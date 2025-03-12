智能虚拟助理软件 - 最热门应用

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智能虚拟助理 (IVA)，也称为虚拟代理和数字员工，使企业能够以对话方式与其客户或客户进行交互。这些交互模拟类人对话，其特点是自然流畅。 IVA 和传统聊天机器人软件之间的主要区别之一在于其对话能力的复杂性。虽然聊天机器人通常基于预先编写的响应进行操作，并且很难在单次交互中理解多个意图，但 IVA 利用先进的自然语言处理 (NLP) 功能来解释单个话语中的各种意图。此外，借助机器学习和深度学习算法，IVA 可以理解尚未明确编程的响应。这使他们能够不断增强对不同词汇（包括口语）的理解，并随着时间的推移提供更准确和与上下文相关的响应。此外，IVA 可以根据用户细分或其他提供的信息定制响应，从而提供个性化帮助。 IVA 通常专门针对特定的工作角色或用例，例如营销、客户服务和销售。他们还具备与现有业务系统（例如 CRM 软件）集成的能力，使他们能够利用人工生成的数据作为输入来更新这些系统。 要被归类为智能虚拟助手，产品必须满足以下几个标准： * NLP 或语音识别：通过自然语言处理或语音识别技术理解对话请求的能力。 * 对话流程编辑：为用户提供编辑对话流程的工具，允许自定义和优化交互。 * 对话分析：提供仪表板或报告等工具来分析对话，使企业能够深入了解用户交互并提高性能。 * 人工路由：能够在必要时将对话路由给人工代理，确保复杂查询或需要人工干预的情况无缝升级。 * 人机循环功能：启用人机循环功能以保持准确性和可行性，允许人工监督或干预来纠正错误或根据需要提高性能。 通过满足这些标准，IVA 使企业能够通过对话界面提供更加个性化、高效且有吸引力的客户体验。
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Intercom
intercom.com
Intercom是一个客户服务平台，通过自动化和人工支持增强客户体验，帮助企业提高满意度并降低成本。
Relevance AI
relevanceai.com
相关性AI是一个综合平台，帮助企业创建和管理AI代理，自动化销售、营销、客户支持等任务，支持无代码构建及多种集成功能。
Botpress
botpress.com
Botpress是一个生成AI平台，允许用户创建聊天机器人，支持多渠道部署和高度定制，适合开发者和企业使用。
Haptik
haptik.ai
Haptik是一个对话AI平台，通过个性化的对话体验帮助品牌提高客户互动和转化率，支持多语言和多个渠道。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai是一个对话AI平台，帮助企业实现自动化客户服务，支持多语言对话并提供机器人构建工具。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 是一款数据分析应用，帮助用户进行有效分析，提高对数据驱动决策的理解和信心。
Soul Machines
soulmachines.com
灵魂机器应用程序利用人工智能创建数字人类，提供个性化的互动和支持，适用于多种行业。它可以24/7访问并适应用户需求。
Kindly
kindly.ai
Kindly是一个AI驱动的聊天机器人平台，旨在自动化客户支持和销售，支持多种语言，易于定制和集成。
Texthub
texthubai.com
Texthub是一个多功能平台，帮助用户创建代码、图像和文本，同时增强写作体验，调整内容语调和保持品牌一致性。
Cogram
cogram.com
Cogram是一个AI工具，用于实时转录会议、生成笔记和识别行动项目，旨在提高工作效率，支持多种专业用途。
Gladly
gladly.com
Gladly是一款以客户为中心的客户服务软件，旨在统一管理各渠道的客户互动，提供个性化的服务体验。
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
MarketingBlocks是一个AI营销助手，可快速生成着陆页、广告、视频等营销材料，适用于各种行业，无需技术技能。
Sendbird
sendbird.com
Sendbird是一个集聊天、语音和视频功能于一体的通信平台，支持大规模用户的实时交流和互动。
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole帮助开发者通过提示生成web和移动应用，并进行网络自动化。提供NPM包和具有无限上下文的CLI及两个自主AI代理。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud是一个基于云的联系中心平台，支持跨多个渠道的客户服务和交互管理，提供自动化和实时分析功能。
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate是领先的客户支持自动化平台，利用对话和生成式AI帮助企业提高客户服务效率，支持多语言24/7服务。
Verint
verint.com
Verint是一款客户体验管理平台，帮助企业收集和分析客户反馈，优化客户参与和满意度，提高运营效率。
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First 是一个基于人工智能的聊天机器人平台，提供全天候客户支持与互动，支持实时响应和自定义设置。
Brainwave
brainwave.so
Brainwave应用利用人工智能改善业务，自动化客户互动，简化潜在客户收集和会议安排。
Kait
kait.ai
KAIT是科威特首个人工智能对话平台，帮助企业提升客户服务、市场营销和销售，支持与社交媒体渠道的简单整合。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne是一款集成了视觉聊天和产品目录的客户服务软件，提供实时沟通和个性化支持。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell是一个移动消息和聊天商务平台，帮助品牌通过安全的消息方式与消费者进行连接和互动。
Gupshup
gupshup.io
Gupshup是一款基于AI的工具套件，自动化客户互动，支持聊天机器人和多渠道消息，适用于多个行业。
Dixa
dixa.com
Dixa是一款客户服务平台，提供多渠道支持和智能路由，帮助企业优化客户互动和提升客户满意度。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize是一个对话平台，利用生成性AI为电商品牌提供客户支持和预售服务，增强客户参与度。
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai是一个无代码对话AI平台，帮助企业构建和管理虚拟助手和聊天机器人，提高客户互动和运营效率。
Marvin
heymarvin.com
Marvin 是一款质性数据分析平台和研究仓库，帮助用户集中客户知识，设计以用户为中心的产品，并自动化研究中的繁琐部分。
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum是一款应用程序，通过AI助手帮助企业提高效率，整合数据分析与自动化，优化工作流程，支持实时数据处理。
ChatrHub
chatrhub.com
ChatrHub是一个全渠道AI聊天机器人和人工客服解决方案，集成多种沟通方式以提升客户互动和支持效率。
Zowie
getzowie.com
Zowie是一个自动化客户服务工具，帮助企业管理客户互动，减少常见问题，提高客户满意度和销售转化率。
CBOT
cbot.ai
CBOT是一款领先的对话式AI应用，提供企业级解决方案，专注于金融、电商、电信和客服领域，提升客户体验。
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing是一个语音AI助手应用，自动处理客户来电和互动，支持多种行业和多种语言，提升业务效率与客户体验。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson是一个对话AI平台，帮助企业通过个性化数字对话与客户互动，提升客户满意度和忠诚度。
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI 是一个企业级平台，利用生成式 AI 和大型语言模型提供自我改进的对话 AI，提升客户体验，支持多种语言。
VOCALLS
vocalls.ai
VOCALLS 是一款企业级对话AI平台，自动化在线和离线客户互动，提高客户体验，节省成本并增加收入。
Hyro
hyro.ai
Hyro是一个对话式AI平台，通过自然语言处理简化企业沟通，自动化客户互动并提高运营效率，广泛应用于医疗保健等行业。
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo Developers应用程序为开发人员提供了管理和开发对话AI解决方案的环境，包括设计、部署和分析功能。
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory对话是一个AI驱动的客户支持助手，简化多渠道客户沟通，管理对话并提供个性化服务。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks是一个AI生产力平台，通过智能助手提供工作相关问题的快速答案，并与各种应用集成，提升信息管理效率。
Comm10
comm100.com
Comm10是一个综合通信平台，提供实时聊天、票务系统和分析工具，帮助企业管理客户互动和支持。
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna是一个人工智能虚拟助手，为标题公司提供24/7支持，包括客户服务、订单输入、关闭成本估算和信息收集等功能。
Mav
hiremav.com
Mav 是首款人工智能短信助手，帮助销售人员通过短信自动化与潜在客户的沟通，包括安排会议、筛选客户和跟进。
Alltius
alltius.ai
Alltius是一个GenAI平台，能创建智能、安全的AI助手，提升企业的销售与支持效率，降低成本，快速响应客户需求。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是一款结合人工智能和人类智能的实时聊天应用，旨在提供个性化的客户服务体验，支持自动回复和高效的客户沟通。
Mercury
mercury.ai
Mercury是一个基于AI的消息和实时聊天平台，旨在自动化客户体验，支持网站聊天、WhatsApp和Facebook Messenger。
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy购物助手是一个AI工具，帮助网店老板提升销售、优化客户体验，通过智能搜索、产品推荐和客户反馈实现目标。
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai 是一个对话式人工智能平台，通过自动化对话与潜在客户沟通，增强营销和销售能力，帮助安排会议和管理潜在客户。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype是一款平台即服务工具，帮助企业构建和管理聊天机器人，实现与客户的高效沟通。
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai是一款人工智能虚拟接听机，能够全天候接听电话、管理预订，提供个性化响应，提升客户服务体验。
Posh AI
posh.ai
Posh AI是一款对话式人工智能应用，旨在帮助金融机构提升客户服务和自动化联络中心工作流程。
Mehery
mehery.com
Mehery是一款帮助企业实现数字化和客户互动的解决方案，旨在提升用户参与度并支持无代码数字营销。
Automatorr
automatorr.com
Automatorr 提供人才招聘、解决方案咨询与实施，以及通过在线人才市场连接专家帮助组织完成项目。
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork是现代服务管理软件，通过AI自动化员工支持和服务交付，提升组织生产力和效率。
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice是一家CPaaS技术公司，提供自动化AI解决方案，支持交互式语音响应、调查和支付处理等功能，帮助客户提高效率和节省成本。
Flip CX
flipcx.com
Flip CX 是一款语音AI应用，帮助企业优化电话客服，提高客户沟通效率和满意度。
Neocom.ai
neocom.ai
Neocom.ai 是一个 SaaS 应用，提供 AI 驱动的引导销售解决方案，帮助在线商店提升客户体验和转化率。
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius 是一个由人工智能驱动的客户体验平台，专注于电子商务和零售，自动化客户服务流程，以提高客户满意度。
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot是一个无代码的对话式AI平台，帮助金融科技和企业通过聊天机器人和语音机器人实现客户支持自动化和数字化入职。
Certainly
certainly.io
Certainly是一款对话式AI软件，帮助企业通过聊天取代点击，提高电商用户体验，支持多语言，适用于各类商业平台。