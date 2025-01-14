智能电子邮件保护软件 - 最热门应用 - 皮特凯恩群岛

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智能电子邮件保护，也称为人性化安全，是指旨在保护员工免受复杂的基于电子邮件的网络攻击的先进软件解决方案。这些工具利用机器学习来检查过去的电子邮件交互、用户行为和电子邮件威胁，以识别风险并建立正常的行为模式。它们的工作原理是过滤传入的电子邮件，以发现并阻止潜在的网络钓鱼尝试、恶意附件和危险链接。此外，这些解决方案还监控出站电子邮件，以防止意外数据泄露、数据泄露和敏感信息的滥用。
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Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国企业安全公司，为入站电子邮件安全、出站数据丢失防护、社交媒体、移动设备、数字风险、电子邮件加密、电子发现和电子邮件提供软件即服务和产品归档。
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection 是市场上唯一涵盖 Microsoft 365 安全性、合规性和备份各个方面的解决方案。从各种捆绑包中进行选择以满足您的业务需求，并享受最先进的电子邮件安全性，防止垃圾邮件、病毒、网络钓鱼和勒索软件；加上电子邮件签名和免责声明。您还可以受益于高级威胁防护 (ATP)，以保护您的用户免受最复杂的电子邮件攻击，自动电子邮件连续性以防止意外停机，以及合法合规的电子邮件归档以确保所有电子邮件的安全和可搜索。您甚至可以选择备份和恢复邮箱、Teams、OneDrive 和 SharePoint 中的端点和 Microsoft 365 数据。 365 Total Protection 与 Microsoft 365 的定制集成简化了您的整个体验：从注册到设置，再到功能和用户管理。其中央控制台完美融合了数据隐私和易用性，使您能够做得更多、更少担心。
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard（以前称为“Retruster”）是唯一一款由人工智能驱动的反网络钓鱼解决方案，可针对您的组织可能收到的实际网络钓鱼电子邮件提供上下文和实时的安全培训。我们将解决方案与沉浸式安全培训计划相结合，提供持续更新、相关且高度吸引人的内容，这些内容专门用于改变员工行为并在整个企业内促进强大的安全文化。
Mimecast
mimecast.com
Mimecast 的 AI 驱动的高级电子邮件安全可阻止最危险的电子邮件攻击，从网络钓鱼和勒索软件到社会工程、支付欺诈和冒充。借助 Mimecast 的高级电子邮件安全，您可以获得： - 业界最佳的保护：通过人工智能驱动的行业领先检测来阻止基于电子邮件的威胁，受到超过 42,000 名客户的信赖。 - 部署灵活性：选择您的部署选项 - 使用或不使用网关提供电子邮件安全性。 - 人工智能驱动的世界级检测：利用人工智能、机器学习和社交图谱的力量，使安全变得更加智能并赋予员工权力。
Zivver
zivver.com
Zivver 是一款轻松的电子邮件安全解决方案，使人们能够安全、自信地共享和使用信息。 在智能机器学习的支持下，通过无与伦比的加密，我们正在改善电子邮件通信，为现有电子邮件客户端添加隐私层，使员工能够安全地发送信息，而不会中断工作流程。
Mailinblack
mailinblack.com
使用法国领先的电子邮件保护解决方案保护您的企业和员工免受威胁。 Mailinblack 技术结合了人工智能和人类智能，20 多年来已得到公司、卫生机构和公共机构的认可。加入我们的 14,000 名客户，除了世界一流的支持服务外，他们还可以受益于适合其组织的有效且可升级的解决方案。