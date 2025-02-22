内部通讯软件 - 最热门应用 - 泰国

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内部通信软件通常称为业务消息传递软件，为组织内的直接通信和群组通信提供即时消息传递平台。这些工具设计得用户友好且高效，可实现团队成员之间的快速交互。员工不再需要发送冗长的电子邮件只是为了得到简短的回复。商务消息传递工具简化了同事的沟通，使其像在社交媒体或通过文本与朋友聊天一样轻松。其中许多平台都包含表情符号和 GIF 等功能，以促进工作场所中真实、自然的对话。
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft团队是一个通信与协作平台，结合了工作场所聊天，视频会议，文件存储和应用程序集成。该服务与Office 365订阅办公室生产力套件集成在一起，并具有可以与非Microsoft产品集成的扩展名。 Microsoft Teams是Slack等服务的竞争对手，是Microsoft Skype for Business的发展和升级路径。Microsoft在纽约举行的一项活动中宣布了团队，并于2017年3月14日在全球范围内推出了该服务。它是在内部内部创建的。该公司总部的Hackathon，目前由Microsoft公司副总裁Brian MacDonald领导。
Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications开发的录像带软件程序。免费版本提供了一项视频聊天服务，可一次允许多达100个设备，其中40分钟的时间限制了三名或更多参与者会议的免费帐户。用户可以选择通过订阅其计划之一来升级，其中最高可同时允许1,000人同时限制。远程工作，远程教育和在线社会关系。
monday.com
monday.com
Sotone.com是一种项目管理工具，使组织能够管理任务，项目和团队工作。截至2020年，该公司为包括许多非技术组织在内的100,000个组织提供服务。 2019年7月，该公司以19亿美元的估值筹集了1.5亿美元。 Soning.com在类别应用程序，Mobile＆Voice中获得了2020年韦伯生产力奖。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
Otter
otter.ai
Otter是一个聪明的笔记应用程序，可以使您能够记住，搜索和分享您的语音对话。水獭会创建智能语音注释，将音频，转录，扬声器标识，内联照片和关键短语结合在一起。它可以帮助商人，记者和学生在会议，访谈，讲座以及重要的对话中更加专注，协作和有效。
Element
element.io
Element 是一个基于 Matrix 的安全通信平台：一种去中心化的端到端加密协议。将您的团队聚集在一起，提高生产力和工作场所满意度，同时保留对数据的完全所有权。 Element 是 Forrester Wave：安全通信报告中的领导者。通过视频通话和即时消息轻松与您的合作伙伴、供应商或客户协作：就像 21 世纪的电子邮件一样。您甚至可以连接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帐户。另一方面，可以使用安全边界和跨域网关甚至气隙部署来关闭 Element 以实现高安全性环境。基于 Matrix 构建，由于分散的网络架构，网络不存在单点故障，使其非常适合任务关键型环境。请联系我们，了解您的企业如何从 Element 中受益。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
Slack
slack.com
Slack是由美国软件公司Slack Technologies开发的专有业务通信平台。 Slack提供了许多IRC风格的功能，包括按主题组织的持续性聊天室（频道），私人团体和直接消息传递。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商业通信软件，可通过有组织的对话和易于查找的信息来帮助简化和简化您的通信。 Cliq 旨在实现混合工作方式，您可以从任何地方通过任何设备登录并工作。这有助于提高团队的整体生产力，进而对您的业务绩效产生积极影响。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球团队和企业的领先的一键通语音消息应用程序，可将 iOS、Android 和 Windows 设备转变为对讲机，还可以记录消息、跟踪位置和发送紧急警报。帐户管理员通过基于 Web 的集中管理控制台添加、删除团队并将其分组。渠道灵活，可以满足每个客户的需求，特别是酒店、制造、建筑、运输和零售行业的客户。 Zello 非常适合拥有无办公桌员工、现场员工、远程员工和独身员工的企业。此类别的用例包括拥有各种员工的酒店、嘈杂工地的建筑人员以及销售楼层的零售销售人员。加入数百万 Zello 用户的行列，通过任何无线或数据网络进行实时通信，共享更新、在紧急情况下进行联系并解决问题。 Zello 为数千家企业提供服务，在全球拥有超过 1.3 亿用户。目前的客户包括本田、Restoration Hardware、喜达屋/万豪酒店、优衣库、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《华尔街日报》、《纽约时报》、CBS、CNBC、《今日美国》和 TechCrunch 等知名媒体认可为可靠的通信解决方案。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是一种随时随地与任何人联系的有趣、直观且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一个员工体验平台（EXP），可以通过赋予员工的能力并帮助每个人感到纳入沟通，无论他们在哪里工作，从而简化了沟通并增加了参与度。 该平台将员工的沟通，参与度，内部网和测量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序捕捉了组织的心跳并将其文化栩栩如生。 由于其简单的设计，员工可以轻松地使用WorkVivo来保持知情，参与和联系。结果，公司领导者获得了更好的监督和直接，未经过滤的渠道，可以与人们互动并真正感受到公司的脉搏和精力。 在93多个国家 /地区的年度增长超过200％，超过93个国家的300万用户以及从《财富》 500强公司到科技初创企业的客户都在执行任务 - 以提高每个人的员工经验。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一个开源平台，用于在整个软件开发生命周期中进行安全协作。全球数十万开发人员相信 Mattermost 能够将团队沟通、任务和项目管理以及工作流程编排整合到一个用于敏捷软件开发的统一平台中，从而提高他们的生产力。 Mattermost 的开源平台成立于 2016 年，在来自开发者社区的 4,000 多名贡献者的支持下，为全球超过 800,000 个工作区提供支持。该公司为 800 多家客户提供服务，包括欧洲议会、NASA、纳斯达克、三星、SAP、美国空军和 Wealthfront，并得到了包括 Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和 YC Continuity 在内的世界级投资者的支持。要了解更多信息，请访问 www.mattermost.com。
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Threema Work
threema.ch
Threema Work 是一款安全且符合 GDPR 的商业通讯软件，可促进公司和组织的移动通信。该消息应用程序易于使用，不需要电话号码或电子邮件地址。借助 Threema Broadcast，公司只需单击一下即可联系其全体员工、个人接收者和外部合作伙伴。 Threema MDM 允许管理员预先配置应用程序并确保其使用符合公司政策。视频：使用 Threema Work 保护业务消息传递：https:// Threema.ch/work/secure-instant-messaging
Troop Messenger
troopmessenger.com
Troop Messenger 是一款完美且易于使用的办公消息传递工具，具有无缝的 UI 和 UX。整个应用程序的特性和功能都经过精心设计，即使对于新手用户来说，学习曲线也很简单。它提供了广泛的功能，例如一对一消息传递、群组对话、文件预览、语音视频通话、屏幕共享、Burnout、Forkout 等，以提供不间断的工作流程。它被设计为免费增值定价商业模式，适合各种形式和规模的商业企业，包括小型、中型、大型和政府。注册免费试用的企业用户可以在前30天内体验企业版的功能。每个企业工作场所都需要优秀的沟通和协作工具来始终保持相互联系。 Troop Messenger 就是这样一款商业通信软件，它凭借其强大的功能堆栈使团队更好地合作。它使团队能够在 Windows、Linux、Mac OS、Android 和 iOS 平台上全天候保持联系。您的任何 Web 浏览器中都提供最好的基于 SaaS 的免费增值业务模型应用程序之一。它提供自托管、自定义应用程序和 API 的交付选项，以满足不同的行业需求。无论您身在全球何处，只需使用您的凭据登录您的网络应用程序、桌面应用程序或移动应用程序，即可与您的同事协作并访问工作。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式开始播客。使用Podbean，您将获得整个软件包 - 可靠的播客托管，无限的存储和带宽，促销工具，播客广告和高级内容。超过1.8万人选择Podbean来创建令人惊叹的播客。 Podbean是一家播客出版和货币化服务，为个人和企业提供免费和高级托管套餐。 Podbean提供了一个用户友好的界面，将发布，管理，联合和分析工具集成到易于使用的播客包中。 这种基于网络的系统允许用户在点击式博客般的环境中发布，管理和推广播客，需要最少的技术知识。 Podbean的份额和嵌入工具使出版商可以轻松地将播客集成到自己的网站，博客和社交网络中，包括Facebook，Twitter，Tumblr，YouTube和WordPress。 Podbean应用程序是iOS和Android最受欢迎的播客应用程序之一，也可用于通过Amazon Alexa播放播客。对于播客观众来说，这是一个不错的选择。 PodCasters还可以从Podbean应用程序录制和发布。
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。他们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk 是一款更智能、更简单的商务短信应用程序。我们通过专为服务、销售和支持而构建的易于使用的商务短信应用程序帮助各种规模的组织完成工作。 添加短信到任何商务电话号码，包括 VoIP 和固定电话。使用 MessageDesk 的共享团队 SMS 收件箱和大量文本广播，在正确的时间向正确的人员发送正确的消息。通过预定的短信、基于关键字的自动回复、自动化和预先保存的短信模板，简化您的短信通信并节省时间。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移动优先的劳动力管理应用程序，其功能强大的工具旨在帮助组织无人服务团队的组织提高沟通，保留员工并推动运营效率。 Connecteam允许管理人员将其业务流程放在自动驾驶仪上，并专注于业务增长，同时还可以使员工变得更加富有成效，专业和满意。节省时间并通过移动优先的自定义清单，表格和报告提高生产率；时间表的时间表班次和跟踪工作时间；简化员工沟通，提高专业技能，管理日常任务等等，全部在一个应用程序中。确保使用Active Directory单登录（SSO）的系统管理员安全登录。
Hibox
hibox.co
Hibox 是一款任务管理工具，它正在重新构想团队合作的方式。 Hibox 允许您创建项目、查看任务状态、使用日历视图可视化和计划截止日期、创建子任务和重复任务、接收任务通知等等。 Hibox 将团队消息传递和视频会议集成在同一个工具中，因此您可以与同事实时协作，而无需拿起电话或协调面对面会议。 Hibox 拥有适用于 Android 和 iOS 的移动应用程序，因此您可以从任何地方管理您的任务和项目。
Hive
hive.com
Hive帮助团队移动更快。 Hive最佳的一流项目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果没有，它将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无尽的自定义，Hive可以根据您的条款提供项目管理，并保证成功。 凭借任务分配，截止日期跟踪和实时沟通之类的功能，Hive可以帮助世界各地的成千上万的团队更有效地完成工作。使用移动应用程序轻松查看项目，评论任务，消息队友并管理您的待办事项列表。 关键功能： - 直接与持续与桌面应用程序同步 - 创建任务和项目 - 直接和小组聊天，以便于交流 - 允许文件直接从手机上传的附件 - 能够直接在动作卡上发表评论和对队友进行标记 - 在项目中自定义您的工作经验 Hive被成千上万的快速移动团队使用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源 - 时间跟踪 - 校对和批准 - 注意 - 任务管理 - 报告和分析
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud 是一款现代 IRC 客户端，让您保持联系，没有任何负担。无论您身在何处，都可以使用我们的网络和移动应用程序保持同步和通知。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具并与大多数其他企业和公司工具集成可以节省时间和减少挫败感。带有您公司品牌的白标，您的团队可能甚至没有意识到 MangoApps 是一个外部工具 - 它感觉像是他们日常和工作流程的自然组成部分。如今，太多组织依赖过时的内联网和通信工具，将时间和信息浪费在电子邮件收件箱这个黑洞中。 MangoApps 为您提供了独特的机会，将所有团队（从一线员工到公司办公室）连接到一个中央枢纽，使他们所有人都处于循环状态并处于游戏的顶端。
Blink
joinblink.com
Blink是移动优先的员工体验平台，它可以在一个超级应用中连接您的人员，系统和文化。它桥接了数字鸿沟，在麦当劳，诺基亚，多米诺骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行业领先的公司中，将员工沟通和订婚之间的数字鸿沟，增压员工沟通和参与度。
uShare.to
web.ushare.to
uShare Teams 是您的团队沟通中心，具有： - 群聊和移动消息传递 - 视频和音频会议 - 共享文档、日历、任务和笔记 - 团队工作区 uShare.to CX 允许组织在整个旅程中与客户互动。它包括： - 客户工作区 - 网站聊天和音频/视频 - 屏幕共享和共同浏览 - 通用收件箱和循环
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi是最好的企业一体化协作工具。这不仅仅是文字，Wimi还包含了专用的工作空间：社交网络、文件共享和驱动、任务管理、日历共享、即时消息和视频会议。凭借直观而强大的解决方案中精心设计的全套功能，从小到财富 500 强的数千家企业每天都可以节省时间，并提高团队的工作效率。
Ryver
ryver.com
通过在一个应用程序中与整个团队协作，完成更多工作并节省资金。群聊+任务管理器+语音视频通话。从今天开始免费！
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat-针对为需要对其通信的组织建立的高度监管的组织的安全协作，它可以在同事，合作伙伴，客户，社区，甚至平台之间进行协作，而无需妥协数据所有权，自定义或集成。在150多个国家和组织（例如德意志巴恩），美国海军和瑞士信托信托基金会（Credit Suisse Trust Rocket）等组织中，数以千计的用户每天都保持私密和安全。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一个内联网打包解决方案，使员工能够感受到与组织的联系并从任何地方参与工作。通过提供现代化的智能数字总部，LumApps 正在彻底改变员工的敬业度和工作效率。 LumApps 利用人工智能驱动的平台使智能、有针对性的内部通信更加轻松，并将重要的人力资源资源和业务应用程序集中到一个平台中，无论协作套件是 Google Workspace 还是 Microsoft 365。与 Microsoft 和 Google 的强大集成，加上 100 多个连接任务关键型业务应用程序（例如 Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的 OOTB 连接器，使组织能够充分利用其 IT 投资并提高个人和团队的生产力。 LumApps 在全球拥有超过 500 万用户，不断共同创造以解决挑战并改善员工体验和未来工作。 LumApps 被评为 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 内联网打包解决方案领导者。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一个企业级人工智能全渠道客户体验平台，使品牌能够通过单一界面跨所有渠道吸引客户，利用全渠道通信、数字参与、业务自动化、对话式人工智能和生成式人工智能聊天机器人。 CommBox 帮助组织自动化重复性工作、优化客户旅程、提高客户服务团队的工作效率，并在数字优先的环境中领先于不断变化的客户期望。 CommBox 使支持和销售团队能够通过唯一的自主通信平台，通过客户首选的消息通信渠道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地与客户互动。 CommBox 的 350 多家企业客户受益于呼叫中心运营成本的降低、客户满意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 体验：访问 www.commbox.io
Deskree
deskree.com
Deskree 是一个云平台，可为企业和开发人员简化和优化后端开发和基础设施管理。
Textellent
textellent.com
Textellents 强大的商业短信服务为客户服务、销售和营销短信计划提供短信、彩信功能。 Textellent 的商业短信解决方案和短信营销使设计、管理、衡量和集成 SMS 和 MMS 活动变得容易。无论是用于客户服务、销售还是营销，Textellent 都能通过易于使用的服务支持您的客户旅程，该服务可通过文本支持本地业务线并为任何规模的企业提供服务。还提供强大的日程安排和预约提醒，以及通过人工智能轻松选择加入 TCPA 合规性计划的关键字和短代码。此外，还可以通过 Textellent Messenger（免费的 Google Chrome 扩展）支持直接从任何网络应用程序或网页发送商务短信。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一种一键通解决方案，包含智能手机应用程序和具有用户定位、消息记录等功能的操作管理软件。这是一款功能强大的一键通 (PTT) 应用程序中的实时通信。 BiPTT 非常适合拥有需要实时、高效和安全通信的无办公桌员工的公司。
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一体化工作空间，适合希望更好地管理团队沟通、任务、清单、日程安排和工作流程的团队。从您的手机到桌面，您可以随时随地轻松访问 Coast。成千上万的团队和企业使用 Coast 来取代电子邮件、短信、电子表格以及纸质清单和时间表。通过让所有员工在一个地方工作，Coast 提高了团队的生产力和责任感，并每周节省数小时的时间。
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect 是一款多功能的客户沟通和团队协作应用程序，为您的团队提供一系列功能，包括聊天、语音和视频通话、会议、屏幕共享、文件共享以及与 CRM 和各种其他业务应用程序的无缝集成。 Thirdlane Connect 旨在促进多渠道客户沟通和团队协作，专为本地和远程工作人员而设计，支持网络浏览器、iPhone、Android 设备以及 Windows、Linux 和 Mac 桌面。这一功能强大的应用程序与 Thirdlane 商务电话系统或 Thirdlane 多租户 PBX 平台完全集成并由其提供支持。这些平台可以安全地部署在各种环境中，无论是在本地还是在私有云或公共云中，从而确保您的通信基础设施的灵活性和安全性。
Edworking
edworking.com
EdWorking是您团队和工作的平台。为团队提供的单一解决方案，拥有远程工作所需的一切。您的所有任务，文件，图像和对话都位于一个地方，只是唯一的订阅。团队使用EDWorking来协调，交流和管理工作。我们的客户已经从使用许多平台与他们的团队合作，例如Trello和Jira进行任务管理，Slack和Zoom进行通信，或Dropbox和Dripbox和Drive转移文件，以简单地进行edWorking。这意味着在应用程序之间不再切换！加入我们的社区：https：//t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf 是一个获得专利的实时协作平台，使多人能够通过任何设备或浏览器实时交互相同的在线体验，而无需安装或编码。 Samesurf 被广泛认为是现代协同浏览的发明者，它还使参与者能够 (1) 即时上传分享文档和视频 (2) 通过 VOIP 和电话线进行通话或视频聊天 (3) 编辑敏感输入字段或其他屏幕元素 (4) 分享线下内容 (5) 深入分析 (6) 记录会话 Samesurf 支持多种用例，包括销售、支持、培训、远程医疗和虚拟会议。
Nynja
nynja.io
您网站上的嵌入式会议解决方案每月 9.99 美元，客户免费！完整的会议解决方案工具平台，上面有您的品牌！您将获得什么... 音频和视频会议 - 屏幕共享 大文件传输 - 即时一对一和群聊 数据存储驱动器 - 自动在线聊天翻译超过 101 种语言。在您的网站 NINJAworkspace.com 上观看它的工作原理 https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
强大且集中的工具可让您的团队保持专注并让客户了解情况。 Jumppl 可以阻止您的团队数据到处传播。
Matilda Workspace
matilda.io
适合现代团队的全新一体式工作空间 Matilda 秉承统一工作空间的概念，将一套功能强大的一流应用程序汇集到一个地方，使全球各地的团队能够轻松地连接、创建、协调和取悦客户。 Matilda 的使命是简化技术，帮助组织以更少的资源做更多的事情，使其成为初创公司和财富 500 强公司的重要工具。 主要特点： - 包含强大的应用程序：Matilda 附带了一套强大的应用程序，包括文档、项目、表格、聊天、客户和 Copilot，确保团队拥有成功所需的所有工具。 - 轻松创建：借助文档，团队可以实时共同编辑，使文档创建和协调变得无缝。此功能旨在通过提供更加集成和高效的体验来取代 Google Docs、Notion 和 Coda。 - 简化的项目管理：Matilda 的项目功能可以轻松管理和跟踪项目的各个方面。凭借自动计划等功能，它旨在取代 Jira、Trello 和 Asana 等工具。 - 高级数据管理：虽然 Tables 即将推出，但它们承诺通过同步数百个来源的数据或创建新的集合来重新定义数据处理，旨在取代 Airtable、Notion 和 Segment 等工具。 - 无缝沟通：聊天将所有团队沟通整合到一个地方，跨项目、任务和文档集成，提供了 Slack 和 MS Teams 的替代方案。 - 客户关系管理：即将发布的客户功能将允许团队在一个简化的界面中轻松跟踪销售线索并管理客户交互，旨在取代 Salesforce 和 Hubspot。 - 人工智能辅助：Copilot 提供定制人工智能助手，帮助自动化和简化工作流程，旨在取代 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智能工具。 结论：Matilda Workspace 作为一个包罗万象的解决方案脱颖而出，不仅承诺简化团队的工作方式，而且还以其人工智能驱动的功能和对可持续发展的承诺拥抱未来。无论您是管理项目、与团队协调、处理客户关系还是利用 AI 实现自动化，Matilda Workspace 都为各种团队的蓬勃发展提供了一个直观、强大且适应性强的平台。立即尝试 Matilda，体验未来的工作方式，旨在帮助您每次按时交付项目。
Chatway
chatway.app
Chatway 通过其网站实时聊天产品改变了在线客户互动。它提供实时通信、可定制的小部件和智能聊天机器人，增强了用户体验。 Chatway 具有跨设备响应能力，使企业能够有效地参与、解决问题和转化潜在客户。通过 Chatway 提升您的在线形象并建立持久的客户关系。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一种在线协作和头脑风暴工具，我们正在解决因在多个应用程序之间切换以与您的团队协作而出现的问题。我们通过在单个应用程序下提供白板、看板、流程图、文件、聊天、事件、甘特图等工具来解决这个问题。因此，无需再在不同的应用程序之间切换，并使用 Midlap 完成更多工作。
Engynn
engynn-intranet.com
您会喜欢的内联网。正在寻找一款简单且社交的公司内联网软件？您的内网搜索到此结束！两分钟内即可开始免费试用，了解为什么全球各地的公司都信任 Engynn 内联网软件。
Superworks
superworks.com
标题：用Superworks HRMS改变您的工作场所：提高生产力和员工幸福 Superworks通过简化人力资源和操作过程来使企业和中小型企业能够创建蓬勃发展的富有成效的工作场所。我们全面的超级HRMS套件旨在简化复杂的任务并提高员工的参与度，从而为您的业务带来切实的成果。 这是Superworks HRM可以为您做的： *轻松的薪资处理：自动化工资单任务，消除错误并确保员工的准时付款。 *无缝团队管理：简化入职，跟踪性能，促进协作并保持团队的参与度。 *增强的员工经验：SuperWorks HRMS通过自助工具和简化的沟通使您的员工有能力。 *提高效率：通过自动化重复任务并获得宝贵的见解来腾出宝贵的时间和资源。 *可扩展的增长：超级工人HRMS随您的业务增长，提供成功所需的灵活性和支持。 为什么选择Superworks？ 1。综合套件：一个满足您所有人力资源和运营需求的集成平台。 2。用户友好的界面：易于学习和使用，最大程度地减少培训时间并最大化采用。 3。可扩展的解决方案：随着您的业务发展，适应不断变化的需求。 4。专门的支持：其专家团队在这里为您提供每一步。
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely 提供实时内部沟通渠道，连接所有职能部门、地点和时区的每位员工。它易于部署，并且将为您的组织提供建立和衡量员工敬业度所需的工具。
Cynoia
cynoia.com
团队厌倦了跟踪信息流。 Cynoia 集成了一个实现同步通信的无痛流程。
Oneteam
oneteam.io
与您的无桌员工建立联系是一个重大挑战，可能并不感到惊讶。它们分布在多个位置，不要坐在计算机后面，没有商务电子邮件地址，而且通常只有兼职工作，仅此而已。 老式的方法，例如Intranet，电子邮件爆炸，纸质指南和公告板，只是不再削减它了。他们创建了我们配音“无桌子差距”。猜猜是什么？这一差距可以消除团队的参与，忠诚度和成功，从而将您的最佳才能推开，并对您的业务增长产生负面影响。 在Oneteam，我们制作了最终的应用程序来弥合这一差距。将其视为您的多合一工具包：无缝的沟通，平稳的入职，交互式电子学习，有见地的调查和方便的清单：您需要的一切，都在Oneteam中。 如今，Oneteam试图释放全球无家可归的工人的全部潜力，并且已经取得了成功，在为H＆M，Toolstation，IBIS，IBIS，Westcord Hotels和DPD等组织弥合无桌子差距方面取得了成功。 Oneteam的用户友好型员工中心使每个人都可以轻松地访问旅途中的基本更新和信息。 Oneteam的好处： •用于沟通，培训和参与的内置应用程序功能 •完全自定义您的组织需求 •易于实施和管理
OurPeople
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团队沟通问题？别无所求 - iOrpeople将提供所需的东西！ Ourpeople是一项创新的移动优先技术，使中小型企业能够与所有人进行更好的沟通。该平台提供了针对合适受众的独家交付方法，并使用标签来确保每个需要接收消息的人都可以。 Ourpeople提供了许多工具来增强前线团队的沟通，参与度和培训。 为什么要使用我们的人？ *重要的更新，直接给您。用户可以告别滚动并向目标消息打招呼。没有更多无尽的电子邮件“向所有人”，只需了解什么相关。紧急会议通知或关键安全更新将立即交付到其选择的手机或设备上。 *即时聊天。用户可以通过团队或个人的团队聊天来直接获得所需的答案，该团体或个人考虑忙碌的人。聊天可以在手机上仅几秒钟内按位置，项目或团队进行组织 - 只是下载并开始聊天。 *一切都在一个地方。用户可以从任何工作的地方找到并共享文件。通过手机访问我们的知识中心，提供了重要视频，PDF，文本文档等的最新版本。一切都触手可及，不需要桌子或计算机。 *表格和清单。简化日常任务，使用户可以快速记录重要信息。该平台消除了纸质混乱，丢失的文件和较差的文件。团队每天都以相同的方式使用相同的表格，只是填写表格并完成工作。 *交换从手机转移。用户可以在不查看电子邮件的情况下保持最大的变化和互换。 Ourpeople的开放式班次功能使整个团队可以记录，跟踪和盖上换档。他们可以预订，确认并已记录 - 可以从任何设备中访问。
TIMU
timu.com
聊天、会议、任务和文件存储全部集中在一处。 TIMU 是与同事、供应商和客户协作和会面的最佳方式。
Tipi
tipihub.com
在您自己的时间、任何地方、经过深思熟虑后做出回应，保留完整的决策历史记录。
Unipile
unipile.com
整合电子邮件和消息传递 API，以促进在应用程序中通过 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 进行直接对话，从而提高用户工作效率和满意度。
Appward
appward.com
软件公司不了解您的业务。从一组中，您会得到一个严格的解决方案，需要昂贵且耗时的实施。从另一个方面，您会得到一堆断开连接的应用程序。他们感受到你的痛苦。 Appward 在极快的私人工作空间中提供了一套包含 80 多个应用程序的智能应用程序，可帮助您管理和改进组织中的每一项功能，包括 ERP、CRM、项目管理、通信、员工管理、运营、质量、制造和供应链。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一种软件即服务解决方案，用于端到端加密的企业文件共享和通信。
Journyz
journyz.com
Journyz 是一个 SaaS 平台，可帮助 CXO 配置独特的业务解决方案并让所有利益相关者参与这些解决方案。 Journyz 帮助领导者数字化每个企业（甚至企业内的团队）特有的业务流程，将用户与有价值的信息联系起来，领导者将能够更好地做出数据驱动的决策。领导者可以定制用户体验，通过“剧本”让团队参与业务流程，其中包括任务管理、数据输入表单、聊天、调查、游戏化挑战、内部社交媒体等。 Journyz 视图和仪表板为整个组织创建可见性和数据可视化。