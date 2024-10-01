即时通讯服务 - 最热门应用 - 毛里塔尼亚

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即时消息服务（通常称为 IM 服务）使个人能够即时交换文本消息、多媒体内容，甚至进行语音或视频通话，从而彻底改变了实时通信。这些平台促进了快速、便捷的对话，使用户能够在几秒钟内与世界各地的朋友、家人和同事建立联系。即时消息服务因群聊、表情符号和多媒体共享等功能而流行，已成为现代通信不可或缺的一部分，促进个人和专业领域的无缝互动交流。
提交新应用
whatsapp.com
WhatsApp Messenger，或简称 WhatsApp，是 Facebook, Inc. 拥有的一款美国免费软件、跨平台消息传递和 IP 语音 (VoIP) 服务。它允许用户发送短信和语音消息、进行语音和视频通话以及共享图像、文档、用户位置和其他媒体。 WhatsApp 的客户端应用程序在移动设备上运行，但也可以从台式计算机访问，只要用户在使用桌面应用程序时移动设备保持连接到互联网即可。该服务要求用户提供标准蜂窝移动电话号码以注册该服务。 2018 年 1 月，WhatsApp 发布了一款针对小企业主的独立商业应用程序，名为 WhatsApp Business，允许企业与使用标准 Wh...
Snapchat
snapchat.com
Snapchat 可让您轻松与朋友交谈、查看世界各地的故事以及探索“发现”中的新闻。活在当下，生活会更有趣！ Snapchat 是一款由 Snap Inc.（最初为 Snapchat Inc.）开发的美国多媒体即时通讯应用程序和服务。Snapchat 的主要功能之一是图片和消息通常只能在短时间内被收件人访问。
Telegram
telegram.org
Telegram 是一种基于云的即时消息、视频电话和 IP 语音服务，具有端到端加密功能，仅用于秘密聊天。 Telegram 客户端应用程序适用于 Android、iOS、Windows Phone、Windows、macOS 和 GNU/Linux，于 2013 年起源于俄罗斯。用户可以发送消息并交换照片、视频、贴纸、音频和任何类型的文件。 Telegram 的客户端代码是免费软件，而其服务器端代码是闭源且专有的。该服务还向独立开发人员提供 API。截至 2020 年 4 月，Telegram 每月有 4 亿活跃用户。当时的公告包括承诺在 2020 年晚些时候实施安全群组视频通话。默认消息...
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger（俗称 Messenger）是一款由 Facebook, Inc. 开发的美国消息应用程序和平台。最初于 2008 年开发为 Facebook Chat，该公司于 2010 年改进了其消息服务，随后于 2011 年 8 月发布了独立的 iOS 和 Android 应用程序， 2018 年第四季度推出独立的 Facebook Portal 硬件，用于基于 Messenger 的通话。随后，Facebook 推出了专用网站界面 (Messenger.com)，并将消息传递功能与 Facebook 主应用程序分离，允许用户使用 Web 界面或下载一个的独立应用程序...
Discord
discord.com
Discord 是美国专有的免费软件即时消息传递和 VoIP 应用程序以及数字分发平台，旨在创建从游戏玩家到教育和企业的社区。 Discord 专注于聊天频道中用户之间的文本、图像、视频和音频通信。 Discord 可在 Windows、macOS、Android、iOS、Linux 和 Web 浏览器中运行。截至 2019 年 7 月 21 日，该软件的用户超过 2.5 亿。
Nicegram
nicegram.app
快速、安全且美观的消息传递应用程序。想象一下，强大的 Telegram API、精心的代码优化和独特的功能相结合，将带来您无法拒绝的全新体验！
Skype
skype.com
Skype 是一款电信应用程序，专门通过 Internet 在计算机、平板电脑、移动设备、Xbox One 控制台和智能手表之间提供视频聊天和语音通话。 Skype还提供即时消息服务。 用户可以传输文本、视频、音频和图像。 Skype 允许视频电话会议。 截至 2010 年底，全球用户数量超过 6.6 亿，截至 2015 年 8 月，估计每月活跃用户超过 3 亿。2012 年 2 月，Skype 同时在线用户数为 3,400 万。2020 年 3 月，Skype每月有 1 亿人使用，每天有 4000 万人使用。由于 COVID-19 大流行，每日用户数量比上个月增加了 70%。Skype ...
Zalo
zalo.me
Zalo是一款来自越南的消息应用程序，随时随地为用户提供快速、稳定、方便、私密的连接。 快速稳定 - 消息、通话、图像、高质量文件......在任何条件和环境下都能及时、稳定地传递。 简便 - 简单的界面，易于所有人使用。 - 多功能应用程序，支持短信、语音、贴纸、图片、音频通话、视频通话、1-1连接、群聊、文件发送、屏幕截图...适用于各种用例。 - 可通过电话、桌面或网站等多个平台轻松访问。 - 在 Zalo 时间轴上与家人、心爱的朋友分享和保存美好时刻
Google Messages
messages.google.com
Google Messages 是 Google 为其 Android 移动操作系统开发的 SMS 和即时消息应用程序。还提供网络界面。它于 2014 年 11 月 12 日推出，自 2018 年起支持丰富通信服务 (RCS) 消息。该应用程序不支持端到端加密，但在 2020 年 5 月 23 日泄露的应用程序内部版本中可以看到该功能的开发截至 2020 年 4 月，该应用程序的安装量已超过 10 亿次，这很可能是由于 Google 在没有运营商支持的情况下向许多不同国家/地区广泛推出了丰富的通信服务。
wechat.com
微信（中文：微信；拼音：Wēixìn（听）；字面意思：“微消息”）是由腾讯开发的中文多功能消息、社交媒体和移动支付应用程序。它于 2011 年首次发布，并于 2018 年成为全球最大的独立移动应用程序，每月活跃用户超过 10 亿。微信因其广泛的功能而被称为中国的“万能应用”和“超级应用”。作为中国大规模监控网络的一部分，微信上的用户活动会根据要求与中国当局进行分析、跟踪和共享。微信审查中国的政治敏感话题。在中国境外注册的账户传输的数据会被监视、分析并用于在中国建立审查算法。为了应对印度和中国之间的边界争端，微信于 2020 年 6 月在印度被禁止。2020 年 8 月 6 日，美国总统唐纳德·...
Text Free
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Instagram Direct Messenger
instagram.com
通过 Instagram 或 Facebook 向朋友发送消息、照片和视频，并附上效果和标题。您还可以发送帖子或通过视频聊天进行联系。
GroupMe
groupme.com
GroupMe 是微软旗下的一款移动群组消息应用程序。它由私人公司 GroupMe 于 2010 年 5 月推出。 2011 年 8 月，GroupMe 每月发送超过 1 亿条消息，到 2012 年 6 月，该数字跃升至 5.5 亿条。 2013年，GroupMe拥有超过1200万注册用户。
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn 消息传递允许您与您连接的其他 LinkedIn 成员进行通信。在 LinkedIn 上，您只能免费向一级联系人（以及群组页面内的其他群组成员）发送消息。如果您未连接，您始终可以选择向其他 LinkedIn 成员发送 InMail。
Threema
threema.ch
Threema 是一款适用于 iOS、Android 和 Windows Phone 的端到端加密即时通讯应用程序。该软件基于隐私设计原则，并且该服务不需要用户提供电话号码或任何其他个人身份信息： Threema应用程序可以匿名使用。除了短信之外，用户还可以拨打语音电话、发送多媒体、位置、语音消息和文件。通过网络应用程序“Threema Web”，可以在个人电脑上使用该服务。Threema 由瑞士公司 Threema GmbH 开发。服务器位于瑞士，开发位于 Pfäffikon SZ。截至 2017 年 4 月，Threema 拥有 450 万用户。截至 2019 年 1 月，商业版 Thre...
Reddit Chat
reddit.com
Reddit 聊天。
ICQ
icq.com
将音频消息转换为文本，使用智能回复，即使网络连接不好也能保持在线。
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger 是一个让员工相互沟通的平台。用户可以发送即时消息、拨打电话以及创建群聊。 Yandex Messenger 是一款安全的企业通讯软件，界面熟悉。我们结合了即时通讯工具的重要功能，并添加了企业工作所需的功能——例如邀请团队或部门进行群聊。 当所有同事的联系人都集中在一处时，项目工作就会变得更加容易，并且与家人和朋友的聊天也不会分散对任务的注意力。
X Messages
twitter.com
私信是 X 的私密部分。您可以使用私信与人们就帖子和其他内容进行私人对话。
MySMS
mysms.com
mysms 应用程序系列可帮助您在任何地方发送短信，并增强您在智能手机、平板电脑和计算机上的消息传递体验。