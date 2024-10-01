洞察引擎软件 - 最热门应用 - 尼日尔

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
洞察引擎使用户能够探索、发现和分析有组织和无组织的数据。这些工具为员工和客户提供服务，促进跨内容、文档或原始数据的快速、轻松的信息检索。这些引擎利用自然语言处理 (NLP) 和机器学习，优化搜索查询以获得精确的结果。用户可以用自然语言表达搜索，从而产生可比较的结果，而不是编写 SQL 查询或使用其他数据库语言。这些解决方案不断从用户交互中学习，微调搜索准确性。此外，洞察引擎与不同的数据源无缝集成，涵盖企业内容管理 (ECM) 系统、大数据处理和分发平台以及数据库，将所有公司数据整合到一个集中存储库中。
提交新应用
Guru
getguru.com
企业人工智能搜索、内联网和 Wiki 集于一个平台。 Guru 存在于您已使用的工具中，因此无需进行上下文切换。在任何应用程序中查找信息，如果找不到，请专家帮助，让 Guru 主动识别知识差距、复制知识并将其翻译成 100 种语言......对于您和您的其他人来说，这就像一个聪明的朋友公司。
Qatalog
qatalog.com
Qatalog 消除您的工作混乱。不再需要持续不断的 ping，不再需要琐碎的会议，也不再需要寻找最新的文档。我们的工作中心连接了现代协作工具（维基、项目管理、团队聊天等），并让您可以协同使用它们。它以相同的方式连接人员和团队，因此当他们不在同一个地方时也可以保持同步。这是新的工作方式。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Yext
yext.com
Yext（纽约证券交易所代码：YEXT）是领先的多地点品牌数字展示平台，在全球拥有数千名客户。借助一个中央平台，品牌可以无缝地提供一致、准确且引人入胜的体验，并与数字世界中任何地方的客户进行有意义的联系。 Yext 的人工智能和机器学习技术为每次客户参与背后的知识提供支持，大规模自动化工作流程，并提供可操作的跨渠道见解，从而实现数据驱动的决策。从 SEO 和网站到社交媒体和声誉管理，Yext 使品牌能够将其数字形象转变为差异化因素。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 通过基于云的企业搜索引擎提供准确的搜索结果。使用 Keyspider，您可以构建自己的定制网站搜索，无需额外的时间或成本。 Keyspider 了解客户的需求，并为他们的搜索查询提供正确的结果。该解决方案为网站提供更好的搜索体验和更高的转化率。它打算通过不遗余力的搜索即服务来重新定义客户浏览客户网站的方式。通过定制搜索提高跨媒体的相关性。
Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire 是一个安全的知识参与平台，使团队能够快速查找信息。通过随时随地为您的团队提供他们所需的知识，消除拍肩、疯狂的 Slack 请求和重复的问题。用户可以上传任何格式的内容（包括Word文档、PDF、视频、录音和幻灯片）或直接在基于云的平台中创建新内容。 Bloomfire 对每个文件中的每个单词（包括视频中所说的单词）进行深度索引，以便用户可以快速找到他们想要的内容。无论您是希望在整个公司还是在部门内共享知识，Bloomfire 都可以帮助打破孤岛，让每个需要的人都可以访问信息。 Bloomfire 目前正在为 FedEx、Jackson Hewitt、Delta Fauce...
Raffle
raffle.ai
搜索变得人性化且易于使用创新型公司使用 Raffle 的软件和 API 来增强其搜索功能、促进知识共享并深入了解客户和员工的行为和需求。我们的搜索解决方案 - 包括网站搜索、工作场所搜索和应用内搜索 - 让公司可以轻松组织和优化其现有内容。通过 Raffle Search，您可以简化搜索过程并充分利用您的数据。我们使用人工智能通过跟踪互动并利用行为分析获得数据洞察（例如趋势问题、知识差距和解决率）来提高公司对客户和员工的理解，从而加强沟通和支持。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高兴认识你。我们是 Marvin，一个定性数据分析平台和研究存储库，旨在帮助您集中所有客户知识并设计以用户为中心的产品。在先进人工智能的支持下，我们将繁琐的研究部分自动化，以便您可以自由地组织、分析、发现和分享丰富的用户见解。请访问 heyMarvin.com 预订演示，看看我们的客户称之为“令人印象深刻的新功能——用户体验研究领域的巨大转变”。
Experience.com
experience.com
自 2015 年以来，Experience.com 一直致力于提供世界一流的人工智能驱动的在线声誉、评论和在线状态管理解决方案，帮助公司和专业人士增强在线状态以及客户和员工的参与度。 Experience.com 的集成 SaaS 平台以帮助数百万组织发展和改进为共同使命，继续引领行业走在数字营销创新的前沿。
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) 是领先的竞争对手情报平台，使组织能够更快地做出更明智的决策。它使用人工智能实时跟踪组织竞争对手的全球数字足迹，并使用市场分析师来整理数据。客户可以获得与其组织最相关、最可行的持续见解。他们利用这些见解来验证和优化策略，获得竞争优势并保护和增加收入。