的通信。 Cliq 旨在实现混合工作方式，您可以从任何地方通过任何设备登录并工作。这有助于提高团队的整体生产力，进而对您的业务绩效产生积极影响。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移动优先的劳动力管理应用程序，其功能强大的工具旨在帮助组织无人服务团队的组织提高沟通，保留员工并推动运营效率。 Connecteam允许管理人员将其业务流程放在自动驾驶仪上，并专注于业务增长，同时还可以使员工变得更加富有成效，专业和满意。节省时间并通过移动优先的自定义清单，表格和报告提高生产率；时间表的时间表班次和跟踪工作时间；简化员工沟通，提高专业技能，管理日常任务等等，全部在一个应用程序中。确保使用Active Directory单登录（SSO）的系统管理员安全登录。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可帮助公司和企业家内部和外部提高效率的软件。我们的平台提供CRM，联络中心，网站建设者，在线商店，营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的Intranet，任务和项目管理，实时文件共享和存储，通信工具和组织。 HR Essentials和AI内置在Bitrix24结构中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一项计划，该计划于2012年4月作为基于云的服务启动。现在，它可以在云和本地中使用。 2024年，我们公司拥有超过1200万个组织。 Bitrix24为从小型组织到财富500家公司的客户而感到自豪。
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。
Workplace Chat
workplace.com
工作场所聊天是一种有趣，直观和快速的方式，可以随时随地与任何人建立联系。 Workplace是由Facebook，Inc。开发的企业连接平台，包括使用组，即时消息和新闻提要。开发由工作场所副总裁Julien Codorniou和Workplace负责人Karandeep Anand领导。
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。他们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius是第一个将本地集成在Google Workspace（以前为G Suite）内的协作平台，并将其与Slack或Trello（例如Slack或Trello）使用的其他应用程序联系起来。 Gmelius允许团队在他们已经知道和喜欢的工具中工作时进行协作。无需将数据迁移到其他第三方解决方案，也无需学习如何使用其他应用程序。 Gmelius使出色的团队合作从用户的Gmail收件箱中实现。 Gmelius从Gmail内部的强大共享收件箱，共享的Gmail标签，Visual看板板和Smart Workflow Automations开始，提供了一个独特的协作平台，与其他用户的每日应用程序集成在一起。用户可以将自己喜欢的工具与唯一的2向集成（包括Slack和Trello），公共API或通过Zapier连接。 *简化电子邮件管理 *提高透明度和问责制 *自动化和优化工作量的分布 *简化工作流程并自动化任何咕unt声 Gmelius提供了市场上领先的共享收件箱解决方案，这就是为什么： 1。Gmelius与现有工具无缝集成。 Gmelius居住在用户的Gmail收件箱中，让它们在他们满意的生态系统中工作。这节省了移民，管理和培训的时间和金钱。 2。gmelius鳞片有需求。 它的独特架构每天都支持大型和大型组织。其最大的客户数量有8,000多个活动的共享收件箱和成千上万的用户。 3。Gmelius通过设计模型强制执行严格的隐私。 它的总部位于瑞士，欧洲，隐私一直被主动整合到该平台中。与其他服务不同，Gmelius从不存储用户电子邮件的内容。
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美国无线网络运营商，以前以Verizon Wireless的名义作为Verizon通信的单独部门运行。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一个综合性的客户参与平台，旨在简化多个渠道的沟通，增强客户体验和团队协作。 Trengo 注重效率和自动化，使企业能够通过单一界面无缝管理客户交互。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个世界领先的项目管理平台，旨在为组织自由计划，跟踪，管理和交付各种复杂项目。 全球有20,000多家企业和6,000个机构信任。该团队通过提供市场上最先进的产品管理平台来不断与客户合作。 无论您是公司所有者，团队负责人，项目经理还是个人贡献者，团队合作都可以为您提供所有无缝管理日常活动的工具。该应用程序提供了与同事在项目上合作的功能，保持工作流程的整体视图，管理任务，跟踪资源，日志时间以及最重要的是，按时交付项目。
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一体化工作空间，可让整个组织的人员、项目和职能保持一致。通过将聊天、任务、目标、文档和文件集中到一处 — Nifty 可让您专注于工作，而不是摆弄各种工具。 Nifty 将项目管理的所有重要功能整合到一款软件中，有助于缩短项目开发周期并提高团队生产力。最终结果是里程碑驱动的进度自动化，使每个利益相关者保持一致，确保组织目标按计划进行。 Nifty 的软件允许您通过看板、列表和时间线视图来管理任务。在 Nifty 上进行合作是很自然的，因为每个项目都有一个单独的讨论线程，鼓励项目有一个专门的知识中心。 Nifty 旨在鼓励跨部门协作，这是独一无二的。凭借内置日历，Nifty 可以与 Google、Outlook 以及文件和文档共享集成。
Chanty
chanty.com
Chanty是一个基于云的协作平台，结合了沟通，项目管理和自动化，以帮助团队更有效地共同努力。此工具允许您： *与您的团队成员聊天； *使用组和1个音频/视频通话进行通信并共享您的屏幕； *共享即时消息，文件或您喜欢的任何其他内容； *直接在Chanty中创建，分配，设置截止日期并讨论任务； *将消息传递与各种应用程序集成在一起，例如Google Drive，Dropbox，Trello，Github，Zapier，Jira，Asana等； *使用看板董事会跟踪团队工作流程； *观看YouTube视频，GIF和社交媒体内容； *通过Teambook快速访问所有聊天，任务和文件。 Chanty帮助团队提高生产力和业务沟通。无限的消息历史记录，任务管理，文件共享和强大的通知组织并保存您的一天。在一个地方有效地进行协作和沟通。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球团队和企业的领先的一键通语音消息应用程序，可将 iOS、Android 和 Windows 设备转变为对讲机，还可以记录消息、跟踪位置和发送紧急警报。帐户管理员通过基于 Web 的集中管理控制台添加、删除团队并将其分组。渠道灵活，可以满足每个客户的需求，特别是酒店、制造、建筑、运输和零售行业的客户。 Zello 非常适合拥有无办公桌员工、现场员工、远程员工和独身员工的企业。此类别的用例包括拥有各种员工的酒店、嘈杂工地的建筑人员以及销售楼层的零售销售人员。加入数百万 Zello 用户的行列，通过任何无线或数据网络进行实时通信，共享更新、在紧急情况下进行联系并解决问题。 Zello 为数千家企业提供服务，在全球拥有超过 1.3 亿用户。目前的客户包括本田、Restoration Hardware、喜达屋/万豪酒店、优衣库、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《华尔街日报》、《纽约时报》、CBS、CNBC、《今日美国》和 TechCrunch 等知名媒体认可为可靠的通信解决方案。
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建交互式、基于小组的微学习体验！ Gnowbe 屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计、促进和分析共享学习体验 - 非常适合培训和入职培训。主要功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 移动优先设计 - 可在任何设备上访问 - 深入的数据和分析 - 游戏化 - 认证 - 个性化 - 预定的会话部署 - 与超过 200 个平台集成 Gnowbe是基于前沿研究和学习科学而设计的，使得创建高度有吸引力和影响力的培训变得非常容易，从被动的内容消费转变为反思性应用。凭借无缝的桌面/移动体验以及对 100 多种语言的支持，Gnowbe 可以随时随地为创作者提供支持并为学习者提供支持。创作者最常创建： - 远程团队的入职体验 - 安全、健康和保健装备 - 认证准备 - 新的学习体验（混合式、在线） - 数字工作簿 - 电子学习课程 - 辅导和反馈计划 - 销售和产品手册 - 团队参与、乐趣和游戏 - 日常习惯养成计划
Oneteam
oneteam.io
与您的无桌员工建立联系是一个重大挑战，可能并不感到惊讶。它们分布在多个位置，不要坐在计算机后面，没有商务电子邮件地址，而且通常只有兼职工作，仅此而已。 老式的方法，例如Intranet，电子邮件爆炸，纸质指南和公告板，只是不再削减它了。他们创建了我们配音“无桌子差距”。猜猜是什么？这一差距可以消除团队的参与，忠诚度和成功，从而将您的最佳才能推开，并对您的业务增长产生负面影响。 在Oneteam，我们制作了最终的应用程序来弥合这一差距。将其视为您的多合一工具包：无缝的沟通，平稳的入职，交互式电子学习，有见地的调查和方便的清单：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam试图释放全球无家可归的工人的全部潜力，并且已经取得了成功，在为H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等组织弥合无桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用户友好型员工中心使每个人都可以轻松地访问旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好处： •用于沟通，培训和参与的内置应用程序功能 •完全自定义您的组织需求 •易于实施和管理
CommBox
commbox.io
CommBox 是一个企业级人工智能全渠道客户体验平台，使品牌能够通过单一界面跨所有渠道吸引客户，利用全渠道通信、数字参与、业务自动化、对话式人工智能和生成式人工智能聊天机器人。 CommBox 帮助组织自动化重复性工作、优化客户旅程、提高客户服务团队的工作效率，并在数字优先的环境中领先于不断变化的客户期望。 CommBox 使支持和销售团队能够通过唯一的自主通信平台，通过客户首选的消息通信渠道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地与客户互动。 CommBox 的 350 多家企业客户受益于呼叫中心运营成本的降低、客户满意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 体验：访问 www.commbox.io
Text Request
textrequest.com
Text Request 是一个商业短信平台，旨在激发客户参与度。我们针对您的日常通信问题精心设计了即插即用的消息传递解决方案，以便您可以消除噪音并随时随地与客户联系。 Text Request 旨在与您一起扩展，从处理几个对话的一个人到发送数百万条消息的数千名员工，再到基于我们的 API 构建的自定义解决方案。请访问 textrequest.com，详细了解我们如何通过会话短信和客户参与来帮助像您这样忙碌的企业领导者。
Swit
swit.io
Swit 是每个团队的工作中心，它将协作要素整合到一个地方 - 任务、聊天、目标、审批以及与 Google Workspace 和 Microsoft 365 的集成。它是专门为推动员工在重要的地方建立联系而构建的。将您的整个公司聚集在一个统一的平台上，该平台支持沟通、工作管理、任务跟踪、目标设定等等！ Swit 灵活且可扩展，可以满足任何规模的任何组织的需求。将电子邮件拖放到频道中或将其转换为任务卡。将任务卡拖放到频道或 DM 中。将批准或 OKR 直接附加到任务卡。了解为什么 Swit 受到从小企业到企业客户的各种规模的组织的喜爱。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield 是一款来自德国的一体化协作工具，具有团队协作所需的所有功能：任务和项目管理、视频会议、团队聊天、文档协作工作等等。 Stackfield 不仅符合 DSGVO 标准，而且满足最高的隐私和数据安全标准。所有数据都存储在德国，无法在欧盟境外访问。此外，Stackfield 是唯一一家通过端到端加密保护所有项目管理和整个工作流程的提供商。因此，任何人都无法看到聊天消息、任务或文件的内容，甚至 Stackfield 的员工也无法看到。超过 10,000 家公司使用一体化协作工具来管理他们的项目、更好地进行团队沟通并实现他们的目标。
Slenke
slenke.com
我们创建 Slenke 是为了消除团队之间的障碍，以便您的团队可以专注于完成工作。您可以用斯伦克做什么？组织和管理项目 与您的团队沟通 管理和分配任务 跟踪您的时间 使用 Slenke 运营您的整个业务
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立于 2012 年，是一个基于云的项目管理和团队协作平台，供全球团队使用。 ProofHub 是一款顶级的工作管理应用程序，旨在帮助团队进行日常工作，全球有超过 85,000 个团队使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款极其简单但功能强大的项目管理软件，可提供任务和进度的综合视图。该项目管理软件允许团队在任何地方使用任何设备进行工作沟通。这款在线 SaaS 工具将丰富的功能集中在一个位置，旨在帮助企业快速规划、协调、组织和交付各种规模的项目。 ProofHub 是一种经济高效的解决方案，可供各行业各种规模的团队和企业使用。 ProofHub 可以帮助企业构建工作流程，同时节省时间和资源，其功能包括任务管理到时间跟踪、定制工作流程到在线打样等等。 ProofHub 提供了大量的协作功能，例如聊天、讨论、公告、第三方集成、文件传输等。 ProofHub 具有干净、简单的布局和较低的学习曲线，让用户有宾至如归的感觉。除英语外，ProofHub 还提供德语、西班牙语、葡萄牙语、法语、俄语、意大利语、荷兰语、中文（台湾）、土耳其语和波兰语版本。 ProofHub 是一种经济高效的解决方案，可供各个行业的团队和企业使用。 ProofHub 提供了高效完成工作所需的所有功能，从创建项目到分配任务、跟踪进度、与团队互动以及最终按时完成项目。
Chatwork
chatwork.com
聊天工作是企业的组聊天应用程序。安全消息传递，视频聊天，任务管理和文件共享。实时沟通并提高团队的生产率。
Flock
flock.com
Flock 是一款适合现代团队和企业的沟通和协作应用程序。 Flock 通过为团队提供大量内置生产力工具（例如共享笔记、提醒、待办事项、民意调查）来增强团队能力。用户可以通过音频和视频通话与远程团队交谈。屏幕共享使团队能够更好地协作和共享信息。 Flock 还与 Google Drive 深度集成。其他流行的第三方集成包括 - Google Calendar、Analytics、JIRA、Asana、Github、Twitter、Facebook 等等。 Flock 的 App Store 允许团队将应用程序插入 Flock 中，并且无需在多个工具之间切换即可完成工作。 Flock 的功能（例如最近对话冒泡、简单的键盘快捷键和最后消息预览）让团队可以轻松使用聊天，而不是单独单击聊天选项卡。 Flock 的魔法搜索会自动显示重要的私人频道和联系人，无需打字。 Flock 可让您在团队、对话、应用程序等之间轻松切换。 Flock 应用程序与核心产品无缝融合，提供更加集成的体验。
heycollab
heycollab.com
Heycollab 是一款帮助您保持井井有条、管理任务并通过授权团队协同工作来帮助员工协作的工具。它是一款面向团队和自由职业者的一体化生产力管理工具，将协作与广泛的功能相结合，帮助您管理资源并保持项目的可见性。您可以实时聊天、共享文件、管理工作流程并让您的团队井井有条。借助 Heycollab，您可以轻松地将项目分解为任务、设置截止日期、跟踪团队工作量以及与团队成员共享文件和图像。从第一天到截止日期，使用一种工具来计划和组织项目、沟通和协作。
Hive
hive.com
Hive帮助团队移动更快。 Hive最佳的一流项目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果没有，它将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无尽的自定义，Hive可以根据您的条款提供项目管理，并保证成功。 凭借任务分配，截止日期跟踪和实时沟通之类的功能，Hive可以帮助世界各地的成千上万的团队更有效地完成工作。使用移动应用程序轻松查看项目，评论任务，消息队友并管理您的待办事项列表。 关键功能： - 直接与持续与桌面应用程序同步 - 创建任务和项目 - 直接和小组聊天，以便于交流 - 允许文件直接从手机上传的附件 - 能够直接在动作卡上发表评论和对队友进行标记 - 在项目中自定义您的工作经验 Hive被成千上万的快速移动团队使用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源 - 时间跟踪 - 校对和批准 - 注意 - 任务管理 - 报告和分析
Hibox
hibox.co
Hibox 是一款任务管理工具，它正在重新构想团队合作的方式。 Hibox 允许您创建项目、查看任务状态、使用日历视图可视化和计划截止日期、创建子任务和重复任务、接收任务通知等等。 Hibox 将团队消息传递和视频会议集成在同一个工具中，因此您可以与同事实时协作，而无需拿起电话或协调面对面会议。 Hibox 拥有适用于 Android 和 iOS 的移动应用程序，因此您可以从任何地方管理您的任务和项目。
Guru
getguru.com
企业人工智能搜索、内联网和 Wiki 集于一个平台。 Guru 存在于您已使用的工具中，因此无需进行上下文切换。在任何应用程序中查找信息，如果找不到，请专家帮助，让 Guru 主动识别知识差距、复制知识并将其翻译成 100 种语言......对于您和您的其他人来说，这就像一个聪明的朋友公司。
Blink
joinblink.com
Blink是移动优先的员工体验平台，它可以在一个超级应用中连接您的人员，系统和文化。它桥接了数字鸿沟，在麦当劳，诺基亚，多米诺骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行业领先的公司中，将员工沟通和订婚之间的数字鸿沟，增压员工沟通和参与度。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具并与大多数其他企业和公司工具集成可以节省时间和减少挫败感。带有您公司品牌的白标，您的团队可能甚至没有意识到 MangoApps 是一个外部工具 - 它感觉像是他们日常和工作流程的自然组成部分。如今，太多组织依赖过时的内联网和通信工具，将时间和信息浪费在电子邮件收件箱这个黑洞中。 MangoApps 为您提供了独特的机会，将所有团队（从一线员工到公司办公室）连接到一个中央枢纽，使他们所有人都处于循环状态并处于游戏的顶端。
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一个员工体验平台（EXP），可以通过赋予员工的能力并帮助每个人感到纳入沟通，无论他们在哪里工作，从而简化了沟通并增加了参与度。 该平台将员工的沟通，参与度，内部网和测量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序捕捉了组织的心跳并将其文化栩栩如生。 由于其简单的设计，员工可以轻松地使用WorkVivo来保持知情，参与和联系。结果，公司领导者获得了更好的监督和直接，未经过滤的渠道，可以与人们互动并真正感受到公司的脉搏和精力。 在93多个国家 /地区的年度增长超过200％，超过93个国家的300万用户以及从《财富》 500强公司到科技初创企业的客户都在执行任务 - 以提高每个人的员工经验。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一个内联网打包解决方案，使员工能够感受到与组织的联系并从任何地方参与工作。通过提供现代化的智能数字总部，LumApps 正在彻底改变员工的敬业度和工作效率。 LumApps 利用人工智能驱动的平台使智能、有针对性的内部通信更加轻松，并将重要的人力资源资源和业务应用程序集中到一个平台中，无论协作套件是 Google Workspace 还是 Microsoft 365。与 Microsoft 和 Google 的强大集成，加上 100 多个连接任务关键型业务应用程序（例如 Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的 OOTB 连接器，使组织能够充分利用其 IT 投资并提高个人和团队的生产力。 LumApps 在全球拥有超过 500 万用户，不断共同创造以解决挑战并改善员工体验和未来工作。 LumApps 被评为 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 内联网打包解决方案领导者。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是领先的员工通信平台，使您能够保持整个员工的状态，提高员工的敬业度并提高工作场所的生产力。 Haiilo通过沟通和社区帮助您的员工将您的员工联系起来。 包括亚马逊，Google，Deutsche Telekom，Salesforce和Deutsche Bahn在内的1,000多个国际客户已经使用Haiilo来吸引，参与并了解超过250万员工。 以前是Coyo（德国），Smarp（Finland）和Jubiwee（法国）
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持联系的个人 CRM。记住您上次停下的地方，设置提醒以进行联系，并建立更牢固的关系。
Beekeeper
beekeeper.io
养蜂人使前线业务及其工人拥有所需的数字解决方案，以尽最大努力。 Beekeeper的移动优先平台成立于2012年，是专为无国服务员工设计和建造的，尽管该员工占全球劳动力的80％，但在工作场所技术方面一直在长期服务。借助Beekeeper的一线成功系统，公司可以自动化基于纸张的流程，从任何地方实时与员工进行交流，并提高前线团队的参与，生产力和安全性。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一个托管电话平台，提供高级呼叫功能，为企业提供经济实惠且可配置的解决方案。我们的平台允许用户远程访问他们的办公室，无缝集成在一个统一的电话系统下。
Workdeck
workdeck.com
一个人工智能驱动的平台，用于运行完整的数字化工作场所，并通过一个直观的接触点证明现场、远程和混合团队可以在任何地方保持高效工作。集成工具用于： • 项目/服务管理 • 任务执行 • 资源规划 • 财务 • 文档存储库 • 沟通（聊天、即时消息） • 日历 • 休假管理 • 时间记录 • 采购和费用管理 • 差旅管理 • 与 Google 集成（ G-Suite）和 Microsoft Office 365 • Web 和智能手机应用程序
TruHu
truhu.com
TruHu 是一个易于使用的员工沟通平台，可让您的员工从办公室到现场保持联系、参与和知情。
Deskree
deskree.com
Deskree 是一个云平台，可为企业和开发人员简化和优化后端开发和基础设施管理。
Textellent
textellent.com
Textellents 强大的商业短信服务为客户服务、销售和营销短信计划提供短信、彩信功能。 Textellent 的商业短信解决方案和短信营销使设计、管理、衡量和集成 SMS 和 MMS 活动变得容易。无论是用于客户服务、销售还是营销，Textellent 都能通过易于使用的服务支持您的客户旅程，该服务可通过文本支持本地业务线并为任何规模的企业提供服务。还提供强大的日程安排和预约提醒，以及通过人工智能轻松选择加入 TCPA 合规性计划的关键字和短代码。此外，还可以通过 Textellent Messenger（免费的 Google Chrome 扩展）支持直接从任何网络应用程序或网页发送商务短信。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一种一键通解决方案，包含智能手机应用程序和具有用户定位、消息记录等功能的操作管理软件。这是一款功能强大的一键通 (PTT) 应用程序中的实时通信。 BiPTT 非常适合拥有需要实时、高效和安全通信的无办公桌员工的公司。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一种软件即服务解决方案，用于端到端加密的企业文件共享和通信。
Matilda Workspace
matilda.io
适合现代团队的全新一体式工作空间 Matilda 秉承统一工作空间的概念，将一套功能强大的一流应用程序汇集到一个地方，使全球各地的团队能够轻松地连接、创建、协调和取悦客户。 Matilda 的使命是简化技术，帮助组织以更少的资源做更多的事情，使其成为初创公司和财富 500 强公司的重要工具。 主要特点： - 包含强大的应用程序：Matilda 附带了一套强大的应用程序，包括文档、项目、表格、聊天、客户和 Copilot，确保团队拥有成功所需的所有工具。 - 轻松创建：借助文档，团队可以实时共同编辑，使文档创建和协调变得无缝。此功能旨在通过提供更加集成和高效的体验来取代 Google Docs、Notion 和 Coda。 - 简化的项目管理：Matilda 的项目功能可以轻松管理和跟踪项目的各个方面。凭借自动计划等功能，它旨在取代 Jira、Trello 和 Asana 等工具。 - 高级数据管理：虽然 Tables 即将推出，但它们承诺通过同步数百个来源的数据或创建新的集合来重新定义数据处理，旨在取代 Airtable、Notion 和 Segment 等工具。 - 无缝沟通：聊天将所有团队沟通整合到一个地方，跨项目、任务和文档集成，提供了 Slack 和 MS Teams 的替代方案。 - 客户关系管理：即将发布的客户功能将允许团队在一个简化的界面中轻松跟踪销售线索并管理客户交互，旨在取代 Salesforce 和 Hubspot。 - 人工智能辅助：Copilot 提供定制人工智能助手，帮助自动化和简化工作流程，旨在取代 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智能工具。 结论：Matilda Workspace 作为一个包罗万象的解决方案脱颖而出，不仅承诺简化团队的工作方式，而且还以其人工智能驱动的功能和对可持续发展的承诺拥抱未来。无论您是管理项目、与团队协调、处理客户关系还是利用 AI 实现自动化，Matilda Workspace 都为各种团队的蓬勃发展提供了一个直观、强大且适应性强的平台。立即尝试 Matilda，体验未来的工作方式，旨在帮助您每次按时交付项目。