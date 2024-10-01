分期付款和先买后付 (BNPL) 软件 - 最热门应用 - 马提尼克

Zip

zip.co

Zip（以前称为 Quadpay）是一家领先的“先买后付”公司，提供公平、无缝的解决方案，简化人们的支付方式。随着我们在全球的业务不断增长，我们的使命是成为随时随地的首选支付选择。我们的存在是为了创造一个人们可以无所畏惧地生活在今天的世界，因为他们知道他们掌控着明天。我们专注于以人为本的产品创新，将客户和商户的财务福祉置于我们所做的一切的核心。借助 Zip，顾客可以在任何地方购物并稍后付款，而商家则可以预先付款。我们的平台使企业能够为在线和实体店的客户提供灵活的支付解决方案，而无需承担风险。我们用户友好的解决方案无需 API 即可轻松集成。一旦上线，商家就可以向数百万已经喜爱 Zip 的新消费...