洞察引擎软件 - 最热门应用 - 圣皮埃尔和密克隆群岛

Bloomfire

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Bloomfire 是一个安全的知识参与平台，使团队能够快速查找信息。通过随时随地为您的团队提供他们所需的知识，消除拍肩、疯狂的 Slack 请求和重复的问题。用户可以上传任何格式的内容（包括Word文档、PDF、视频、录音和幻灯片）或直接在基于云的平台中创建新内容。 Bloomfire 对每个文件中的每个单词（包括视频中所说的单词）进行深度索引，以便用户可以快速找到他们想要的内容。无论您是希望在整个公司还是在部门内共享知识，Bloomfire 都可以帮助打破孤岛，让每个需要的人都可以访问信息。 Bloomfire 目前正在为 FedEx、Jackson Hewitt、Delta Faucet 和 King's Hawaiian 等领先公司的知识共享工作提供支持。 客户使用 Bloomfire 取得的成果包括： - 平均每天为员工节省 30 分钟寻找信息的时间 - 将保留的客户服务电话数量减少 50% - 客户满意度提高 30% - 内部电子邮件减少多达三分之一 - 跨业务线的见解和研究民主化