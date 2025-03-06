即时通讯服务 - 最热门应用 - 乌干达

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即时消息服务（通常称为 IM 服务）使个人能够即时交换文本消息、多媒体内容，甚至进行语音或视频通话，从而彻底改变了实时通信。这些平台促进了快速、便捷的对话，使用户能够在几秒钟内与世界各地的朋友、家人和同事建立联系。即时消息服务因群聊、表情符号和多媒体共享等功能而流行，已成为现代通信不可或缺的一部分，促进个人和专业领域的无缝互动交流。
提交新应用
whatsapp.com
WhatsApp Messenger或简单的WhatsApp是美国免费软件，跨平台消息和Facebook，Inc。拥有的IP（VoIP）服务的语音。 ，文档，用户位置和其他媒体。 WhatsApp的客户端应用程序可在移动设备上运行，但也可以从台式计算机访问，只要用户的移动设备在使用桌面应用程序时仍将连接到Internet。该服务要求用户提供一个标准的蜂窝手机号码，用于在服务上注册。 2018年1月，WhatsApp发布了针对小型企业主（称为WhatsApp Business）的独立业务应用程序，允许公司与使用标准WhatsApp客户端的客户进行交流。客户端应用程序是由加利福尼亚州山景城的Whatsapp Inc.创建的，加利福尼亚州的Whatsapp Inc.于2014年2月被Facebook收购，大约为193亿美元。到2015年，它已成为世界上最受欢迎的消息传递应用程序，截至2020年2月，全球超过20亿用户。它已成为多个国家和地区的电子通信的主要手段，包括拉丁美洲，印度次大陆，大部分地区以及大部分地区欧洲和非洲。
Telegram
telegram.org
Telegram是一个基于云的即时消息，录像带和IP服务上的语音，仅用于秘密聊天的端到端加密。 Telegram客户端应用程序可用于Android，iOS，Windows Phone，Windows，MacOS和GNU/Linux，并于2013年起源于俄罗斯。用户可以发送消息和交换照片，视频，贴纸，音频和任何类型的文件。 Telegram的客户端代码是免费软件，而其服务器端代码是封闭的和专有的。该服务还为独立开发人员提供了API。截至2020年4月，Telegram每月有4亿个活跃用户。当时的公告包括一个承诺在2020年晚些时候实施安全的组视频通话。默认消息和媒体在运输过程中使用客户端服务器加密。此数据还被静止地加密，但可以由持有加密密钥的电报开发人员访问。此外，电报还提供端到端的加密呼叫和智能手机客户端两个在线用户之间的可选端到端加密“秘密”聊天。但是，桌面客户端（不包括MacOS客户端）不具有端到端加密，也不适用于端到端加密，可用于组，超级组或频道。电报通过声称不使用客户端加密的在线背书是“当前最安全的解决方案”，但捍卫了无处不在的端到端加密，尽管有几种其他聊天服务，例如Signal，Matrix和WhatsApp在所有平台上提供端到端加密。
Snapchat
snapchat.com
Snapchat可让您轻松与朋友交谈，查看来自世界各地的故事，并探索Discover中的新闻。当您生活时，生活会更有趣！ Snapchat是由Snap Inc.开发的美国多媒体即时消息应用程序和服务。SnapchatInc.。Snapchat Inc. Snapchat的主要特征之一是，图片和消息通常只能在很短的时间内可用于收件人无法获得。
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (commonly known as Messenger) is an American messaging app and platform developed by Facebook, Inc. Originally developed as Facebook Chat in 2008, the company revamped its messaging service in 2010, and subsequently released standalone iOS and Android apps in August 2011 and standalone Facebook Portal hardware for Messenger-based calling in Q4 2018. Later on, Facebook has launched a dedicated website interface (Messenger.com), and separated the messaging functionality from the main Facebook应用程序，允许用户使用Web界面或下载独立应用之一。 2020年4月，Facebook正式发布了Messenger for Desktop，该Messenger在Windows 10和MacOS上得到了支持，分别在Microsoft Store和App Store上分发。 用户可以发送消息并交换照片，视频，贴纸，音频和文件，以及对其他用户的消息做出反应并与机器人进行交互。该服务还支持语音和视频通话。独立应用程序使用多个帐户支持，可选的端到端加密对话以及玩游戏。
Skype
skype.com
Skype是一个电信应用程序，专门从事计算机，平板电脑，移动设备，Xbox One控制台和智能手表之间的视频聊天和语音通话。 Skype还提供即时消息服务。 用户可以传输文本，视频，音频和图像。 Skype允许视频电话会议。 截至2010年底，全球用户超过6.6亿，截至2015年8月，每月有超过3亿个活跃。在2012年2月的某个点，在Skype上同时在线上有3400万用户。每月使用1亿人每天使用4000万人。这是由于19日大流行病，上个月的每日用户数量增加了70％。2003年8月发布的Skype是由瑞典尼克拉斯·Zennström和戴恩·贾努斯·弗里斯（Dane Janus Friis）创建的，与Ahti Heinla合作。 ，Priit Kasesalu，Jaan Tallinn和Toivo Annus，Estonians，他们开发了点对点后端，也用于音乐共享应用程序Kazaa。 2005年9月，eBay以26亿美元的价格收购了Skype。 2009年9月，银湖，安德烈·霍洛维茨（Andreessen Horowitz）和加拿大养老金计划投资委员会宣布以19亿美元从eBay收购了65％的Skype，这归因于企业的市场价值为29.2亿加元。微软在2011年5月以85亿美元的价格购买了Skype。 Skype的部门总部位于卢森堡，但大多数开发团队和该部门的所有员工中有44％仍然位于爱沙尼亚的塔林和塔尔图。SKYPE允许用户通过麦克风通过互联网通过视频使用视频来通过互联网进行交流网络摄像头，并通过即时消息传递。 Skype通过免费的Skype-to-Skype呼叫实现了免费增值的商业模型，而固定电话和手机（通过传统电话网络）的呼叫是通过基于借记的用户帐户系统（Skype Credit）收取的。一些网络管理员禁止使用公司，政府，家庭和教育网络的Skype，理由是理由不当，过多的带宽使用情况和安全问题。Skype最初以混合的同伴对per-per-per-peer和客户端 - 服务器系统为特色。 Skype自2012年5月以来就完全由Microsoft操作的超节点提供动力。2013年的大规模监视披露显示，微软已授予情报机构对超级节点和Skype Communication Content的不受限制的访问。 Skype从点对点服务到集中的Azure服务，并调整了用户界面使基于文本的消息传递比语音通话更突出的应用程序。 Windows，iOS，Android，Mac和Linux的Skype进行了重大的，可见的大修。
Discord
discord.com
Discord是美国专有的免费软件即时消息传递和VoIP应用程序以及数字发行平台，旨在创建从游戏玩家到教育和业务的社区。 Discord专门研究聊天频道中用户之间的文本，图像，视频和音频通信。 Discord在Windows，MacOS，Android，iOS，Linux和Web浏览器上运行。截至2019年7月21日，该软件的用户超过2.5亿。
Google Messages
messages.google.com
Google消息是Google为其Android移动操作系统开发的SMS和即时消息传递应用程序。也可以使用Web界面。它于2014年11月12日启动，支持自2018年以来的丰富通信服务（RCS）消息。该应用不支持端到端加密，但是该功能的开发在2020年5月23日的应用程序内部版本中看到.2020年4月，该应用程序的安装超过十亿，这很可能是由于Google在没有运营商支持的情况下向许多不同国家 /地区提供了丰富的通信服务。
Nicegram
nicegram.app
快速，安全和不错的消息传递应用程序。想象一下，功能强大的电报API，仔细的代码优化和独特功能的组合，可以提供您无法拒绝的全新体验！
wechat.com
微信（中文：微信; pinyin：wēixìn（听）;点亮：'Micro-Message'）是Tencent开发的中国多用途消息，社交媒体和移动支付应用程序。它于2011年首次发行，成为2018年全球最大的独立移动应用程序，每月活跃用户超过10亿。由于其广泛的功能，微信被描述为中国的“全部应用程序”和“超级应用程序”。作为中国大规模监视网络的一部分，根据要求对微信进行的活动进行了分析，跟踪和与中国当局共享。微信审查中国政治敏感的话题。在中国境外注册的帐户传输的数据经过监视，分析和用于在中国建立审查算法。为了应对印度与中国之间的边界争端，2020年6月在印度被禁止。2020年8月6日，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在45天内签署了一项禁止美国与微信的“交易”的行政命令。
Text Free
textfree.us
获取一个免费的电话号码，以通过TextFree Web从桌面舒适地发送无限的免费文本。只需免费注册，选择您的免费电话号码，然后免费发短信。
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn 消息传递允许您与您连接的其他 LinkedIn 成员进行通信。在 LinkedIn 上，您只能免费向一级联系人（以及群组页面内的其他群组成员）发送消息。如果您未连接，您始终可以选择向其他 LinkedIn 成员发送 InMail。
Zalo
zalo.me
Zalo是来自越南的消息传递应用程序，随时随地为用户提供快速，稳定，方便和私人连接。 快速稳定 - 消息，呼叫，图像，高质量文件...在任何条件和上下文中都迅速稳定。 简便 - 一个易于使用的简单接口。 - 一个多功能应用程序支持短信，语音，贴纸，图片，音频呼叫，视频呼叫，1-1连接，组聊天，文件发送，屏幕捕获...用于各种用例。 - 从电话，桌面或网站等多个平台中易于访问。 - 喜欢与家人分享和节省美好的时刻，您在Zalo时间轴上的挚爱朋友
Instagram Direct Messenger
instagram.com
通过 Instagram 或 Facebook 向朋友发送消息、照片和视频，并附上效果和标题。您还可以发送帖子或通过视频聊天进行联系。
X Messages
twitter.com
直接消息是X的私人方面。您可以使用直接消息与人们就帖子和其他内容进行私人对话。
Reddit Chat
reddit.com
聊天。
MySMS
mysms.com
mysms 应用程序系列可帮助您在任何地方发送短信，并增强您在智能手机、平板电脑和计算机上的消息传递体验。
Threema
threema.ch
Threema是针对iOS，Android和Windows Phone的端到端加密即时消息应用程序。该软件基于设计原理的隐私，该服务不需要用户提供电话号码或任何其他个人身份信息：可以匿名使用Threema应用程序。在文本消息传递中，用户可以进行语音呼叫，发送多媒体，位置，语音消息和文件。使用Web应用程序“ Threema Web”，该服务可以在PC上使用。Threema由瑞士公司Threema GmbH开发。服务器位于瑞士，开发项目位于PfäffikonSZ。截至2017年4月，Threema拥有450万用户。截至2019年1月，3.000家公司和组织使用了业务版Threema Work。
GroupMe
groupme.com
GroupMe是Microsoft拥有的移动组消息传递应用程序。它是由私人公司GroupMe于2010年5月推出的。 2011年8月，GroupMe每个月发出了超过1亿条消息，到2012年6月，这一数字跃升至5.5亿。 2013年，GroupMe拥有超过1200万注册用户。
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger是一种允许Embloyees相互交流的知识。用户可以发送即时消息，拨打电话并创建组聊天。 Yandex Messenger是通常的界面中安全的公司信使。我们已经结合了Messenger的重要功能，并为公司工作添加了必要的机会 - 例如，在小组聊天中邀请命令或部门的邀请。 当在一个地方收集所有同事的联系时，更容易在项目上工作，并且与家人和朋友聊天不会分散任务的注意力。