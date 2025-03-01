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内部通信软件通常称为业务消息传递软件，为组织内的直接通信和群组通信提供即时消息传递平台。这些工具设计得用户友好且高效，可实现团队成员之间的快速交互。员工不再需要发送冗长的电子邮件只是为了得到简短的回复。商务消息传递工具简化了同事的沟通，使其像在社交媒体或通过文本与朋友聊天一样轻松。其中许多平台都包含表情符号和 GIF 等功能，以促进工作场所中真实、自然的对话。
提交新应用
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft团队是一个通信与协作平台，结合了工作场所聊天，视频会议，文件存储和应用程序集成。该服务与Office 365订阅办公室生产力套件集成在一起，并具有可以与非Microsoft产品集成的扩展名。 Microsoft Teams是Slack等服务的竞争对手，是Microsoft Skype for Business的发展和升级路径。Microsoft在纽约举行的一项活动中宣布了团队，并于2017年3月14日在全球范围内推出了该服务。它是在内部内部创建的。该公司总部的Hackathon，目前由Microsoft公司副总裁Brian MacDonald领导。
Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications开发的录像带软件程序。免费版本提供了一项视频聊天服务，可一次允许多达100个设备，其中40分钟的时间限制了三名或更多参与者会议的免费帐户。用户可以选择通过订阅其计划之一来升级，其中最高可同时允许1,000人同时限制。远程工作，远程教育和在线社会关系。
Slack
slack.com
Slack是由美国软件公司Slack Technologies开发的专有业务通信平台。 Slack提供了许多IRC风格的功能，包括按主题组织的持续性聊天室（频道），私人团体和直接消息传递。
monday.com
monday.com
Sotone.com是一种项目管理工具，使组织能够管理任务，项目和团队工作。截至2020年，该公司为包括许多非技术组织在内的100,000个组织提供服务。 2019年7月，该公司以19亿美元的估值筹集了1.5亿美元。 Soning.com在类别应用程序，Mobile＆Voice中获得了2020年韦伯生产力奖。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个世界领先的项目管理平台，旨在为组织自由计划，跟踪，管理和交付各种复杂项目。 全球有20,000多家企业和6,000个机构信任。该团队通过提供市场上最先进的产品管理平台来不断与客户合作。 无论您是公司所有者，团队负责人，项目经理还是个人贡献者，团队合作都可以为您提供所有无缝管理日常活动的工具。该应用程序提供了与同事在项目上合作的功能，保持工作流程的整体视图，管理任务，跟踪资源，日志时间以及最重要的是，按时交付项目。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
Guru
getguru.com
企业人工智能搜索、内联网和 Wiki 集于一个平台。 Guru 存在于您已使用的工具中，因此无需进行上下文切换。在任何应用程序中查找信息，如果找不到，请专家帮助，让 Guru 主动识别知识差距、复制知识并将其翻译成 100 种语言......对于您和您的其他人来说，这就像一个聪明的朋友公司。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可帮助公司和企业家内部和外部提高效率的软件。我们的平台提供CRM，联络中心，网站建设者，在线商店，营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的Intranet，任务和项目管理，实时文件共享和存储，通信工具和组织。 HR Essentials和AI内置在Bitrix24结构中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一项计划，该计划于2012年4月作为基于云的服务启动。现在，它可以在云和本地中使用。 2024年，我们公司拥有超过1200万个组织。 Bitrix24为从小型组织到财富500家公司的客户而感到自豪。
Fleep
fleep.io
Fleep Messenger 支持组织内部和组织之间的沟通 - 无论是团队聊天、项目沟通还是一对一对话。
Channel.io
channel.io
Channel Talk 是一款一体化 AI Messenger，致力于帮助您提供 VIP 级客户服务。我们提供实时聊天、团队聊天、CRM、营销和聊天机器人功能，旨在帮助您识别关键客户，并提高客户渠道每个阶段的客户参与质量。这是最接近在线环境的店内客户体验，可帮助您将首次访问者转变为您品牌的终身常客。
Beekeeper
beekeeper.io
养蜂人使前线业务及其工人拥有所需的数字解决方案，以尽最大努力。 Beekeeper的移动优先平台成立于2012年，是专为无国服务员工设计和建造的，尽管该员工占全球劳动力的80％，但在工作场所技术方面一直在长期服务。借助Beekeeper的一线成功系统，公司可以自动化基于纸张的流程，从任何地方实时与员工进行交流，并提高前线团队的参与，生产力和安全性。
Workplace Chat
workplace.com
工作场所聊天是一种有趣，直观和快速的方式，可以随时随地与任何人建立联系。 Workplace是由Facebook，Inc。开发的企业连接平台，包括使用组，即时消息和新闻提要。开发由工作场所副总裁Julien Codorniou和Workplace负责人Karandeep Anand领导。
Otter
otter.ai
Otter是一个聪明的笔记应用程序，可以使您能够记住，搜索和分享您的语音对话。水獭会创建智能语音注释，将音频，转录，扬声器标识，内联照片和关键短语结合在一起。它可以帮助商人，记者和学生在会议，访谈，讲座以及重要的对话中更加专注，协作和有效。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbus）AI 助手优化日常运营，自动执行内容创建和翻译等任务，获取洞察以做出数据驱动的决策，并腾出时间来扩展业务。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商业通信软件，可通过有组织的对话和易于查找的信息来帮助简化和简化您的通信。 Cliq 旨在实现混合工作方式，您可以从任何地方通过任何设备登录并工作。这有助于提高团队的整体生产力，进而对您的业务绩效产生积极影响。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球团队和企业的领先的一键通语音消息应用程序，可将 iOS、Android 和 Windows 设备转变为对讲机，还可以记录消息、跟踪位置和发送紧急警报。帐户管理员通过基于 Web 的集中管理控制台添加、删除团队并将其分组。渠道灵活，可以满足每个客户的需求，特别是酒店、制造、建筑、运输和零售行业的客户。 Zello 非常适合拥有无办公桌员工、现场员工、远程员工和独身员工的企业。此类别的用例包括拥有各种员工的酒店、嘈杂工地的建筑人员以及销售楼层的零售销售人员。加入数百万 Zello 用户的行列，通过任何无线或数据网络进行实时通信，共享更新、在紧急情况下进行联系并解决问题。 Zello 为数千家企业提供服务，在全球拥有超过 1.3 亿用户。目前的客户包括本田、Restoration Hardware、喜达屋/万豪酒店、优衣库、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《华尔街日报》、《纽约时报》、CBS、CNBC、《今日美国》和 TechCrunch 等知名媒体认可为可靠的通信解决方案。
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape 允许您的团队在所有设备上安全地进行通信。它使用深度服务集成，因此您可以在一个地方访问所有公司数据，使其成为市场上最高效的业务聊天。
TIMU
timu.com
聊天、会议、任务和文件存储全部集中在一处。 TIMU 是与同事、供应商和客户协作和会面的最佳方式。
Chatwork
chatwork.com
聊天工作是企业的组聊天应用程序。安全消息传递，视频聊天，任务管理和文件共享。实时沟通并提高团队的生产率。
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美国无线网络运营商，以前以Verizon Wireless的名义作为Verizon通信的单独部门运行。
Threema Work
threema.ch
Threema Work 是一款安全且符合 GDPR 的商业通讯软件，可促进公司和组织的移动通信。该消息应用程序易于使用，不需要电话号码或电子邮件地址。借助 Threema Broadcast，公司只需单击一下即可联系其全体员工、个人接收者和外部合作伙伴。 Threema MDM 允许管理员预先配置应用程序并确保其使用符合公司政策。视频：使用 Threema Work 保护业务消息传递：https:// Threema.ch/work/secure-instant-messaging
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Element
element.io
Element 是一个基于 Matrix 的安全通信平台：一种去中心化的端到端加密协议。将您的团队聚集在一起，提高生产力和工作场所满意度，同时保留对数据的完全所有权。 Element 是 Forrester Wave：安全通信报告中的领导者。通过视频通话和即时消息轻松与您的合作伙伴、供应商或客户协作：就像 21 世纪的电子邮件一样。您甚至可以连接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帐户。另一方面，可以使用安全边界和跨域网关甚至气隙部署来关闭 Element 以实现高安全性环境。基于 Matrix 构建，由于分散的网络架构，网络不存在单点故障，使其非常适合任务关键型环境。请联系我们，了解您的企业如何从 Element 中受益。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移动优先的劳动力管理应用程序，其功能强大的工具旨在帮助组织无人服务团队的组织提高沟通，保留员工并推动运营效率。 Connecteam允许管理人员将其业务流程放在自动驾驶仪上，并专注于业务增长，同时还可以使员工变得更加富有成效，专业和满意。节省时间并通过移动优先的自定义清单，表格和报告提高生产率；时间表的时间表班次和跟踪工作时间；简化员工沟通，提高专业技能，管理日常任务等等，全部在一个应用程序中。确保使用Active Directory单登录（SSO）的系统管理员安全登录。
Chanty
chanty.com
Chanty是一个基于云的协作平台，结合了沟通，项目管理和自动化，以帮助团队更有效地共同努力。此工具允许您： *与您的团队成员聊天； *使用组和1个音频/视频通话进行通信并共享您的屏幕； *共享即时消息，文件或您喜欢的任何其他内容； *直接在Chanty中创建，分配，设置截止日期并讨论任务； *将消息传递与各种应用程序集成在一起，例如Google Drive，Dropbox，Trello，Github，Zapier，Jira，Asana等； *使用看板董事会跟踪团队工作流程； *观看YouTube视频，GIF和社交媒体内容； *通过Teambook快速访问所有聊天，任务和文件。 Chanty帮助团队提高生产力和业务沟通。无限的消息历史记录，任务管理，文件共享和强大的通知组织并保存您的一天。在一个地方有效地进行协作和沟通。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一个综合性的客户参与平台，旨在简化多个渠道的沟通，增强客户体验和团队协作。 Trengo 注重效率和自动化，使企业能够通过单一界面无缝管理客户交互。
Chatway
chatway.app
Chatway 通过其网站实时聊天产品改变了在线客户互动。它提供实时通信、可定制的小部件和智能聊天机器人，增强了用户体验。 Chatway 具有跨设备响应能力，使企业能够有效地参与、解决问题和转化潜在客户。通过 Chatway 提升您的在线形象并建立持久的客户关系。
Moxo
moxo.com
与客户、供应商和合作伙伴一起简化外部项目。借助 Moxo，加快从帐户获取到入职和服务的工作流程。与客户、供应商和合作伙伴协调，实现联合交付成果、跟踪里程碑、交换文档、收集批准等。 Moxo 为金融服务、咨询、法律、会计、医疗保健等多个行业的项目工作空间提供支持。我们的客户包括花旗银行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法国巴黎银行等公司。我们的团队在互动领域拥有丰富的开拓历史：Moxo 的联合创始人兼首席执行官 Subrah Iyar 是 Webex 的联合创始人兼首席执行官，Moxo 的联合创始人兼首席技术官 Stanley Huang 曾在 Webex 担任高级工程管理职位思科系统公司和 WebEx。
uShare.to
web.ushare.to
USHARE团队是您的团队沟通中心： - 组聊天和移动消息传递 - 视频和音频会议 - 共享文档，日历，任务和笔记 - 团队工作区USHARE.TO CX允许组织在整个旅程中吸引客户。它包括： - 客户端工作区 - 网站聊天和音频/视频 - 屏幕共享和共享 - 通用收件箱和Round Robin
Basecamp
basecamp.com
BaseCamp是位于伊利诺伊州芝加哥的美国网络软件公司。该公司于1999年由Jason Fried，Carlos Segura和Ernest Kim共同创立了一家名为37Signals的网络设计公司。2004年中期，该公司的重点已从网络设计转变为Web应用程序开发。它的第一个商业应用程序是Basecamp，其次是背包，篝火和Highrise。 Rails上的开源Web应用程序框架Ruby最初是在37Signals的内部使用中创建的，然后于2004年公开发布。2014年2月，该公司采用了一项新策略，完全专注于其旗舰产品，该软件包还名为BaseCamp，Basecamp，Basecamp，basecamp，并将公司从37Signals重命名为Basecamp。杰森·弗里德（Jason Fried）和戴维·海因梅尔·汉森（David Heinemeier Hansson）以37Signals的名字出版了几本书。
Blink
joinblink.com
Blink是移动优先的员工体验平台，它可以在一个超级应用中连接您的人员，系统和文化。它桥接了数字鸿沟，在麦当劳，诺基亚，多米诺骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行业领先的公司中，将员工沟通和订婚之间的数字鸿沟，增压员工沟通和参与度。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持联系的个人 CRM。记住您上次停下的地方，设置提醒以进行联系，并建立更牢固的关系。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式开始播客。使用Podbean，您将获得整个软件包 - 可靠的播客托管，无限的存储和带宽，促销工具，播客广告和高级内容。超过1.8万人选择Podbean来创建令人惊叹的播客。 Podbean是一家播客出版和货币化服务，为个人和企业提供免费和高级托管套餐。 Podbean提供了一个用户友好的界面，将发布，管理，联合和分析工具集成到易于使用的播客包中。 这种基于网络的系统允许用户在点击式博客般的环境中发布，管理和推广播客，需要最少的技术知识。 Podbean的份额和嵌入工具使出版商可以轻松地将播客集成到自己的网站，博客和社交网络中，包括Facebook，Twitter，Tumblr，YouTube和WordPress。 Podbean应用程序是iOS和Android最受欢迎的播客应用程序之一，也可用于通过Amazon Alexa播放播客。对于播客观众来说，这是一个不错的选择。 PodCasters还可以从Podbean应用程序录制和发布。
Team Engine
teamengine.io
选择的雇主使用团队引擎来招募，保留，参与和改善其现场劳动力。 团队发动机是一个人力资源自动化套件，可帮助成长中的公司胜任顶尖人才，并在员工敬业度中实施最佳实践。组织可以告别手动，脱节，耗时的流程，并向直观，可自定义的软件打招呼，这些软件自动执行杰出人才策略的关键，时间敏感的组成部分。 目前，由数百家成长的公司使用，团队引擎的文本优先沟通平台可以满足其在现场分布式劳动力的组织的独特需求。这是因为现场工作人员在招聘过程和日常工作中都在寻找速度和简单性。借助团队引擎，组织可以克服其行业所独有的参与挑战，以胜任和雇用最好的人，然后以一致的沟通和反馈机会来推动保留和参与。 团队引擎将帮助组织： *查找并雇用伟大的人：自动化招聘过程中的冗余任务，以便在最重要的情况下增加价值。 *激励和保留优质的员工：通过一对一结构化的新员工开始良好的开端，并有机会提供有关体验的反馈。 *执行并不断改进：在整个公司中建立联系，以完成工作，创造有效的流程并培养成长和发展的文化。 瞥见团队引擎如何帮助： *与无桌员的员工和求职者发短信 *用于时间敏感的通信的自动消息传递（例如，面试提醒和开放式登记截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的内置招聘广告 *为西班牙语者翻译通信 *一个集中式枢纽，用于组织所有招聘活动和申请人详细信息 *候选人采购的多样化以获得更大的覆盖范围
Nucleus
nucleusapp.io
统一您的工作场所沟通。用于会议、消息传递、任务、笔记和文档的单一平台。旨在提高注意力和生产力。
Hive
hive.com
Hive帮助团队移动更快。 Hive最佳的一流项目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果没有，它将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无尽的自定义，Hive可以根据您的条款提供项目管理，并保证成功。 凭借任务分配，截止日期跟踪和实时沟通之类的功能，Hive可以帮助世界各地的成千上万的团队更有效地完成工作。使用移动应用程序轻松查看项目，评论任务，消息队友并管理您的待办事项列表。 关键功能： - 直接与持续与桌面应用程序同步 - 创建任务和项目 - 直接和小组聊天，以便于交流 - 允许文件直接从手机上传的附件 - 能够直接在动作卡上发表评论和对队友进行标记 - 在项目中自定义您的工作经验 Hive被成千上万的快速移动团队使用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源 - 时间跟踪 - 校对和批准 - 注意 - 任务管理 - 报告和分析
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一体化工作空间，可让整个组织的人员、项目和职能保持一致。通过将聊天、任务、目标、文档和文件集中到一处 — Nifty 可让您专注于工作，而不是摆弄各种工具。 Nifty 将项目管理的所有重要功能整合到一款软件中，有助于缩短项目开发周期并提高团队生产力。最终结果是里程碑驱动的进度自动化，使每个利益相关者保持一致，确保组织目标按计划进行。 Nifty 的软件允许您通过看板、列表和时间线视图来管理任务。在 Nifty 上进行合作是很自然的，因为每个项目都有一个单独的讨论线程，鼓励项目有一个专门的知识中心。 Nifty 旨在鼓励跨部门协作，这是独一无二的。凭借内置日历，Nifty 可以与 Google、Outlook 以及文件和文档共享集成。
Zelos Team Management
getzelos.com
最易于使用的团队管理应用程序，具有简单的日程安排、任务和聊天功能。非常适合在桌面和移动设备上自行安排无办公桌员工、志愿者或自由职业者！ - 简单的时间表 - 任务调度和跟踪 - 实时聊天 - 内部 wiki - Gamification Zelos 对于会员来说使用起来非常简单，对于管理员来说仍然很强大。
Missive
missiveapp.com
Missive 于 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名联合创始人和 2 名员工组成。 Missive 是一款将团队收件箱和聊天集中在一起的应用程序。它在构建时就考虑到了协作，以集中您团队的沟通。 在其众多功能中，Missive 提供了四个关键功能： - 团队收件箱。 - 内部团队聊天。 - 自动化工作流程的规则。 - 集成。
Assembly
joinassembly.com
集会是一个现代的AI驱动参与平台，可以简化整个组织的认可，奖励，内部沟通和协作。这个单一便利的枢纽提供了全面且通用的参与解决方案，包括公告，AI工作场所助理，比赛，调查等。大会提供了广泛的奖励目录，例如礼品卡，定制赃物，文化奖励和慈善捐赠，促进了员工感到有价值，赞赏和联系的工作场所文化。强大的分析使管理人员能够深入了解公司情绪，从而确保员工感到被听到和理解的环境。以有意义的方式认识您的团队与认可的认可，以鼓励团队每天的拥抱。通过巨大的奖励目录，包括礼品卡，定制赃物，文化奖励和慈善捐赠，增强认可。自动化的里程碑和周年纪念日的自动化纪念日和周年纪念日的生日或周年纪念日以自动的自定义大喊。与Microsoft团队的无缝集成和Slack无缝地与您已经工作的地方无缝互动，并具有安全的集成和实时数据更新。输入数据一次以立即跨平台同步。增强员工参与度利用CEO和执行更新，各种员工调查，每周检查和满意调查来改善参与度。简化内部通信利用AMA模板，新闻供稿，帮助模板，小组提要，破冰船，想法管理，内部Wiki和会议工具，以增强通信工作流程。提高团队生产力每日回顾，议程，会议笔记，产品反馈，获胜列表以及轻巧的销售CRM，以提高生产率。简化人力资源和招聘实施调查，以了解员工福利，退出访谈，ENPS分数，内部推荐，面试问题和新租用反馈，以及承包商的时间跟踪和其他HR模板。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款人工智能驱动的视频会议和会议工具。借助人工智能驱动的会议摘要，Vowel 使每次会议都更具包容性和价值，并提供简单、安全和可靠的体验。主持、录制、转录、剪辑、搜索和共享会议 - 无需任何附加组件！主要功能： - 人工智能驱动的会议摘要，挂机后立即可用 - 人工智能驱动的行动项目（实时建议） - MeetingGPT，人工智能驱动的会议问答 - Catch Me Up 会议回顾 - 在以下位置举办愉快的视频会议您的浏览器 - 一键记录和转录，即使是免费计划 - 实时协作处理议程和会议记录（包括行动项目） - 在所有会议内容中搜索说过的每一句话 - Zapier 集成 - 剪辑会议时刻并分享即时背景 - 通过通话时间跟踪、表情符号、举手等让会议更具包容性，立即免费试用 Vowel！
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款移动应用和服务，专为大型团体通信和工作管理而设计。 Kaizala 可以轻松连接和协调整个价值链的工作，包括现场员工、供应商、合作伙伴和客户，无论他们身在何处。借助 Kaizala，您可以高效地分配和跟踪任务或收集个人或大型团体的数据 - 即使他们不在您的组织内。
Deskree
deskree.com
Deskree 是一个云平台，可为企业和开发人员简化和优化后端开发和基础设施管理。
Nynja
nynja.io
您网站上的嵌入式会议解决方案每月 9.99 美元，客户免费！完整的会议解决方案工具平台，上面有您的品牌！您将获得什么... 音频和视频会议 - 屏幕共享 大文件传输 - 即时一对一和群聊 数据存储驱动器 - 自动在线聊天翻译超过 101 种语言。在您的网站 NINJAworkspace.com 上观看它的工作原理 https://youtu.be/pGznF2Ok954
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一体化工作空间，适合希望更好地管理团队沟通、任务、清单、日程安排和工作流程的团队。从您的手机到桌面，您可以随时随地轻松访问 Coast。成千上万的团队和企业使用 Coast 来取代电子邮件、短信、电子表格以及纸质清单和时间表。通过让所有员工在一个地方工作，Coast 提高了团队的生产力和责任感，并每周节省数小时的时间。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一种一键通解决方案，包含智能手机应用程序和具有用户定位、消息记录等功能的操作管理软件。这是一款功能强大的一键通 (PTT) 应用程序中的实时通信。 BiPTT 非常适合拥有需要实时、高效和安全通信的无办公桌员工的公司。
Superworks
superworks.com
标题：用Superworks HRMS改变您的工作场所：提高生产力和员工幸福 Superworks通过简化人力资源和操作过程来使企业和中小型企业能够创建蓬勃发展的富有成效的工作场所。我们全面的超级HRMS套件旨在简化复杂的任务并提高员工的参与度，从而为您的业务带来切实的成果。 这是Superworks HRM可以为您做的： *轻松的薪资处理：自动化工资单任务，消除错误并确保员工的准时付款。 *无缝团队管理：简化入职，跟踪性能，促进协作并保持团队的参与度。 *增强的员工经验：SuperWorks HRMS通过自助工具和简化的沟通使您的员工有能力。 *提高效率：通过自动化重复任务并获得宝贵的见解来腾出宝贵的时间和资源。 *可扩展的增长：超级工人HRMS随您的业务增长，提供成功所需的灵活性和支持。 为什么选择Superworks？ 1。综合套件：一个满足您所有人力资源和运营需求的集成平台。 2。用户友好的界面：易于学习和使用，最大程度地减少培训时间并最大化采用。 3。可扩展的解决方案：随着您的业务发展，适应不断变化的需求。 4。专门的支持：其专家团队在这里为您提供每一步。
Engynn
engynn-intranet.com
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Textellent
textellent.com
Textellents 强大的商业短信服务为客户服务、销售和营销短信计划提供短信、彩信功能。 Textellent 的商业短信解决方案和短信营销使设计、管理、衡量和集成 SMS 和 MMS 活动变得容易。无论是用于客户服务、销售还是营销，Textellent 都能通过易于使用的服务支持您的客户旅程，该服务可通过文本支持本地业务线并为任何规模的企业提供服务。还提供强大的日程安排和预约提醒，以及通过人工智能轻松选择加入 TCPA 合规性计划的关键字和短代码。此外，还可以通过 Textellent Messenger（免费的 Google Chrome 扩展）支持直接从任何网络应用程序或网页发送商务短信。
Workdeck
workdeck.com
一个人工智能驱动的平台，用于运行完整的数字化工作场所，并通过一个直观的接触点证明现场、远程和混合团队可以在任何地方保持高效工作。集成工具用于： • 项目/服务管理 • 任务执行 • 资源规划 • 财务 • 文档存储库 • 沟通（聊天、即时消息） • 日历 • 休假管理 • 时间记录 • 采购和费用管理 • 差旅管理 • 与 Google 集成（ G-Suite）和 Microsoft Office 365 • Web 和智能手机应用程序
Rainbow
openrainbow.com
Rainbow 商业通信解决方案是用户友好的在线工具，旨在支持协作、时间管理、安全和隐私需求。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一种在线协作和头脑风暴工具，我们正在解决因在多个应用程序之间切换以与您的团队协作而出现的问题。我们通过在单个应用程序下提供白板、看板、流程图、文件、聊天、事件、甘特图等工具来解决这个问题。因此，无需再在不同的应用程序之间切换，并使用 Midlap 完成更多工作。
WorkStep
workstep.com
WorkStep是领先的员工参与软件解决方案，旨在帮助人力资源和运营降低员工的流动率，提高生产率并提高小时员工的参与度。 WorkStep提供专门为前线团队设计的AI驱动员工参与软件。通过使人力资源和运营领导者的实时见解赋予能力，工作台可以帮助识别和解决风险，然后才能使其成为昂贵的问题，并使操作顺利进行。 Workstep的员工经验解决方案提供了全面的员工倾听，参与，员工的声音和沟通功能，包括： *员工的反馈：WorkStep通过里程碑脉冲，始终在线，年度调查和双向反馈渠道从员工那里收集实时见解。 *员工报告：报告为人力资源和OPS领导者提供有关员工行为的数据 *预测分析：WorkStep利用机器学习来确定设施或角色水平的最高领域 *影响分析：雇主可以通过跟踪受影响人群的员工情绪和保留的变化来衡量实施的任何计划的成功 *沟通：领导者可以在维持员工匿名或与劳动力的细分方面进行广泛的评论和警报回复，以引起人们对新计划的关注，分享关键更新，庆祝团队或征求反馈。 WorkStep将实时数据与AI驱动的分析和内置通信工具相结合，可帮助EHR和运营领导者识别并直接解决前线操作中的机会。这会提高保留率，提高生产率和降低成本。