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分期付款和先买后付 (BNPL) 软件使企业能够为客户提供通过一系列定期付款购买产品和服务的选择。这些解决方案嵌入在线商店或与发票软件集成，提供灵活的支付选项。这种灵活性可以帮助企业吸引新客户并增加电子商务商店中高价商品的销量。 Etsy 和 eBay 等市场提供商也受益于 BNPL，因为它允许卖家分期接收付款。 为了有效发挥作用，这些工具必须与电子商务平台集成，在结账时提供分期付款选项，并与支付网关集成来处理付款。此外，所有支付数据都需要与财务系统同步，需要与会计软件集成。
提交新应用
PayPal
paypal.com
PayPal是一款数字钱包应用，允许用户发送和接收资金，进行在线与线下支付，支持多种货币交易，保护交易安全。
Klarna
klarna.com
克拉纳是一款金融应用，允许用户将购买分为4期免息付款，提供灵活的支付选项和购物管理功能。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay是一款允许用户将购物分为四期无利息付款的应用，简化付款流程，适用于在线和店内购物。
Affirm
affirm.com
确认应用程序提供灵活、安全的分期付款选项，用户可透明地管理消费，无滞纳金或隐藏费用，适用于多个零售商。
Zip
zip.co
Zip（前称Quadpay）是一款领先的分期付款应用，允许用户在购物时选择延后付款，同时商家可提前收款。
Sezzle
sezzle.com
Sezzle是一款允许用户将购物付款分为四期、支持信用建立与财务教育的应用程序，旨在简化消费体验。
Laybuy Personal
laybuy.com
Laybuy个人是一款购物应用，允许用户通过每周六期的无息分期付款管理购物，支持个性化列表和店内支付功能。
Tamara
tamara.co
塔玛拉（Tamara）是一款金融科技应用，提供分期无息付款服务，帮助用户管理购物和财务。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless是一个支付平台，支持通过银行直接收款，便于企业自动化管理重复和一次性付款。
Zilch
zilch.com
Zilch是一款虚拟信用卡应用，允许用户在线或门店购物，提供灵活的付款选项和信用建设功能。
Paythen
paythen.co
Paythen 是一个简化支付计划和订阅管理的应用程序，连接 Stripe 账户后可快速开始，支持无代码操作。
Simpl
getsimpl.com
Simpl是一款印度的单击结账应用，旨在简化支付体验，提供安全的在线购物环境，支持商家和消费者之间的信任关系。
Alternative Payments
alternativepayments.io
替代付款是一个B2B支付平台，提供多种付款方式，自动化付款流程，并与会计软件集成以提高效率。
Laybuy Merchant
laybuy.com
Laybuy Merchant app帮助商家集成Laybuy支付解决方案，让客户可在六周内无息分期付款，商家即时收到款项。
Mondu
mondu.ai
Mondu是一款创新的B2B支付平台，提供灵活的支付条款和多渠道支付选择，帮助商家简化交易流程，提高客户满意度。
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly是一款帮助用户制定灵活付款计划的应用，使其能将大额账单分解为可管理的分期付款，减轻财务压力。
Vartana
vartana.com
Vartana是一款一体化的B2B企业销售成交和融资平台，简化销售代表的成交流程，促进买家的付款。
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