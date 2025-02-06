有影响力的营销平台 - 最热门应用 - 斯瓦尔巴和扬马延

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在当今的数字环境中，影响者营销平台为寻求利用社会影响者力量的组织提供全面的解决方案。这些平台简化了识别影响者、监督内容创建和评估活动有效性的过程。通过利用与名人、内容创作者、小影响者和品牌大使的合作关系，品牌可以探索获取客户和产品推广的新途径。 影响力营销平台主要由零售、时尚、美容以及电子商务和直接面向消费者 (DTC) 品牌等消费品行业的营销和广告团队使用，可促进有针对性的推广和协作。它们充当品牌和影响者之间的桥梁，实现无缝沟通和内容管理。 通过这些平台寻找影响者有两种主要方法。有些提供广泛的数据库，其中包含各种社交网络中经过验证的影响者的资料，利用人工智能进行受众分析。其他人则提供进入选择与品牌合作的影响者的独家网络的机会。无论选择哪种方法，这些平台都使企业能够完善其搜索标准，并与符合其品牌价值和目标人群的影响者建立联系。 通过集成的协作工具和内容管理功能，营销人员可以有效地与影响者联络、监督内容创建并评估活动绩效。这种全面的方法可确保影响者营销计划无缝执行并产生可衡量的结果。
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Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi 允许中小型企业招募有影响力的人、跟踪他们的帖子并报告结果。
Smartfluence
smartfluence.io
Smartfluence 是领先的影响者营销发现和管理平台，利用机器学习和人工智能通过算法将品牌和广告商与社交媒体影响者联系起来。 Smartfluence 受到数百个品牌的信赖，可扩展影响者营销计划，并提供对任何社交媒体影响者的深入受众洞察。
Avalan
avalan.io
Avalan 是一款用于扩展影响力营销的一体化解决方案。轻松找到伟大的影响者，分析他们，审查竞争对手的影响者策略并自动化营销活动以推动更多销售。扩展速度比手动扩展快 10 倍。
galleri5
galleri5.com
galleri5 帮助品牌增强其创作者工作流程。 galleri5 行业领先的分析、营销和商务解决方案套件受到 H&M、MANGO、Nautica、Myntra 等品牌的信赖，多年来帮助数以万计的创作者将他们的才能货币化。
NeoReach
neoreach.com
NeoReach 是一家技术支持的影响者营销机构和软件解决方案，为领先品牌和全球财富 500 强企业管理世界一流的影响者活动。他们通过企业级分析提供一流的影响者搜索、管理和跟踪，使您可以轻松建立影响者关系并大规模创建有效的活动。 NeoReach 的端到端影响者营销平台包括创作者发现、创作者交易、活动管理、分析和报告以及创作者付款。此外，NeoReach 的 API 允许用户过滤数据库中的数据集，以便为他们的活动获取准确的参数。他们的 API 功能包括赞助定价数据、受众匹配、跟踪快速增长的影响者的能力、竞争对手支出分析、历史价格和投资回报率数据、欺诈检测等。
Word on The Block
wordontheblock.com
Word on the Block 是进入影响者营销世界的最简单、最有效的方式。只需准确告诉我们您的目标影响者是谁，我们就会立即开始优化，以找到与您的品牌相匹配的完美创作者群体。
Onalytica Brands
onalytica.com
Onalytica 成立于 2009 年，专注于提供网红关系管理软件和支持专业服务，帮助品牌扩大 1 对 1 网红关系管理成果。我们与营销、传播、数字和公关专业人士合作，帮助配置定制的影响者计划，以便他们能够更好地自动化和简化影响活动，并识别持续的参与机会。
Onalytica Influencers
onalytica.com
Onalytica 成立于 2009 年，专注于提供网红关系管理软件和支持专业服务，帮助品牌扩大 1 对 1 网红关系管理成果。我们与营销、传播、数字和公关专业人士合作，帮助配置定制的影响者计划，以便他们能够更好地自动化和简化影响活动，并识别持续的参与机会。
Publicfast
publicfast.com
Publicfast 是一个在线平台，帮助品牌和企业在六个最受欢迎的社交媒体网络中寻找、联系和合作真正有影响力的人。 我们帮助机构花更少的时间寻找合适的创作者并发起有效的数据驱动的活动。
Node App
node-app.com
Node 是一个私人平台，允许企业让数百名经过审查的影响者试用和推广其产品。北美地区超过 1000 个品牌使用 Node 来发布与其利基市场中的内容创作者相匹配的产品和服务。除了社交媒体帖子之外，企业还获得用户生成内容的完全发行权，为他们提供了大量用于数字广告和其他商业目的的创意资产。
OkFans
okfans.com
Okfans 是一个订阅网站，内容创作者（例如：YouTuber、健身教练、模特、内容创作者、公众人物和成人内容创作者）可以通过开展订阅业务来赚钱，从而将他们的职业货币化。粉丝可以通过包月会员的方式支付内容（照片和视频、直播）费用。
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker 是一个快速发展的博主、视频博主和影响者网络，它将希望在博客和社交网络上获得曝光的品牌与寻找机会的 10,000 多名博主和影响者联系起来。
Current
current.tech
什么是当前？对于希望建立大使计划、最大化影响力营销并增加收入的品牌来说，这是第一大解决方案。在 Current Technologies，我们的工具套件为品牌提供支持，从发现创作者到营销活动管理，再到自动化人才支付和税务合规。我们可以帮助您为您的品牌找到最好的影响者和大使，大规模创建有影响力的内容，并衡量真正的投资回报率，以推动您的业务取得成功。在我们的产品套件中，您将享受： 1.) 大使中心 - 一个完整的大使平台，专为您的成长而设计。启动私人大使社区、衡量内容表现、跟踪销售并增加收入。 2.) 程序化招聘 - 无需花费数小时寻找合适的影响者。让我们的软件完成每天匹配潜在创作者的所有工作。 3.) 支付平台 - 我们的集成平台使您的团队能够授权付款、定制付款、收集税务文件并自动将 1099 分配给人才。同时让您的创作者能够灵活地通过 ACH、电汇或 PayPal 接收付款。 4.) 消息传递 - 与您的社区建立有意义且持久的联系。联系潜在的合作伙伴，直接与您的大使和影响者沟通，或与整个社区聊天。 5.) 报告和分析 - 衡量您的成功，同时利用报告套件中的全面绩效洞察来微调您的策略。 6.) 托管服务和客户管理 - 我们发展有利可图的大使计划。我们制定持久的影响者策略。我们为客户的成功负责。
Inflead
inflead.com
Inflead 处于影响者营销情报的最前沿，提供无与伦比的精确度和分析功效。 Inflead 利用先进的科学技术在影响者营销领域保持领先地位。 Inflead 的平台为品牌、代理机构和媒体中心提供服务，提供一整套用于影响者搜寻、人工智能驱动的分析、活动管理和竞争洞察的工具。 Inflead 可以访问 Instagram、TikTok、YouTube 和 Twitch 等平台上超过 1000 万个个人资料，使我们的客户能够发现、评估、跟踪和发展他们的影响者活动。深入我们的数据实验室，发现市场趋势、分析竞争对手策略并接收量身定制的报告。
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero 是一款一体化影响者管理软件，由影响者数据库和全方位服务 CRM 组成，可自动执行整个活动管理流程。可以分为三个步骤。 1).通过我们的 1170 万 Instagram 和 1230 万 Youtube 影响者数据库以及详细的搜索过滤器 + 虚假关注者和机器人检测 2) 发现影响者。通过我们的 CRM 进行自动通信 3)。报告和分析，包括经过验证的展示次数、点击次数和转化次数。通过与您的商店集成，您可以通过我们的 CRM 管理整个流程。您可以设置联属链接、折扣代码并自动处理付款。如果您希望让影响者完全控制，他们可以登录其联属会员仪表板，查看他们的表现并自行支付其联属会员余额。影响者发布后，它将自动保存在 CRM 中，以供审核、下载和重复使用。产品可以通过 CRM 自动发货，如果您想联系您的 Facebook 业务经理，您可以通过付费广告来提升您的影响者内容。我们不仅拥有这个扩展且易于使用的平台，而且我们还确保所有公司（无论规模大小）都可以访问该平台。
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer 是一款综合性影响者营销软件，用于社交媒体影响者发现、营销活动运行、影响者关系管理和社交媒体分析。它涵盖了 YouTube、TikTok 和 Instagram 上超过 2000 万的全球影响者资源。特点： 网红细粒度搜索网红数据库，包含 20,000,000 个 65k Niche 标签和 17K 品牌标签 网红营销活动：启动和监控网红数据分析 全球网红排名（按地理和 Niche）
Racontor
racontor.com
Racontor 是一个创作者经济平台，我们正在利用社交媒体创作者的力量颠覆庞大的全球在线营销行业。我们的服务包括影响者营销和其他创作者服务。
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere 是一个微型影响者营销平台，旨在帮助消费品牌大规模赚取内容。我们先进的配对工具、履行技术和品牌门户消除了开展影响者活动所涉及的 98% 的手动跑腿工作。这意味着您可以维持始终在线的影响者营销策略，而无需牺牲您的日程安排。通过实时访问已授权的内容，品牌可以建立一个持续的真实 UGC 库。通过简化最艰巨的营销任务，Statusphere 使品牌能够在很短的时间内从经过审查的创作者那里获得数百个帖子。
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle 是一个最先进的影响者营销平台，供广告商开展端到端的创作者活动。该平台通过 Meta、Instagram 和 TikTok 上的付费社交活动支持 100 万创作者，以提高 RoAS、覆盖面、参与度并降低客户获取成本。 The Cirqle 的软件平台简化了由创意策略师团队支持的高质量影响者工作。工作范围包括轻松激活有影响力的品牌知名度和销售，无缝批准/扩展内容以填充品牌渠道，或快速测试新的（广告）展示位置以促进增长。与他们自己的广告 (BAU) 和传统内容制作方法相比，与 The Cirqle 合作制作创作者制作的内容时，客户的总体制作和采购成本平均降低了 30-50%，同时 RoAS 和性能提高了 10 倍。
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com 是一个可以即时联系您的直接市场； Instagram、TikTok 和 Youtube 上的影响者和创作者与数百万全球品牌建立付费合作伙伴关系。与您所在领域的品牌合作，展示您的创造力，获得曝光度，建立您的个人品牌，并通过创建与您的追随者产生共鸣的引人入胜且真实的内容来赚钱。借助 Ainfluencer 移动应用程序，您可以获得无限的机会，最大限度地发挥您的收入潜力，并指导您的关注者购买他们喜欢的产品。
AnyTag
anytag.jp
AnyTag 是一个影响者营销平台，使营销人员、公关机构、人才机构和影响者网络能够发现影响者，激活、管理、跟踪和归因跨主要社交媒体平台（包括 Instagram、TikTok、Facebook、YouTube 和 Twitter）的影响者营销活动。该平台专为亚洲打造，让用户可以访问该地区超过 300,000 个影响者和影响者数据点，包括在其影响者姐妹应用程序 AnyCreator 上注册的用户。 AnyTag 还为用户的品牌拥有的社交媒体帐户提供社交媒体分析，包括人口统计和帖子分析、竞争对手分析、主题标签分析、品牌提及和 UGC 管理。
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre 是一个人工智能驱动的综合影响者平台，使数百万影响者能够与全球品牌建立强有力的合作。更好的是 - Atisfyre 对影响者完全免费。 Atisfyre 的诞生源自我们对变革影响者营销行业并对其产生积极影响的热情。我们看到各种规模的影响者找到合适的合作品牌是多么困难，并且知道我们可以开发一个平台，为他们提供跳过中间人并成为自己的经理的工具。
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN 是一款影响者营销数据驱动的软件解决方案，可优化您的影响者营销工作流程和策略。我们致力于为大中型公司和集团服务。在影响者营销的每个阶段，我们都为您提供解决方案： ◾ 识别和发现名人、小众影响者和新兴人才。 ◾ 评估影响者的受众质量。探索超过 3200 万个影响者档案。 ◾ 获得对影响者的深入见解和分析。点击并创建有趣的自定义选角幻灯片。 ◾ 分析和预测您未来的活动。 ◾ 获取独特关注者百分比。 ◾ 建立有影响力的活动并定制您的工作流程仪表板。 ◾ 跟踪 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的数据 ◾ 生成详细的分析报告。通过社交聆听、基准测试和更多功能来增强您的工作流程。 CAMPAYGN 被 Tag Heuer、Prada、Sisley、Montblanc、Chopard、Chaumet、Givenchy、La Prairie 等众多公司使用。您准备好尝试我们了吗？
Embold
embold.co
Embold 是加拿大首选的影响者营销平台，将品牌与 9,000 多名当地微型影响者联系起来。简化活动管理、内容审核和影响者支出。受益于我们量身定制的解决方案，包括托管营销活动、CampaignPlus 和白名单广告。 Embold 受到加拿大顶级品牌的信赖，通过使用其软件保证投资回报率最大化和营销活动取得成功。
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai 是一个影响者营销平台，专为满足机构和品牌的需求而量身定制，使他们能够通过数据驱动的决策和输入来管理影响者发现、活动管理和报告
Influence4You
influence4you.com
该影响力营销平台拥有超过 160,000 名订阅的影响者并可访问 1 亿个人资料。小网红的吸引力是名人的三倍。利用他们的真实性，发现一些出色的个人资料，并通过市场上最完整的平台与他们一起有效管理您的活动！ Influence4You 的功能： - 为您的活动访问超过 160,000 名订阅的影响者，并借助集成工具 HypeAuditor 查阅 1 亿个人资料的统计数据并检测虚假关注者 - 选择发起付费或简单的赠送活动（这使您可以与最合适的个人资料合作，优化您的预算） - 拥有在所有社交网络（Instagram、YouTube、TikTok、Pinterest、Snapchat、Twitch、Linkedin...）上、在 35 个国家/地区以 7 种语言、跨所有领域发起 5000 多个营销活动的经验 - 最符合人体工程学和用户友好的界面- 根据众多基准，最完整的平台 - 免费平台支持（通过邮件或电话） 自 2012 年以来，Influence4You 结合了顶尖技术和影响力营销专家。
Influential
influential.co
Influenceial 通过优化最智能的人工智能数据，将品牌与影响者精确匹配，以吸引新受众，从而获得无与伦比的可衡量结果。
Keymailer
keymailer.co
全球最大的游戏影响者营销平台，将创作者、软件和服务集于一个门户。通过有机激励评论活动、具有成本效益的绩效营销活动、赞助内容活动等吸引全球创作者。数以千计的出版商和品牌依靠 Keymailer 来实现其影响者营销目标，访问我们由超过 50,000 名专业级影响者和媒体组成的网络以及 35 亿受众。
Kolsquare
kolsquare.com
Kolsquare 的影响者营销平台将最新的数据和技术结合在简单的 UX/UI 中，使品牌能够达到新的认知度并带来可观的投资回报率。
Modash
modash.io
对于优先考虑增长的公司来说，这是唯一的影响者工具。一个全球影响者搜索引擎，具有目标受众数据并监控不断增长的 B2C 业务。
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence 是一款影响者营销解决方案工具，可让用户完全控制自己的策略以及与影响者的沟通。该应用程序专为电子商务商店设计，用于连接他们的商店并开始简化影响者销售并根据影响者使用优惠券的销售跟踪投资回报率和收入。 Ninja Influence 由数据驱动 - 拥有 Instagram、TikTok 和 YouTube 上超过 1 亿名影响者的数据库 - 迄今为止网络上最全面的数据库。
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx 是一个营销平台，用于联系影响者、与品牌合作、签订合同和衡量参与度。
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app 是一个创新的影响者营销平台，旨在为小型企业、初创公司和个体企业家提供支持。它为影响者和联盟营销提供了一个用户友好的平台，旨在满足不断发展的企业不断变化的需求。它的目标是成为各种规模的公司可访问且有效的合作伙伴，专注于扩大影响力、提高品牌知名度并在影响者营销领域推动强劲的投资回报。
Woomio
home.woomio.com
Woomio 提供发现影响者、预测营销活动和衡量投资回报率所需的工具，帮助营销人员和代理机构在影响者营销中脱颖而出
Aggero Software
aggero.io
Aggero 为您分析来自所有主要社交媒体平台的数千小时的视频内容。它使用人工智能技术来提取独特且相关的视频见解，例如观众情绪数据、参与率以及视频和文本中品牌或产品提及的热门时刻。作为一种社交聆听工具，它理解创作者在视频中所说和展示的内容。此外，它将其与受众反应联系起来，允许实时创作者主导的活动优化，以实现最大程度的参与。
Primetag
primetag.com
Primetag 是一款功能强大的影响者营销软件，旨在让复杂的事情变得简单，让困难的事情成为可能。
Yoloco
yoloco.io
Yoloco 是一个专为社交网络上准确的影响者分析而设计的平台。得益于现代技术、机器学习和内部开发的使用，Yoloco 帮助用户获取成功开展广告活动所需的所有数据。该平台提供了强大的工具，您可以使用它们： - 使用强大的过滤器搜索影响者 - 包含 20 多个指标的影响者分析报告 - 影响者外展 - 竞争对手分析 - 营销活动管理器
Wowzi
wowzi.co
Wowzi 是一家全球领先的科技公司，致力于帮助中小企业、跨国公司、创意机构、研究公司和非政府组织与我们多元化的非洲创作者社区建立联系。 Wowzi 平台可帮助品牌为社交广告释放创作者营销的力量。 Wowzi 总部位于肯尼亚内罗毕，在加纳、尼日利亚、南非、坦桑尼亚、乌干达和整个欧洲设有团队。
ViralMango
viralmango.com
ViralMango 是一个在线市场，使品牌能够与经过验证的微型和纳米影响者建立联系，实现互惠互利的合作。该平台为创作者提供了展示技能并扩大追随者的空间，同时允许企业利用影响力营销的力量来接触目标受众。通过促进这些联系，ViralMango 正在彻底改变品牌和创作者合作创建引人入胜且真实内容的方式。
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在全印度开展业务，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动，能力有限。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]
Upcred Customer
upcred.ai
UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在全印度开展业务，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动，能力有限。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]
Upcred Creator
upcred.ai
UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在泛印度地区开展业务，拥有全面的影响力营销活动能力，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous 为世界上最大的品牌解锁了影响者营销，其中重点关注 TikTok。我们是一个利用成熟的数据基础设施构建的全方位服务解决方案，利用预测分析和机器学习，在我们世界一流的战略和执行团队的基础上优化影响者营销策略。无论您是专注于品牌知名度、通过创作者主导的有机内容创作来提高社会影响力，还是制定直接增长战略，我们都能满足您的需求。我们与各种规模的品牌和营销机构合作过，包括 Lyft、迪士尼、American Eagle、Netflix、FabFitFun 和其他 200 多家公司。我们相信，品牌需要的不仅仅是自助服务软件来有效利用增长最快的营销垂直领域，这就是为什么我们在该领域最成熟的数据基础设施之上使用令人难以置信的营销人员来解决任何有影响力的营销挑战。
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz 帮助内容创作者和品牌通过在线发布内容获得报酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以通过向他们提供对您的内容的 VIP 访问权限来成为积极的参与者。借助 TrueFanz，您可以让您最大的支持者访问内容、社区并深入了解您的创作过程。作为交换，您将获得自由和灵活性，在实现目标的同时尽最大努力！
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz 帮助内容创作者和品牌通过在线发布内容获得报酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以通过向他们提供对您的内容的 VIP 访问权限来成为积极的参与者。借助 TrueFanz，您可以让您最大的支持者访问内容、社区并深入了解您的创作过程。作为交换，您将获得自由和灵活性，在实现目标的同时尽最大努力！
Stellar
stellar.io
Stellar 的网红营销解决方案让您能够更智能、更快速、更高效地开展营销活动。借助 Stellar 直观且易于使用的软件，营销人员可以抛弃电子表格，自动化寻找影响者的繁琐手动过程，对他们参与的影响者做出数据驱动的决策，安排和自动化工作流程，甚至预测和衡量营销活动投资回报率。凭借我们尖端的技术和热情的员工，Stellar 软件和代理机构已经为世界各地和各个行业的许多公司提供了帮助。
Socialveins
socialveins.com
它是一个有影响力的营销平台，活动经理可以在该平台上与平台上注册的数千名创作者一起发起和管理他们的活动
Social Native
socialnative.com
Social Native 是全球领先的市场，帮助品牌大规模获取创意。包括阿迪达斯、The North Face 和乐高在内的数千个全球品牌依靠 Social Native 来满足整个客户旅程中对高性能内容不断增长的需求。 Social Native 的智能内容工作流程将有机策略和付费策略连接起来，帮助我们的合作伙伴实现其内容的全部生命周期价值。其使命是使创意内容民主化，帮助品牌通过多样化和真实的故事讲述与受众保持联系。
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim 是一个人工智能驱动的影响者营销和创作者管理平台。我们提供最好的服务，并帮助品牌根据社交媒体平台的影响力、人口统计数据和受众来识别影响者。我们的人工智能工具可帮助您与真正与真正的追随者互动的最佳影响者建立联系。 Socialfaim 工具可帮助您跟踪活动并衡量效果。
Sauce Social Commerce
addsauce.com
通过视觉购物和 Instagram 商店为您的关注者提供一键式冲动购买力，将您的用户生成内容转化为可购物的社交证据，并将影响者转化为您品牌的强大零售渠道。 Sauce 提供了一个具有简单易用的工具和嵌入的平台，可将您的社交媒体转变为强大的电子商务社交购物体验。 Inc 杂志称“……影响者营销即将突破屋顶” - Sauce 相信，蓬勃发展的社区是社交营销激增的背后原因，也是每个令人惊叹的品牌的核心。其使命是帮助伟大的品牌了解他们的追随者，并利用对其最有影响力的拥护者及其内容的洞察来寻找新的受众。 数据为王，但很少有人知道如何利用其不断扩大的潜力。 Sauce 为品牌和创作者提供了一个通过大数据分析了解受众的平台。这些见解围绕其社会生态系统展开，使人们能够发现互惠互利的合作机会以及了解和发展充满活力的社区的方法。
SARAL
getsaral.com
SARAL 是专为电子商务品牌打造的简单有效的影响者营销平台。寻找未开发的影响者、自动化外展、管理关系、跟踪绩效和发送付款 - 一切都在同一个屋檐下！获取免费试用并亲自测试！
Rizer Social
rizersocial.io
Rizer 平台是品牌和广告商使用的基于云的软件。 Rizer Social 定位为绩效营销和商业智能工具，与其他更专注于交易市场的平台完全不同。我们的解决方案通过渠道和受众的透明度和绩效基准测试，降低了广告商的风险，并在与有影响力的人合作时扩大了结果。
Promoty
promoty.io
Promoty 是一种影响者关系营销工具，可帮助品牌和机构找到合适的创作者、管理影响者关系并节省影响者营销时间。
Creable
creable.com
Creable 是一款经济高效的一体化影响者营销平台，可简化整个影响者营销流程。从寻找和分析完美的影响者、与他们沟通，到管理活动、跟踪后期表现和自动化报告。 Creable 拥有业界最大的影响者数据库，涵盖 Instagram、TikTok 和 YouTube 上超过 3 亿的影响者、先进的搜索功能以及一整套人工智能驱动的功能，提供实惠的价格、灵活的订阅选项以及现代化、易于使用的服务。用户界面。利用 Creable 的人工智能洞察力，通过与不仅与您的品牌产生共鸣，而且还拥有高度参与和相关受众的影响者建立联系，最大限度地提高投资回报率。
HOLLYFY
hollyfy.com
人工智能配对平台，供广告商和内容创作者进行影响者营销、赞助、植入式广告和品牌娱乐交易。提出报价、发送提案、开始/完成交易并发展您的业务。
Drope.me
drope.me
Drope.me 是一个连接游戏公司、微主播及其社区的影响者营销平台。我们帮助游戏发行商和开发商与主播开展效果营销活动。与此同时，Drope.me 通过与游戏品牌合作，帮助微主播开始通过其活动获利。
CreatorsJet
creatorsjet.com
CreatorsJet 是一个开创性的一体化平台，为内容创作者和机构提供无缝解决方案，从快速 Jet Kit 创建到多平台社交连接和实时统计共享，促进轻松的品牌合作。
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB 是一个影响者营销平台，使用户能够发现影响者、分析市场和跟踪活动，拥有超过 300 万影响者、130 多个过滤器、500 多个主题和近 9000 个利基市场。 CreatorDB 为用户提供了对影响者营销的精细访问，旨在使他们能够使用 130 多个搜索条件发现合适的影响者。此外，用户还可以： 在几秒钟内将个人创建者的结果与其主题的平均结果进行比较，以对其进行基准测试。跟踪活动，区分与品牌相关的所有内容，并获取汇总信息。通过“品牌”部分关注竞争情况，可以看到他们正在做什么以及他们的内容表现如何。查看围绕不同主题的内容表现如何，以决定参与的时间和地点。访问有关创作者和主题人口统计的详细数据，并确保您始终与正确的人交谈。所有 CreatorDB 服务都可以通过我们的 SaaS 和 API 集成获得，以便与您当前的工作流程最佳结合。 CreatorDB 还提供代理服务以及内部端到端活动管理。该供应商表示，他们的代理团队精通 11 种最常用的语言，这使其成为跨境活动的可行解决方案。
Boksi.com
boksi.com
有影响力的营销活动。具有完全使用权的定制品牌照片和视频。超过 10,000 名出色的创作者。一切都在一个易于使用的平台上。