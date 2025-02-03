内部通讯软件 - 最热门应用 - 新加坡

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内部通信软件通常称为业务消息传递软件，为组织内的直接通信和群组通信提供即时消息传递平台。这些工具设计得用户友好且高效，可实现团队成员之间的快速交互。员工不再需要发送冗长的电子邮件只是为了得到简短的回复。商务消息传递工具简化了同事的沟通，使其像在社交媒体或通过文本与朋友聊天一样轻松。其中许多平台都包含表情符号和 GIF 等功能，以促进工作场所中真实、自然的对话。
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一个通信和协作平台，集工作场所聊天、视频会议、文件存储和应用程序集成于一体。该服务与 Office 365 订阅办公生产力套件集成，并具有可与非 Microsoft 产品集成的扩展功能。 Microsoft Teams 是 Slack 等服务的竞争对手，是 Microsoft Skype for Business 的演进和升级路径。微软在纽约的一次活动中宣布了 Teams，并于 2017 年 3 月 14 日在全球范围内推出了该服务。它是在内部会议期间创建的黑客马拉松在公司总部举行，目前由微软公司副总裁布莱恩·麦克唐纳 (Brian MacDonald) 领导。
Slack
slack.com
Slack是美国软件公司Slack Technologies开发的专有商业通信平台。 Slack 提供了许多 IRC 风格的功能，包括按主题组织的持久聊天室（频道）、私人群组和直接消息传递。
Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications开发的录像带软件程序。免费版本提供了一项视频聊天服务，可一次允许多达100个设备，其中40分钟的时间限制了三名或更多参与者会议的免费帐户。用户可以选择通过订阅其计划之一来升级，其中最高可同时允许1,000人同时限制。远程工作，远程教育和在线社会关系。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbus）AI 助手优化日常运营，自动执行内容创建和翻译等任务，获取洞察以做出数据驱动的决策，并腾出时间来扩展业务。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是领先的数字一线工作平台。具有任务管理、通信、学习、自助服务和独特的开放轮班市场技术，旨在与您当前的 WFM 解决方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等标志性品牌的信赖，为您提供协调前线所需的一切。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是一种随时随地与任何人联系的有趣、直观且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Chatway
chatway.app
Chatway 通过其网站实时聊天产品改变了在线客户互动。它提供实时通信、可定制的小部件和智能聊天机器人，增强了用户体验。 Chatway 具有跨设备响应能力，使企业能够有效地参与、解决问题和转化潜在客户。通过 Chatway 提升您的在线形象并建立持久的客户关系。
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Moxo
moxo.com
与客户、供应商和合作伙伴一起简化外部项目。借助 Moxo，加快从帐户获取到入职和服务的工作流程。与客户、供应商和合作伙伴协调，实现联合交付成果、跟踪里程碑、交换文档、收集批准等。 Moxo 为金融服务、咨询、法律、会计、医疗保健等多个行业的项目工作空间提供支持。我们的客户包括花旗银行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法国巴黎银行等公司。我们的团队在互动领域拥有丰富的开拓历史：Moxo 的联合创始人兼首席执行官 Subrah Iyar 是 Webex 的联合创始人兼首席执行官，Moxo 的联合创始人兼首席技术官 Stanley Huang 曾在 Webex 担任高级工程管理职位思科系统公司和 WebEx。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式开始播客。借助 Podbean，您可以获得整套服务 - 可靠的播客托管、无限的存储和带宽、促销工具、播客广告和优质内容。超过 18 万人选择 Podbean 来创建他们精彩的播客。 Podbean 是一项播客发布和货币化服务，为个人和企业提供免费和高级托管套餐。 Podbean 提供了一个用户友好的界面，将发布、管理、联合和分析工具集成到一个易于使用的播客包中。 这个基于网络的系统允许用户在点击式、类似博客的环境中发布、管理和推广播客，只需要很少的技术知识。 Podbean 的共享和嵌入工具使发布商可以轻松地将播客集成到自己的网站、博客和社交网络中，包括 Facebook、Twitter、Tumblr、YouTube 和 WordPress。 Podbean 应用程序是 iOS 和 Android 上最受欢迎的播客应用程序之一，也可用于通过 Amazon Alexa 播放播客。对于播客观众来说，这是随时随地欣赏他们喜爱的播客的绝佳选择。播客还可以直接从 Podbean 应用程序录制和发布。
Guru
getguru.com
企业人工智能搜索、内联网和 Wiki 集于一个平台。 Guru 存在于您已使用的工具中，因此无需进行上下文切换。在任何应用程序中查找信息，如果找不到，请专家帮助，让 Guru 主动识别知识差距、复制知识并将其翻译成 100 种语言......对于您和您的其他人来说，这就像一个聪明的朋友公司。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一个员工体验平台 (EXP)，它通过让员工能够表达自己的意见并帮助每个人感到被包容（无论他们在哪里工作）来简化沟通并提高参与度。该平台将员工沟通、参与、内联网和衡量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序可以捕捉组织的心跳并将其文化带入生活。 Workvivo 成立于 2017 年，取得了巨大的增长，并于 2023 年被 Zoom 收购。Workvivo 为世界各地各行业的公司提供员工体验，包括 Amazon、Motherson、White Castle、Bupa 和 Ryanair。
Element
element.io
Element 是一个基于 Matrix 的安全通信平台：一种去中心化的端到端加密协议。将您的团队聚集在一起，提高生产力和工作场所满意度，同时保留对数据的完全所有权。 Element 是 Forrester Wave：安全通信报告中的领导者。通过视频通话和即时消息轻松与您的合作伙伴、供应商或客户协作：就像 21 世纪的电子邮件一样。您甚至可以连接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帐户。另一方面，可以使用安全边界和跨域网关甚至气隙部署来关闭 Element 以实现高安全性环境。基于 Matrix 构建，由于分散的网络架构，网络不存在单点故障，使其非常适合任务关键型环境。请联系我们，了解您的企业如何从 Element 中受益。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - 为受到严格监管的组织提供安全协作专为需要更多控制通信的组织而构建，它支持同事、合作伙伴、客户、社区甚至平台之间的协作，而不会影响数据所有权、自定义或集成。来自 150 多个国家和组织（例如德国铁路、美国海军和瑞士信贷）的数千万用户每天都信赖 Rocket.Chat，以确保他们的通信完全私密且安全。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款移动应用和服务，专为大型团体通信和工作管理而设计。 Kaizala 可以轻松连接和协调整个价值链的工作，包括现场员工、供应商、合作伙伴和客户，无论他们身在何处。借助 Kaizala，您可以高效地分配和跟踪任务或收集个人或大型团体的数据 - 即使他们不在您的组织内。
Text Request
textrequest.com
Text Request 是一个商业短信平台，旨在激发客户参与度。我们针对您的日常通信问题精心设计了即插即用的消息传递解决方案，以便您可以消除噪音并随时随地与客户联系。 Text Request 旨在与您一起扩展，从处理几个对话的一个人到发送数百万条消息的数千名员工，再到基于我们的 API 构建的自定义解决方案。请访问 textrequest.com，详细了解我们如何通过会话短信和客户参与来帮助像您这样忙碌的企业领导者。
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供业界最具创新性的劳动力管理平台。它使企业能够同时最大限度地提高劳动效率和员工敬业度。 Legion WFM 平台是智能、自动化且以员工为中心的。事实证明，它可以通过计划优化、减少人员流失、提高生产力和运营效率实现 13 倍的投资回报率。 Legion 通过员工喜爱的易于使用的平台和移动应用程序提供尖端技术。改进规划： - 战略洞察 - 劳动力预算 - 需求预测 优化执行： - 劳动力优化 - 自动排班 - 考勤员工授权： - 一线沟通 - Legion InstantPay - 员工绩效和奖励
Cleary
gocleary.com
欢迎您的员工来到分布式团队的数字大厅。 Cleary 承担着帮助世界上最好的公司提供数字化员工体验最重要组成部分的重任。 - 策划通讯。管理变革、领导敬业度、减少员工超负荷并通过量身定制的沟通建立信任。 - 互联文化。通过在数字环境中加强联系、减少孤立，建立一种让每个人都感觉自己是公司一部分的文化。 - 跨团队效率。提供中央虚拟中心来快速查找和共享最重要的信息，以便团队可以快速协作。 - 整体而言。在对分布式团队重要的每一个时刻（从远程入职等）提供世界一流的数字化员工体验。 Cleary 成立于 2017 年，总部位于旧金山，正在为硅谷一些知名人士创造工作的未来。我们得到了 Quiet、Crosslink Capital 和其他强大投资者的支持，例如 Twitter 前首席执行官 Dick Costolo 和 Twilio 首席运营官 George Hu。欲了解更多信息，请访问 www.gocleary.com。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商业通信软件，可通过有组织的对话和易于查找的信息来帮助简化和简化您的通信。 Cliq 旨在实现混合工作方式，您可以从任何地方通过任何设备登录并工作。这有助于提高团队的整体生产力，进而对您的业务绩效产生积极影响。
Trillian
trillian.im
Trillian 是面向个人、企业和医疗保健的现代且安全的即时消息传递工具 20 多年来，Trillian 一直致力于帮助人们保持联系。今天的 Trillian 为医疗保健专业人员和各种规模的企业带来了安全（且符合 HIPAA 要求）的消息传递。秉承我们的初衷，如果您只是在寻找免费的即时消息，我们也可以提供帮助！
Trengo
trengo.com
Trengo 是一个综合性的客户参与平台，旨在简化多个渠道的沟通，增强客户体验和团队协作。 Trengo 注重效率和自动化，使企业能够通过单一界面无缝管理客户交互。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Pumble
pumble.com
Pumble 是一款免费的团队聊天应用程序，允许各种规模的团队进行协作。与其他团队聊天应用程序不同，Pumble 可供无限数量的免费用户使用。 Pumble 是一款在浏览器中运行的在线网络应用程序，但为了方便起见，您都可以将其安装在计算机或手机上。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一个开源平台，用于在整个软件开发生命周期中进行安全协作。全球数十万开发人员相信 Mattermost 能够将团队沟通、任务和项目管理以及工作流程编排整合到一个用于敏捷软件开发的统一平台中，从而提高他们的生产力。 Mattermost 的开源平台成立于 2016 年，在来自开发者社区的 4,000 多名贡献者的支持下，为全球超过 800,000 个工作区提供支持。该公司为 800 多家客户提供服务，包括欧洲议会、NASA、纳斯达克、三星、SAP、美国空军和 Wealthfront，并得到了包括 Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和 YC Continuity 在内的世界级投资者的支持。要了解更多信息，请访问 www.mattermost.com。
Keeper
keepersecurity.com
数百万人和数千家企业依靠 Keeper 的密码安全和管理平台来管理、保护和强制执行所有员工登录、应用程序和站点的强密码。员工可以在所有移动操作系统、桌面和浏览器上本地访问 Keeper。借助 Keeper，您的企业可以自动生成高强度密码、保护加密数字保管库中的敏感文件、与团队安全地共享记录以及与 SSO、LDAP 和 2FA 无缝集成。立即开始 14 天免费试用。
Gitter
gitter.im
Gitter 是一个开源即时消息和聊天室系统，面向 GitLab 和 GitHub 存储库的开发人员和用户。 Gitter 作为软件即服务提供，提供免费选项，提供所有基本功能和创建单个私人聊天室的能力，并为个人和组织提供付费订阅选项，使他们能够创建任意数量的私人聊天房间。 可以为 GitHub 上的各个 git 存储库创建单独的聊天室。聊天室隐私遵循关联的 GitHub 存储库的隐私设置：因此，私有（即仅限会员）GitHub 存储库的聊天室对于有权访问该存储库的人员也是私有的。然后可以将链接到聊天室的图形徽章放置在 git 存储库的 README 文件中，以引起项目的所有用户和开发人员的注意。用户可以在聊天室中聊天，或者通过 GitHub 登录 Gitter（不涉及与 Gitter 共享用户的 GitHub 密码）来访问他们有权访问的存储库的私人聊天室。 Gitter 与 Slack 类似。与 Slack 一样，它会自动将所有消息记录在云端。
Tipi
tipihub.com
在您自己的时间、任何地方、经过深思熟虑后做出回应，保留完整的决策历史记录。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo 是领先的员工沟通平台，可帮助您的员工通过沟通和社区实现目标。 前身为 COYO（德国）、Smarp（芬兰）和 Jubiwee（法国）
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持联系的个人 CRM。记住您上次停下的地方，设置提醒以进行联系，并建立更牢固的关系。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一个托管电话平台，提供高级呼叫功能，为企业提供经济实惠且可配置的解决方案。我们的平台允许用户远程访问他们的办公室，无缝集成在一个统一的电话系统下。
Workdeck
workdeck.com
一个人工智能驱动的平台，用于运行完整的数字化工作场所，并通过一个直观的接触点证明现场、远程和混合团队可以在任何地方保持高效工作。集成工具用于： • 项目/服务管理 • 任务执行 • 资源规划 • 财务 • 文档存储库 • 沟通（聊天、即时消息） • 日历 • 休假管理 • 时间记录 • 采购和费用管理 • 差旅管理 • 与 Google 集成（ G-Suite）和 Microsoft Office 365 • Web 和智能手机应用程序
TruHu
truhu.com
TruHu 是一个易于使用的员工沟通平台，可让您的员工从办公室到现场保持联系、参与和知情。
Deskree
deskree.com
Deskree 是一个云平台，可为企业和开发人员简化和优化后端开发和基础设施管理。
Textellent
textellent.com
Textellents 强大的商业短信服务为客户服务、销售和营销短信计划提供短信、彩信功能。 Textellent 的商业短信解决方案和短信营销使设计、管理、衡量和集成 SMS 和 MMS 活动变得容易。无论是用于客户服务、销售还是营销，Textellent 都能通过易于使用的服务支持您的客户旅程，该服务可通过文本支持本地业务线并为任何规模的企业提供服务。还提供强大的日程安排和预约提醒，以及通过人工智能轻松选择加入 TCPA 合规性计划的关键字和短代码。此外，还可以通过 Textellent Messenger（免费的 Google Chrome 扩展）支持直接从任何网络应用程序或网页发送商务短信。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一种一键通解决方案，包含智能手机应用程序和具有用户定位、消息记录等功能的操作管理软件。这是一款功能强大的一键通 (PTT) 应用程序中的实时通信。 BiPTT 非常适合拥有需要实时、高效和安全通信的无办公桌员工的公司。
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一体化工作空间，适合希望更好地管理团队沟通、任务、清单、日程安排和工作流程的团队。从您的手机到桌面，您可以随时随地轻松访问 Coast。成千上万的团队和企业使用 Coast 来取代电子邮件、短信、电子表格以及纸质清单和时间表。通过让所有员工在一个地方工作，Coast 提高了团队的生产力和责任感，并每周节省数小时的时间。
Nynja
nynja.io
您网站上的嵌入式会议解决方案每月 9.99 美元，客户免费！完整的会议解决方案工具平台，上面有您的品牌！您将获得什么... 音频和视频会议 - 屏幕共享 大文件传输 - 即时一对一和群聊 数据存储驱动器 - 自动在线聊天翻译超过 101 种语言。在您的网站 NINJAworkspace.com 上观看它的工作原理 https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
强大且集中的工具可让您的团队保持专注并让客户了解情况。 Jumppl 可以阻止您的团队数据到处传播。
Journyz
journyz.com
Journyz 是一个 SaaS 平台，可帮助 CXO 配置独特的业务解决方案并让所有利益相关者参与这些解决方案。 Journyz 帮助领导者数字化每个企业（甚至企业内的团队）特有的业务流程，将用户与有价值的信息联系起来，领导者将能够更好地做出数据驱动的决策。领导者可以定制用户体验，通过“剧本”让团队参与业务流程，其中包括任务管理、数据输入表单、聊天、调查、游戏化挑战、内部社交媒体等。 Journyz 视图和仪表板为整个组织创建可见性和数据可视化。
TIMU
timu.com
聊天、会议、任务和文件存储全部集中在一处。 TIMU 是与同事、供应商和客户协作和会面的最佳方式。
Cynoia
cynoia.com
团队厌倦了跟踪信息流。 Cynoia 集成了一个实现同步通信的无痛流程。
Appward
appward.com
软件公司不了解您的业务。从一组中，您会得到一个严格的解决方案，需要昂贵且耗时的实施。从另一个方面，您会得到一堆断开连接的应用程序。他们感受到你的痛苦。 Appward 在极快的私人工作空间中提供了一套包含 80 多个应用程序的智能应用程序，可帮助您管理和改进组织中的每一项功能，包括 ERP、CRM、项目管理、通信、员工管理、运营、质量、制造和供应链。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一个企业级人工智能全渠道客户体验平台，使品牌能够通过单一界面跨所有渠道吸引客户，利用全渠道通信、数字参与、业务自动化、对话式人工智能和生成式人工智能聊天机器人。 CommBox 帮助组织自动化重复性工作、优化客户旅程、提高客户服务团队的工作效率，并在数字优先的环境中领先于不断变化的客户期望。 CommBox 使支持和销售团队能够通过唯一的自主通信平台，通过客户首选的消息通信渠道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地与客户互动。 CommBox 的 350 多家企业客户受益于呼叫中心运营成本的降低、客户满意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 体验：访问 www.commbox.io
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一种在线协作和头脑风暴工具，我们正在解决因在多个应用程序之间切换以与您的团队协作而出现的问题。我们通过在单个应用程序下提供白板、看板、流程图、文件、聊天、事件、甘特图等工具来解决这个问题。因此，无需再在不同的应用程序之间切换，并使用 Midlap 完成更多工作。
Engynn
engynn-intranet.com
您会喜欢的内联网。正在寻找一款简单且社交的公司内联网软件？您的内网搜索到此结束！两分钟内即可开始免费试用，了解为什么全球各地的公司都信任 Engynn 内联网软件。
Superworks
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SUPERWORKS 专注于企业变革，帮助他们创建充满活力的工作场所，从而提高生产力。我们的方法以人为本，确保每个人在其职业环境中感到积极、有价值和成就感。我们的核心愿景是引领技术发展并为客户提供未来成功的必要工具。我们相信通过软件即服务 (SaaS) 的力量使企业实现指数级增长。我们的使命是提供尖端的技术解决方案，不仅简化业务运营，而且简化流程，确保全面的效率和有效性。
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely 提供实时内部沟通渠道，连接所有职能部门、地点和时区的每位员工。它易于部署，并且将为您的组织提供建立和衡量员工敬业度所需的工具。
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团队沟通有问题？别再犹豫了，我们的人民将提供您所需要的一切！ OurPeople 是一项创新的移动优先技术，可让中小型企业和企业更好地与每个人沟通。 OurPeople 的平台提供针对正确受众的独家传递方法，并带有标签以确保每个需要接收消息的人都能接收到消息。 OurPeople 提供了许多工具来改善一线团队的沟通、参与和培训。