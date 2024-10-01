即时通讯服务 - 最热门应用 - 哥伦比亚

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即时消息服务（通常称为 IM 服务）使个人能够即时交换文本消息、多媒体内容，甚至进行语音或视频通话，从而彻底改变了实时通信。这些平台促进了快速、便捷的对话，使用户能够在几秒钟内与世界各地的朋友、家人和同事建立联系。即时消息服务因群聊、表情符号和多媒体共享等功能而流行，已成为现代通信不可或缺的一部分，促进个人和专业领域的无缝互动交流。
提交新应用
whatsapp.com
WhatsApp Messenger，或简称 WhatsApp，是 Facebook, Inc. 拥有的一款美国免费软件、跨平台消息传递和 IP 语音 (VoIP) 服务。它允许用户发送短信和语音消息、进行语音和视频通话以及共享图像、文档、用户位置和其他媒体。 WhatsApp 的客户端应用程序在移动设备上运行，但也可以从台式计算机访问，只要用户在使用桌面应用程序时移动设备保持连接到互联网即可。该服务要求用户提供标准蜂窝移动电话号码以注册该服务。 2018 年 1 月，WhatsApp 发布了一款针对小企业主的独立商业应用程序，名为 WhatsApp Business，允许企业与使用标准 Wh...
Telegram
telegram.org
Telegram 是一种基于云的即时消息、视频电话和 IP 语音服务，具有端到端加密功能，仅用于秘密聊天。 Telegram 客户端应用程序适用于 Android、iOS、Windows Phone、Windows、macOS 和 GNU/Linux，于 2013 年起源于俄罗斯。用户可以发送消息并交换照片、视频、贴纸、音频和任何类型的文件。 Telegram 的客户端代码是免费软件，而其服务器端代码是闭源且专有的。该服务还向独立开发人员提供 API。截至 2020 年 4 月，Telegram 每月有 4 亿活跃用户。当时的公告包括承诺在 2020 年晚些时候实施安全群组视频通话。默认消息...
Discord
discord.com
Discord 是美国专有的免费软件即时消息传递和 VoIP 应用程序以及数字分发平台，旨在创建从游戏玩家到教育和企业的社区。 Discord 专注于聊天频道中用户之间的文本、图像、视频和音频通信。 Discord 可在 Windows、macOS、Android、iOS、Linux 和 Web 浏览器中运行。截至 2019 年 7 月 21 日，该软件的用户超过 2.5 亿。
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger（俗称 Messenger）是一款由 Facebook, Inc. 开发的美国消息应用程序和平台。最初于 2008 年开发为 Facebook Chat，该公司于 2010 年改进了其消息服务，随后于 2011 年 8 月发布了独立的 iOS 和 Android 应用程序， 2018 年第四季度推出独立的 Facebook Portal 硬件，用于基于 Messenger 的通话。随后，Facebook 推出了专用网站界面 (Messenger.com)，并将消息传递功能与 Facebook 主应用程序分离，允许用户使用 Web 界面或下载一个的独立应用程序...
Snapchat
snapchat.com
Snapchat 可让您轻松与朋友交谈、查看世界各地的故事以及探索“发现”中的新闻。活在当下，生活会更有趣！ Snapchat 是一款由 Snap Inc.（最初为 Snapchat Inc.）开发的美国多媒体即时通讯应用程序和服务。Snapchat 的主要功能之一是图片和消息通常只能在短时间内被收件人访问。
Instagram Direct Messenger
instagram.com
通过 Instagram 或 Facebook 向朋友发送消息、照片和视频，并附上效果和标题。您还可以发送帖子或通过视频聊天进行联系。
Nicegram
nicegram.app
快速、安全且美观的消息传递应用程序。想象一下，强大的 Telegram API、精心的代码优化和独特的功能相结合，将带来您无法拒绝的全新体验！
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn 消息传递允许您与您连接的其他 LinkedIn 成员进行通信。在 LinkedIn 上，您只能免费向一级联系人（以及群组页面内的其他群组成员）发送消息。如果您未连接，您始终可以选择向其他 LinkedIn 成员发送 InMail。
Google Messages
messages.google.com
Google Messages 是 Google 为其 Android 移动操作系统开发的 SMS 和即时消息应用程序。还提供网络界面。它于 2014 年 11 月 12 日推出，自 2018 年起支持丰富通信服务 (RCS) 消息。该应用程序不支持端到端加密，但在 2020 年 5 月 23 日泄露的应用程序内部版本中可以看到该功能的开发截至 2020 年 4 月，该应用程序的安装量已超过 10 亿次，这很可能是由于 Google 在没有运营商支持的情况下向许多不同国家/地区广泛推出了丰富的通信服务。
Text Free
textfree.us
获取免费电话号码，通过 TextFree Web 从舒适的桌面发送无限量的免费文本。只需免费注册，选择您的免费电话号码，然后开始免费发短信。
Skype
skype.com
Skype 是一款电信应用程序，专门通过 Internet 在计算机、平板电脑、移动设备、Xbox One 控制台和智能手表之间提供视频聊天和语音通话。 Skype还提供即时消息服务。 用户可以传输文本、视频、音频和图像。 Skype 允许视频电话会议。 截至 2010 年底，全球用户数量超过 6.6 亿，截至 2015 年 8 月，估计每月活跃用户超过 3 亿。2012 年 2 月，Skype 同时在线用户数为 3,400 万。2020 年 3 月，Skype每月有 1 亿人使用，每天有 4000 万人使用。由于 COVID-19 大流行，每日用户数量比上个月增加了 70%。Skype ...
Zalo
zalo.me
Zalo是一款来自越南的消息应用程序，随时随地为用户提供快速、稳定、方便、私密的连接。 快速稳定 - 消息、通话、图像、高质量文件......在任何条件和环境下都能及时、稳定地传递。 简便 - 简单的界面，易于所有人使用。 - 多功能应用程序，支持短信、语音、贴纸、图片、音频通话、视频通话、1-1连接、群聊、文件发送、屏幕截图...适用于各种用例。 - 可通过电话、桌面或网站等多个平台轻松访问。 - 在 Zalo 时间轴上与家人、心爱的朋友分享和保存美好时刻
wechat.com
微信（中文：微信；拼音：Wēixìn（听）；字面意思：“微消息”）是由腾讯开发的中文多功能消息、社交媒体和移动支付应用程序。它于 2011 年首次发布，并于 2018 年成为全球最大的独立移动应用程序，每月活跃用户超过 10 亿。微信因其广泛的功能而被称为中国的“万能应用”和“超级应用”。作为中国大规模监控网络的一部分，微信上的用户活动会根据要求与中国当局进行分析、跟踪和共享。微信审查中国的政治敏感话题。在中国境外注册的账户传输的数据会被监视、分析并用于在中国建立审查算法。为了应对印度和中国之间的边界争端，微信于 2020 年 6 月在印度被禁止。2020 年 8 月 6 日，美国总统唐纳德·...
Threema
threema.ch
Threema 是一款适用于 iOS、Android 和 Windows Phone 的端到端加密即时通讯应用程序。该软件基于隐私设计原则，并且该服务不需要用户提供电话号码或任何其他个人身份信息： Threema应用程序可以匿名使用。除了短信之外，用户还可以拨打语音电话、发送多媒体、位置、语音消息和文件。通过网络应用程序“Threema Web”，可以在个人电脑上使用该服务。Threema 由瑞士公司 Threema GmbH 开发。服务器位于瑞士，开发位于 Pfäffikon SZ。截至 2017 年 4 月，Threema 拥有 450 万用户。截至 2019 年 1 月，商业版 Thre...
Reddit Chat
reddit.com
Reddit 聊天。
ICQ
icq.com
将音频消息转换为文本，使用智能回复，即使网络连接不好也能保持在线。
GroupMe
groupme.com
GroupMe 是微软旗下的一款移动群组消息应用程序。它由私人公司 GroupMe 于 2010 年 5 月推出。 2011 年 8 月，GroupMe 每月发送超过 1 亿条消息，到 2012 年 6 月，该数字跃升至 5.5 亿条。 2013年，GroupMe拥有超过1200万注册用户。
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger 是一个让员工相互沟通的平台。用户可以发送即时消息、拨打电话以及创建群聊。 Yandex Messenger 是一款安全的企业通讯软件，界面熟悉。我们结合了即时通讯工具的重要功能，并添加了企业工作所需的功能——例如邀请团队或部门进行群聊。 当所有同事的联系人都集中在一处时，项目工作就会变得更加容易，并且与家人和朋友的聊天也不会分散对任务的注意力。
MySMS
mysms.com
mysms 应用程序系列可帮助您在任何地方发送短信，并增强您在智能手机、平板电脑和计算机上的消息传递体验。
X Messages
twitter.com
私信是 X 的私密部分。您可以使用私信与人们就帖子和其他内容进行私人对话。