有影响力的营销平台 - 最热门应用 - 俄罗斯

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
在当今的数字环境中，影响者营销平台为寻求利用社会影响者力量的组织提供全面的解决方案。这些平台简化了识别影响者、监督内容创建和评估活动有效性的过程。通过利用与名人、内容创作者、小影响者和品牌大使的合作关系，品牌可以探索获取客户和产品推广的新途径。 影响力营销平台主要由零售、时尚、美容以及电子商务和直接面向消费者 (DTC) 品牌等消费品行业的营销和广告团队使用，可促进有针对性的推广和协作。它们充当品牌和影响者之间的桥梁，实现无缝沟通和内容管理。 通过这些平台寻找影响者有两种主要方法。有些提供广泛的数据库，其中包含各种社交网络中经过验证的影响者的资料，利用人工智能进行受众分析。其他人则提供进入选择与品牌合作的影响者的独家网络的机会。无论选择哪种方法，这些平台都使企业能够完善其搜索标准，并与符合其品牌价值和目标人群的影响者建立联系。 通过集成的协作工具和内容管理功能，营销人员可以有效地与影响者联络、监督内容创建并评估活动绩效。这种全面的方法可确保影响者营销计划无缝执行并产生可衡量的结果。
提交新应用
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 帮助营销人员衡量、改进和报告他们在社交媒体上产生的影响。 Keyhole 的社交聆听、影响者追踪和社交媒体分析产品可帮助营销人员改进社交媒体策略，并向同事和客户证明其影响力。 Keyhole 易于使用的仪表板可让您立即构建和共享报告，每年节省数百个小时。 使用 Keyhole 的专用影响者指标来分析倡导者谈论您的主题标签。 *您可以根据影响者的地理位置和简历中的关键词来过滤影响者。联系有影响力的人，以帮助提高参与度并提高您的营销投资回报率。 * 您还可以根据影响者产生的曝光度和参与度对他们进行排序。分析仪表板有一个方便的词云，显示主标签常用的标签。 * 您可以轻松使用该工具来识别与您的活动相关的最受欢迎的主题标签并找到机会领域。
GRIN
grin.co
GRIN 是电子商务品牌最好的影响者营销软件。我们的人工智能平台包括超过 3200 万影响者套件、活动工作室、报告和分析、支付和产品履行、完整内容媒体库等。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球领先的合作伙伴关系管理平台，自 2008 年成立以来，一直在改变企业发现和管理所有类型合作伙伴关系的方式，包括附属机构、影响者、商业内容出版商、B2B 等。构建的平台可以帮助企业（品牌、出版商和代理商）与出版商和消费者建立真实、持久和有益的关系。通过提供整个消费者旅程的可见性，他们能够轻松、透明地聚合、协调和优化整个合作伙伴组合的总价值，从而推动增长并为消费者创造新价值。要详细了解 Impact.com 的技术平台和合作伙伴市场如何推动沃尔玛、Uber、Shopify、联想、欧莱雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企业品牌的收入增长，请访问 www.impact。 com.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack 是针对合作伙伴关系的全栈解决方案。该平台支持合作伙伴营销、推荐和经销商活动，并解决合作伙伴应用程序管理、参与、归因、教育、支付、合规性和其他合作伙伴渠道需求。 使用 PartnerStack 的公司将他们的计划列在 PartnerStack 的市场中，将他们的计划展示给不断增长的超过 450,000 个合作伙伴网络。由于通过 PartnerStack 网络获得了合作伙伴，这些公司的合作伙伴渠道收入增加了 30% 以上。该网络允许合作伙伴从单一平台销售多个 SaaS 应用程序 - 这是投资渠道的集成 SaaS 解决方案的必要条件。
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是欧洲购物者参与解决方案的领导者。 他们提供完全集成的一站式 UGC 套件，帮助品牌与消费者建立联系、扩大影响力、提高参与度、推动销售和保留客户。 Skeepers 通过我们完全集成的一站式 UGC 解决方案套件的真实体验将品牌和消费者联系起来。借助 Skeepers，品牌可以真正培养消费者关系、扩大覆盖范围、提高参与度、推动销售并提高消费者保留率。其解决方案可以轻松、有效、大规模地创建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 使品牌能够与我们的创作者社区建立联系，获得高质量、定制的 UGC 视频内容。其先进的人工智能使品牌能够利用最优化的视频内容使产品与目标受众产生共鸣，并在最有效的分销渠道上播放视频
BrandChamp
brandchamp.io
借助 BrandChamp，将您的客户转变为品牌拥护者。 BrandChamp 前所未有地简化了品牌宣传计划的启动和管理。与增长最快的品牌一起通过成功的宣传活动来提高推荐销售并激励用户生成内容。我们的一体化平台与顶级电子商务解决方案、社交媒体平台和市场无缝集成。
Word on The Block
wordontheblock.com
Word on the Block 是进入影响者营销世界的最简单、最有效的方式。只需准确告诉我们您的目标影响者是谁，我们就会立即开始优化，以找到与您的品牌相匹配的完美创作者群体。
Popular Pays
popularpays.com
Pope Pays 是适合各种规模品牌的一体化影响者营销和视觉内容创建平台。旨在让协作变得简单直观，Popular Pays 使您能够扩展内容创建工作并发起可推动业务影响的营销活动，而无需兼顾多个平台或创作者接触点。我们的创作者市场可让您轻松寻找与您的品牌价值观和受众相符的影响者和创作者。 Pope Pays 是 Meta、TikTok、Amazon 和 Pinterest 的官方合作伙伴，并与 Kelloggs、Kraft、Delta 和 Lyft 等品牌合作。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
数以千计的全球领先品牌和零售商信赖 Bazaarvoice 技术、服务和专业知识来增加收入、扩大影响力、获得可行的见解并培养忠实的拥护者。 根据 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 进行的一项新委托研究，与 Bazaarvoice 合作的企业有望获得 400% 的投资回报。 该研究采访了九家不同公司的决策者，他们都有与 Bazaarvoice 合作的经验，发现初始投资只需三个月或更短的时间即可收回。了解与 Bazaarvoice 合作对您的业务意味着什么。请在官方下载部分阅读下面的完整研究。 Bazaarvoice 提供业内最大、最广泛的网络、综合平台和最热忱的服务，为您的成功提供真正的投资。 ** 积极主动的战略和专业知识：拥有超过 15 年的经验，针对每个客户的独特目标量身定制方法。 ** 单一平台上的创新：来自单一提供商的所有类型的 UGC，以及支持所有业务规模和配置的易于使用的平台。 ** 全球最大的网络：由 11,500 多个品牌和零售商组成的网络，拥有数百万活跃购物者，因此我们知道谁在买什么，并可以提供相关广告和个性化购物体验。 ** 内容完整性和安全性：利用欺诈和垃圾邮件预防技术以及最大的由 38 种语言的母语人士组成的内部审核团队，审查真实性以保护您的品牌。 ** 卓越的服务和支持：致力于建立真正的合作伙伴关系，提供 24/7 全球支持以及行业领先的客户满意度水平。 Bazaarvoice 广泛的全球零售、社交和搜索联合网络、对产品充满热情的社区和企业级技术为品牌和零售商提供了在整个客户旅程中创造更智能的购物者体验所需的工具。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一个端到端的企业创建者管理平台，适用于希望将大使、影响者和附属机构集中在一个屋檐下的营销团队。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消费者为中心的品牌都使用 SocialLadder 通过客户进行营销，并将其转化为增长动力，激活社区来创建内容并提高转化率。 SocialLadder 技术可让您简化沟通、分配数字和现实世界的任务、监控参与度，并奖励帮助推广您的品牌的成功大使。您的大使是为成功而准备的，同时让您能够专注于整体增长战略，而不是花时间管理日常事务。 SocialLadder 拥有您的品牌所需的工具： 发现：使用机器学习在 CRM 中查找最适合成为大使的客户 跟踪：为大使定位并分配任务（数字、物理和转化跟踪） 衡量：投资回报率和单位大使活动的经济性 集成：用于复杂部署的企业 API 流线：任务分配、沟通和大使入职 参与：大使 100% 移动，以保持社区参与度和责任感 奖励：平台内置库存和付款管理 规模：从成功中自动学习大使帮助找到更多信息 联系 SocialLadder 获取现场演示。
Heepsy
heepsy.com
Heepsy 是一个专为品牌和代理商设计的影响者营销平台。接触来自全球数以百万计的影响者，以及为您的社交媒体活动找到合适人选所需的工具。寻找 Instagram、YouTube 和 TikTok 上的影响者。按位置、类别、关注者数量、参与率等过滤搜索。 Heepsy 还提供有关每个影响者的详细分析报告。分析他们的参与度、关注者增长、受众人口统计数据和真实性。避免拥有高度可疑的受众和无机增长的影响者。查看他们对每个帖子的平均点赞数和评论数，了解为您的品牌创建的内容的效果如何。将您最喜欢的影响者整理成列表。想要获取联系信息以便开始联系有影响力的人吗？下载您的列表以获取联系信息以及所有其他影响者统计数据，并保存在您需要的地方。它不仅为品牌提供了寻找影响者的选择，还引入了市场选项，影响者可以在其中找到品牌发布的活动。在这里，创作者可以灵活地选择符合他们兴趣的营销活动，并可以根据营销活动的位置、促销网络、促销的类别等进行过滤。这种设置确保影响者可以轻松发现符合受众偏好和自己的内容创建风格的活动。准备好尝试一下了吗？ Heepsy 提供免费试用和月度计划，因此您可以在做出任何长期承诺之前试用该平台。请立即访问我们，免费注册并尝试一下。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一个也是最好的产品，可以帮助品牌根据品牌条款，通过影响者店面更好地为创作者货币化。 LoudCrowd 为电子商务领域的顶级品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一种创作者商务解决方案，可与 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方参与者进行实际竞争。 LoudCrowd 的客户不仅从第 3 方参与者那里赢回了重要的收入，而且还看到了创作者附属转化率 (CVR) 和平均订单价值 (AOV) 的大幅提高，以及客户获取 (CPA) 成本的显着降低。 LoudCrowd 的影响者店面的工作原理是允许品牌为任何创作者提供白标个性化页面。创作者可以 DIY 产品捆绑、整合 Instagram 和 TikTok 的内容，并从他们推动的销售中赚取佣金。个性化登陆页面是自动创建的，无需品牌的任何开发资源。 LoudCrowd 的影响者店面代表了有利于品牌的创作者联盟营销的未来。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一个合作伙伴市场，帮助 DTC 品牌吸引新客户并增加每个渠道的销售额。我们提供全面的端到端解决方案来满足数字营销人员的需求。连接您的数字商店、发起无限的营销活动、与媒体专家进行匹配、归因和跟踪绩效并进行优化，同时只需按销售额付费。
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listings 找到您，通过 Affiliate Hunt 搜索联属公司，然后让您的联属公司通过 MLM 为您招募更多联属公司。 - 奖励佣金、固定或手动奖励 - 跟踪注册、销售和订阅 - 与附属机构共享营销资产，确保其内容始终符合品牌要求。 - 开展活动 - 提供奖金或其他额外奖励来实现目标 # 影响者营销平台 - 搜索并联系 Instagram、Tik Tok 和 YouTube 影响者加入您的计划 - 创建活动，让影响者提交内容供您批准 - 向影响者支付固定的内容费用或者获得销售佣金 # 客户推荐营销工具 - 让客户将您的朋友推荐给他们的朋友。通过购买后模式和推荐小部件上的优惠来吸引他们 - 通过自定义电子邮件将您的客户培养成传道者 - 与影响者和附属机构分开 - 通过商店积分、佣金或其他固定奖励来奖励客户 - 您决定 14 天免费试用在所有计划上！
Reditus
getreditus.com
Reditus 是 B2B SaaS 公司的会员管理工具。它帮助公司通过其市场招募新的附属机构，帮助他们在自己的网络之外发展。他们的 USP 是干净的用户界面、实时聊天支持以及他们吸收客户反馈的方式。该公司是由前任客户成功主管创建的，他们对如何开展业务非常清楚；他们肯定希望人们从他们的产品中获得价值，并将帮助您实现这一目标。他们提供免费计划，当您购买高级套餐时，根据他们如何定义定价，您将很快获得投资回报。这是 SaaS 公司启动联属计划的好方法，无需高昂的前期成本。公司位于荷兰乌得勒支（符合GDPR），成立于2020年。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是合作伙伴自动化领域的领导者。 Partnerize 平台是同类平台中唯一一个能够为营销人员提供完全集成、全面的发现、招聘、优化、支付、品牌安全和欺诈预防功能的套件，帮助他们寻求高透明度、可扩展的补贴，以减轻其单位经济效益的压力。过度依赖主要销售和营销渠道的结果。通过无与伦比的服务（包括该类别唯一的内部支持计划）的支持，借助 Partnerize，您可以控制整个合作伙伴营销生命周期 - 一切都在一个平台上。 Partnerize 已荣获二十多个奖项，其中包括国际绩效营销奖的最佳技术奖。全球领先的公司，包括 63 家顶级零售商、12 家国际航空公司、9 家最大的电信公司和 1600 多个其他全球品牌，每年依靠 Partnerize 推动和管理超过 60 亿美元的合作伙伴销售额和 7 亿美元的合作伙伴付款。 Partnerize 总部位于纽约，在澳大利亚、英国、日本、旧金山、费城和威尔克斯-巴里设有办事处。有关 Partnerize 如何帮助您将合作伙伴转变为利润中心的更多信息，请访问 https://partnerize.com/en。
Influence.co
influence.co
在过去的四年里，我们建立了影响者经济中最大的真人社区。我们与超过 170,000 个影响者、超过 35,000 个品牌和超过 10,000 个代理机构合作。我们的平台可让您通过单一的端到端解决方案立即发现、参与和联系有影响力的人。不再需要手动电子表格。不再有托管服务。无需再花费无数时间在 Instagram 上与最优秀的人才建立联系。
Tolt
tolt.io
Tolt 向 SaaS 初创公司提供联属营销软件，帮助他们构建和运行自己的联属计划。与其他解决方案不同，Tolt 有一个免费计划，并且开箱即用，可以直接与 Stripe 和 Paddle 配合使用。帮助您的 SaaS 通过联盟营销发展的一切，包括自动付款、联盟白标联盟门户、资产页面、0% 费用等等！
Upfluence
upfluence.com
Upfluence 为品牌提供了简化影响者活动并推动更多销售所需的所有工具。使用 Upfluence 的影响者发现工具套件找到最佳影响者，其中包括经过审查的影响者大型数据库、通过 Live Capture 进行有机影响者识别以及通过电子商务集成进行影响者识别。在一个平台上跟踪所有影响者关系、管理影响者付款并衡量活动结果。 Upfluence 的端到端平台使扩大影响者营销比以往任何时候都更加容易。
LTK
shopltk.com
从您信任的 LTK 影响者那里购买最新的时尚、家居、美容、健身产品。工作服创意、婚礼宾客礼服、旅行着装等等。
Later
later.com
Later 是一个社交媒体营销和商务平台，可帮助企业主、创作者、代理机构和社交媒体团队在线发展其品牌和业务。 Later 通过让您在一个地方轻松管理整个社交媒体策略，帮助您节省时间并发展业务。安排发布到每个社交平台，获取主题标签建议，最佳发布时间，将您的图像变成可点击、可购物的帖子，并在个人简介中添加自定义链接，等等！
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB 是一个影响者营销平台，使用户能够发现影响者、分析市场和跟踪活动，拥有超过 300 万影响者、130 多个过滤器、500 多个主题和近 9000 个利基市场。 CreatorDB 为用户提供了对影响者营销的精细访问，旨在使他们能够使用 130 多个搜索条件发现合适的影响者。此外，用户还可以： 在几秒钟内将个人创建者的结果与其主题的平均结果进行比较，以对其进行基准测试。跟踪活动，区分与品牌相关的所有内容，并获取汇总信息。通过“品牌”部分关注竞争情况，可以看到他们正在做什么以及他们的内容表现如何。查看围绕不同主题的内容表现如何，以决定参与的时间和地点。访问有关创作者和主题人口统计的详细数据，并确保您始终与正确的人交谈。所有 CreatorDB 服务都可以通过我们的 SaaS 和 API 集成获得，以便与您当前的工作流程最佳结合。 CreatorDB 还提供代理服务以及内部端到端活动管理。该供应商表示，他们的代理团队精通 11 种最常用的语言，这使其成为跨境活动的可行解决方案。
Current
current.tech
什么是当前？对于希望建立大使计划、最大化影响力营销并增加收入的品牌来说，这是第一大解决方案。在 Current Technologies，我们的工具套件为品牌提供支持，从发现创作者到营销活动管理，再到自动化人才支付和税务合规。我们可以帮助您为您的品牌找到最好的影响者和大使，大规模创建有影响力的内容，并衡量真正的投资回报率，以推动您的业务取得成功。在我们的产品套件中，您将享受： 1.) 大使中心 - 一个完整的大使平台，专为您的成长而设计。启动私人大使社区、衡量内容表现、跟踪销售并增加收入。 2.) 程序化招聘 - 无需花费数小时寻找合适的影响者。让我们的软件完成每天匹配潜在创作者的所有工作。 3.) 支付平台 - 我们的集成平台使您的团队能够授权付款、定制付款、收集税务文件并自动将 1099 分配给人才。同时让您的创作者能够灵活地通过 ACH、电汇或 PayPal 接收付款。 4.) 消息传递 - 与您的社区建立有意义且持久的联系。联系潜在的合作伙伴，直接与您的大使和影响者沟通，或与整个社区聊天。 5.) 报告和分析 - 衡量您的成功，同时利用报告套件中的全面绩效洞察来微调您的策略。 6.) 托管服务和客户管理 - 我们发展有利可图的大使计划。我们制定持久的影响者策略。我们为客户的成功负责。
Inflead
inflead.com
Inflead 处于影响者营销情报的最前沿，提供无与伦比的精确度和分析功效。 Inflead 利用先进的科学技术在影响者营销领域保持领先地位。 Inflead 的平台为品牌、代理机构和媒体中心提供服务，提供一整套用于影响者搜寻、人工智能驱动的分析、活动管理和竞争洞察的工具。 Inflead 可以访问 Instagram、TikTok、YouTube 和 Twitch 等平台上超过 1000 万个个人资料，使我们的客户能够发现、评估、跟踪和发展他们的影响者活动。深入我们的数据实验室，发现市场趋势、分析竞争对手策略并接收量身定制的报告。
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero 是一款一体化影响者管理软件，由影响者数据库和全方位服务 CRM 组成，可自动执行整个活动管理流程。可以分为三个步骤。 1).通过我们的 1170 万 Instagram 和 1230 万 Youtube 影响者数据库以及详细的搜索过滤器 + 虚假关注者和机器人检测 2) 发现影响者。通过我们的 CRM 进行自动通信 3)。报告和分析，包括经过验证的展示次数、点击次数和转化次数。通过与您的商店集成，您可以通过我们的 CRM 管理整个流程。您可以设置联属链接、折扣代码并自动处理付款。如果您希望让影响者完全控制，他们可以登录其联属会员仪表板，查看他们的表现并自行支付其联属会员余额。影响者发布后，它将自动保存在 CRM 中，以供审核、下载和重复使用。产品可以通过 CRM 自动发货，如果您想联系您的 Facebook 业务经理，您可以通过付费广告来提升您的影响者内容。我们不仅拥有这个扩展且易于使用的平台，而且我们还确保所有公司（无论规模大小）都可以访问该平台。
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer 是一款综合性影响者营销软件，用于社交媒体影响者发现、营销活动运行、影响者关系管理和社交媒体分析。它涵盖了 YouTube、TikTok 和 Instagram 上超过 2000 万的全球影响者资源。特点： 网红细粒度搜索网红数据库，包含 20,000,000 个 65k Niche 标签和 17K 品牌标签 网红营销活动：启动和监控网红数据分析 全球网红排名（按地理和 Niche）
Racontor
racontor.com
Racontor 是一个创作者经济平台，我们正在利用社交媒体创作者的力量颠覆庞大的全球在线营销行业。我们的服务包括影响者营销和其他创作者服务。
Yoloco
yoloco.io
Yoloco 是一个专为社交网络上准确的影响者分析而设计的平台。得益于现代技术、机器学习和内部开发的使用，Yoloco 帮助用户获取成功开展广告活动所需的所有数据。该平台提供了强大的工具，您可以使用它们： - 使用强大的过滤器搜索影响者 - 包含 20 多个指标的影响者分析报告 - 影响者外展 - 竞争对手分析 - 营销活动管理器
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere 是一个微型影响者营销平台，旨在帮助消费品牌大规模赚取内容。我们先进的配对工具、履行技术和品牌门户消除了开展影响者活动所涉及的 98% 的手动跑腿工作。这意味着您可以维持始终在线的影响者营销策略，而无需牺牲您的日程安排。通过实时访问已授权的内容，品牌可以建立一个持续的真实 UGC 库。通过简化最艰巨的营销任务，Statusphere 使品牌能够在很短的时间内从经过审查的创作者那里获得数百个帖子。
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle 是一个最先进的影响者营销平台，供广告商开展端到端的创作者活动。该平台通过 Meta、Instagram 和 TikTok 上的付费社交活动支持 100 万创作者，以提高 RoAS、覆盖面、参与度并降低客户获取成本。 The Cirqle 的软件平台简化了由创意策略师团队支持的高质量影响者工作。工作范围包括轻松激活有影响力的品牌知名度和销售，无缝批准/扩展内容以填充品牌渠道，或快速测试新的（广告）展示位置以促进增长。与他们自己的广告 (BAU) 和传统内容制作方法相比，与 The Cirqle 合作制作创作者制作的内容时，客户的总体制作和采购成本平均降低了 30-50%，同时 RoAS 和性能提高了 10 倍。
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com 是一个可以即时联系您的直接市场； Instagram、TikTok 和 Youtube 上的影响者和创作者与数百万全球品牌建立付费合作伙伴关系。与您所在领域的品牌合作，展示您的创造力，获得曝光度，建立您的个人品牌，并通过创建与您的追随者产生共鸣的引人入胜且真实的内容来赚钱。借助 Ainfluencer 移动应用程序，您可以获得无限的机会，最大限度地发挥您的收入潜力，并指导您的关注者购买他们喜欢的产品。
AnyTag
anytag.jp
AnyTag 是一个影响者营销平台，使营销人员、公关机构、人才机构和影响者网络能够发现影响者，激活、管理、跟踪和归因跨主要社交媒体平台（包括 Instagram、TikTok、Facebook、YouTube 和 Twitter）的影响者营销活动。该平台专为亚洲打造，让用户可以访问该地区超过 300,000 个影响者和影响者数据点，包括在其影响者姐妹应用程序 AnyCreator 上注册的用户。 AnyTag 还为用户的品牌拥有的社交媒体帐户提供社交媒体分析，包括人口统计和帖子分析、竞争对手分析、主题标签分析、品牌提及和 UGC 管理。
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre 是一个人工智能驱动的综合影响者平台，使数百万影响者能够与全球品牌建立强有力的合作。更好的是 - Atisfyre 对影响者完全免费。 Atisfyre 的诞生源自我们对变革影响者营销行业并对其产生积极影响的热情。我们看到各种规模的影响者找到合适的合作品牌是多么困难，并且知道我们可以开发一个平台，为他们提供跳过中间人并成为自己的经理的工具。
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN 是一款影响者营销数据驱动的软件解决方案，可优化您的影响者营销工作流程和策略。我们致力于为大中型公司和集团服务。在影响者营销的每个阶段，我们都为您提供解决方案： ◾ 识别和发现名人、小众影响者和新兴人才。 ◾ 评估影响者的受众质量。探索超过 3200 万个影响者档案。 ◾ 获得对影响者的深入见解和分析。点击并创建有趣的自定义选角幻灯片。 ◾ 分析和预测您未来的活动。 ◾ 获取独特关注者百分比。 ◾ 建立有影响力的活动并定制您的工作流程仪表板。 ◾ 跟踪 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的数据 ◾ 生成详细的分析报告。通过社交聆听、基准测试和更多功能来增强您的工作流程。 CAMPAYGN 被 Tag Heuer、Prada、Sisley、Montblanc、Chopard、Chaumet、Givenchy、La Prairie 等众多公司使用。您准备好尝试我们了吗？
Embold
embold.co
Embold 是加拿大首选的影响者营销平台，将品牌与 9,000 多名当地微型影响者联系起来。简化活动管理、内容审核和影响者支出。受益于我们量身定制的解决方案，包括托管营销活动、CampaignPlus 和白名单广告。 Embold 受到加拿大顶级品牌的信赖，通过使用其软件保证投资回报率最大化和营销活动取得成功。
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai 是一个影响者营销平台，专为满足机构和品牌的需求而量身定制，使他们能够通过数据驱动的决策和输入来管理影响者发现、活动管理和报告
Influence4You
influence4you.com
该影响力营销平台拥有超过 160,000 名订阅的影响者并可访问 1 亿个人资料。小网红的吸引力是名人的三倍。利用他们的真实性，发现一些出色的个人资料，并通过市场上最完整的平台与他们一起有效管理您的活动！ Influence4You 的功能： - 为您的活动访问超过 160,000 名订阅的影响者，并借助集成工具 HypeAuditor 查阅 1 亿个人资料的统计数据并检测虚假关注者 - 选择发起付费或简单的赠送活动（这使您可以与最合适的个人资料合作，优化您的预算） - 拥有在所有社交网络（Instagram、YouTube、TikTok、Pinterest、Snapchat、Twitch、Linkedin...）上、在 35 个国家/地区以 7 种语言、跨所有领域发起 5000 多个营销活动的经验 - 最符合人体工程学和用户友好的界面- 根据众多基准，最完整的平台 - 免费平台支持（通过邮件或电话） 自 2012 年以来，Influence4You 结合了顶尖技术和影响力营销专家。
Influential
influential.co
Influenceial 通过优化最智能的人工智能数据，将品牌与影响者精确匹配，以吸引新受众，从而获得无与伦比的可衡量结果。
Keymailer
keymailer.co
全球最大的游戏影响者营销平台，将创作者、软件和服务集于一个门户。通过有机激励评论活动、具有成本效益的绩效营销活动、赞助内容活动等吸引全球创作者。数以千计的出版商和品牌依靠 Keymailer 来实现其影响者营销目标，访问我们由超过 50,000 名专业级影响者和媒体组成的网络以及 35 亿受众。
Kolsquare
kolsquare.com
Kolsquare 的影响者营销平台将最新的数据和技术结合在简单的 UX/UI 中，使品牌能够达到新的认知度并带来可观的投资回报率。
Modash
modash.io
对于优先考虑增长的公司来说，这是唯一的影响者工具。一个全球影响者搜索引擎，具有目标受众数据并监控不断增长的 B2C 业务。
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence 是一款影响者营销解决方案工具，可让用户完全控制自己的策略以及与影响者的沟通。该应用程序专为电子商务商店设计，用于连接他们的商店并开始简化影响者销售并根据影响者使用优惠券的销售跟踪投资回报率和收入。 Ninja Influence 由数据驱动 - 拥有 Instagram、TikTok 和 YouTube 上超过 1 亿名影响者的数据库 - 迄今为止网络上最全面的数据库。
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx 是一个营销平台，用于联系影响者、与品牌合作、签订合同和衡量参与度。
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app 是一个创新的影响者营销平台，旨在为小型企业、初创公司和个体企业家提供支持。它为影响者和联盟营销提供了一个用户友好的平台，旨在满足不断发展的企业不断变化的需求。它的目标是成为各种规模的公司可访问且有效的合作伙伴，专注于扩大影响力、提高品牌知名度并在影响者营销领域推动强劲的投资回报。
Woomio
home.woomio.com
Woomio 提供发现影响者、预测营销活动和衡量投资回报率所需的工具，帮助营销人员和代理机构在影响者营销中脱颖而出
Aggero Software
aggero.io
Aggero 为您分析来自所有主要社交媒体平台的数千小时的视频内容。它使用人工智能技术来提取独特且相关的视频见解，例如观众情绪数据、参与率以及视频和文本中品牌或产品提及的热门时刻。作为一种社交聆听工具，它理解创作者在视频中所说和展示的内容。此外，它将其与受众反应联系起来，允许实时创作者主导的活动优化，以实现最大程度的参与。
Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi 允许中小型企业招募有影响力的人、跟踪他们的帖子并报告结果。
atisfyreach
atisfyreach.com
首个实时数据驱动的影响者经济 AtisfyReach 提供自助式端到端影响者营销技术，可轻松实现高投资回报率和全渠道规模。 AtisfyReach 重新定义了影响者营销。这个机器学习、人工智能驱动的平台为影响者营销带来了新的活力，使企业能够快速购买大规模活动。我们的算法使用机器学习、人工智能、数据和人口统计信息来确保您的合同与我们的合作伙伴平台 Atisfyre 上最适合您的受众的人员相匹配。在过去十年电子商务不断变化的格局中，对影响者的需求不断增加，从小企业到大型企业都将其引入营销策略中。我们支持主要的社交媒体平台——Facebook、Instagram、YouTube、Twitch 和 TikTok——这意味着您的品牌比以往任何时候都更容易以合适的价格与合适的受众建立联系。
Boksi.com
boksi.com
有影响力的营销活动。具有完全使用权的定制品牌照片和视频。超过 10,000 名出色的创作者。一切都在一个易于使用的平台上。
Brinfer
brinfer.com
Brinfer 拥有庞大的影响力群体，使品牌和机构能够找到最适合其业务的内容创作者。他们能够通过高级搜索和过滤器找到不同类别中最具影响力的内容创作者，并根据每个影响者的表现和关键绩效指标获得独特的分析和评分。品牌和机构可以根据地点、年龄、内容类型、语言或表现来寻找影响者。另一方面，有影响力的人可以访问活动简介并提交申请以参与任何活动。一旦选择，他们可以在平台内与品牌一起定义所有细节，以创建最佳内容并对受众产生影响。
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz 帮助内容创作者和品牌通过在线发布内容获得报酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以通过向他们提供对您的内容的 VIP 访问权限来成为积极的参与者。借助 TrueFanz，您可以让您最大的支持者访问内容、社区并深入了解您的创作过程。作为交换，您将获得自由和灵活性，在实现目标的同时尽最大努力！
Primetag
primetag.com
Primetag 是一款功能强大的影响者营销软件，旨在让复杂的事情变得简单，让困难的事情成为可能。
Promoty
promoty.io
Promoty 是一种影响者关系营销工具，可帮助品牌和机构找到合适的创作者、管理影响者关系并节省影响者营销时间。
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在全印度开展业务，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动，能力有限。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]
Upcred Customer
upcred.ai
UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在全印度开展业务，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动，能力有限。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]
Upcred Creator
upcred.ai
UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在泛印度地区开展业务，拥有全面的影响力营销活动能力，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]
Rizer Social
rizersocial.io
Rizer 平台是品牌和广告商使用的基于云的软件。 Rizer Social 定位为绩效营销和商业智能工具，与其他更专注于交易市场的平台完全不同。我们的解决方案通过渠道和受众的透明度和绩效基准测试，降低了广告商的风险，并在与有影响力的人合作时扩大了结果。
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous 为世界上最大的品牌解锁了影响者营销，其中重点关注 TikTok。我们是一个利用成熟的数据基础设施构建的全方位服务解决方案，利用预测分析和机器学习，在我们世界一流的战略和执行团队的基础上优化影响者营销策略。无论您是专注于品牌知名度、通过创作者主导的有机内容创作来提高社会影响力，还是制定直接增长战略，我们都能满足您的需求。我们与各种规模的品牌和营销机构合作过，包括 Lyft、迪士尼、American Eagle、Netflix、FabFitFun 和其他 200 多家公司。我们相信，品牌需要的不仅仅是自助服务软件来有效利用增长最快的营销垂直领域，这就是为什么我们在该领域最成熟的数据基础设施之上使用令人难以置信的营销人员来解决任何有影响力的营销挑战。