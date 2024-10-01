智能虚拟助理软件 - 最热门应用 - 尼日尔

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智能虚拟助理 (IVA)，也称为虚拟代理和数字员工，使企业能够以对话方式与其客户或客户进行交互。这些交互模拟类人对话，其特点是自然流畅。 IVA 和传统聊天机器人软件之间的主要区别之一在于其对话能力的复杂性。虽然聊天机器人通常基于预先编写的响应进行操作，并且很难在单次交互中理解多个意图，但 IVA 利用先进的自然语言处理 (NLP) 功能来解释单个话语中的各种意图。此外，借助机器学习和深度学习算法，IVA 可以理解尚未明确编程的响应。这使他们能够不断增强对不同词汇（包括口语）的理解，并随着时间的推移提供更准确和与上下文相关的响应。此外，IVA 可以根据用户细分或其他提供的信息定制响应，从而提供个性化帮助。 IVA 通常专门针对特定的工作角色或用例，例如营销、客户服务和销售。他们还具备与现有业务系统（例如 CRM 软件）集成的能力，使他们能够利用人工生成的数据作为输入来更新这些系统。 要被归类为智能虚拟助手，产品必须满足以下几个标准： * NLP 或语音识别：通过自然语言处理或语音识别技术理解对话请求的能力。 * 对话流程编辑：为用户提供编辑对话流程的工具，允许自定义和优化交互。 * 对话分析：提供仪表板或报告等工具来分析对话，使企业能够深入了解用户交互并提高性能。 * 人工路由：能够在必要时将对话路由给人工代理，确保复杂查询或需要人工干预的情况无缝升级。 * 人机循环功能：启用人机循环功能以保持准确性和可行性，允许人工监督或干预来纠正错误或根据需要提高性能。 通过满足这些标准，IVA 使企业能够通过对话界面提供更加个性化、高效且有吸引力的客户体验。
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Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins...
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI 是一个综合平台，旨在帮助企业建立和管理人工智能劳动力。它提供了招募人工智能代理的工具和解决方案，这些代理可以自动执行从销售和营销到客户支持和运营的各种任务。该平台提供无代码构建器，使任何人都可以轻松创建和部署强大的人工智能代理，而无需高级技术技能。
Haptik
haptik.ai
Haptik 通过跨 20 个渠道和 100 多种语言的人工智能驱动的个性化对话体验，帮助品牌获取、转化、吸引和取悦用户。怀着创建 21 世纪最引人注目的对话式商务平台的愿景，Haptik 的对话式商务平台使品牌能够设计令人愉悦的体验，从而提高客户旅程每个阶段的转化率。 Haptik 的主要客户和合作伙伴包括肯德基、惠而浦、Starhub、惠普、Reliance Jio、CEAT、Disney Hotstar、OLA 和 Zurich Insurance 等。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 使企业能够通过我们由人工智能驱动的生成式客户服务自动化平台创造令人难忘的客户对话。我们的愿景是推动完全自主的客户支持的未来，释放无与伦比的效率并显着降低运营成本。 Yellow.ai 总部位于圣马特奥，为 1000 多家企业提供服务，包括索尼、Domino's、现代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、现代、大众、ITC Ltd、OYO 、斯柯达汽车，遍布超过 85 个国家/地区。 我们的平台建立在...
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
认识你的“类人”人工智能营销助理！ “类人”一体式人工智能营销助手，可在几分钟内编写、创建和设计您的所有登陆页面、促销视频、广告、营销文案、图形、电子邮件滑动、画外音、博客文章、文章、艺术作品等。 在任何利基和任何语言中，只需一个关键字即可。 * 没有任何技术或设计技能 * 无需为复杂的工具支付高昂的费用 * 无需昂贵+浪费时间的自由职业者和代理机构 * 随时可用在您的业务中 * 或出售给您的客户以获取巨额利润 MarketingBlocks AI 生成高级类人营销资产（文案、设计、视频、图形等）……与专家营销人员的工作如此相似，以至于无法区分。 原本需要几天甚至几周才能完成的事情，现...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信对话是建立客户关系的核心。因此，我们为跨聊天、语音和视频的移动应用程序构建了世界上最成熟的对话平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行业领导者每月使用 Sendbird 来提高数亿用户的交易量和忠诚度。事实上，Sendbird 为超过 3 亿月度活跃用户的应用内对话提供支持，每月向 1200 个全球客户发送超过 70 亿条消息。演示 Sendbird 的实际应用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 总部位于加利福尼亚州圣马特奥，得到了 re ICONIQ Growth、STEADFAST C...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines 是人工智能人性化领域的领导者，创造自主动画的数字人，使组织能够重新构想当今数字世界和虚拟宇宙中的客户体验。 Soul Machines 是唯一一家拥有数字大脑和自主动画专利技术的公司，以响应迅速、相关且前所未有的方式提供人机协作的全部功能和优点。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。 我们是欧洲领先的优质聊天机器人提供商之一，专注于开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。 我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。 是什么让 Kindly 与众不同？ 更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。 易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！ 不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。 多种语言 用一种语言训练...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
Cogram
cogram.com
Cogram 是一款强大的人工智能驱动工具，旨在简化虚拟会议，并使专业人士更轻松地记笔记和分配行动项目。 该软件的工作原理是实时转录会议、总结对话和识别行动项目，同时保证用户数据的安全。 Cogram 的功能包括自动会议记录和摘要、闪电般的快速设置、与 CRM 和企业安全的无缝集成。它还通过不存储会议的音频或视频记录来确保用户的隐私。 Cogram 是一款多功能工具，可用于销售、客户成功、项目管理和内部会议。最后，Cogram 让您可以在几分钟内轻松上手，并提供客户成功资源和基于客户的 SLA。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到数千家中小企业和大型企业的信赖，并被全球公认为行业领先的云呼叫中心解决方案和客户体验 (CX) 平台。无论客户对话从何处开始或结束，Genesys Cloud CX 都会改变您的客户体验。它将跨团队、工具和交互的见解联系起来，以便您拥有数据来轻松解决客户问题。通过一套数字渠道，随时随地通过任何渠道与您的客户见面。 * 自动化取得成功结果 简化您跨渠道与客户的联系方式。通过整个客户旅程的智能自动化，您可以利用获得的数据和见解在正确的时间采取正确的行动，以创造最佳结果。 * 大规模创新 通过工具为您的员工和呼叫中心代理提供他们所需的信息，以提高参与度...
Texthub
texthubai.com
正在寻找可以帮助您创建令人惊叹的代码、图像和文本的工具吗？ Texthub AI 就是您的最佳选择！我们用户友好的平台利用人工智能的力量将您的想法变为现实。立即尝试 Texthub AI 并开始创作！
Gladly
gladly.com
Gladly 是唯一一款围绕人而不是门票构建的客户服务软件。 人工智能正在彻底改变我们的工作和沟通方式。消费者对品牌如何认知和对待他们的期望从未如此之高。与此同时，品牌面临着用更少的资源做更多的事情的压力，必须平衡人工智能和自动化省钱之间的紧张关系，同时仍然为消费者提供世界一流的体验。正确的体验可以创造联系、忠诚度和客户终身价值。 基于票据构建的客户服务软件无法解决这种紧张局势。依赖票务软件的品牌在这种新经济中正在失败。臃肿的技术堆栈。重复的门票。消费者重复和沮丧。笨手笨脚、慌乱的特工。两次糟糕的服务经历将导致终身失去客户。 很高兴以不同的方式应用人工智能，帮助商业品牌大规模提供极其个性...
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole 帮助开发人员生成 Web/移动应用程序并通过提示执行 Web 自动化。它提供了一个 NPM 包，开发人员可以将其安装在本地计算机上。我们正在推出一个具有无限上下文和两个自主人工智能代理的 CLI。
Verint
verint.com
Verint 通过连接整个企业的工作、数据和体验，帮助世界上最具标志性的品牌建立持久的客户关系。通过这种方法，品牌可以在适应未来工作的过程中导航并蓬勃发展，消除组织和数据孤岛造成的低效率，并在每次互动中持续提供大规模的差异化体验。 Verint 的解决方案可帮助品牌缩小因缺乏提供满足客户期望的体验所需的资源而产生的差距。缩小敬业度能力差距™有助于他们与客户建立持久的关系并推动真正的业务成果。 Verint 客户参与平台利用人工智能和分析、开放式集成以及客户参与科学方面的最新进展，以满足不断增长、不断变化的消费者互动和需求。他们通过与广泛的解决方案和合作伙伴生态系统密切合作，帮助客户从技术投...
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate 是世界领先的客户支持自动化平台，帮助企业通过对话式和生成式人工智能扩展客户服务。 作为评论平台 G2 的一贯领导者，我们的尖端技术和以客户为中心的支持可实现跨所有基于文本的通信渠道的对话式自动化体验。 得益于内部构建和研究的人工智能以及由 150 名员工组成的专家团队，Ultimate 的全球客户群涵盖了从 DeepL 到 Deezer、Zendesk 到 Zalando 等众多玩家。此类公司预计可在聊天、电子邮件、消息传递等方面达到 60% 的自动化率（支持 109 种语言，24/7）。 我们刚刚推出的产品 UltimateGPT 使用与 ChatGPT 相同的生成式...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First 是一个人工智能驱动的聊天机器人平台，旨在彻底改变客户支持和参与。我们的人工智能驱动的聊天机器人 Milly 采用先进的自然语言处理技术，使其能够 24/7 实时理解和响应客户询问。通过与您现有的帮助中心无缝集成并轻松定制，SAAS First 可确保一致的品牌体验，同时缩短响应时间并提高客户满意度。
Kait
kait.ai
KAIT 代表科威特人工智能 (AI) 技术，是科威特和海湾合作委员会第一个由人工智能驱动的对话平台。 凭借与社交媒体渠道的轻松集成，KAIT 可以将您的业务提升到客户服务、营销和销售的新水平。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是移动消息传递和聊天商务创新领域的先驱。 Clickatell 聊天商务平台通过便利的消息传递、安全且大规模地提供创新、直观的对话式商务旅程，使品牌能够与消费者联系、互动和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信赖的聊天商务平台来降低成本，同时最大化价值并提升消费者生命周期各个阶段的客户体验。 Clickatell 总部位于湾区，并在加拿大、南非和尼日利亚设有办事处。了解更多信息，请访问 www.clickatell.com。
Brainwave
brainwave.so
利用人工智能改善您的业务。自动化客户交互。简化潜在客户收集和会议安排。
Comm10
comm100.com
Comm100 是一家为各种规模的教育、政府和商业组织提供数字全渠道客户互动软件的全球提供商。借助 Comm100，组织可以通过一个集成控制台中的可配置、价值驱动的实时聊天、安全消息传递、人工智能驱动的机器人和自动化来提供卓越的数字客户体验。 Comm100 拥有零停机时间、最高安全标准和 AI 自动化，可确保客户随时随地获得答案。
Gupshup
gupshup.io
Gupshup 是一套人工智能驱动的工具，专注于通过对话自动化增强客户参与度。它包含各种用于创建和管理自动化聊天机器人以进行不同客户交互的工具。 这些工具旨在自动化客户参与的各个方面，包括获取、营销、商务和支持，所有这些都旨在最大化客户终身价值并最小化服务成本。 主要功能包括 Conversation Cloud（一种用于客户体验管理的高级解决方案）和 ACE LLM（提供生成式 AI 功能）。 Gupshup 还提供多渠道消息传递工具，包括预先批准的 WhatsApp 模板，促进与客户的实时双向对话。 除了聊天机器人工具外，Gupshup 还提供 Campaign Manager、Bo...
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是领先的电子商务对话平台，由生成式 AI 提供支持。 iAdvize 是领先的对话平台，使 2,000 多个电子商务品牌能够大规模部署由可信生成人工智能 (Trusted Generative AI) 提供支持的沉浸式客户体验，通过消息传递在整个客户旅程中促进对话。 iAdvize 提供全面的售前和客户支持解决方案，其使命只有一个：通过有意义的对话将品牌与其客户联系起来。三星、Nespresso、OtterBox、现代和迪卡侬等主要品牌已部署该平台来增加在线收入、降低运营成本并建立客户忠诚度和参与度。 iAdvize 成立于 2010 年，拥有 230 名员工，分布在波士顿...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有集成目录的可视聊天（实时聊天、聊天机器人和消息传递），可向您的客户实时展示和推荐产品。通过人工代理或聊天机器人通过您的社交渠道以及电子商店提供 24/7 个性化帮助。与 chatGPT 集成，为我们的聊天机器人提供更加人性化的体验。
Dixa
dixa.com
Dixa 使公司能够提供应有的客户服务。 Dixa 帮助客户服务领导者为客户和团队创造轻松的体验，从而提高忠诚度。 Dixa 为团队提供了所有对话的统一视图，为客户提供了通过其首选渠道进行联系的便利，并为领导者提供了持续改进服务体验的见解。 Dixa 的对话式客户服务平台将强大的人工智能与人性化相结合，提供高度个性化的服务体验，并随着您的业务增长而扩展。团队及其客户受益于更高的满意度，而自动化有助于提高服务效率和有效性，最终带来真正的商业价值。 Dixa 专门的客户成功团队可确保您快速启动和运行，并与您合作，实现 Dixa 所说的“客户友谊”。 Dixa 每年支持超过 3000 万次对话...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing 是一家领先的商业语音人工智能助手提供商。 在我们专有的对话式 AI 技术和 OpenAI 的 ChatGPT 的支持下，我们的语音 AI 助手旨在在客户旅程的任何阶段自动进行呼入和呼出客户互动。 我们帮助企业增加收入、提高运营效率并丰富其数字客户体验之旅，而无需大量投资或增加人员。 我们的多语言语音 AI 助手已成功为金融服务、医疗保健、保险、电子商务等多个行业的中小型企业和企业实现数百万次企业与客户对话的自动化。 Curious Thing 是唯一支持跨多个用例快速部署的语音 AI 技术 - 支付支持、查询处理、预约、常见问题解答处理、潜在客户资格认证等。
ChatrHub
chatrhub.com
有更好的方式来服务您的客户。简单而强大的全渠道解决方案可快速且经济高效地吸引客户。 ChatrHub 是一个全渠道人工智能。聊天机器人和实时代理解决方案。将您的电话、短信、网站小部件、社交媒体、电子邮件和团队聊天集成到一个人和人工智能中。动力平台。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高兴认识你。我们是 Marvin，一个定性数据分析平台和研究存储库，旨在帮助您集中所有客户知识并设计以用户为中心的产品。在先进人工智能的支持下，我们将繁琐的研究部分自动化，以便您可以自由地组织、分析、发现和分享丰富的用户见解。请访问 heyMarvin.com 预订演示，看看我们的客户称之为“令人印象深刻的新功能——用户体验研究领域的巨大转变”。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企业对话领域的全球领导者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在内的数百个全球领先品牌使用我们的对话云平台安全、负责任地与数百万消费者互动。我们每月支持十亿次对话交互，提供独特的丰富数据集和安全工具，以释放生成式人工智能和大型语言模型的力量，从而实现更好的业务成果。借助 LivePerson 的解决方案，您可以了解客户的需求、连接到正确的渠道、协助您的客服人员并采用人工智能驱动的自动化——所有这些都是为了服务您的企业和客户。我们将这种良性循环称为“对话飞轮”，它是我们所做一切的核心。
VOCALLS
vocalls.ai
自动化任何客户交互。 VOCALLS 是一个企业对话式 AI 平台，可自动实现线上和线下客户交互，以提升客户体验，从而节省资金并增加收入。 我们的人工智能解决方案旨在有效管理呼入和呼出的重复客户交互，以便客服人员可以专注于更复杂的任务。人工智能可以全天候工作，通过语音、聊天和电子邮件快速处理客户查询。 * Voicebot：增加呼出和呼入呼叫。 * 聊天机器人：吸引更多客户。 * Emailbot：重新分配阅读和分配电子邮件的时间。 * 实时翻译：实时翻译，以便客服人员可以帮助每位客户。 我们的专家与客户密切合作，设计适合他们需求和当前技术堆栈的解决方案，包括 IVR、CRM、电话和 ...
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo，对话式 AI 的 SaaS 平台， 是高效团队的开发和运行时环境。在下面找到一些快捷方式： * 语音机器人和联络中心 * 多语言机器人 * 即时通讯机器人 * 机器人性能和改进 * 协作和原型设计 * IT/HR 和共享服务机器人
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一个人工智能生产力平台，可帮助公司让每位员工都能访问并可操作其信息。其 Dash AI 知识助手可立即回答与工作相关的问题，生成相关内容，查找文档、消息、任务等。除了 Web 界面之外，Dash AI 还具有强大的 Slack 集成。它可以添加到公司 Slack 渠道中，可以自动回复常见问题。 Dashworks 目前与公司技术堆栈中的 20 多个应用程序集成。
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是一个自助服务自动化平台，它改变了企业与客户互动并为其提供支持的方式。我们的数字平台成立于 2015 年，坚信客户应该得到更好的服务，可随时通过任何渠道提供卓越的客户服务。我们为多个行业的客户提供服务，主要是财富 500 强企业，他们致力于提供积极的客户体验。 Pypestream 为保险、医疗保健、旅游、电信、流媒体、金融服务和电子商务等各个行业的中型到大型公司提供服务，这些公司致力于提供卓越的客户体验。
Mav
hiremav.com
Mav 是首款人工智能短信助手，适用于具有成长意识的销售代表。通过短信自动与您的潜在客户和客户进行来回交流。无论是安排会议、筛选潜在客户还是跟进潜在客户，Mav 都能帮您完成。雇用 Mav，扩展您的业务。
Alltius
alltius.ai
Alltius 是一个 GenAI 平台，可轻松为企业应用程序、网站和联络中心提供支持。借助 Alltius，您可以创建熟练、安全且准确的 AI 助手，可以在几周内将销售额提高 2 倍，并将支持成本降低 50%。 现代数字销售和支持之旅已被打破。尽管为了改进它们投入了大量资金，但客户仍然需要等待很长时间才能由支持代理解决他们的疑问，而买家则面临着销售代理不相关的推销。 Alltius 通过人工智能助手改变销售、支持和客户互动，帮助销售代理销售更多产品、支持代理完成订单以及客户找到他们需要的信息。在实施后的几周内，Alltius 的客户销售额增加了 2 倍，自助服务票偏转增加了 1.9 倍，...
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper 是一款人工智能工具，适合希望增加销售额并让客户满意的网店店主。 * Upsy的智能搜索功能针对移动用户进行了优化，可帮助访问者通过图片快速找到合适的产品。 * AI产品推荐功能鼓励顾客购买更多商品，增加每次销售的价值。 * 每日优惠和新品促销可加快库存周转并鼓励顾客探索您的商店。 * 智能常见问题解答可以释放您的客户服务团队并减少购物篮遗弃率。 * Upsy 的调查功能收集有价值的客户反馈，帮助您优化业务
Hyro
hyro.ai
Hyro 正在连接世界，一次可进行数千个由人工智能驱动的对话。作为排名第一的自适应通信公司，我们正在利用自然语言自动化和计算语言学将复杂的数据转化为简单的对话。美国各地的企业，包括 Baptist Health、Mercy Health 和 Rent.com，都相信 Hyro 能够用简单、快速和可扩展的自适应对话体验来取代他们僵化的、基于意图的聊天机器人和 IVR 系统。我们的愿景是在任何对话环境中实现 24/7 自动化数字交互，以便公司能够轻松沟通、转化更多并在此过程中收集可操作的客户见解。
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai 是先进人工智能的领先提供商，在帮助企业通过安全、负责任的使用人工智能实现商业价值方面拥有十年的经验。该公司的创新平台、无代码工具和解决方案用于提供从自动化到人工辅助的端到端客户和员工体验，并构建生成式人工智能应用程序。 Kore.ai 采用开放式方法，允许公司选择最能满足其业务需求的法学硕士和基础设施。 Kore.ai 受到 200 多家合作伙伴和 400 家财富 2000 强公司的信赖，帮助他们制定人工智能战略。 该公司在人工智能领域拥有强大的专利组合，并被顶级分析师认可为领导者和创新者。 Kore.ai 总部位于奥兰多，拥有一个办事处网络，可为印度、英国、中东、日本、韩...
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在为沟通的新时代铺平道路，在这个时代，品牌可以以一种无摩擦、有意义且鼓舞人心的方式与客户进行沟通。 Hubtype 使公司能够通过对话应用程序大规模地进行简单、有意义且以客户为中心的对话；一项超越聊天机器人的新技术，结合了最好的图形界面（如网站和移动应用程序），提供出色的用户体验和最好的消息应用程序（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或网络聊天。
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna 是产权公司的人工智能虚拟结账助理！ 她聪明、足智多谋，并且总是乐于助人： * 客户服务：24/7/365 回答有关 Resware、SoftPro 和 RamQuest 的一般性问题和文件特定问题。 * 订单输入：在 Resware 游戏软件生产系统中打开新订单，24/7。 * 成交：创建买方成交成本估算和卖方净值表 24/7（仅限 ResWare）。 * 处理：通过 Alanna 智能表格收集和处理卖家/买家信息。 * 支持：主动向交易各方发送短信和电子邮件。 * 销售：支持大规模短信营销活动，以实现成交后营销、客户保留和新业务。 * 营销：充当您的品牌大使，引导消费者完成标...
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai 是一种人工智能工具，可充当虚拟电话代理。它提供全天候呼叫处理功能，确保客户可以在方便时进行连接。 它的设计考虑到了灵活性，允许用户定制系统以有效地满足他们的特定需求。 Slang.ai 的关键价值主张之一是其易于设置，从而可以将该工具快速整合到企业现有的通信基础设施中。 该工具的重点是客户满意度，旨在通过可靠、及时地满足客户的请求和查询来增强客户体验。 Slang.ai 适合各种规模的企业，旨在优化其电信有效性和效率。
Mehery
mehery.com
Mehery 是一家成立仅一年的年轻公司，致力于在数字领域构建解决方案。 它由一支拥有100多年累积经验的技术官僚和技术专家团队创立，在企业系统数字化、大型企业数字化转型之旅以及大规模构建社交媒体管理系统方面拥有丰富的经验。 Mehery 的诞生源于一个使客户参与民主化的理念——在组织的所有数字资产中提供信息、获取、主动和反应。我们相信，正确实现数字化并提供在无代码、数字营销驱动的非活动中挖掘数字化的能力，将是企业前进成功的关键。 我们的客户，是我们共同成功的合作伙伴。 我们共同的旅程才刚刚开始。
Automatorr
automatorr.com
Automatorr 的服务包括： * 针对永久、合同或临时职位的专业人才招聘。 * 涵盖解决方案设计、实施和支持各个阶段的咨询、咨询和实施。 * 我们提供完全托管的软件解决方案来解决行业特定问题。这些解决方案可以在几天内部署完毕，既经济又保证投资回报。 * 通过我们的自由在线人才市场接触超过 1000 名专家，以填补您组织中的空白或在预算范围内按时完成项目。
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice是一家CPaaS技术公司，通过可编程云平台提供自动化AI技术解决方案。 Plum Voice 允许客户从一套智能虚拟语音代理 (IVA) 或定制解决方案中进行选择 - 交互式语音应答 (IVR)、调查、支付处理等 - 自动化重复任务、客户交互和业务流程，以提高成本效率和节省成本。
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI 正是对话式 AI 的意义所在…… 我们的企业级平台由生成式人工智能和专有的大语言模型 (LLM) 驱动，通过自我改进的对话式人工智能代理彻底改变客户体验。 我们的使命是揭开人工智能的神秘面纱，使其易于使用且易于使用，使企业能够利用其数据、扩展其运营并提升客户体验。 Moveo.AI 与 Viva、Kaizen Gaming、Edenred 和 Allianz 等全球企业合作，已在美国、希腊和巴西建立了稳固的业务。我们的平台覆盖全球 20 多种语言，目前服务的用户群每月活跃用户超过 200 万。
Mercury
mercury.ai
Mercury 是一个易于使用、基于人工智能的消息传递和实时聊天平台，可实现客户体验自动化。它使企业能够在网站聊天、WhatsApp 和 Facebook Messenger 上提供有影响力的客户体验和可衡量的结果。 Mercury 使用对话式 AI 减轻了面向客户的团队重复服务请求的负担，使现场代理能够专注于更复杂的用例。与 CRM 提供商、电子商务平台和对话设计工具的无代码集成允许与 Mercury 轻松连接。它使非技术团队能够以最小的设置开销和快速的上市时间构建复杂的服务自动化，并且无需为实时聊天支持代理按席位付费。
Flip CX
flipcx.com
Flip CX 是一家软件公司，为企业提供类似 Alexa 的语音 AI 体验，以优化其电话渠道，从而提供更好的客户服务。 Flip CX 得到了 Amazon Alexa、Ada、Simon、Attentive、Scop Venture Capital、Bullpen 和 Forum Ventures 的支持。
Neocom.ai
neocom.ai
我们是 Neocom，一家充满活力且年轻的 Saas 公司，致力于为每位在线购物者提供令人惊叹的客户体验。我们帮助企业帮助他们的客户。我们拥有最新技术，是一支拥有丰富经验的卓越团队。我们的人工智能驱动的引导式销售解决方案可以让您吸引访问者，让他们在您的网站上发现他们的完美产品。此外，您可以通过自动电子邮件功能与他们联系，并分析您在 Neocom 平台中收集的第一方和零方数据。这会带来更多的参与度、更高的转化率、更高的 AOV 和更少的回报。您还可以利用 Neocom 生成的见解来优化营销或采购等其他部门。
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot 是一个基于 SaaS 的“无代码”、端到端“生成式 AI”驱动的对话式 AI 平台，可帮助金融科技公司和企业通过 AI 驱动的聊天机器人和语音机器人实现客户支持自动化、增强客户体验和数字化引导。其 DIY“无代码”平台允许使用先进的工作流程构建器和对话式人工智能工具构建混合机器人。 Floatbot 在 NPC [Nasscom Product Conclave] 上获得了 10 个类别的 Emerge50 奖。 Floatbot 稳居 SaaS 类别前 5 名！ IDC 展示 Floatbot 作为印度银行和金融服务的创新者 [2019 年 12 月 11 日] 在 F...
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家领先的会话式人工智能公司，提供会话式人工智能和生成式人工智能方面的企业级人工智能解决方案。我们专注于通过基于人工智能的聊天机器人增强金融服务、电子商务、电信和客户服务领域的客户体验，帮助企业实现提高客户忠诚度和收入的目标。
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory 是一款基于 AI 的客户支持助理，可帮助您的企业实现客户沟通自动化，并提供零延迟的 24/7 支持，将每次交互转化为完美的客户体验。在对话式人工智能、机器学习和自然语言处理的支持下，Hoory 超越了自动化。它了解客户意图，提供相关答案并提高客户忠诚度，同时节省时间并降低业务成本。除了先进的人工智能功能之外，Hoory 还可以充当共享收件箱，为您的客服人员提供与客户沟通的无缝方式。主要功能 ● 收件箱 通过这个完整的管理系统负责所有客户通信，您可以 - 执行并跟踪所有客户交互 - 让您的客服人员接管 AI 助手的对话 - 访问客户的对话历史记录和其他数据（包括联系信息、位置和其他标...
Posh AI
posh.ai
Posh 是一家由风险投资支持的对话式人工智能公司，于 2018 年从麻省理工学院的人工智能实验室分拆出来。 我们致力于实现银行业务的民主化，并加速金融机构负责任地采用人工智能，改变他们为社区和员工服务的方式。 我们改变金融服务公司与客户的联系方式并实现联络中心工作流程自动化。我们的人工智能平台涵盖消息传递和语音渠道。
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx 是一款基于云的产品，它使用对话式人工智能、机器学习和自然语言处理技术来自动与客户和员工进行交互。其 IVA 技术通过行业领先的语音识别和数字消息功能提供快速、简单、个性化的服务，创造积极的互动，从而提高客户和员工的满意度。 Mosaicx 让对话式人工智能变得异常简单。
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento 是一款适用于企业联络中心的人工智能语音机器人。 Fundamento 的 AI 语音机器人专为企业（尤其是金融服务行业）打造，可以通过其一流的实体提取模型处理复杂的客户对话。 Fundamento 是一家由 Google 资助的公司，正在与 Hero FinCorp、IIFL、Paisabazaar 等公司广泛合作，通过扩大规模和大幅降低成本来实现损益效率的突破性改进。 Fundamento 的客户受益于： - 短短 12 个月内成本降低高达 60% - 销售渠道优化前所未有的改进 - AHT显着下降 - 坚定不移地关注 CSAT 和 CX 如何？ Fundame...
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork 是现代服务管理软件的领先提供商，使 IT 团队能够通过人工智能实现员工支持和服务交付的自动化。 Atomicwork 将您的员工、IT 系统、人力资源运营和业务流程自动化结合在一起，以提高整个组织的生产力。 Atomicwork 通过 AI 优先的工作流程自动化为您的所有业务流程提供数字化企业体验，从而帮助您提高员工生产力和企业效率。
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum 致力于在后台人工智能助理 Arcos 和 Archie 的帮助下帮助公司将产能提高 10 倍，并摆脱重复性任务。他们专注于商业价值，热衷于将人工智能技术轻松、安全且易于访问地集成到中小型企业中。 Arcanum 成立于 2016 年，总部位于新西兰惠灵顿。
Cuber
cuber.ai
Cuber AI 是一家 SaaS 公司，致力于通过其低成本自动化平台 BotzForce 颠覆超级自动化市场。我们通过下一代生成式人工智能和自动化解决方案颠覆了提供 IT 服务台、销售流程自动化和客户支持的旧方式。 我们的 BotzForce 平台使企业能够通过对话式 AI、云功能和简单的无代码平台等现代解决方案实现基础设施自动化，从而更有效地管理耗时且重复的任务并降低成本。 Cuber AI 总部位于硅谷，在印度海得拉巴设有办事处。
bluecap.ai
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更快、更智能、大规模地完成工作想象一下近乎实时的摘要，触发上下文任务并自动填充相关信息并无缝集成到您的工作流程中：Google Workspace、Microsoft 360、Salesforce、Zoho 等。