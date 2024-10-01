即时通讯服务 - 最热门应用 - 中国澳门特别行政区

Google Messages

messages.google.com

Google Messages 是 Google 为其 Android 移动操作系统开发的 SMS 和即时消息应用程序。还提供网络界面。它于 2014 年 11 月 12 日推出，自 2018 年起支持丰富通信服务 (RCS) 消息。该应用程序不支持端到端加密，但在 2020 年 5 月 23 日泄露的应用程序内部版本中可以看到该功能的开发截至 2020 年 4 月，该应用程序的安装量已超过 10 亿次，这很可能是由于 Google 在没有运营商支持的情况下向许多不同国家/地区广泛推出了丰富的通信服务。