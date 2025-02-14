分期付款和先买后付 (BNPL) 软件 - 最热门应用 - 圣多美和普林西比

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分期付款和先买后付 (BNPL) 软件使企业能够为客户提供通过一系列定期付款购买产品和服务的选择。这些解决方案嵌入在线商店或与发票软件集成，提供灵活的支付选项。这种灵活性可以帮助企业吸引新客户并增加电子商务商店中高价商品的销量。 Etsy 和 eBay 等市场提供商也受益于 BNPL，因为它允许卖家分期接收付款。 为了有效发挥作用，这些工具必须与电子商务平台集成，在结账时提供分期付款选项，并与支付网关集成来处理付款。此外，所有支付数据都需要与财务系统同步，需要与会计软件集成。
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美国公司，运营全球在线支付系统，该系统支持在线汇款，并作为支票和汇票等传统纸质支付方式的电子替代方案。该公司作为在线供应商、拍卖网站和许多其他商业用户的支付处理商，收取费用以换取一键交易和密码记忆等好处。 PayPal 成立于 1998 年，当时名为 Confinity，并于 2002 年首次公开募股。同年晚些时候，PayPal 成为 eBay 的全资子公司，估值达 15 亿美元。 eBay 于 2015 年将 PayPal 剥离给 eBay 股东。 该公司在2019年美国最大企业财富500强中按收入排名第204位。
Sezzle
sezzle.com
Sezzle 使购物者能够立即购买，并在 6 周内进行 4 次免息付款！提高您的转化率、AOV 和客户满意度。
Paythen
paythen.co
Paythen 可以轻松地提供简单的付款计划、订阅等，同时内置的自动化功能可以减少您的繁忙工作。无需代码或技术知识。只需连接您的 Stripe 帐户，一分钟内即可开始。
Mondu
mondu.ai
Mondu 正在推动 B2B 支付领域的创新。通过使 B2B 支付达到与 B2C 相同的水平并将客户置于支付流程的核心，Mondu 确保了无缝且最先进的体验。 Mondu 的解决方案使商家和市场能够在线上和线下多渠道环境中为欧洲和英国的商业客户提供最流行的 B2B 支付方式和灵活的支付条款。其结果是一个双赢的故事：企业客户能够在需要时购买和付款，这意味着更高的转化率和平均订单价值，并最终推动商家和市场的增长。 Mondu GmbH 由企业家 Malte Huffmann、Philipp Povel 和 Gil Danziger 于 2021 年创立，旨在简化 B2B 支付交易。 Mondu 拥有一支由超过 140 名才华横溢的专业人士组成的团队，他们来自不同的背景，并拥有来自科技和其他领域最好的公司的经验。 Mondu 已从主要投资者 Valar Ventures、Cherry Ventures、FinTech Collective 和 VVRB 银行筹集了 9000 万美元的股权和债务融资。
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly 可让您向客户提供定制、灵活的付款计划，以便立即开始付款。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一个全方位服务的 B2B 支付平台，可以为您和您的客户简化和自动化支付。为您的客户提供一个白标安全平台，通过多种付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付发票。与领先的会计和 PSA 软件解决方案集成，同步发票并使自动对账变得轻而易举。启用自动付款和自动电子邮件提醒等自动化功能，可以节省您的时间并更快地收集发票，并解锁数据洞察力，让您全面了解付款情况并更好地预测现金流。一切都在一个平台上。
Simpl
getsimpl.com
Simpl 是印度领先的一键式结账网络，旨在让支付变得隐形，让金钱变得智能。它致力于支付领域数字化转型的简化和民主化。 作为印度最重要的消费者体验平台，Simpl 的使命是帮助商家与客户建立信任关系，一次完成一笔交易。 Simpl 在全印度拥有超过 26,000 家可用商户和数百万值得信赖的用户，希望为印度打造包容性的数字支付体验，增强并培养商户与其客户之间的信任。 Simpl 为电商转化提供全栈解决方案。它使商家能够为客户提供一键结账、买家保护和稍后付款的设施，让他们在网上购物时感到安全和值得信赖。通过 Simpl，商家可以为消费者提供简单、安全、直观的用户体验。
Vartana
vartana.com
Vartana 是一款一体化 B2B 企业销售结账和融资平台，通过简化结账流程并消除付款期限推迟，简化销售代表完成交易和买家付款的方式。
Tamara
tamara.co
购物应该充满乐趣，没有压力。有了 Tamara，您可以分期付款——完全免息。 一种支付手段，不是靠想象；结账时选择 Tamara，将您的账单分为免息付款
Zilch
zilch.com
现在购买，稍后使用 Zilch 付款。在任何地方在线购物，并在 6 周内分 4 期付款。
Zip
zip.co
Zip（以前称为 Quadpay）是一家领先的“先买后付”公司，提供公平、无缝的解决方案，简化人们的支付方式。随着我们在全球的业务不断增长，我们的使命是成为随时随地的首选支付选择。我们的存在是为了创造一个人们可以无所畏惧地生活在今天的世界，因为他们知道他们掌控着明天。我们专注于以人为本的产品创新，将客户和商户的财务福祉置于我们所做的一切的核心。借助 Zip，顾客可以在任何地方购物并稍后付款，而商家则可以预先付款。我们的平台使企业能够为在线和实体店的客户提供灵活的支付解决方案，而无需承担风险。我们用户友好的解决方案无需 API 即可轻松集成。一旦上线，商家就可以向数百万已经喜爱 Zip 的新消费者介绍他们的品牌，从而获得新客户并立即提高销售额。我们是 Zip，而我们才刚刚开始。
Laybuy Personal
laybuy.com
立即购买并通过 Laybuy 一种付款方式支付超过 6 周的免息分期付款。每天都会添加新品牌，所以请回来查看！
Laybuy Merchant
laybuy.com
无限成长， 一个平台。 我们如何为商家工作。 为您的客户提供更简单的付款方式。让他们以 6 周无息分期付款的方式付款，同时立即收到您的付款。较低的价格点意味着较短的付款周期，进而为您的品牌带来回头客。
Klarna
klarna.com
将任何购买分成 4 次免息付款。无论是在网上还是在店内，使用 Klarna 应用程序都可以轻松实现。
GoCardless
gocardless.com
GoCardless 的使命是成为世界银行支付网络。通过简单、安全的直接银行支付解决方案，让个人和企业摆脱过时支付方式的困扰和成本。收取即时、一次性付款。或自动定期付款。并使用我们的插件自动恢复失败的付款（平均恢复 70%），并在不影响客户支付体验的情况下打击欺诈。借助 GoCardless，您可以节省时间和金钱、赢得并留住更多客户、按时收到付款并减轻压力。全球超过 75,000 家企业信任我们为其支付提供支持，其中包括 DocuSign、家乐福、挪威难民理事会、Trip Advisor、Aon、Survey Monkey 和 UNHCR 等全球知名企业。我们使他们能够从 30 多个国家收款，每年处理超过 300 亿美元。我们的产品可以灵活地满足您的使用方式 – 无论您是想通过我们易于使用的在线仪表板单独使用它们，还是与您可能已用于运营业务的 350 多个系统之一连接，或者构建您自己与我们的 API 的自定义集成。我们自 2011 年起就一直肩负着这一使命，现在拥有一支由 700 多名支付专家组成的令人难以置信的团队，遍布英国、美国、法国和澳大利亚。事实上，您以前可能听说过我们——BBC、《金融时报》、TechCrunch、《华尔街日报》、《回声报》、《证券交易所报》、《澳大利亚金融评论》等数百家媒体都对我们进行过报道。想了解更多吗？前往 gocardless.com
Afterpay
afterpay.com
Afterpay 开创了一种更好的支付方式。客户现在购物，可在 6 周内付款，并且无需支付利息。与 Afterpay 合作的商家可以接触到世界上最大、最忠诚的购物者。全球有超过 1900 万活跃客户使用 Afterpay 进行购物，并且一直位居购物应用程序前 10 名。与 Afterpay 合作并为客户提供更好的支付方式使商家受益。平均而言，Afterpay 每天向其商家合作伙伴发送超过 100 万次全球推荐。 Afterpay 提高了平均订单价值，推动增量销售，并吸引回头客。以下是 Afterpay 为您的客户提供服务的方式： 1. 您的客户在您的网站上购物或获取 Afterpay 应用程序。 2. 客户在结帐时查看他们的付款计划并选择 Afterpay 作为付款方式。 3. 他们现在将支付四笔付款中的第一笔。并在 6 周内支付其余费用。而且，它对您的作用如下： - 预先付款。对于使用 Afterpay 进行的购买，您将在几天内收到付款。 - 最大限度地降低您的风险。我们承担风险，包括退款和欺诈。这样您就可以专注于发展您的业务。 - 接收每日结算报告。访问可用于协调和验证订单的交易信息。
Affirm
affirm.com
Affirm 的使命是提供诚实的金融产品来改善生活。通过建立一种基于信任、透明度和以人为本的新型支付网络，我们使数百万消费者能够负责任地消费和储蓄，并为数千家企业提供推动增长的工具。与大多数信用卡和其他按时间付费选项不同，我们向消费者准确展示他们将预先支付的金额，从不增加该金额，也从不收取任何滞纳金或隐藏费用。