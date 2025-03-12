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最热门 最近添加 智能电子邮件保护软件 - 最热门应用

智能电子邮件保护，也称为人性化安全，是指旨在保护员工免受复杂的基于电子邮件的网络攻击的先进软件解决方案。这些工具利用机器学习来检查过去的电子邮件交互、用户行为和电子邮件威胁，以识别风险并建立正常的行为模式。它们的工作原理是过滤传入的电子邮件，以发现并阻止潜在的网络钓鱼尝试、恶意附件和危险链接。此外，这些解决方案还监控出站电子邮件，以防止意外数据泄露、数据泄露和敏感信息的滥用。