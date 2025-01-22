内部通讯软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

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内部通信软件通常称为业务消息传递软件，为组织内的直接通信和群组通信提供即时消息传递平台。这些工具设计得用户友好且高效，可实现团队成员之间的快速交互。员工不再需要发送冗长的电子邮件只是为了得到简短的回复。商务消息传递工具简化了同事的沟通，使其像在社交媒体或通过文本与朋友聊天一样轻松。其中许多平台都包含表情符号和 GIF 等功能，以促进工作场所中真实、自然的对话。
提交新应用
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications开发的一款可视电话软件程序。免费版本提供视频聊天服务，最多允许 100 台设备同时进行，免费帐户的会议时间限制为 40 分钟，会议人数为 3 人或更多。用户可以选择通过订阅其中一项计划进行升级，最高允许同时支持 1,000 人，且没有时间限制。在 COVID-19 大流行期间，Zoom 和类似产品的使用量大幅增加远程工作、远程教育和在线社交关系。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一个通信和协作平台，集工作场所聊天、视频会议、文件存储和应用程序集成于一体。该服务与 Office 365 订阅办公生产力套件集成，并具有可与非 Microsoft 产品集成的扩展功能。 Microsoft Teams 是 Slack 等服务的竞争对手，是 Microsoft Skype for Business 的演进和升级路径。微软在纽约的一次活动中宣布了 Teams，并于 2017 年 3 月 14 日在全球范围内推出了该服务。它是在内部会议期间创建的黑客马拉松在公司总部举行，目前由微软公司副总裁布莱恩·麦克唐纳 (Brian MacDonald) 领导。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbus）AI 助手优化日常运营，自动执行内容创建和翻译等任务，获取洞察以做出数据驱动的决策，并腾出时间来扩展业务。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Slack
slack.com
Slack是美国软件公司Slack Technologies开发的专有商业通信平台。 Slack 提供了许多 IRC 风格的功能，包括按主题组织的持久聊天室（频道）、私人群组和直接消息传递。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Element
element.io
Element 是一个基于 Matrix 的安全通信平台：一种去中心化的端到端加密协议。将您的团队聚集在一起，提高生产力和工作场所满意度，同时保留对数据的完全所有权。 Element 是 Forrester Wave：安全通信报告中的领导者。通过视频通话和即时消息轻松与您的合作伙伴、供应商或客户协作：就像 21 世纪的电子邮件一样。您甚至可以连接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帐户。另一方面，可以使用安全边界和跨域网关甚至气隙部署来关闭 Element 以实现高安全性环境。基于 Matrix 构建，由于分散的网络架构，网络不存在单点故障，使其非常适合任务关键型环境。请联系我们，了解您的企业如何从 Element 中受益。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论他们是否使用 Spike。 Spike 是第一个专为有意义的团队互动而设计的商业电子邮件服务。通过使用您自己的电子邮件域或从 Spike 购买自定义域来保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存档的电子邮件和消息传递，确保沟通顺畅。
TruHu
truhu.com
TruHu 是一个易于使用的员工沟通平台，可让您的员工从办公室到现场保持联系、参与和知情。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一个开源平台，用于在整个软件开发生命周期中进行安全协作。全球数十万开发人员相信 Mattermost 能够将团队沟通、任务和项目管理以及工作流程编排整合到一个用于敏捷软件开发的统一平台中，从而提高他们的生产力。 Mattermost 的开源平台成立于 2016 年，在来自开发者社区的 4,000 多名贡献者的支持下，为全球超过 800,000 个工作区提供支持。该公司为 800 多家客户提供服务，包括欧洲议会、NASA、纳斯达克、三星、SAP、美国空军和 Wealthfront，并得到了包括 Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和 YC Continuity 在内的世界级投资者的支持。要了解更多信息，请访问 www.mattermost.com。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Threema Work
threema.ch
Threema Work 是一款安全且符合 GDPR 的商业通讯软件，可促进公司和组织的移动通信。该消息应用程序易于使用，不需要电话号码或电子邮件地址。借助 Threema Broadcast，公司只需单击一下即可联系其全体员工、个人接收者和外部合作伙伴。 Threema MDM 允许管理员预先配置应用程序并确保其使用符合公司政策。视频：使用 Threema Work 保护业务消息传递：https:// Threema.ch/work/secure-instant-messaging
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Guru
getguru.com
企业人工智能搜索、内联网和 Wiki 集于一个平台。 Guru 存在于您已使用的工具中，因此无需进行上下文切换。在任何应用程序中查找信息，如果找不到，请专家帮助，让 Guru 主动识别知识差距、复制知识并将其翻译成 100 种语言......对于您和您的其他人来说，这就像一个聪明的朋友公司。
Chanty
chanty.com
Chanty 是一个基于云的协作平台，它将通信、项目管理和自动化结合在一起，帮助团队更有效地合作。该工具允许您： · 与您的团队成员聊天； · 使用群组和一对一音频/视频通话进行交流并共享您的屏幕； · 分享即时消息、文件或任何其他您喜欢的内容； · 直接在 Chanty 中创建、分配、设定截止日期并讨论任务； · 将消息传递与各种应用程序集成，例如 Google Drive、Dropbox、Trello、GitHub、Zapier、Jira、Asana 等； · 使用看板跟踪团队工作流程； · 观看 YouTube 视频、GIF 和社交媒体内容； · 通过 Teambook 快速访问所有聊天、任务和文件。 Chanty 帮助团队提高生产力和业务沟通。无限的消息历史记录、任务管理、文件共享和强大的通知可以组织并节省您的一天。在一处进行有效协作和沟通。
Gitter
gitter.im
Gitter 是一个开源即时消息和聊天室系统，面向 GitLab 和 GitHub 存储库的开发人员和用户。 Gitter 作为软件即服务提供，提供免费选项，提供所有基本功能和创建单个私人聊天室的能力，并为个人和组织提供付费订阅选项，使他们能够创建任意数量的私人聊天房间。 可以为 GitHub 上的各个 git 存储库创建单独的聊天室。聊天室隐私遵循关联的 GitHub 存储库的隐私设置：因此，私有（即仅限会员）GitHub 存储库的聊天室对于有权访问该存储库的人员也是私有的。然后可以将链接到聊天室的图形徽章放置在 git 存储库的 README 文件中，以引起项目的所有用户和开发人员的注意。用户可以在聊天室中聊天，或者通过 GitHub 登录 Gitter（不涉及与 Gitter 共享用户的 GitHub 密码）来访问他们有权访问的存储库的私人聊天室。 Gitter 与 Slack 类似。与 Slack 一样，它会自动将所有消息记录在云端。
Keeper
keepersecurity.com
数百万人和数千家企业依靠 Keeper 的密码安全和管理平台来管理、保护和强制执行所有员工登录、应用程序和站点的强密码。员工可以在所有移动操作系统、桌面和浏览器上本地访问 Keeper。借助 Keeper，您的企业可以自动生成高强度密码、保护加密数字保管库中的敏感文件、与团队安全地共享记录以及与 SSO、LDAP 和 2FA 无缝集成。立即开始 14 天免费试用。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球团队和企业的领先的一键通语音消息应用程序，可将 iOS、Android 和 Windows 设备转变为对讲机，还可以记录消息、跟踪位置和发送紧急警报。帐户管理员通过基于 Web 的集中管理控制台添加、删除团队并将其分组。渠道灵活，可以满足每个客户的需求，特别是酒店、制造、建筑、运输和零售行业的客户。 Zello 非常适合拥有无办公桌员工、现场员工、远程员工和独身员工的企业。此类别的用例包括拥有各种员工的酒店、嘈杂工地的建筑人员以及销售楼层的零售销售人员。加入数百万 Zello 用户的行列，通过任何无线或数据网络进行实时通信，共享更新、在紧急情况下进行联系并解决问题。 Zello 为数千家企业提供服务，在全球拥有超过 1.3 亿用户。目前的客户包括本田、Restoration Hardware、喜达屋/万豪酒店、优衣库、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《华尔街日报》、《纽约时报》、CBS、CNBC、《今日美国》和 TechCrunch 等知名媒体认可为可靠的通信解决方案。
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi是最好的企业一体化协作工具。这不仅仅是文字，Wimi还包含了专用的工作空间：社交网络、文件共享和驱动、任务管理、日历共享、即时消息和视频会议。凭借直观而强大的解决方案中精心设计的全套功能，从小到财富 500 强的数千家企业每天都可以节省时间，并提高团队的工作效率。
Twist
twist.com
电子邮件和群聊等团队合作工具杂乱无章、功能失调且分散注意力。 Twist 是一款团队沟通应用程序，可促进用心沟通，为现代团队提供一个中心场所，以扩展他们的知识库，并组织每个人都可以参与的主题对话。 Twist 为团队提供了从头到尾充分讨论复杂想法和项目的空间，而不会让人们觉得如果不立即回应就错过了机会。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - 为受到严格监管的组织提供安全协作专为需要更多控制通信的组织而构建，它支持同事、合作伙伴、客户、社区甚至平台之间的协作，而不会影响数据所有权、自定义或集成。来自 150 多个国家和组织（例如德国铁路、美国海军和瑞士信贷）的数千万用户每天都信赖 Rocket.Chat，以确保他们的通信完全私密且安全。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立于 2012 年，是一个基于云的项目管理和团队协作平台，供全球团队使用。 ProofHub 是一款顶级的工作管理应用程序，旨在帮助团队进行日常工作，全球有超过 85,000 个团队使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款极其简单但功能强大的项目管理软件，可提供任务和进度的综合视图。该项目管理软件允许团队在任何地方使用任何设备进行工作沟通。这款在线 SaaS 工具将丰富的功能集中在一个位置，旨在帮助企业快速规划、协调、组织和交付各种规模的项目。 ProofHub 是一种经济高效的解决方案，可供各行业各种规模的团队和企业使用。 ProofHub 可以帮助企业构建工作流程，同时节省时间和资源，其功能包括任务管理到时间跟踪、定制工作流程到在线打样等等。 ProofHub 提供了大量的协作功能，例如聊天、讨论、公告、第三方集成、文件传输等。 ProofHub 具有干净、简单的布局和较低的学习曲线，让用户有宾至如归的感觉。除英语外，ProofHub 还提供德语、西班牙语、葡萄牙语、法语、俄语、意大利语、荷兰语、中文（台湾）、土耳其语和波兰语版本。 ProofHub 是一种经济高效的解决方案，可供各个行业的团队和企业使用。 ProofHub 提供了高效完成工作所需的所有功能，从创建项目到分配任务、跟踪进度、与团队互动以及最终按时完成项目。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一个现代人工智能驱动的参与平台，可简化整个组织的认可、奖励、内部沟通和协作。这个单一、便捷的中心提供全面且多功能的参与解决方案，包括公告、人工智能工作场所助理、竞赛、调查等。 Assembly 提供广泛的奖励，例如礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠，培养员工感到受到重视、赞赏和联系的工作场所文化。强大的分析功能使管理者能够深入了解公司情绪，确保营造一个让员工感到被倾听和理解的环境。以有意义的方式认可您的团队将核心价值观与认可相结合，以鼓励团队每天拥抱。通过礼品卡、定制赠品、文化奖励和慈善捐赠等大量奖励来提高知名度。自动化里程碑和周年纪念日识别通过自动自定义喊话来庆祝每个队友的生日或周年纪念日。与 Microsoft Teams 和 Slack 无缝集成 通过安全集成和实时数据更新，在您已经工作的地方无缝参与。一次输入数据即可跨平台立即同步。提高员工敬业度 利用首席执行官和高管的最新动态、各种员工调查、每周签到和满意度调查来提高敬业度。简化内部沟通 利用 AMA 模板、新闻源、帮助模板、群组源、破冰活动、创意管理、内部 wiki 和会议工具等工具来增强沟通工作流程。提高团队生产力 使用每日回顾、议程、会议记录、产品反馈、胜利列表和轻量级销售 CRM 来提高生产力。简化人力资源和招聘实施员工福利调查、离职面谈、eNPS 分数、内部推荐、面试问题和新员工反馈，以及承包商时间跟踪和其他人力资源模板。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork 是一款商业群聊应用程序。安全消息传递、视频聊天、任务管理和文件共享。实时沟通并提高团队的生产力。
Hive
hive.com
Hive 帮助团队更快地行动。 Hive 一流的项目管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果没有，我们将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无限的自定义，Hive 可根据您的条件提供项目管理，保证成功。 Hive 被数千个快速发展的团队用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源配置 - 时间追踪 - 打样和批准 - 记笔记 - 任务管理 - 报告和分析
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一个领先的基于云的通信平台，支持业务即时消息以改善团队协作、提供卓越的客户服务和移动支付请求。它帮助业务服务部门在正确的时间找到正确的人。 Kimoby 利用企业已经掌握的数据和资源，通过即时营销活动、自动提醒、多媒体文件等，轻松提高参与度和销量。
Moxo
moxo.com
与客户、供应商和合作伙伴一起简化外部项目。借助 Moxo，加快从帐户获取到入职和服务的工作流程。与客户、供应商和合作伙伴协调，实现联合交付成果、跟踪里程碑、交换文档、收集批准等。 Moxo 为金融服务、咨询、法律、会计、医疗保健等多个行业的项目工作空间提供支持。我们的客户包括花旗银行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法国巴黎银行等公司。我们的团队在互动领域拥有丰富的开拓历史：Moxo 的联合创始人兼首席执行官 Subrah Iyar 是 Webex 的联合创始人兼首席执行官，Moxo 的联合创始人兼首席技术官 Stanley Huang 曾在 Webex 担任高级工程管理职位思科系统公司和 WebEx。
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。
Text Request
textrequest.com
Text Request 是一个商业短信平台，旨在激发客户参与度。我们针对您的日常通信问题精心设计了即插即用的消息传递解决方案，以便您可以消除噪音并随时随地与客户联系。 Text Request 旨在与您一起扩展，从处理几个对话的一个人到发送数百万条消息的数千名员工，再到基于我们的 API 构建的自定义解决方案。请访问 textrequest.com，详细了解我们如何通过会话短信和客户参与来帮助像您这样忙碌的企业领导者。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激发并连接您的整个公司！ MangoApps 是一个统一的员工体验平台，将内联网、培训、团队合作和内容管理整合到仪表板和工作区中。我们用户友好、可无限定制的方法适合您公司现有的业务方式，创建一个单一的数字中心，弥合您的办公桌和一线员工之间的差距。员工可以在可定制的基于小部件的仪表板中找到他们需要的所有公司信息以及通信和协作工具，该仪表板充当单一事实来源。我们的产品适用于各个行业各种规模的团队，并具有企业规模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的界面基于现代社交媒体，包含主题、评论、表情符号反应以及团队和项目组。因此，我们客户的员工立即发现它直观且用户友好。此外，容纳所有这些工具并与大多数其他企业和公司工具集成可以节省时间和减少挫败感。带有您公司品牌的白标，您的团队可能甚至没有意识到 MangoApps 是一个外部工具 - 它感觉像是他们日常和工作流程的自然组成部分。如今，太多组织依赖过时的内联网和通信工具，将时间和信息浪费在电子邮件收件箱这个黑洞中。 MangoApps 为您提供了独特的机会，将所有团队（从一线员工到公司办公室）连接到一个中央枢纽，使他们所有人都处于循环状态并处于游戏的顶端。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式开始播客。借助 Podbean，您可以获得整套服务 - 可靠的播客托管、无限的存储和带宽、促销工具、播客广告和优质内容。超过 18 万人选择 Podbean 来创建他们精彩的播客。 Podbean 是一项播客发布和货币化服务，为个人和企业提供免费和高级托管套餐。 Podbean 提供了一个用户友好的界面，将发布、管理、联合和分析工具集成到一个易于使用的播客包中。 这个基于网络的系统允许用户在点击式、类似博客的环境中发布、管理和推广播客，只需要很少的技术知识。 Podbean 的共享和嵌入工具使发布商可以轻松地将播客集成到自己的网站、博客和社交网络中，包括 Facebook、Twitter、Tumblr、YouTube 和 WordPress。 Podbean 应用程序是 iOS 和 Android 上最受欢迎的播客应用程序之一，也可用于通过 Amazon Alexa 播放播客。对于播客观众来说，这是随时随地欣赏他们喜爱的播客的绝佳选择。播客还可以直接从 Podbean 应用程序录制和发布。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商业通信软件，可通过有组织的对话和易于查找的信息来帮助简化和简化您的通信。 Cliq 旨在实现混合工作方式，您可以从任何地方通过任何设备登录并工作。这有助于提高团队的整体生产力，进而对您的业务绩效产生积极影响。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是一种随时随地与任何人联系的有趣、直观且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源Web应用程序框架Ruby on Rails最初是为37signals内部使用而创建的，后来于2004年公开发布。2014年2月，该公司采取了新的战略，完全专注于其旗舰产品，该软件包也命名为Basecamp，并将公司从 37signals 更名为 Basecamp。 Jason Fried 和 David Heinemeier Hansson 以 37signals 名义出版了多本书。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款人工智能驱动的视频会议和会议工具。借助人工智能驱动的会议摘要，Vowel 使每次会议都更具包容性和价值，并提供简单、安全和可靠的体验。主持、录制、转录、剪辑、搜索和共享会议 - 无需任何附加组件！主要功能： - 人工智能驱动的会议摘要，挂机后立即可用 - 人工智能驱动的行动项目（实时建议） - MeetingGPT，人工智能驱动的会议问答 - Catch Me Up 会议回顾 - 在以下位置举办愉快的视频会议您的浏览器 - 一键记录和转录，即使是免费计划 - 实时协作处理议程和会议记录（包括行动项目） - 在所有会议内容中搜索说过的每一句话 - Zapier 集成 - 剪辑会议时刻并分享即时背景 - 通过通话时间跟踪、表情符号、举手等让会议更具包容性，立即免费试用 Vowel！
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Trillian
trillian.im
Trillian 是面向个人、企业和医疗保健的现代且安全的即时消息传递工具 20 多年来，Trillian 一直致力于帮助人们保持联系。今天的 Trillian 为医疗保健专业人员和各种规模的企业带来了安全（且符合 HIPAA 要求）的消息传递。秉承我们的初衷，如果您只是在寻找免费的即时消息，我们也可以提供帮助！
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com是唯一具有一流客户运营的平台，并结合了团队喜欢的易于使用的项目管理。按时按时交付工作，消除客户混乱并了解盈利能力，全部在一个平台中。 TeamWork.com总部位于爱尔兰科克，由一个以前经营代理商的团队创立，全球拥有超过350名员工的全球团队。
Crugo
crugo.com
Crugo 是一个平台，可以通过使用群组、实时聊天、共享文件、监控 RSS 源、创建待办事项列表甚至组织日历来安全地通信、共享和组织任何内容。
Socxly
socxo.com
首创的一套有机社交媒体营销工具可帮助您扩大影响力、在媒体上更好地展示您的内容、跟踪和衡量您的分享。它是您的一站式工具包，可将您共享的链接转换为智能链接。 当然，您可以使用 Socxly 缩短链接。但其背后还有更多内容：通过编辑和创建更好地呈现。 * 社交卡：社交媒体上的用户主要点击您帖子中的图像。通过在社交媒体上单独发布图像和链接，您会失去点击归因和流量。 Socxly 允许您使用自己的自定义图像将图像发布为可点击的社交卡。 * 通过品牌化来拥有链接：不要发布带有通用域的链接，而是使用您自己的品牌、活动和上下文以及您自己的域。编辑并更改链接的后半部分，使它们与您所做的分享相关。 * 使用 CTA 横幅吸引第三方网站的链接：在第三方内容短链接上创建、插入和提供 CTA（号召性用语）横幅，以提高品牌知名度并将流量重定向回您的网站或任何登陆页面。 * 将文件作为链接分享给您的受众：Ppt、Excel、Pdf 等。现在，您可以使用跨所有渠道的短链接在社交媒体上分享它们，您的受众可以从那里下载它们。 * 有机营销活动：为您的品牌利益相关者和影响者社区创建和发布有机营销活动帖子，以便通过他们的电子邮件或内部营销活动页面将其分享和扩大到他们的社交关系。
Pumble
pumble.com
Pumble 是一款免费的团队聊天应用程序，允许各种规模的团队进行协作。与其他团队聊天应用程序不同，Pumble 可供无限数量的免费用户使用。 Pumble 是一款在浏览器中运行的在线网络应用程序，但为了方便起见，您都可以将其安装在计算机或手机上。
Happeo
happeo.com
Happeo 是由 AI 驱动的内联网，在 Google Workspace 组织中排名第一。我们创建数字家庭，让组织保持联系并通过消除信息混乱、提供结构化知识管理和团结一致来提高效率。我们为每个客户打造独特的数字家庭，并为他们提供克服内部运营挑战的空间。然后，我们将其与我们的人工智能功能分层，这些功能可以直观地学习并与公司和每个用户一起成长，自动化手动、耗时的流程，并通过快速、智能的信息发现来创建组织一致性。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Leverice
leverice.com
Leverice 是一个生产力消息传递平台，可让您和您的团队专注于重要的事情。大多数业务流程以某种形式的消息传递开始和结束。利用专为消息传递优先的 Leverice 平台构建的本机应用程序推动您的业务。我们的开放应用程序商店生态系统具有丰富的本机应用程序，可以自动化和简化您的工作流程，取代重量级且成本高昂的外部服务。从我们的应用程序商店中选择，或编写您自己的代码。探索 Leverice 独有的创新，例如微主题、深度嵌套、智能路由、精细参与和选择性分心。 *独特的线程架构和功能可以打破混乱。享受先进的聊天流管理和智能路由，确保讨论坚持其所属的特定渠道和子渠道。 *仅需要了解。在必要时做出反应，而不是每次有人向整个团队询问离题的事情时就做出反应。暂时休息一下
Jandi
jandi.com
JANDI 是一个面向团队的工作场所消息传递平台，可帮助团队保持联系并更好地协同工作。团队可以设置基于主题的群聊、共享和评论文件、将消息转换为待办事项列表、发起投票或开始视频会议。 JANDI 在全球拥有超过 200 万注册用户，是领先的企业通信应用程序，使团队能够有效地沟通和协作。
Fleep
fleep.io
Fleep Messenger 支持组织内部和组织之间的沟通 - 无论是团队聊天、项目沟通还是一对一对话。
Matilda Workspace
matilda.io
适合现代团队的全新一体式工作空间 Matilda 秉承统一工作空间的概念，将一套功能强大的一流应用程序汇集到一个地方，使全球各地的团队能够轻松地连接、创建、协调和取悦客户。 Matilda 的使命是简化技术，帮助组织以更少的资源做更多的事情，使其成为初创公司和财富 500 强公司的重要工具。 主要特点： - 包含强大的应用程序：Matilda 附带了一套强大的应用程序，包括文档、项目、表格、聊天、客户和 Copilot，确保团队拥有成功所需的所有工具。 - 轻松创建：借助文档，团队可以实时共同编辑，使文档创建和协调变得无缝。此功能旨在通过提供更加集成和高效的体验来取代 Google Docs、Notion 和 Coda。 - 简化的项目管理：Matilda 的项目功能可以轻松管理和跟踪项目的各个方面。凭借自动计划等功能，它旨在取代 Jira、Trello 和 Asana 等工具。 - 高级数据管理：虽然 Tables 即将推出，但它们承诺通过同步数百个来源的数据或创建新的集合来重新定义数据处理，旨在取代 Airtable、Notion 和 Segment 等工具。 - 无缝沟通：聊天将所有团队沟通整合到一个地方，跨项目、任务和文档集成，提供了 Slack 和 MS Teams 的替代方案。 - 客户关系管理：即将发布的客户功能将允许团队在一个简化的界面中轻松跟踪销售线索并管理客户交互，旨在取代 Salesforce 和 Hubspot。 - 人工智能辅助：Copilot 提供定制人工智能助手，帮助自动化和简化工作流程，旨在取代 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智能工具。 结论：Matilda Workspace 作为一个包罗万象的解决方案脱颖而出，不仅承诺简化团队的工作方式，而且还以其人工智能驱动的功能和对可持续发展的承诺拥抱未来。无论您是管理项目、与团队协调、处理客户关系还是利用 AI 实现自动化，Matilda Workspace 都为各种团队的蓬勃发展提供了一个直观、强大且适应性强的平台。立即尝试 Matilda，体验未来的工作方式，旨在帮助您每次按时交付项目。
Hibox
hibox.co
Hibox 是一款任务管理工具，它正在重新构想团队合作的方式。 Hibox 允许您创建项目、查看任务状态、使用日历视图可视化和计划截止日期、创建子任务和重复任务、接收任务通知等等。 Hibox 将团队消息传递和视频会议集成在同一个工具中，因此您可以与同事实时协作，而无需拿起电话或协调面对面会议。 Hibox 拥有适用于 Android 和 iOS 的移动应用程序，因此您可以从任何地方管理您的任务和项目。
Deskree
deskree.com
Deskree 是一个云平台，可为企业和开发人员简化和优化后端开发和基础设施管理。
Atolia
atolia.com
从单一数字工作场所快速轻松地启动成功的团队合作。通过视频通话和即时消息轻松沟通。管理您的项目并更快地完成它们。与同事共享和同步您的日历。实时共享和共同编辑您的文档。所有这些都在一个平台上。即使它非常易于使用和实施（无需下载，无需复杂的设置），我们也有一支可爱的支持团队随时准备为您提供帮助。最重要的是，Atolia 比订阅 Slack + Asana + Dropbox + Zoom 便宜 10 倍（仍然是很棒的工具；））
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供业界最具创新性的劳动力管理平台。它使企业能够同时最大限度地提高劳动效率和员工敬业度。 Legion WFM 平台是智能、自动化且以员工为中心的。事实证明，它可以通过计划优化、减少人员流失、提高生产力和运营效率实现 13 倍的投资回报率。 Legion 通过员工喜爱的易于使用的平台和移动应用程序提供尖端技术。改进规划： - 战略洞察 - 劳动力预算 - 需求预测 优化执行： - 劳动力优化 - 自动排班 - 考勤员工授权： - 一线沟通 - Legion InstantPay - 员工绩效和奖励
Workdeck
workdeck.com
一个人工智能驱动的平台，用于运行完整的数字化工作场所，并通过一个直观的接触点证明现场、远程和混合团队可以在任何地方保持高效工作。集成工具用于： • 项目/服务管理 • 任务执行 • 资源规划 • 财务 • 文档存储库 • 沟通（聊天、即时消息） • 日历 • 休假管理 • 时间记录 • 采购和费用管理 • 差旅管理 • 与 Google 集成（ G-Suite）和 Microsoft Office 365 • Web 和智能手机应用程序