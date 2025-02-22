内部通讯软件 - 最热门应用 - 泰国

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团队沟通问题？别无所求 - iOrpeople将提供所需的东西！ Ourpeople是一项创新的移动优先技术，使中小型企业能够与所有人进行更好的沟通。该平台提供了针对合适受众的独家交付方法，并使用标签来确保每个需要接收消息的人都可以。 Ourpeople提供了许多工具来增强前线团队的沟通，参与度和培训。 为什么要使用我们的人？ *重要的更新，直接给您。用户可以告别滚动并向目标消息打招呼。没有更多无尽的电子邮件“向所有人”，只需了解什么相关。紧急会议通知或关键安全更新将立即交付到其选择的手机或设备上。 *即时聊天。用户可以通过团队或个人的团队聊天来直接获得所需的答案，该团体或个人考虑忙碌的人。聊天可以在手机上仅几秒钟内按位置，项目或团队进行组织 - 只是下载并开始聊天。 *一切都在一个地方。用户可以从任何工作的地方找到并共享文件。通过手机访问我们的知识中心，提供了重要视频，PDF，文本文档等的最新版本。一切都触手可及，不需要桌子或计算机。 *表格和清单。简化日常任务，使用户可以快速记录重要信息。该平台消除了纸质混乱，丢失的文件和较差的文件。团队每天都以相同的方式使用相同的表格，只是填写表格并完成工作。 *交换从手机转移。用户可以在不查看电子邮件的情况下保持最大的变化和互换。 Ourpeople的开放式班次功能使整个团队可以记录，跟踪和盖上换档。他们可以预订，确认并已记录 - 可以从任何设备中访问。