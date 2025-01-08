分期付款和先买后付 (BNPL) 软件 - 最热门应用 - 法属波利尼西亚

Afterpay

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Afterpay 开创了一种更好的支付方式。客户现在购物，可在 6 周内付款，并且无需支付利息。与 Afterpay 合作的商家可以接触到世界上最大、最忠诚的购物者。全球有超过 1900 万活跃客户使用 Afterpay 进行购物，并且一直位居购物应用程序前 10 名。与 Afterpay 合作并为客户提供更好的支付方式使商家受益。平均而言，Afterpay 每天向其商家合作伙伴发送超过 100 万次全球推荐。 Afterpay 提高了平均订单价值，推动增量销售，并吸引回头客。以下是 Afterpay 为您的客户提供服务的方式： 1. 您的客户在您的网站上购物或获取 Afterpay 应用程序。 2. 客户在结帐时查看他们的付款计划并选择 Afterpay 作为付款方式。 3. 他们现在将支付四笔付款中的第一笔。并在 6 周内支付其余费用。而且，它对您的作用如下： - 预先付款。对于使用 Afterpay 进行的购买，您将在几天内收到付款。 - 最大限度地降低您的风险。我们承担风险，包括退款和欺诈。这样您就可以专注于发展您的业务。 - 接收每日结算报告。访问可用于协调和验证订单的交易信息。