智能虚拟助理软件 - 最热门应用 - 比利时 最热门 最近添加

智能虚拟助理 (IVA)，也称为虚拟代理和数字员工，使企业能够以对话方式与其客户或客户进行交互。这些交互模拟类人对话，其特点是自然流畅。 IVA 和传统聊天机器人软件之间的主要区别之一在于其对话能力的复杂性。虽然聊天机器人通常基于预先编写的响应进行操作，并且很难在单次交互中理解多个意图，但 IVA 利用先进的自然语言处理 (NLP) 功能来解释单个话语中的各种意图。此外，借助机器学习和深度学习算法，IVA 可以理解尚未明确编程的响应。这使他们能够不断增强对不同词汇（包括口语）的理解，并随着时间的推移提供更准确和与上下文相关的响应。此外，IVA 可以根据用户细分或其他提供的信息定制响应，从而提供个性化帮助。 IVA 通常专门针对特定的工作角色或用例，例如营销、客户服务和销售。他们还具备与现有业务系统（例如 CRM 软件）集成的能力，使他们能够利用人工生成的数据作为输入来更新这些系统。 要被归类为智能虚拟助手，产品必须满足以下几个标准： * NLP 或语音识别：通过自然语言处理或语音识别技术理解对话请求的能力。 * 对话流程编辑：为用户提供编辑对话流程的工具，允许自定义和优化交互。 * 对话分析：提供仪表板或报告等工具来分析对话，使企业能够深入了解用户交互并提高性能。 * 人工路由：能够在必要时将对话路由给人工代理，确保复杂查询或需要人工干预的情况无缝升级。 * 人机循环功能：启用人机循环功能以保持准确性和可行性，允许人工监督或干预来纠正错误或根据需要提高性能。 通过满足这些标准，IVA 使企业能够通过对话界面提供更加个性化、高效且有吸引力的客户体验。