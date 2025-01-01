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最热门 最近添加 分期付款和先买后付 (BNPL) 软件 - 最热门应用

分期付款和先买后付 (BNPL) 软件使企业能够为客户提供通过一系列定期付款购买产品和服务的选择。这些解决方案嵌入在线商店或与发票软件集成，提供灵活的支付选项。这种灵活性可以帮助企业吸引新客户并增加电子商务商店中高价商品的销量。 Etsy 和 eBay 等市场提供商也受益于 BNPL，因为它允许卖家分期接收付款。 为了有效发挥作用，这些工​​具必须与电子商务平台集成，在结账时提供分期付款选项，并与支付网关集成来处理付款。此外，所有支付数据都需要与财务系统同步，需要与会计软件集成。