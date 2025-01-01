Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
交互式应用程序安全测试 (IAST) 软件
目录
最热门
最近添加

交互式应用程序安全测试 (IAST) 软件 - 最热门应用

交互式应用程序安全测试 (IAST) 软件在应用程序运行时从内部检查应用程序的代码，以识别安全漏洞。此方法与静态应用程序安全测试 (SAST) 和动态应用程序安全测试 (DAST) 形成对比，静态应用程序安全测试 (SAST) 分析代码而不执行代码，动态应用程序安全测试 (DAST) 使用黑盒方法从应用程序外部执行测试。与 SAST 相比，IAST 提供了更快的测试流程，这对于专注于持续交付的团队来说很有吸引力。然而，IAST 的速度是有代价的：它提供的扫描不如 SAST 全面，因为它只在测试人员定义的特定点评估代码。 IAST 软件会在发现漏洞时向测试人员发出警报，并提供修复建议以促进问题解决。

提交新应用


OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText是一款企业信息管理软件，帮助大公司和政府机构管理内容和非结构化数据，确保合规性并改善用户体验。

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep是一个可定制的应用程序安全平台，扫描代码以发现安全问题，支持多种编程语言，并与开发工作流程集成。

Akto

Akto

akto.io

Akto是一个API安全平台，帮助组织在DevSecOps流程中发现、测试和管理API安全，支持敏感数据保护和安全姿势管理。

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails是一款端到端安全平台，帮助开发和安全团队识别和修复应用程序中的漏洞，集成到开发工作流程中，提供实时指导。

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

Data Theorem 应用提供全面集成的关闭、托管会计、影像、交易管理、电子签署和数字市场解决方案，可在本地或托管环境中使用。

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.