分期付款和先买后付 (BNPL) 软件 - 最热门应用 - 乌克兰

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
分期付款和先买后付 (BNPL) 软件使企业能够为客户提供通过一系列定期付款购买产品和服务的选择。这些解决方案嵌入在线商店或与发票软件集成，提供灵活的支付选项。这种灵活性可以帮助企业吸引新客户并增加电子商务商店中高价商品的销量。 Etsy 和 eBay 等市场提供商也受益于 BNPL，因为它允许卖家分期接收付款。 为了有效发挥作用，这些工具必须与电子商务平台集成，在结账时提供分期付款选项，并与支付网关集成来处理付款。此外，所有支付数据都需要与财务系统同步，需要与会计软件集成。
提交新应用
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings，Inc。是一家美国公司，经营全球在线支付系统，该系统支持在线汇款并用作传统纸质方法（例如支票和汇票）的电子替代品。该公司是在线供应商，拍卖网站和许多其他商业用户的付款处理器，为此，该公司收取费用，以换取一键式交易和密码内存等收益。 贝宝于1998年成立于1998年，于2002年首次公开募股。当年晚些时候，它成为eBay的全资子公司，价值15亿美元。 eBay在2015年将PayPal送往eBay的股东。 该公司通过收入在2019年美国最大的美国公司的2019年财富500强。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成为世界银行支付网络。通过简单、安全的直接银行支付解决方案，让个人和企业摆脱过时支付方式的困扰和成本。收取即时、一次性付款。或自动定期付款。并使用我们的插件自动恢复失败的付款（平均恢复 70%），并在不影响客户支付体验的情况下打击欺诈。借助 GoCardless，您可以节省时间和金钱、赢得并留住更多客户、按时收到付款并减轻压力。全球超过 75,000 家企业信任我们为其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家乐福、挪威难民理事会、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企业。我们使他们能够从 30 多个国家收款，每年处理超过 300 亿美元。我们的产品可以灵活地满足您的使用方式 – 无论您是想通过我们易于使用的在线仪表板单独使用它们，还是与您可能已用于运营业务的 350 多个系统之一连接，或者构建您自己与我们的 API 的自定义集成。我们自 2011 年起就一直肩负着这一使命，现在拥有一支由 700 多名支付专家组成的令人难以置信的团队，遍布英国、美国、法国和澳大利亚。事实上，您以前可能听说过我们——BBC、《金融时报》、TechCrunch、《华尔街日报》、《回声报》、《证券交易所报》、《澳大利亚金融评论》等数百家媒体都对我们进行过报道。想了解更多吗？前往 gocardless.com
Zip
zip.co
Zip（以前的Quadpay）现在是领先的买入，以后向后来的公司付款，提供公平而无缝的解决方案，以简化人们的付款方式。随着全球范围内的日益增长，我们的使命是每天到处都是第一个付款选择。我们的存在是为了创造一个世界，人们今天知道自己可以控制明天。专注于使人们进入中心的产品创新，我们将客户和商人的财务福祉置于我们所做的一切的核心。使用ZIP，客户可以在任何地方购物并以后付款，而商家则可以预付款。我们的平台使企业能够为在线和商店提供灵活的付款解决方案而没有风险。我们的用户友好解决方案在没有API的情况下很容易集成。一旦直播，商人就可以将其品牌介绍给数百万的新消费者，这些新消费者已经热爱拉链，获取新客户并立即提高销售。我们是拉链，我们才刚刚开始。
Sezzle
sezzle.com
Sezzle赋予购物者今天购买，并在6周内进行4次免息付款！提高转化率，AOV和客户满意度。
Paythen
paythen.co
Paythen 可以轻松地提供简单的付款计划、订阅等，同时内置的自动化功能可以减少您的繁忙工作。无需代码或技术知识。只需连接您的 Stripe 帐户，一分钟内即可开始。
Mondu
mondu.ai
Mondu 正在推动 B2B 支付领域的创新。通过使 B2B 支付达到与 B2C 相同的水平并将客户置于支付流程的核心，Mondu 确保了无缝且最先进的体验。 Mondu 的解决方案使商家和市场能够在线上和线下多渠道环境中为欧洲和英国的商业客户提供最流行的 B2B 支付方式和灵活的支付条款。其结果是一个双赢的故事：企业客户能够在需要时购买和付款，这意味着更高的转化率和平均订单价值，并最终推动商家和市场的增长。 Mondu GmbH 由企业家 Malte Huffmann、Philipp Povel 和 Gil Danziger 于 2021 年创立，旨在简化 B2B 支付交易。 Mondu 拥有一支由超过 140 名才华横溢的专业人士组成的团队，他们来自不同的背景，并拥有来自科技和其他领域最好的公司的经验。 Mondu 已从主要投资者 Valar Ventures、Cherry Ventures、FinTech Collective 和 VVRB 银行筹集了 9000 万美元的股权和债务融资。
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly 可让您向客户提供定制、灵活的付款计划，以便立即开始付款。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一个全方位服务的 B2B 支付平台，可以为您和您的客户简化和自动化支付。为您的客户提供一个白标安全平台，通过多种付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付发票。与领先的会计和 PSA 软件解决方案集成，同步发票并使自动对账变得轻而易举。启用自动付款和自动电子邮件提醒等自动化功能，可以节省您的时间并更快地收集发票，并解锁数据洞察力，让您全面了解付款情况并更好地预测现金流。一切都在一个平台上。
Simpl
getsimpl.com
Simpl 是印度领先的一键式结账网络，旨在让支付变得隐形，让金钱变得智能。它致力于支付领域数字化转型的简化和民主化。 作为印度最重要的消费者体验平台，Simpl 的使命是帮助商家与客户建立信任关系，一次完成一笔交易。 Simpl 在全印度拥有超过 26,000 家可用商户和数百万值得信赖的用户，希望为印度打造包容性的数字支付体验，增强并培养商户与其客户之间的信任。 Simpl 为电商转化提供全栈解决方案。它使商家能够为客户提供一键结账、买家保护和稍后付款的设施，让他们在网上购物时感到安全和值得信赖。通过 Simpl，商家可以为消费者提供简单、安全、直观的用户体验。
Vartana
vartana.com
Vartana 是一款一体化 B2B 企业销售结账和融资平台，通过简化结账流程并消除付款期限推迟，简化销售代表完成交易和买家付款的方式。
Tamara
tamara.co
购物应该充满乐趣，没有压力。有了 Tamara，您可以分期付款——完全免息。 一种支付手段，不是靠想象；结账时选择 Tamara，将您的账单分为免息付款
Zilch
zilch.com
使用您的虚拟Zilch卡在线或商店购物。立即付款，赚取奖励或在6周或3个月内分配费用。从14.99％的APR众议员众议员信用额为状态。 T＆C适用。
Laybuy Personal
laybuy.com
立即购买并用Laybuy支付一种每周的无利息分期付款。每天添加新品牌，请回来！
Laybuy Merchant
laybuy.com
无限生长， 一个平台。 我们如何为商人工作。 为您的客户提供更简单的付款方式。让他们在每周6次免费分期付款中付款，同时立即收到您的付款。较低的价格点意味着您品牌的付款周期和转向倒计时的客户。
Klarna
klarna.com
将任何购买都分成4款免费付款。在线或店内，Klarna应用程序很容易。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay开创了一种更好的付款方式。客户立即购物，支付超过6周的费用，并且从不支付利息。与Afterpay合作的商人达到了世界上最大，最忠实的购物者。超过19m的活跃客户在全球范围内与Afterpay一起购物，并且在购物应用程序的前十名中始终被评为10。商人受益于与Afterpay合作，并为客户提供更好的付款方式。平均而言，AfterPay每天向其商人合作伙伴发送100万以上的全球推荐。 AfterPay提高了平均订单价值，推动销售增量，并使客户回来。这是Afterpay为您的客户工作的方式：1。您的客户购物您的网站或获取Afterpay应用程序。 2。客户查看他们的付款时间表，并在结帐时选择“付款方式”作为他们的付款方式。 3。他们现在将进行4次付款中的第一笔。并支付六个星期的剩余费用。而且，这是为您工作的方式： - 预付款。您将在几天之内获得通过Afterpay进行的购买。 - 降低风险。我们承担风险，包括拒绝和欺诈。因此，您可以专注于发展业务。 - 收到每日和解报告。获取可用于调和和验证订单的交易信息。
Affirm
affirm.com
确认的使命是提供改善生活的诚实金融产品。通过建立一种新型的支付网络 - 基于信任，透明度和使人们的限制 - 我们使数百万消费者能够负责任地支出和节省，并为成千上万的企业提供工具来推动增长。与大多数信用卡和其他付费选项不同，我们完全向消费者展示了他们将要提前支付的费用，从不增加该金额，并且永远不会收取任何迟到或隐藏的费用。