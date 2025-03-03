内部通讯软件 - 最热门应用 - 台湾

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
内部通信软件通常称为业务消息传递软件，为组织内的直接通信和群组通信提供即时消息传递平台。这些工具设计得用户友好且高效，可实现团队成员之间的快速交互。员工不再需要发送冗长的电子邮件只是为了得到简短的回复。商务消息传递工具简化了同事的沟通，使其像在社交媒体或通过文本与朋友聊天一样轻松。其中许多平台都包含表情符号和 GIF 等功能，以促进工作场所中真实、自然的对话。
提交新应用
Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications开发的录像带软件程序。免费版本提供了一项视频聊天服务，可一次允许多达100个设备，其中40分钟的时间限制了三名或更多参与者会议的免费帐户。用户可以选择通过订阅其计划之一来升级，其中最高可同时允许1,000人同时限制。远程工作，远程教育和在线社会关系。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft团队是一个通信与协作平台，结合了工作场所聊天，视频会议，文件存储和应用程序集成。该服务与Office 365订阅办公室生产力套件集成在一起，并具有可以与非Microsoft产品集成的扩展名。 Microsoft Teams是Slack等服务的竞争对手，是Microsoft Skype for Business的发展和升级路径。Microsoft在纽约举行的一项活动中宣布了团队，并于2017年3月14日在全球范围内推出了该服务。它是在内部内部创建的。该公司总部的Hackathon，目前由Microsoft公司副总裁Brian MacDonald领导。
Otter
otter.ai
Otter是一个聪明的笔记应用程序，可以使您能够记住，搜索和分享您的语音对话。水獭会创建智能语音注释，将音频，转录，扬声器标识，内联照片和关键短语结合在一起。它可以帮助商人，记者和学生在会议，访谈，讲座以及重要的对话中更加专注，协作和有效。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球团队和企业的领先的一键通语音消息应用程序，可将 iOS、Android 和 Windows 设备转变为对讲机，还可以记录消息、跟踪位置和发送紧急警报。帐户管理员通过基于 Web 的集中管理控制台添加、删除团队并将其分组。渠道灵活，可以满足每个客户的需求，特别是酒店、制造、建筑、运输和零售行业的客户。 Zello 非常适合拥有无办公桌员工、现场员工、远程员工和独身员工的企业。此类别的用例包括拥有各种员工的酒店、嘈杂工地的建筑人员以及销售楼层的零售销售人员。加入数百万 Zello 用户的行列，通过任何无线或数据网络进行实时通信，共享更新、在紧急情况下进行联系并解决问题。 Zello 为数千家企业提供服务，在全球拥有超过 1.3 亿用户。目前的客户包括本田、Restoration Hardware、喜达屋/万豪酒店、优衣库、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《华尔街日报》、《纽约时报》、CBS、CNBC、《今日美国》和 TechCrunch 等知名媒体认可为可靠的通信解决方案。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个世界领先的项目管理平台，旨在为组织自由计划，跟踪，管理和交付各种复杂项目。 全球有20,000多家企业和6,000个机构信任。该团队通过提供市场上最先进的产品管理平台来不断与客户合作。 无论您是公司所有者，团队负责人，项目经理还是个人贡献者，团队合作都可以为您提供所有无缝管理日常活动的工具。该应用程序提供了与同事在项目上合作的功能，保持工作流程的整体视图，管理任务，跟踪资源，日志时间以及最重要的是，按时交付项目。
Slack
slack.com
Slack是由美国软件公司Slack Technologies开发的专有业务通信平台。 Slack提供了许多IRC风格的功能，包括按主题组织的持续性聊天室（频道），私人团体和直接消息传递。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
monday.com
monday.com
Sotone.com是一种项目管理工具，使组织能够管理任务，项目和团队工作。截至2020年，该公司为包括许多非技术组织在内的100,000个组织提供服务。 2019年7月，该公司以19亿美元的估值筹集了1.5亿美元。 Soning.com在类别应用程序，Mobile＆Voice中获得了2020年韦伯生产力奖。
Chatwork
chatwork.com
聊天工作是企业的组聊天应用程序。安全消息传递，视频聊天，任务管理和文件共享。实时沟通并提高团队的生产率。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移动优先的劳动力管理应用程序，其功能强大的工具旨在帮助组织无人服务团队的组织提高沟通，保留员工并推动运营效率。 Connecteam允许管理人员将其业务流程放在自动驾驶仪上，并专注于业务增长，同时还可以使员工变得更加富有成效，专业和满意。节省时间并通过移动优先的自定义清单，表格和报告提高生产率；时间表的时间表班次和跟踪工作时间；简化员工沟通，提高专业技能，管理日常任务等等，全部在一个应用程序中。确保使用Active Directory单登录（SSO）的系统管理员安全登录。
Threema Work
threema.ch
Threema Work 是一款安全且符合 GDPR 的商业通讯软件，可促进公司和组织的移动通信。该消息应用程序易于使用，不需要电话号码或电子邮件地址。借助 Threema Broadcast，公司只需单击一下即可联系其全体员工、个人接收者和外部合作伙伴。 Threema MDM 允许管理员预先配置应用程序并确保其使用符合公司政策。视频：使用 Threema Work 保护业务消息传递：https:// Threema.ch/work/secure-instant-messaging
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可帮助公司和企业家内部和外部提高效率的软件。我们的平台提供CRM，联络中心，网站建设者，在线商店，营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的Intranet，任务和项目管理，实时文件共享和存储，通信工具和组织。 HR Essentials和AI内置在Bitrix24结构中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一项计划，该计划于2012年4月作为基于云的服务启动。现在，它可以在云和本地中使用。 2024年，我们公司拥有超过1200万个组织。 Bitrix24为从小型组织到财富500家公司的客户而感到自豪。
Element
element.io
Element 是一个基于 Matrix 的安全通信平台：一种去中心化的端到端加密协议。将您的团队聚集在一起，提高生产力和工作场所满意度，同时保留对数据的完全所有权。 Element 是 Forrester Wave：安全通信报告中的领导者。通过视频通话和即时消息轻松与您的合作伙伴、供应商或客户协作：就像 21 世纪的电子邮件一样。您甚至可以连接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帐户。另一方面，可以使用安全边界和跨域网关甚至气隙部署来关闭 Element 以实现高安全性环境。基于 Matrix 构建，由于分散的网络架构，网络不存在单点故障，使其非常适合任务关键型环境。请联系我们，了解您的企业如何从 Element 中受益。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一个开源平台，用于在整个软件开发生命周期中进行安全协作。全球数十万开发人员相信 Mattermost 能够将团队沟通、任务和项目管理以及工作流程编排整合到一个用于敏捷软件开发的统一平台中，从而提高他们的生产力。 Mattermost 的开源平台成立于 2016 年，在来自开发者社区的 4,000 多名贡献者的支持下，为全球超过 800,000 个工作区提供支持。该公司为 800 多家客户提供服务，包括欧洲议会、NASA、纳斯达克、三星、SAP、美国空军和 Wealthfront，并得到了包括 Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和 YC Continuity 在内的世界级投资者的支持。要了解更多信息，请访问 www.mattermost.com。
Gitter
gitter.im
Gitter 是一个开源即时消息和聊天室系统，面向 GitLab 和 GitHub 存储库的开发人员和用户。 Gitter 作为软件即服务提供，提供免费选项，提供所有基本功能和创建单个私人聊天室的能力，并为个人和组织提供付费订阅选项，使他们能够创建任意数量的私人聊天房间。 可以为 GitHub 上的各个 git 存储库创建单独的聊天室。聊天室隐私遵循关联的 GitHub 存储库的隐私设置：因此，私有（即仅限会员）GitHub 存储库的聊天室对于有权访问该存储库的人员也是私有的。然后可以将链接到聊天室的图形徽章放置在 git 存储库的 README 文件中，以引起项目的所有用户和开发人员的注意。用户可以在聊天室中聊天，或者通过 GitHub 登录 Gitter（不涉及与 Gitter 共享用户的 GitHub 密码）来访问他们有权访问的存储库的私人聊天室。 Gitter 与 Slack 类似。与 Slack 一样，它会自动将所有消息记录在云端。
Chatway
chatway.app
Chatway 通过其网站实时聊天产品改变了在线客户互动。它提供实时通信、可定制的小部件和智能聊天机器人，增强了用户体验。 Chatway 具有跨设备响应能力，使企业能够有效地参与、解决问题和转化潜在客户。通过 Chatway 提升您的在线形象并建立持久的客户关系。
Workplace Chat
workplace.com
工作场所聊天是一种有趣，直观和快速的方式，可以随时随地与任何人建立联系。 Workplace是由Facebook，Inc。开发的企业连接平台，包括使用组，即时消息和新闻提要。开发由工作场所副总裁Julien Codorniou和Workplace负责人Karandeep Anand领导。
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一个员工体验平台（EXP），可以通过赋予员工的能力并帮助每个人感到纳入沟通，无论他们在哪里工作，从而简化了沟通并增加了参与度。 该平台将员工的沟通，参与度，内部网和测量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序捕捉了组织的心跳并将其文化栩栩如生。 由于其简单的设计，员工可以轻松地使用WorkVivo来保持知情，参与和联系。结果，公司领导者获得了更好的监督和直接，未经过滤的渠道，可以与人们互动并真正感受到公司的脉搏和精力。 在93多个国家 /地区的年度增长超过200％，超过93个国家的300万用户以及从《财富》 500强公司到科技初创企业的客户都在执行任务 - 以提高每个人的员工经验。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一个综合性的客户参与平台，旨在简化多个渠道的沟通，增强客户体验和团队协作。 Trengo 注重效率和自动化，使企业能够通过单一界面无缝管理客户交互。
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一体化工作空间，适合希望更好地管理团队沟通、任务、清单、日程安排和工作流程的团队。从您的手机到桌面，您可以随时随地轻松访问 Coast。成千上万的团队和企业使用 Coast 来取代电子邮件、短信、电子表格以及纸质清单和时间表。通过让所有员工在一个地方工作，Coast 提高了团队的生产力和责任感，并每周节省数小时的时间。
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。
Basecamp
basecamp.com
BaseCamp是位于伊利诺伊州芝加哥的美国网络软件公司。该公司于1999年由Jason Fried，Carlos Segura和Ernest Kim共同创立了一家名为37Signals的网络设计公司。2004年中期，该公司的重点已从网络设计转变为Web应用程序开发。它的第一个商业应用程序是Basecamp，其次是背包，篝火和Highrise。 Rails上的开源Web应用程序框架Ruby最初是在37Signals的内部使用中创建的，然后于2004年公开发布。2014年2月，该公司采用了一项新策略，完全专注于其旗舰产品，该软件包还名为BaseCamp，Basecamp，Basecamp，basecamp，并将公司从37Signals重命名为Basecamp。杰森·弗里德（Jason Fried）和戴维·海因梅尔·汉森（David Heinemeier Hansson）以37Signals的名字出版了几本书。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
Keeper
keepersecurity.com
数以百万计的人和成千上万的企业取决于守护者的密码安全和管理平台，以管理，安全和强制执行所有员工登录，应用程序和网站的强大密码。员工可以在所有移动操作系统，台式机和浏览器上本地访问守门员。使用守护者，您的业务可以自动生成高强度密码，在加密的数字保险库中保护敏感文件，与团队安全共享记录，并与SSO，LDAP和2FA无缝集成。立即开始14天免费试用。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbus）AI 助手优化日常运营，自动执行内容创建和翻译等任务，获取洞察以做出数据驱动的决策，并腾出时间来扩展业务。
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk 是一款更智能、更简单的商务短信应用程序。我们通过专为服务、销售和支持而构建的易于使用的商务短信应用程序帮助各种规模的组织完成工作。 添加短信到任何商务电话号码，包括 VoIP 和固定电话。使用 MessageDesk 的共享团队 SMS 收件箱和大量文本广播，在正确的时间向正确的人员发送正确的消息。通过预定的短信、基于关键字的自动回复、自动化和预先保存的短信模板，简化您的短信通信并节省时间。
Statflo
statflo.com
Statflo 为面向客户的团队提供领先的合规、一对一业务短信平台。我们帮助公司通过个性化的服务和双向文本对话来取悦客户。凭借嵌入式销售工具和 CRM 数据库、自动化合规规则和有针对性的外展活动，Statflo 使公司能够在单一平台内吸引、保留和扩大客户群。
Nrby
nrby.com
Nrby 是移动团队更智能的沟通方式。 Nrby 由拥有数十年经验的现场操作资深人士创建，旨在方便现场人员、承包商和管理人员在移动设备、平板电脑和台式机上轻松直观地使用。该应用程序具有强大的位置智能功能，为高管、董事和经理提供所有项目、项目状态、任务、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，请访问：https://nrby.com 或发送电子邮件至 [email protected] 了解更多信息。
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect 是一款多功能的客户沟通和团队协作应用程序，为您的团队提供一系列功能，包括聊天、语音和视频通话、会议、屏幕共享、文件共享以及与 CRM 和各种其他业务应用程序的无缝集成。 Thirdlane Connect 旨在促进多渠道客户沟通和团队协作，专为本地和远程工作人员而设计，支持网络浏览器、iPhone、Android 设备以及 Windows、Linux 和 Mac 桌面。这一功能强大的应用程序与 Thirdlane 商务电话系统或 Thirdlane 多租户 PBX 平台完全集成并由其提供支持。这些平台可以安全地部署在各种环境中，无论是在本地还是在私有云或公共云中，从而确保您的通信基础设施的灵活性和安全性。
Edworking
edworking.com
EdWorking是您团队和工作的平台。为团队提供的单一解决方案，拥有远程工作所需的一切。您的所有任务，文件，图像和对话都位于一个地方，只是唯一的订阅。团队使用EDWorking来协调，交流和管理工作。我们的客户已经从使用许多平台与他们的团队合作，例如Trello和Jira进行任务管理，Slack和Zoom进行通信，或Dropbox和Dripbox和Drive转移文件，以简单地进行edWorking。这意味着在应用程序之间不再切换！加入我们的社区：https：//t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf 是一个获得专利的实时协作平台，使多人能够通过任何设备或浏览器实时交互相同的在线体验，而无需安装或编码。 Samesurf 被广泛认为是现代协同浏览的发明者，它还使参与者能够 (1) 即时上传分享文档和视频 (2) 通过 VOIP 和电话线进行通话或视频聊天 (3) 编辑敏感输入字段或其他屏幕元素 (4) 分享线下内容 (5) 深入分析 (6) 记录会话 Samesurf 支持多种用例，包括销售、支持、培训、远程医疗和虚拟会议。
Appward
appward.com
软件公司不了解您的业务。从一组中，您会得到一个严格的解决方案，需要昂贵且耗时的实施。从另一个方面，您会得到一堆断开连接的应用程序。他们感受到你的痛苦。 Appward 在极快的私人工作空间中提供了一套包含 80 多个应用程序的智能应用程序，可帮助您管理和改进组织中的每一项功能，包括 ERP、CRM、项目管理、通信、员工管理、运营、质量、制造和供应链。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一个企业级人工智能全渠道客户体验平台，使品牌能够通过单一界面跨所有渠道吸引客户，利用全渠道通信、数字参与、业务自动化、对话式人工智能和生成式人工智能聊天机器人。 CommBox 帮助组织自动化重复性工作、优化客户旅程、提高客户服务团队的工作效率，并在数字优先的环境中领先于不断变化的客户期望。 CommBox 使支持和销售团队能够通过唯一的自主通信平台，通过客户首选的消息通信渠道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地与客户互动。 CommBox 的 350 多家企业客户受益于呼叫中心运营成本的降低、客户满意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 体验：访问 www.commbox.io
Midlap
midlap.com
Midlap 是一种在线协作和头脑风暴工具，我们正在解决因在多个应用程序之间切换以与您的团队协作而出现的问题。我们通过在单个应用程序下提供白板、看板、流程图、文件、聊天、事件、甘特图等工具来解决这个问题。因此，无需再在不同的应用程序之间切换，并使用 Midlap 完成更多工作。
Engynn
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您会喜欢的内联网。正在寻找一款简单且社交的公司内联网软件？您的内网搜索到此结束！两分钟内即可开始免费试用，了解为什么全球各地的公司都信任 Engynn 内联网软件。
Superworks
superworks.com
标题：用Superworks HRMS改变您的工作场所：提高生产力和员工幸福 Superworks通过简化人力资源和操作过程来使企业和中小型企业能够创建蓬勃发展的富有成效的工作场所。我们全面的超级HRMS套件旨在简化复杂的任务并提高员工的参与度，从而为您的业务带来切实的成果。 这是Superworks HRM可以为您做的： *轻松的薪资处理：自动化工资单任务，消除错误并确保员工的准时付款。 *无缝团队管理：简化入职，跟踪性能，促进协作并保持团队的参与度。 *增强的员工经验：SuperWorks HRMS通过自助工具和简化的沟通使您的员工有能力。 *提高效率：通过自动化重复任务并获得宝贵的见解来腾出宝贵的时间和资源。 *可扩展的增长：超级工人HRMS随您的业务增长，提供成功所需的灵活性和支持。 为什么选择Superworks？ 1。综合套件：一个满足您所有人力资源和运营需求的集成平台。 2。用户友好的界面：易于学习和使用，最大程度地减少培训时间并最大化采用。 3。可扩展的解决方案：随着您的业务发展，适应不断变化的需求。 4。专门的支持：其专家团队在这里为您提供每一步。
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely 提供实时内部沟通渠道，连接所有职能部门、地点和时区的每位员工。它易于部署，并且将为您的组织提供建立和衡量员工敬业度所需的工具。
Cynoia
cynoia.com
团队厌倦了跟踪信息流。 Cynoia 集成了一个实现同步通信的无痛流程。
Oneteam
oneteam.io
与您的无桌员工建立联系是一个重大挑战，可能并不感到惊讶。它们分布在多个位置，不要坐在计算机后面，没有商务电子邮件地址，而且通常只有兼职工作，仅此而已。 老式的方法，例如Intranet，电子邮件爆炸，纸质指南和公告板，只是不再削减它了。他们创建了我们配音“无桌子差距”。猜猜是什么？这一差距可以消除团队的参与，忠诚度和成功，从而将您的最佳才能推开，并对您的业务增长产生负面影响。 在Oneteam，我们制作了最终的应用程序来弥合这一差距。将其视为您的多合一工具包：无缝的沟通，平稳的入职，交互式电子学习，有见地的调查和方便的清单：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam试图释放全球无家可归的工人的全部潜力，并且已经取得了成功，在为H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等组织弥合无桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用户友好型员工中心使每个人都可以轻松地访问旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好处： •用于沟通，培训和参与的内置应用程序功能 •完全自定义您的组织需求 •易于实施和管理
Matilda Workspace
matilda.io
适合现代团队的全新一体式工作空间 Matilda 秉承统一工作空间的概念，将一套功能强大的一流应用程序汇集到一个地方，使全球各地的团队能够轻松地连接、创建、协调和取悦客户。 Matilda 的使命是简化技术，帮助组织以更少的资源做更多的事情，使其成为初创公司和财富 500 强公司的重要工具。 主要特点： - 包含强大的应用程序：Matilda 附带了一套强大的应用程序，包括文档、项目、表格、聊天、客户和 Copilot，确保团队拥有成功所需的所有工具。 - 轻松创建：借助文档，团队可以实时共同编辑，使文档创建和协调变得无缝。此功能旨在通过提供更加集成和高效的体验来取代 Google Docs、Notion 和 Coda。 - 简化的项目管理：Matilda 的项目功能可以轻松管理和跟踪项目的各个方面。凭借自动计划等功能，它旨在取代 Jira、Trello 和 Asana 等工具。 - 高级数据管理：虽然 Tables 即将推出，但它们承诺通过同步数百个来源的数据或创建新的集合来重新定义数据处理，旨在取代 Airtable、Notion 和 Segment 等工具。 - 无缝沟通：聊天将所有团队沟通整合到一个地方，跨项目、任务和文档集成，提供了 Slack 和 MS Teams 的替代方案。 - 客户关系管理：即将发布的客户功能将允许团队在一个简化的界面中轻松跟踪销售线索并管理客户交互，旨在取代 Salesforce 和 Hubspot。 - 人工智能辅助：Copilot 提供定制人工智能助手，帮助自动化和简化工作流程，旨在取代 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智能工具。 结论：Matilda Workspace 作为一个包罗万象的解决方案脱颖而出，不仅承诺简化团队的工作方式，而且还以其人工智能驱动的功能和对可持续发展的承诺拥抱未来。无论您是管理项目、与团队协调、处理客户关系还是利用 AI 实现自动化，Matilda Workspace 都为各种团队的蓬勃发展提供了一个直观、强大且适应性强的平台。立即尝试 Matilda，体验未来的工作方式，旨在帮助您每次按时交付项目。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一种软件即服务解决方案，用于端到端加密的企业文件共享和通信。
Eko
ekoapp.com
Eko 是一款面向远程员工企业的一体化平台。确保您的员工在家工作时保持联系、参与和高效。借助社区功能、通信工具、项目管理和知识共享中心，随时随地有效地工作和协作。借助 Eko，您可以加强沟通和协作（1-1/群聊和通话、文件共享、项目管理、全公司公告）、实现培训和发展（公司知识管理系统）、提高运营效率（数字工作流程、任务委派） ）并实现人员管理现代化（员工数据库、人力资源表格和流程）。 Eko 是多平台、可定制且易于集成的。
OurPeople
ourpeople.com
团队沟通问题？别无所求 - iOrpeople将提供所需的东西！ Ourpeople是一项创新的移动优先技术，使中小型企业能够与所有人进行更好的沟通。该平台提供了针对合适受众的独家交付方法，并使用标签来确保每个需要接收消息的人都可以。 Ourpeople提供了许多工具来增强前线团队的沟通，参与度和培训。 为什么要使用我们的人？ *重要的更新，直接给您。用户可以告别滚动并向目标消息打招呼。没有更多无尽的电子邮件“向所有人”，只需了解什么相关。紧急会议通知或关键安全更新将立即交付到其选择的手机或设备上。 *即时聊天。用户可以通过团队或个人的团队聊天来直接获得所需的答案，该团体或个人考虑忙碌的人。聊天可以在手机上仅几秒钟内按位置，项目或团队进行组织 - 只是下载并开始聊天。 *一切都在一个地方。用户可以从任何工作的地方找到并共享文件。通过手机访问我们的知识中心，提供了重要视频，PDF，文本文档等的最新版本。一切都触手可及，不需要桌子或计算机。 *表格和清单。简化日常任务，使用户可以快速记录重要信息。该平台消除了纸质混乱，丢失的文件和较差的文件。团队每天都以相同的方式使用相同的表格，只是填写表格并完成工作。 *交换从手机转移。用户可以在不查看电子邮件的情况下保持最大的变化和互换。 Ourpeople的开放式班次功能使整个团队可以记录，跟踪和盖上换档。他们可以预订，确认并已记录 - 可以从任何设备中访问。
Unipile
unipile.com
整合电子邮件和消息传递 API，以促进在应用程序中通过 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 进行直接对话，从而提高用户工作效率和满意度。
Tipi
tipihub.com
在您自己的时间、任何地方、经过深思熟虑后做出回应，保留完整的决策历史记录。
TIMU
timu.com
聊天、会议、任务和文件存储全部集中在一处。 TIMU 是与同事、供应商和客户协作和会面的最佳方式。
Journyz
journyz.com
Journyz 是一个 SaaS 平台，可帮助 CXO 配置独特的业务解决方案并让所有利益相关者参与这些解决方案。 Journyz 帮助领导者数字化每个企业（甚至企业内的团队）特有的业务流程，将用户与有价值的信息联系起来，领导者将能够更好地做出数据驱动的决策。领导者可以定制用户体验，通过“剧本”让团队参与业务流程，其中包括任务管理、数据输入表单、聊天、调查、游戏化挑战、内部社交媒体等。 Journyz 视图和仪表板为整个组织创建可见性和数据可视化。
Jumppl
jumppl.com
强大且集中的工具可让您的团队保持专注并让客户了解情况。 Jumppl 可以阻止您的团队数据到处传播。
Nynja
nynja.io
您网站上的嵌入式会议解决方案每月 9.99 美元，客户免费！完整的会议解决方案工具平台，上面有您的品牌！您将获得什么... 音频和视频会议 - 屏幕共享 大文件传输 - 即时一对一和群聊 数据存储驱动器 - 自动在线聊天翻译超过 101 种语言。在您的网站 NINJAworkspace.com 上观看它的工作原理 https://youtu.be/pGznF2Ok954
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一种一键通解决方案，包含智能手机应用程序和具有用户定位、消息记录等功能的操作管理软件。这是一款功能强大的一键通 (PTT) 应用程序中的实时通信。 BiPTT 非常适合拥有需要实时、高效和安全通信的无办公桌员工的公司。
Textellent
textellent.com
Textellents 强大的商业短信服务为客户服务、销售和营销短信计划提供短信、彩信功能。 Textellent 的商业短信解决方案和短信营销使设计、管理、衡量和集成 SMS 和 MMS 活动变得容易。无论是用于客户服务、销售还是营销，Textellent 都能通过易于使用的服务支持您的客户旅程，该服务可通过文本支持本地业务线并为任何规模的企业提供服务。还提供强大的日程安排和预约提醒，以及通过人工智能轻松选择加入 TCPA 合规性计划的关键字和短代码。此外，还可以通过 Textellent Messenger（免费的 Google Chrome 扩展）支持直接从任何网络应用程序或网页发送商务短信。
ChangeEngine
changeengine.com
创建内部通信和人力资源内容并不容易。人力资源和营销团队经常面临挑战多种工具或依靠无法捕捉其组织声音的基本模板的挑战。这导致品牌不一致，耗时的手动流程以及无法与员工建立联系的消息。但这不一定是这样。 ChangeEngine结合了AI驱动的内部通信软件和创意设计服务，以解决这些挑战。它将自动化和个性化工具带入一个平台，使团队在跟踪与实时分析的互动时，可以在Slack，Teams，Email和SMS之间无缝传递消息。同时，ChangeEngine专门的创意团队与您合作设计了精美的品牌材料（例如新闻通讯，手册和里程碑广告系列），远远超出了模板所能提供的。 无论您是小型人力资源团队还是管理全球沟通，Changeengine都会简化您的工作流程并节省宝贵的时间。通过正确的智能技术和人类创造力的融合，ChangeGine可以帮助您建立一致，有意义的沟通，从而加强员工的联系并保持每个人的参与。 这不仅与工具有关；这是关于改变团队的交流方式。 ChangeEngine为您提供了创建周到，有影响力的消息所需的一切。
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories 是创建员工视频的最简单方法。只需几分钟，您就可以创建视频来提升您的人员和通讯计划，通过挖掘您自己的内心声音来节省资金，并建立更多的人际关系。无论是内部沟通、DEI、入职、人才品牌、招聘还是 L&D，Spokn 都简化了创建真实的品牌视频的过程。 Udemy、Snyk 和 LifeLabs 等公司依靠 Spokn 来捕捉真实的员工故事。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 将您的 iOS、Android 或 Windows 设备转变为强大的销售、演示和培训工具包。创建令人惊叹的交互式演示文稿，您的同事可以直接从他们的设备下载、演示和共享。让您的内容保持最新、品牌化，并为您遇到的任何远程销售演示或屏幕到屏幕共享做好准备。 - 导入您现有的销售和营销资产并在几分钟内开始创建。使用照片、PDF 文档、链接、视频、动画和交互式表格或计算器创建引人入胜的演示文稿。 - 下载演示文稿以离线查看和演示 — 再也不用担心 WiFi 不可靠了！ - 直接从您的设备发送潜在客户内容 - 然后跟踪他们何时打开设备、查看内容以及查看时长。通过针对客户真正感兴趣的内容量身定制的见解，让您的后续通话顺利进行！ - 每当您更新演示文稿时，通过推送通知让您的销售团队随时了解最新情况。不再需要寻找最新版本或让过时的材料让客户感到困惑。 - 通过切换到数字演示，节省打印成本，减少碳足迹，并种植新西兰本土树木。请访问showcaseworkshop.com 了解更多信息，或访问bit.ly/my-showcase-demo 索取免费视频演示。