内部通讯软件 - 最热门应用 - 葡萄牙

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内部通信软件通常称为业务消息传递软件，为组织内的直接通信和群组通信提供即时消息传递平台。这些工具设计得用户友好且高效，可实现团队成员之间的快速交互。员工不再需要发送冗长的电子邮件只是为了得到简短的回复。商务消息传递工具简化了同事的沟通，使其像在社交媒体或通过文本与朋友聊天一样轻松。其中许多平台都包含表情符号和 GIF 等功能，以促进工作场所中真实、自然的对话。
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一个通信和协作平台，集工作场所聊天、视频会议、文件存储和应用程序集成于一体。该服务与 Office 365 订阅办公生产力套件集成，并具有可与非 Microsoft 产品集成的扩展功能。 Microsoft Teams 是 Slack 等服务的竞争对手，是 Microsoft Skype for Business 的演进和升级路径。微软在纽约的一次活动中宣布了 Teams，并于 2017 年 3 月 14 日在全球范围内推出了该服务。它是在内部会议期间创建的黑客马拉松在公司总部举行，目前由微软公司副总裁布莱恩·麦克唐纳 (Brian MacDonald) 领导。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商业通信软件，可通过有组织的对话和易于查找的信息来帮助简化和简化您的通信。 Cliq 旨在实现混合工作方式，您可以从任何地方通过任何设备登录并工作。这有助于提高团队的整体生产力，进而对您的业务绩效产生积极影响。
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications开发的一款可视电话软件程序。免费版本提供视频聊天服务，最多允许 100 台设备同时进行，免费帐户的会议时间限制为 40 分钟，会议人数为 3 人或更多。用户可以选择通过订阅其中一项计划进行升级，最高允许同时支持 1,000 人，且没有时间限制。在 COVID-19 大流行期间，Zoom 和类似产品的使用量大幅增加远程工作、远程教育和在线社交关系。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款帮助公司和企业家提高内部和外部效率的软件。我们的平台提供 CRM、联络中心、网站构建器、在线商店、营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的内联网、任务和项目管理、实时文件共享和存储、通信工具和组织。人力资源要素和人工智能内置于 Bitrix24 结构中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 于 2012 年 4 月作为基于云的服务推出的一项计划。现在它可在云端和本地使用。到 2024 年，我们公司的组织数量将超过 1200 万个。 Bitrix24 为能够为从小型组织到财富 500 强公司的客户提供服务而感到自豪。
Slack
slack.com
Slack是美国软件公司Slack Technologies开发的专有商业通信平台。 Slack 提供了许多 IRC 风格的功能，包括按主题组织的持久聊天室（频道）、私人群组和直接消息传递。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Troop Messenger
troopmessenger.com
Troop Messenger 是一款完美且易于使用的办公消息传递工具，具有无缝的 UI 和 UX。整个应用程序的特性和功能都经过精心设计，即使对于新手用户来说，学习曲线也很简单。它提供了广泛的功能，例如一对一消息传递、群组对话、文件预览、语音视频通话、屏幕共享、Burnout、Forkout 等，以提供不间断的工作流程。它被设计为免费增值定价商业模式，适合各种形式和规模的商业企业，包括小型、中型、大型和政府。注册免费试用的企业用户可以在前30天内体验企业版的功能。每个企业工作场所都需要优秀的沟通和协作工具来始终保持相互联系。 Troop Messenger 就是这样一款商业通信软件，它凭借其强大的功能堆栈使团队更好地合作。它使团队能够在 Windows、Linux、Mac OS、Android 和 iOS 平台上全天候保持联系。您的任何 Web 浏览器中都提供最好的基于 SaaS 的免费增值业务模型应用程序之一。它提供自托管、自定义应用程序和 API 的交付选项，以满足不同的行业需求。无论您身在全球何处，只需使用您的凭据登录您的网络应用程序、桌面应用程序或移动应用程序，即可与您的同事协作并访问工作。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一个员工体验平台 (EXP)，它通过让员工能够表达自己的意见并帮助每个人感到被包容（无论他们在哪里工作）来简化沟通并提高参与度。该平台将员工沟通、参与、内联网和衡量功能统一到一个现代员工应用程序中，该应用程序可以捕捉组织的心跳并将其文化带入生活。 Workvivo 成立于 2017 年，取得了巨大的增长，并于 2023 年被 Zoom 收购。Workvivo 为世界各地各行业的公司提供员工体验，包括 Amazon、Motherson、White Castle、Bupa 和 Ryanair。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Chatway
chatway.app
Chatway 通过其网站实时聊天产品改变了在线客户互动。它提供实时通信、可定制的小部件和智能聊天机器人，增强了用户体验。 Chatway 具有跨设备响应能力，使企业能够有效地参与、解决问题和转化潜在客户。通过 Chatway 提升您的在线形象并建立持久的客户关系。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbus）AI 助手优化日常运营，自动执行内容创建和翻译等任务，获取洞察以做出数据驱动的决策，并腾出时间来扩展业务。
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud 是一款现代 IRC 客户端，让您保持联系，没有任何负担。无论您身在何处，都可以使用我们的网络和移动应用程序保持同步和通知。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。
Gmelius
gmelius.io
Gmelius 可以让您在 Gmail 收件箱中实现出色的团队合作。从 Gmail 内强大的共享收件箱、共享 Gmail 标签、可视化看板和智能工作流程自动化开始，Gmelius 提供了一个独特的协作平台，可与您的其他日常应用程序集成。将您喜爱的工具与我们独特的双向集成（包括 Slack 和 Trello）、公共 API 或通过 Zapier 连接在一起。 • 简化电子邮件管理 • 提高透明度和问责制 • 自动化和优化工作负载分配 • 简化工作流程并自动化所有繁重工作 Gmelius 提供市场上领先的共享收件箱解决方案，原因如下： 1. Gmelius 与您现有的产品无缝集成工具。 Gmelius 就位于您的 Gmail 收件箱中，让您的团队成员在他们熟悉的生态系统中工作。您可以节省迁移、管理和培训方面的时间和金钱。 2. Gmelius 可根据您的需求进行扩展。我们独特的架构每天为小型和大型组织提供支持。我们最大的客户拥有 8,000 多个活跃共享收件箱和数十万用户。 3. Gmelius 强制实施严格的隐私设计模型。我们的总部位于欧洲瑞士，隐私始终积极主动地融入我们的平台中。与其他服务不同，Gmelius 从不存储您的电子邮件内容。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是一种随时随地与任何人联系的有趣、直观且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款人工智能驱动的视频会议和会议工具。借助人工智能驱动的会议摘要，Vowel 使每次会议都更具包容性和价值，并提供简单、安全和可靠的体验。主持、录制、转录、剪辑、搜索和共享会议 - 无需任何附加组件！主要功能： - 人工智能驱动的会议摘要，挂机后立即可用 - 人工智能驱动的行动项目（实时建议） - MeetingGPT，人工智能驱动的会议问答 - Catch Me Up 会议回顾 - 在以下位置举办愉快的视频会议您的浏览器 - 一键记录和转录，即使是免费计划 - 实时协作处理议程和会议记录（包括行动项目） - 在所有会议内容中搜索说过的每一句话 - Zapier 集成 - 剪辑会议时刻并分享即时背景 - 通过通话时间跟踪、表情符号、举手等让会议更具包容性，立即免费试用 Vowel！
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款移动应用和服务，专为大型团体通信和工作管理而设计。 Kaizala 可以轻松连接和协调整个价值链的工作，包括现场员工、供应商、合作伙伴和客户，无论他们身在何处。借助 Kaizala，您可以高效地分配和跟踪任务或收集个人或大型团体的数据 - 即使他们不在您的组织内。
Nucleus
nucleusapp.io
统一您的工作场所沟通。用于会议、消息传递、任务、笔记和文档的单一平台。旨在提高注意力和生产力。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一个综合性的客户参与平台，旨在简化多个渠道的沟通，增强客户体验和团队协作。 Trengo 注重效率和自动化，使企业能够通过单一界面无缝管理客户交互。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源Web应用程序框架Ruby on Rails最初是为37signals内部使用而创建的，后来于2004年公开发布。2014年2月，该公司采取了新的战略，完全专注于其旗舰产品，该软件包也命名为Basecamp，并将公司从 37signals 更名为 Basecamp。 Jason Fried 和 David Heinemeier Hansson 以 37signals 名义出版了多本书。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持联系的个人 CRM。记住您上次停下的地方，设置提醒以进行联系，并建立更牢固的关系。
TextMarks
textmarks.com
TextMarks 是一种短信服务，使企业能够直接通过手机立即联系受众。 TextMarks 的短信平台可以轻松地通过短信发送和安排大量短信、分发信息和捕获潜在客户。自 2006 年以来，TextMarks 可靠且值得信赖的 SMS 平台已帮助成千上万的客户发展业务，提高客户和员工参与度，并向美国超过 1000 万用户提供及时信息 SMS 产品包括： - 短信营销 - 群发短信 - 文本-for-Info -SMS 潜在客户开发 -SMS 用于内部通信
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk 是一款更智能、更简单的商务短信应用程序。我们通过专为服务、销售和支持而构建的易于使用的商务短信应用程序帮助各种规模的组织完成工作。 添加短信到任何商务电话号码，包括 VoIP 和固定电话。使用 MessageDesk 的共享团队 SMS 收件箱和大量文本广播，在正确的时间向正确的人员发送正确的消息。通过预定的短信、基于关键字的自动回复、自动化和预先保存的短信模板，简化您的短信通信并节省时间。
Nrby
nrby.com
Nrby 是移动团队更智能的沟通方式。 Nrby 由拥有数十年经验的现场操作资深人士创建，旨在方便现场人员、承包商和管理人员在移动设备、平板电脑和台式机上轻松直观地使用。该应用程序具有强大的位置智能功能，为高管、董事和经理提供所有项目、项目状态、任务、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，请访问：https://nrby.com 或发送电子邮件至 [email protected] 了解更多信息。
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect 是一款多功能的客户沟通和团队协作应用程序，为您的团队提供一系列功能，包括聊天、语音和视频通话、会议、屏幕共享、文件共享以及与 CRM 和各种其他业务应用程序的无缝集成。 Thirdlane Connect 旨在促进多渠道客户沟通和团队协作，专为本地和远程工作人员而设计，支持网络浏览器、iPhone、Android 设备以及 Windows、Linux 和 Mac 桌面。这一功能强大的应用程序与 Thirdlane 商务电话系统或 Thirdlane 多租户 PBX 平台完全集成并由其提供支持。这些平台可以安全地部署在各种环境中，无论是在本地还是在私有云或公共云中，从而确保您的通信基础设施的灵活性和安全性。
Edworking
edworking.com
EdWorking是您团队和工作的平台。为团队提供的单一解决方案，拥有远程工作所需的一切。您的所有任务，文件，图像和对话都位于一个地方，只是唯一的订阅。团队使用EDWorking来协调，交流和管理工作。我们的客户已经从使用许多平台与他们的团队合作，例如Trello和Jira进行任务管理，Slack和Zoom进行通信，或Dropbox和Dripbox和Drive转移文件，以简单地进行edWorking。这意味着在应用程序之间不再切换！加入我们的社区：https：//t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf 是一个获得专利的实时协作平台，使多人能够通过任何设备或浏览器实时交互相同的在线体验，而无需安装或编码。 Samesurf 被广泛认为是现代协同浏览的发明者，它还使参与者能够 (1) 即时上传分享文档和视频 (2) 通过 VOIP 和电话线进行通话或视频聊天 (3) 编辑敏感输入字段或其他屏幕元素 (4) 分享线下内容 (5) 深入分析 (6) 记录会话 Samesurf 支持多种用例，包括销售、支持、培训、远程医疗和虚拟会议。
Appward
appward.com
软件公司不了解您的业务。从一组中，您会得到一个严格的解决方案，需要昂贵且耗时的实施。从另一个方面，您会得到一堆断开连接的应用程序。他们感受到你的痛苦。 Appward 在极快的私人工作空间中提供了一套包含 80 多个应用程序的智能应用程序，可帮助您管理和改进组织中的每一项功能，包括 ERP、CRM、项目管理、通信、员工管理、运营、质量、制造和供应链。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一个企业级人工智能全渠道客户体验平台，使品牌能够通过单一界面跨所有渠道吸引客户，利用全渠道通信、数字参与、业务自动化、对话式人工智能和生成式人工智能聊天机器人。 CommBox 帮助组织自动化重复性工作、优化客户旅程、提高客户服务团队的工作效率，并在数字优先的环境中领先于不断变化的客户期望。 CommBox 使支持和销售团队能够通过唯一的自主通信平台，通过客户首选的消息通信渠道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地与客户互动。 CommBox 的 350 多家企业客户受益于呼叫中心运营成本的降低、客户满意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 体验：访问 www.commbox.io
Midlap
midlap.com
Midlap 是一种在线协作和头脑风暴工具，我们正在解决因在多个应用程序之间切换以与您的团队协作而出现的问题。我们通过在单个应用程序下提供白板、看板、流程图、文件、聊天、事件、甘特图等工具来解决这个问题。因此，无需再在不同的应用程序之间切换，并使用 Midlap 完成更多工作。
Engynn
engynn-intranet.com
您会喜欢的内联网。正在寻找一款简单且社交的公司内联网软件？您的内网搜索到此结束！两分钟内即可开始免费试用，了解为什么全球各地的公司都信任 Engynn 内联网软件。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 专注于企业变革，帮助他们创建充满活力的工作场所，从而提高生产力。我们的方法以人为本，确保每个人在其职业环境中感到积极、有价值和成就感。我们的核心愿景是引领技术发展并为客户提供未来成功的必要工具。我们相信通过软件即服务 (SaaS) 的力量使企业实现指数级增长。我们的使命是提供尖端的技术解决方案，不仅简化业务运营，而且简化流程，确保全面的效率和有效性。
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely 提供实时内部沟通渠道，连接所有职能部门、地点和时区的每位员工。它易于部署，并且将为您的组织提供建立和衡量员工敬业度所需的工具。
Cynoia
cynoia.com
团队厌倦了跟踪信息流。 Cynoia 集成了一个实现同步通信的无痛流程。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 简介：与无办公桌员工的联系是一项重大挑战，您可能不会感到惊讶。他们分布在多个地点，不坐在电脑后面，没有企业电子邮件地址，而且通常只是兼职工作，等等。内联网、电子邮件群发、纸质指南和公告板等老派方法已经不再有效。他们创造了我们所说的
Matilda Workspace
matilda.io
适合现代团队的全新一体式工作空间 Matilda 秉承统一工作空间的概念，将一套功能强大的一流应用程序汇集到一个地方，使全球各地的团队能够轻松地连接、创建、协调和取悦客户。 Matilda 的使命是简化技术，帮助组织以更少的资源做更多的事情，使其成为初创公司和财富 500 强公司的重要工具。 主要特点： - 包含强大的应用程序：Matilda 附带了一套强大的应用程序，包括文档、项目、表格、聊天、客户和 Copilot，确保团队拥有成功所需的所有工具。 - 轻松创建：借助文档，团队可以实时共同编辑，使文档创建和协调变得无缝。此功能旨在通过提供更加集成和高效的体验来取代 Google Docs、Notion 和 Coda。 - 简化的项目管理：Matilda 的项目功能可以轻松管理和跟踪项目的各个方面。凭借自动计划等功能，它旨在取代 Jira、Trello 和 Asana 等工具。 - 高级数据管理：虽然 Tables 即将推出，但它们承诺通过同步数百个来源的数据或创建新的集合来重新定义数据处理，旨在取代 Airtable、Notion 和 Segment 等工具。 - 无缝沟通：聊天将所有团队沟通整合到一个地方，跨项目、任务和文档集成，提供了 Slack 和 MS Teams 的替代方案。 - 客户关系管理：即将发布的客户功能将允许团队在一个简化的界面中轻松跟踪销售线索并管理客户交互，旨在取代 Salesforce 和 Hubspot。 - 人工智能辅助：Copilot 提供定制人工智能助手，帮助自动化和简化工作流程，旨在取代 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智能工具。 结论：Matilda Workspace 作为一个包罗万象的解决方案脱颖而出，不仅承诺简化团队的工作方式，而且还以其人工智能驱动的功能和对可持续发展的承诺拥抱未来。无论您是管理项目、与团队协调、处理客户关系还是利用 AI 实现自动化，Matilda Workspace 都为各种团队的蓬勃发展提供了一个直观、强大且适应性强的平台。立即尝试 Matilda，体验未来的工作方式，旨在帮助您每次按时交付项目。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一种软件即服务解决方案，用于端到端加密的企业文件共享和通信。
Eko
ekoapp.com
Eko 是一款面向远程员工企业的一体化平台。确保您的员工在家工作时保持联系、参与和高效。借助社区功能、通信工具、项目管理和知识共享中心，随时随地有效地工作和协作。借助 Eko，您可以加强沟通和协作（1-1/群聊和通话、文件共享、项目管理、全公司公告）、实现培训和发展（公司知识管理系统）、提高运营效率（数字工作流程、任务委派） ）并实现人员管理现代化（员工数据库、人力资源表格和流程）。 Eko 是多平台、可定制且易于集成的。
OurPeople
auth.ourpeople.com
团队沟通有问题？别再犹豫了，我们的人民将提供您所需要的一切！ OurPeople 是一项创新的移动优先技术，可让中小型企业和企业更好地与每个人沟通。 OurPeople 的平台提供针对正确受众的独家传递方法，并带有标签以确保每个需要接收消息的人都能接收到消息。 OurPeople 提供了许多工具来改善一线团队的沟通、参与和培训。
Unipile
unipile.com
整合电子邮件和消息传递 API，以促进在应用程序中通过 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 进行直接对话，从而提高用户工作效率和满意度。
Tipi
tipihub.com
在您自己的时间、任何地方、经过深思熟虑后做出回应，保留完整的决策历史记录。
TIMU
timu.com
聊天、会议、任务和文件存储全部集中在一处。 TIMU 是与同事、供应商和客户协作和会面的最佳方式。
Journyz
journyz.com
Journyz 是一个 SaaS 平台，可帮助 CXO 配置独特的业务解决方案并让所有利益相关者参与这些解决方案。 Journyz 帮助领导者数字化每个企业（甚至企业内的团队）特有的业务流程，将用户与有价值的信息联系起来，领导者将能够更好地做出数据驱动的决策。领导者可以定制用户体验，通过“剧本”让团队参与业务流程，其中包括任务管理、数据输入表单、聊天、调查、游戏化挑战、内部社交媒体等。 Journyz 视图和仪表板为整个组织创建可见性和数据可视化。
Jumppl
jumppl.com
强大且集中的工具可让您的团队保持专注并让客户了解情况。 Jumppl 可以阻止您的团队数据到处传播。
Nynja
nynja.io
您网站上的嵌入式会议解决方案每月 9.99 美元，客户免费！完整的会议解决方案工具平台，上面有您的品牌！您将获得什么... 音频和视频会议 - 屏幕共享 大文件传输 - 即时一对一和群聊 数据存储驱动器 - 自动在线聊天翻译超过 101 种语言。在您的网站 NINJAworkspace.com 上观看它的工作原理 https://youtu.be/pGznF2Ok954
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一体化工作空间，适合希望更好地管理团队沟通、任务、清单、日程安排和工作流程的团队。从您的手机到桌面，您可以随时随地轻松访问 Coast。成千上万的团队和企业使用 Coast 来取代电子邮件、短信、电子表格以及纸质清单和时间表。通过让所有员工在一个地方工作，Coast 提高了团队的生产力和责任感，并每周节省数小时的时间。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一种一键通解决方案，包含智能手机应用程序和具有用户定位、消息记录等功能的操作管理软件。这是一款功能强大的一键通 (PTT) 应用程序中的实时通信。 BiPTT 非常适合拥有需要实时、高效和安全通信的无办公桌员工的公司。
Textellent
textellent.com
Textellents 强大的商业短信服务为客户服务、销售和营销短信计划提供短信、彩信功能。 Textellent 的商业短信解决方案和短信营销使设计、管理、衡量和集成 SMS 和 MMS 活动变得容易。无论是用于客户服务、销售还是营销，Textellent 都能通过易于使用的服务支持您的客户旅程，该服务可通过文本支持本地业务线并为任何规模的企业提供服务。还提供强大的日程安排和预约提醒，以及通过人工智能轻松选择加入 TCPA 合规性计划的关键字和短代码。此外，还可以通过 Textellent Messenger（免费的 Google Chrome 扩展）支持直接从任何网络应用程序或网页发送商务短信。
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ 是唯一由 Smart Brevity® 提供支持的内部通信平台，Smart Brevity® 是更好沟通的公式。如今，超过 600 个组织使用 HQ 来规划、撰写、发送和衡量更有效的沟通。
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 将您的 iOS、Android 或 Windows 设备转变为强大的销售、演示和培训工具包。创建令人惊叹的交互式演示文稿，您的同事可以直接从他们的设备下载、演示和共享。让您的内容保持最新、品牌化，并为您遇到的任何远程销售演示或屏幕到屏幕共享做好准备。 - 导入您现有的销售和营销资产并在几分钟内开始创建。使用照片、PDF 文档、链接、视频、动画和交互式表格或计算器创建引人入胜的演示文稿。 - 下载演示文稿以离线查看和演示 — 再也不用担心 WiFi 不可靠了！ - 直接从您的设备发送潜在客户内容 - 然后跟踪他们何时打开设备、查看内容以及查看时长。通过针对客户真正感兴趣的内容量身定制的见解，让您的后续通话顺利进行！ - 每当您更新演示文稿时，通过推送通知让您的销售团队随时了解最新情况。不再需要寻找最新版本或让过时的材料让客户感到困惑。 - 通过切换到数字演示，节省打印成本，减少碳足迹，并种植新西兰本土树木。请访问showcaseworkshop.com 了解更多信息，或访问bit.ly/my-showcase-demo 索取免费视频演示。
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories 是创建员工视频的最简单方法。只需几分钟，您就可以创建视频来提升您的人员和通讯计划，通过挖掘您自己的内心声音来节省资金，并建立更多的人际关系。无论是内部沟通、DEI、入职、人才品牌、招聘还是 L&D，Spokn 都简化了创建真实的品牌视频的过程。 Udemy、Snyk 和 LifeLabs 等公司依靠 Spokn 来捕捉真实的员工故事。
Socxly
socxo.com
首创的一套有机社交媒体营销工具可帮助您扩大影响力、在媒体上更好地展示您的内容、跟踪和衡量您的分享。它是您的一站式工具包，可将您共享的链接转换为智能链接。 当然，您可以使用 Socxly 缩短链接。但其背后还有更多内容：通过编辑和创建更好地呈现。 * 社交卡：社交媒体上的用户主要点击您帖子中的图像。通过在社交媒体上单独发布图像和链接，您会失去点击归因和流量。 Socxly 允许您使用自己的自定义图像将图像发布为可点击的社交卡。 * 通过品牌化来拥有链接：不要发布带有通用域的链接，而是使用您自己的品牌、活动和上下文以及您自己的域。编辑并更改链接的后半部分，使它们与您所做的分享相关。 * 使用 CTA 横幅吸引第三方网站的链接：在第三方内容短链接上创建、插入和提供 CTA（号召性用语）横幅，以提高品牌知名度并将流量重定向回您的网站或任何登陆页面。 * 将文件作为链接分享给您的受众：Ppt、Excel、Pdf 等。现在，您可以使用跨所有渠道的短链接在社交媒体上分享它们，您的受众可以从那里下载它们。 * 有机营销活动：为您的品牌利益相关者和影响者社区创建和发布有机营销活动帖子，以便通过他们的电子邮件或内部营销活动页面将其分享和扩大到他们的社交关系。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人、物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。