有影响力的营销平台 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
在当今的数字环境中，影响者营销平台为寻求利用社会影响者力量的组织提供全面的解决方案。这些平台简化了识别影响者、监督内容创建和评估活动有效性的过程。通过利用与名人、内容创作者、小影响者和品牌大使的合作关系，品牌可以探索获取客户和产品推广的新途径。 影响力营销平台主要由零售、时尚、美容以及电子商务和直接面向消费者 (DTC) 品牌等消费品行业的营销和广告团队使用，可促进有针对性的推广和协作。它们充当品牌和影响者之间的桥梁，实现无缝沟通和内容管理。 通过这些平台寻找影响者有两种主要方法。有些提供广泛的数据库，其中包含各种社交网络中经过验证的影响者的资料，利用人工智能进行受众分析。其他人则提供进入选择与品牌合作的影响者的独家网络的机会。无论选择哪种方法，这些平台都使企业能够完善其搜索标准，并与符合其品牌价值和目标人群的影响者建立联系。 通过集成的协作工具和内容管理功能，营销人员可以有效地与影响者联络、监督内容创建并评估活动绩效。这种全面的方法可确保影响者营销计划无缝执行并产生可衡量的结果。
提交新应用
Later
later.com
后来是一款社交媒体营销平台，帮助用户管理跨平台内容、发布计划、分析绩效，并提供视觉内容处理工具。
Impact
impact.com
Impact应用是一个全球领先的合作伙伴管理平台，帮助企业管理各种类型的合作关系，提升品牌与消费者之间的联系。
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
影响者营销AI应用帮助品牌发现和管理影响者，监测活动效果，并通过品牌界面提供结果。
Meltwater
meltwater.com
Meltwater是一个综合媒体智能平台，帮助企业实时跟踪在线对话，分析品牌声誉和市场动态，优化社交媒体策略。
LTK
shopltk.com
LTK是一个购物平台，让用户通过受信赖的影响者发现和购买时尚、美容和家居产品。
Affable.ai
affable.ai
Affable.ai是一个AI驱动的影响者管理平台，支持发现、分析和合作影响者，优化品牌营销活动。
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp是一个品牌大使管理平台，帮助企业高效管理影响者合作，跟踪活动效果，并优化营销策略。
Influencer Searcher
influencersearcher.com
影响者搜索器是一款工具，用于根据内容类型识别影响者，并提供其受众分析，便于管理和跟踪影响者营销活动。
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack是一个管理合作伙伴关系的平台，支持营销、推荐和经销商活动，提供绩效跟踪和自动化入职流程等功能。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi是一个统一的客户体验平台，帮助企业在社交媒体和其他渠道上管理客户互动，提供深度分析与支持。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是一个用户生成内容管理平台，帮助品牌与消费者互动，管理广告系列并提高参与度。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一款社交媒体监控和分析工具，帮助营销人员跟踪品牌表现、分析影响者，并生成实时报告。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero是一款综合的推荐、影响者和会员营销软件，提供灵活工具和实时分析，以优化企业的营销效果。
Wowzi
wowzi.co
Wowzi是一个平台，连接创作者与企业，促进创造者驱动的营销，提供财务管理工具和付款跟踪功能。
Lolly
lolly.com
Lolly是一款整合的影响者营销解决方案，帮助品牌通过Instagram、TikTok和YouTube的创作者提升品牌存在感。
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor是一个分析和管理影响者营销的平台，提供受众真实性验证和受众分析工具，支持各大社交媒体的营销活动。
Upfluence
upfluence.com
Upfluence是一个影响者营销平台，帮助品牌发现、管理影响者及其合作，跟踪活动效果，简化支付流程。
OkFans
okfans.com
OkFans是一个内容订阅平台，创作者可以通过会员制向粉丝分享照片、视频和直播内容以获利。
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands是一个影响者和用户生成内容的市场，帮助品牌与内容创作者和TikTok影响者快速联接以推广产品和服务。
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz是一个帮助创作者与受众互动并通过内容获利的平台，提供分享作品和个人化会员内容的功能。
Julius
juliusworks.com
Julius是一个影响者营销平台，通过数据驱动提供可扩展的全漏斗解决方案，帮助企业客户识别、激活和测量营销活动。
GRIN
grin.co
Grin是一个影响者营销软件，帮助电商品牌管理合作、活动和分析，简化通信和产品运输。
Influence.co
influence.co
Influence.co 是一个连接品牌与影响者的平台，支持用户创建配置文件，发现并互动，以及管理广告系列。
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima 是一个领先的影响者发现与分析 SaaS 平台，拥有全球最大的 1.035 亿影响者数据库，支持 Instagram、TikTok、YouTube 和 Twitter。
#paid
hashtagpaid.com
#paid是一个创作者市场，连接品牌与经过审核的创作者，简化合作并测量营销效果。
Perpetua
perpetua.io
Perpetua是一款综合零售媒体平台，帮助品牌提升广告效果，提供在亚马逊、沃尔玛和Instacart等平台上的广告工具和自动化控制。
Roster
getroster.com
Roster 是一款帮助公司将热情客户转化为品牌大使的应用，增强品牌知名度并推动收入增长。
ViralMango
viralmango.com
ViralMango是一个在线市场，品牌可以与经过验证的微型和纳米影响者合作，展示创作者技能并扩大影响力。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是一款帮助品牌通过创建个性化的影响者店面来提高创作者变现能力的应用，提升销售转化和订单价值。
Traackr
traackr.com
Traackr是一个影响者营销平台，提供数据分析和管理工具，帮助品牌有效寻找与合作影响者，并优化营销活动。
inBeat
inbeat.co
Inbeat应用程序帮助企业通过影响者和用户生成内容来管理和跟踪营销活动，提供分析和报告工具。
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer是一款综合的影响者营销软件，提供影响者发现、营销活动管理及社交媒体分析，覆盖全球2000万影响者资源。
Audiense
audiense.com
Audiense是一个帮助企业理解受众、优化营销和社交媒体策略的平台，提供受众分析和内容建议。
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app 是一个创新的网红营销平台，旨在帮助小企业和创业者进行影响者和联属营销，提升品牌知名度和投资回报率。
Afluencer
afluencer.com
Afluencer是一个影响者营销平台，帮助品牌与社交媒体上的影响者合作，创建用户生成内容并管理广告系列。
Fohr
fohr.co
Fohr是一个影响者营销平台，帮助品牌发现和管理影响者，进行营销活动并分析效果，促进品牌与影响者的合作。
Drope.me
drope.me
Drope.me 是一个影响者营销平台，连接游戏公司和小型主播，帮助他们通过合作实现收益，推动营销活动。
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous 是一款为大品牌提供完整的影响者营销解决方案的应用，专注于 TikTok 和数据分析，优化营销策略。
Qoruz
qoruz.com
Qoruz是一个平台，帮助品牌与创作者连接和合作，提供影响者发现、沟通、营销活动管理等功能。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize是一个合作伙伴管理平台，帮助品牌与合作伙伴建立联系，管理会员计划，并自动化销售和支付流程。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop是一个社交电商平台，支持将用户生成内容与品牌社交内容结合，实现在线购物与产品标记，提高销售转换率。
Favikon
favikon.com
Favikon是一个由AI驱动的影响者营销平台，帮助企业发现和联系适合的创作者，以优化广告系列和提高投资回报率。
Stellar
stellar.io
Stellar是一款影响者营销解决方案，帮助用户更有效地管理宣传活动，自动化寻找影响者、决策和评估投资回报。
Influencity
influencity.com
影响力是一个AI驱动的影响者营销平台，提供搜索、管理和分析影响者广告系列的工具和数据。
CreatorIQ
creatoriq.com
CreatorIQ是一个影响者营销平台，提供发现、管理和分析影响者活动的工具，确保品牌安全和合规。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance是一个合作市场，帮助DTC品牌吸引新客户和增加销售，提供数字营销所需的全面解决方案，包括店铺连接和活动管理。
Humanz
humanz.com
Humanz是一个AI驱动的平台，简化影响者营销的管理，包括影响者筛选、内容审批和支付分析。
Node App
node-app.com
Node是一个私有平台，帮助企业通过经过审核的影响者进行产品试用和推广，支持社交媒体发布和用户生成内容的分发权。
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai 是一个影响者营销平台，帮助品牌和机构发现、管理和分析影响者合作，确保营销活动的真实性和效果。
AnyTag
anytag.jp
AnyTag是一个影响者营销平台，帮助用户发现并管理社交媒体上的影响者，分析品牌社交媒体表现，支持多个主流平台。
Lefty
lefty.io
Lefty 是一个全面的影响者营销平台，帮助品牌管理影响者项目，包括人才发现、关系管理和业绩测量。隶属于独立集团。
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics是一个影响者营销分析平台，帮助品牌监测社交媒体影响力、评估市场表现，并优化营销策略。
Tolt
tolt.io
Tolt为SaaS初创公司提供联盟营销软件，帮助建立和管理联盟计划，支持Stripe和Paddle，包含自动支付和白标联盟门户等功能。
Modash
modash.io
Modash是一款影响者营销平台，帮助品牌在社交媒体上发现和管理影响者，提供受众分析和广告系列跟踪工具。
SocialBook
socialbook.io
SocialBook 是一款影响者营销管理软件，提供超过300万名影响者的数据库，帮助品牌验证、联系和管理营销活动。
CisionOne
cision.one
CisionOne是一个综合媒体关系平台，帮助用户管理沟通，监控媒体报道，识别记者和影响者。
Reditus
getreditus.com
Reditus是一个为B2B SaaS公司设计的会员管理工具，帮助企业扩大会员网络，并支持佣金跟踪和合作伙伴管理。
Insense
insense.pro
Insense是一个影响者营销平台，连接品牌与微型影响者，提供UGC创作、推广和广告管理工具。
Current
current.tech
Current是一款帮助品牌构建大使程序和优化影响者营销的应用，提供创作者发现、活动管理和自动支付等工具。