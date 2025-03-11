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即时消息服务（通常称为 IM 服务）使个人能够即时交换文本消息、多媒体内容，甚至进行语音或视频通话，从而彻底改变了实时通信。这些平台促进了快速、便捷的对话，使用户能够在几秒钟内与世界各地的朋友、家人和同事建立联系。即时消息服务因群聊、表情符号和多媒体共享等功能而流行，已成为现代通信不可或缺的一部分，促进个人和专业领域的无缝互动交流。
提交新应用
whatsapp.com
WhatsApp是一款跨平台的消息和VoIP服务，允许用户发送文本和语音消息、进行语音和视频通话，并分享媒体文件。
Telegram
telegram.org
Telegram是一款基于云的即时通讯应用，支持文字、语音、视频聊天和文件分享，并提供一些加密功能以增强隐私。
Discord
discord.com
Discord是一个即时通讯和VoIP应用，支持文本、语音和视频交流，适用于各种社区，包括游戏和教育。
Snapchat
snapchat.com
Snapchat是一款多媒体即时通讯应用，允许用户通过照片和视频与朋友交流，分享故事，进行视频聊天和探索新闻。
Messenger
messenger.com
Messenger是一个即时消息应用，支持文本、语音、视频通话和多媒体分享，适用于个人与专业沟通。
Google Messages
messages.google.com
Google消息是谷歌开发的短信和即时通讯应用，支持RCS消息，提供自定义选项与垃圾邮件检测功能，适用于Android设备。
Nicegram
nicegram.app
Nicegram是一款基于电报平台的消息应用，支持多账户管理，强调隐私保护和可自定义界面，适合个人与专业沟通。
Skype
skype.com
Skype是一款通信应用，支持语音通话、视频聊天和即时消息，适用于个人和专业用途，可以在多个平台上访问。
Zalo
zalo.me
Zalo是一款来自越南的即时通讯应用，提供消息、语音和视频通话、文件共享等功能，支持多平台使用，重视用户隐私与安全。
Text Free
textfree.us
Text Free是一款应用程序，允许用户免费发送文本和拨打电话，并提供美国电话号码以保持隐私。可在手机和电脑上使用。
wechat.com
微信是一款多功能的即时通讯和社交媒体应用，支持消息传递、视频通话、支付功能等，用户可与朋友互动和分享内容。
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Instagram Direct Messenger允许用户在Instagram或Facebook上发送消息、照片和视频，支持个人和专业对话功能。
GroupMe
groupme.com
GroupMe是一个由微软拥有的移动群组消息应用，允许朋友和家人在小组中轻松沟通，支持聊天、图片和视频分享。
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn消息传递允许用户与连接的LinkedIn成员交流，包括发送消息和InMail，促进专业网络互动。
Threema
threema.ch
Threema是一款支持端到端加密的即时消息应用，允许匿名使用，功能包括文本、语音消息和文件传输，适用于多个平台。
Reddit Chat
reddit.com
Reddit聊天是一个实时讨论平台，允许用户在特定主题的社区中分享和互动，促进深度交流和连接。
X Messages
twitter.com
X消息是X平台的私人消息功能，允许用户进行一对一或组聊天，发送文本、图像和视频以进行私人交流。
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex Messenger是一个安全的企业通讯平台，支持即时消息、语音通话和群组聊天，方便员工之间的沟通与协作。
MySMS
mysms.com
MySMS 是一款多功能消息应用程序，支持在多个设备间同步短信，允许用户从手机、平板和电脑发送和接收消息。
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