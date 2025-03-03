即时通讯服务 - 最热门应用 - 台湾

Skype

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Skype是一个电信应用程序，专门从事计算机，平板电脑，移动设备，Xbox One控制台和智能手表之间的视频聊天和语音通话。 Skype还提供即时消息服务。 用户可以传输文本，视频，音频和图像。 Skype允许视频电话会议。 截至2010年底，全球用户超过6.6亿，截至2015年8月，每月有超过3亿个活跃。在2012年2月的某个点，在Skype上同时在线上有3400万用户。每月使用1亿人每天使用4000万人。这是由于19日大流行病，上个月的每日用户数量增加了70％。2003年8月发布的Skype是由瑞典尼克拉斯·Zennström和戴恩·贾努斯·弗里斯（Dane Janus Friis）创建的，与Ahti Heinla合作。 ，Priit Kasesalu，Jaan Tallinn和Toivo Annus，Estonians，他们开发了点对点后端，也用于音乐共享应用程序Kazaa。 2005年9月，eBay以26亿美元的价格收购了Skype。 2009年9月，银湖，安德烈·霍洛维茨（Andreessen Horowitz）和加拿大养老金计划投资委员会宣布以19亿美元从eBay收购了65％的Skype，这归因于企业的市场价值为29.2亿加元。微软在2011年5月以85亿美元的价格购买了Skype。 Skype的部门总部位于卢森堡，但大多数开发团队和该部门的所有员工中有44％仍然位于爱沙尼亚的塔林和塔尔图。SKYPE允许用户通过麦克风通过互联网通过视频使用视频来通过互联网进行交流网络摄像头，并通过即时消息传递。 Skype通过免费的Skype-to-Skype呼叫实现了免费增值的商业模型，而固定电话和手机（通过传统电话网络）的呼叫是通过基于借记的用户帐户系统（Skype Credit）收取的。一些网络管理员禁止使用公司，政府，家庭和教育网络的Skype，理由是理由不当，过多的带宽使用情况和安全问题。Skype最初以混合的同伴对per-per-per-peer和客户端 - 服务器系统为特色。 Skype自2012年5月以来就完全由Microsoft操作的超节点提供动力。2013年的大规模监视披露显示，微软已授予情报机构对超级节点和Skype Communication Content的不受限制的访问。 Skype从点对点服务到集中的Azure服务，并调整了用户界面使基于文本的消息传递比语音通话更突出的应用程序。 Windows，iOS，Android，Mac和Linux的Skype进行了重大的，可见的大修。