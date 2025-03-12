智能电子邮件保护软件 - 最热门应用

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智能电子邮件保护，也称为人性化安全，是指旨在保护员工免受复杂的基于电子邮件的网络攻击的先进软件解决方案。这些工具利用机器学习来检查过去的电子邮件交互、用户行为和电子邮件威胁，以识别风险并建立正常的行为模式。它们的工作原理是过滤传入的电子邮件，以发现并阻止潜在的网络钓鱼尝试、恶意附件和危险链接。此外，这些解决方案还监控出站电子邮件，以防止意外数据泄露、数据泄露和敏感信息的滥用。
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HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity 提供针对 Microsoft 365 的全方位安全、合规和备份解决方案，保护邮件免受垃圾邮件、病毒、钓鱼和勒索软件的威胁。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast是一款增强电子邮件安全的应用，利用AI和机器学习技术保护组织免受网络攻击和数据泄露。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint是一款网络安全平台，提供电子邮件安全、数据丢失防护和合规性解决方案，帮助组织防范网络威胁和保护数据。
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard是一款AI驱动的反钓鱼解决方案，提供实时安全培训，针对实际钓鱼邮件，旨在提升员工安全意识和行为。
Zivver
zivver.com
Zivver是一款安全电子邮件和文件传输应用，提供高级加密和双因素身份验证，简化敏感信息的安全共享。
Mailinblack
mailinblack.com
Mailinblack是一款电子邮件安全解决方案，保护用户免受网络钓鱼、恶意软件和垃圾邮件威胁，增强通信安全。