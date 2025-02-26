交互式应用程序安全测试 (IAST) 软件 - 最热门应用 - 土库曼斯坦

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep 是一个为安全工程师和开发人员构建的高度可定制的应用程序安全平台。 Semgrep 扫描第一方和第三方代码以查找组织特有的安全问题，重点是以闪电般的速度呈现可操作、低噪音且开发人员友好的结果。 Semgrep 专注于置信度评级和可达性，这意味着安全团队可以放心地让开发人员直接参与其工作流程（例如，在 PR 评论中显示发现的结果），并且 Semgrep 与 CI 和 SCM 工具无缝集成，以自动化这些策略。借助 Semgrep，安全团队可以向左移动并扩展其程序，而对开发人员速度的影响为零。凭借 3400 多个开箱即用的规则以及轻松创建自定义规则的能力，Semgrep 加快了实施和扩展一流 AppSec 计划所需的时间，同时从第一天起就增加了价值。