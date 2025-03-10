智能虚拟助理软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

Alltius

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Alltius是一个Genai平台，毫不费力地为企业应用程序，网站和联系中心提供动力。借助Alltius，您可以创建熟练，安全和准确的AI助手，可以在数周内销售2倍并将支持成本降低50％。 现代数字销售和支持旅程被打破。尽管投资高昂来改善它们，但客户仍然等待很长时间才能通过支持代理商来解决他们的查询，而买家面临销售代理商无关紧要的投球。 Alltius改变了与AI助手的销售，支持和客户互动，这些AI助手可以帮助销售代理商销售更多，支持代理商关闭门票和客户找到所需的信息。 Alltius的客户销售增加了2倍，自助票偏转1.9倍，在实施后几周内，票务时间为5倍。 Alltius为保险，金融服务，SaaS，咨询等方面的最大组织提供动力。 Alltius将自己与DIY项目，传统聊天机器人和其他具有全面功能的AI工具区分开来： *在创建AI助手知识来源的选项方面的多功能性：Alltius与API，URL，文档，门票，视频，结构化数据库，图像，图表等的广泛来源集成。技能：它能够执行各种任务，例如回答查询，创建销售销量，数据比较，写入数据库，创建票务，标签和起草电子邮件。频道：AI聊天机器人可以在包括API，小部件，Slack等的各种渠道中部署。 *价值的时间：Alltius在数周之内提供ROI，并能够在几分钟内创建和指导AI助手，一日进行测试和行业，从而从第一天自动更新您的FAQ等。 *准确性：使用我们先进的分割和知识技术，使用无幻觉的Gen AI助手。 *成本效率：以有效的缓存，自托管解决方案和非LLM工作流程的DIY项目的1/10成本部署AI助手。 *可伸缩性：在企业量表量上运行，每天可舒适地管理超过100k的查询。 *安全性：具有SOC2类型2和ISO认证解决方案的极度安全平台，并提供可选的私有云，以实现最终的数据保护。 与该平台一起，Alltius的专家团队与CMU，BCG，Google，Meta等的AI专家一起工作，以及与您一起实现AI Gen IN目标的更多工作。协助每个潜在客户或客户；立即与Alltius轻松。