Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 即时通讯服务 - 最热门应用

即时消息服务（通常称为 IM 服务）使个人能够即时交换文本消息、多媒体内容，甚至进行语音或视频通话，从而彻底改变了实时通信。这些平台促进了快速、便捷的对话，使用户能够在几秒钟内与世界各地的朋友、家人和同事建立联系。即时消息服务因群聊、表情符号和多媒体共享等功能而流行，已成为现代通信不可或缺的一部分，促进个人和专业领域的无缝互动交流。