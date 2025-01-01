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交互式应用程序安全测试 (IAST) 软件在应用程序运行时从内部检查应用程序的代码，以识别安全漏洞。此方法与静态应用程序安全测试 (SAST) 和动态应用程序安全测试 (DAST) 形成对比，静态应用程序安全测试 (SAST) 分析代码而不执行代码，动态应用程序安全测试 (DAST) 使用黑盒方法从应用程序外部执行测试。与 SAST 相比，IAST 提供了更快的测试流程，这对于专注于持续交付的团队来说很有吸引力。然而，IAST 的速度是有代价的：它提供的扫描不如 SAST 全面，因为它只在测试人员定义的特定点评估代码。 IAST 软件会在发现漏洞时向测试人员发出警报，并提供修复建议以促进问题解决。
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OpenText
opentext.com
OpenText是一款企业信息管理软件，帮助大公司和政府机构管理内容和非结构化数据，确保合规性并改善用户体验。
Semgrep
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Semgrep是一个可定制的应用程序安全平台，扫描代码以发现安全问题，支持多种编程语言，并与开发工作流程集成。
Akto
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Akto是一个API安全平台，帮助组织在DevSecOps流程中发现、测试和管理API安全，支持敏感数据保护和安全姿势管理。
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GuardRails是一款端到端安全平台，帮助开发和安全团队识别和修复应用程序中的漏洞，集成到开发工作流程中，提供实时指导。
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Data Theorem 应用提供全面集成的关闭、托管会计、影像、交易管理、电子签署和数字市场解决方案，可在本地或托管环境中使用。
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