交互式应用程序安全测试 (IAST) 软件 - 最热门应用 - 百慕大

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交互式应用程序安全测试 (IAST) 软件在应用程序运行时从内部检查应用程序的代码，以识别安全漏洞。此方法与静态应用程序安全测试 (SAST) 和动态应用程序安全测试 (DAST) 形成对比，静态应用程序安全测试 (SAST) 分析代码而不执行代码，动态应用程序安全测试 (DAST) 使用黑盒方法从应用程序外部执行测试。与 SAST 相比，IAST 提供了更快的测试流程，这对于专注于持续交付的团队来说很有吸引力。然而，IAST 的速度是有代价的：它提供的扫描不如 SAST 全面，因为它只在测试人员定义的特定点评估代码。 IAST 软件会在发现漏洞时向测试人员发出警报，并提供修复建议以促进问题解决。
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OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多证券交易所（OTEX）。
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep 是一个为安全工程师和开发人员构建的高度可定制的应用程序安全平台。 Semgrep 扫描第一方和第三方代码以查找组织特有的安全问题，重点是以闪电般的速度呈现可操作、低噪音且开发人员友好的结果。 Semgrep 专注于置信度评级和可达性，这意味着安全团队可以放心地让开发人员直接参与其工作流程（例如，在 PR 评论中显示发现的结果），并且 Semgrep 与 CI 和 SCM 工具无缝集成，以自动化这些策略。借助 Semgrep，安全团队可以向左移动并扩展其程序，而对开发人员速度的影响为零。凭借 3400 多个开箱即用的规则以及轻松创建自定义规则的能力，Semgrep 加快了实施和扩展一流 AppSec 计划所需的时间，同时从第一天起就增加了价值。
GuardRails
guardrails.io
GuardRails 是一个端到端安全平台，可让安全和开发团队更轻松地使用 AppSec。我们扫描、检测并提供实时指导以尽早修复漏洞。 GuardRails 受到全球数百个团队的信赖，可以构建更安全的应用程序，它可以无缝集成到开发人员的工作流程中，在编码时安静地进行扫描，并展示如何通过即时培训现场解决安全问题。 GuardRails 致力于保持低噪音，仅报告与您的组织相关的高影响漏洞。 GuardRails 帮助组织将安全性转移到各处并构建强大的 DevSecOps 管道，以便他们可以更快地进入市场，而不会冒安全风险。
Akto
akto.io
Akto 是一个值得信赖的平台，可供应用程序安全和产品安全团队在整个 DevSecOps 管道中构建企业级 API 安全计划。我们业界领先的 API 发现、API 安全态势管理、敏感数据暴露和 API 安全测试解决方案套件使组织能够了解其 API 安全态势。全球有 1,000 多个应用程序安全团队信任 Akto 来满足他们的 API 安全需求。 Akto 用例： 1. API 发现 2. CI/CD 中的 API 安全测试 3. API 安全态势管理 4. 身份验证和授权测试 5. 敏感数据暴露 6. DevSecOps 中的左移
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest 的解决方案包括完全集成的结算、托管会计、成像、交易管理、设计和数字市场解决方案，可在本地或托管环境中使用