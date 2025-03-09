分期付款和先买后付 (BNPL) 软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

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分期付款和先买后付 (BNPL) 软件使企业能够为客户提供通过一系列定期付款购买产品和服务的选择。这些解决方案嵌入在线商店或与发票软件集成，提供灵活的支付选项。这种灵活性可以帮助企业吸引新客户并增加电子商务商店中高价商品的销量。 Etsy 和 eBay 等市场提供商也受益于 BNPL，因为它允许卖家分期接收付款。 为了有效发挥作用，这些工具必须与电子商务平台集成，在结账时提供分期付款选项，并与支付网关集成来处理付款。此外，所有支付数据都需要与财务系统同步，需要与会计软件集成。
提交新应用
PayPal
paypal.com
PayPal是一款数字钱包应用，允许用户发送和接收资金，进行在线与线下支付，支持多种货币交易，保护交易安全。
Zip
zip.co
Zip（以前的Quadpay）现在是领先的买入，以后向后来的公司付款，提供公平而无缝的解决方案，以简化人们的付款方式。随着全球范围内的日益增长，我们的使命是每天到处都是第一个付款选择。我们的存在是为了创造一个世界，人们今天知道自己可以控制明天。专注于使人们进入中心的产品创新，我们将客户和商人的财务福祉置于我们所做的一切的核心。使用ZIP，客户可以在任何地方购物并以后付款，而商家则可以预付款。我们的平台使企业能够为在线和商店提供灵活的付款解决方案而没有风险。我们的用户友好解决方案在没有API的情况下很容易集成。一旦直播，商人就可以将其品牌介绍给数百万的新消费者，这些新消费者已经热爱拉链，获取新客户并立即提高销售。我们是拉链，我们才刚刚开始。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一个全方位服务的 B2B 支付平台，可以为您和您的客户简化和自动化支付。为您的客户提供一个白标安全平台，通过多种付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付发票。与领先的会计和 PSA 软件解决方案集成，同步发票并使自动对账变得轻而易举。启用自动付款和自动电子邮件提醒等自动化功能，可以节省您的时间并更快地收集发票，并解锁数据洞察力，让您全面了解付款情况并更好地预测现金流。一切都在一个平台上。
Sezzle
sezzle.com
Sezzle是一款允许用户将购物付款分为四期、支持信用建立与财务教育的应用程序，旨在简化消费体验。
Paythen
paythen.co
Paythen 可以轻松地提供简单的付款计划、订阅等，同时内置的自动化功能可以减少您的繁忙工作。无需代码或技术知识。只需连接您的 Stripe 帐户，一分钟内即可开始。
Mondu
mondu.ai
Mondu 正在推动 B2B 支付领域的创新。通过使 B2B 支付达到与 B2C 相同的水平并将客户置于支付流程的核心，Mondu 确保了无缝且最先进的体验。 Mondu 的解决方案使商家和市场能够在线上和线下多渠道环境中为欧洲和英国的商业客户提供最流行的 B2B 支付方式和灵活的支付条款。其结果是一个双赢的故事：企业客户能够在需要时购买和付款，这意味着更高的转化率和平均订单价值，并最终推动商家和市场的增长。 Mondu GmbH 由企业家 Malte Huffmann、Philipp Povel 和 Gil Danziger 于 2021 年创立，旨在简化 B2B 支付交易。 Mondu 拥有一支由超过 140 名才华横溢的专业人士组成的团队，他们来自不同的背景，并拥有来自科技和其他领域最好的公司的经验。 Mondu 已从主要投资者 Valar Ventures、Cherry Ventures、FinTech Collective 和 VVRB 银行筹集了 9000 万美元的股权和债务融资。
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly 可让您向客户提供定制、灵活的付款计划，以便立即开始付款。
Simpl
getsimpl.com
简单是印度领先的1-TAP结帐网络，旨在使付款不可见且聪明。它致力于简化和民主化在付款领域的数字化转型。 作为印度最重要的消费者体验平台，简单的使命是使商人一次与客户建立可信赖的关系，一次交易。 Simpl设想有超过26,000多家可用的商人和数百万可信赖的用户Pan-India，为印度创造了包容性的数字支付体验，从而赋予了商人及其客户之间的信任。 Simpl为电子商务转换提供了全堆栈解决方案。它使商人能够为客户提供1-TAP结帐，买方保护和薪资培训设施，以使他们在网上购物时感到安全和值得信赖。通过简单，商人可以为消费者提供简单，安全和直观的用户体验。
Vartana
vartana.com
Vartana 是一款一体化 B2B 企业销售结账和融资平台，通过简化结账流程并消除付款期限推迟，简化销售代表完成交易和买家付款的方式。
Tamara
tamara.co
塔玛拉（Tamara）是一款金融科技应用，提供分期无息付款服务，帮助用户管理购物和财务。
Zilch
zilch.com
Zilch是一款虚拟信用卡应用，允许用户在线或门店购物，提供灵活的付款选项和信用建设功能。
Laybuy Personal
laybuy.com
Laybuy个人是一款购物应用，允许用户通过每周六期的无息分期付款管理购物，支持个性化列表和店内支付功能。
Laybuy Merchant
laybuy.com
无限生长， 一个平台。 我们如何为商人工作。 为您的客户提供更简单的付款方式。让他们在每周6次免费分期付款中付款，同时立即收到您的付款。较低的价格点意味着您品牌的付款周期和转向倒计时的客户。
Klarna
klarna.com
克拉纳是一款金融应用，允许用户将购买分为4期免息付款，提供灵活的支付选项和购物管理功能。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless是一个支付平台，支持通过银行直接收款，便于企业自动化管理重复和一次性付款。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay是一款允许用户将购物分为四期无利息付款的应用，简化付款流程，适用于在线和店内购物。
Affirm
affirm.com
确认应用程序提供灵活、安全的分期付款选项，用户可透明地管理消费，无滞纳金或隐藏费用，适用于多个零售商。