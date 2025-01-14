有影响力的营销平台 - 最热门应用 - 波多黎各

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什么是当前？对于希望建立大使计划、最大化影响力营销并增加收入的品牌来说，这是第一大解决方案。在 Current Technologies，我们的工具套件为品牌提供支持，从发现创作者到营销活动管理，再到自动化人才支付和税务合规。我们可以帮助您为您的品牌找到最好的影响者和大使，大规模创建有影响力的内容，并衡量真正的投资回报率，以推动您的业务取得成功。在我们的产品套件中，您将享受： 1.) 大使中心 - 一个完整的大使平台，专为您的成长而设计。启动私人大使社区、衡量内容表现、跟踪销售并增加收入。 2.) 程序化招聘 - 无需花费数小时寻找合适的影响者。让我们的软件完成每天匹配潜在创作者的所有工作。 3.) 支付平台 - 我们的集成平台使您的团队能够授权付款、定制付款、收集税务文件并自动将 1099 分配给人才。同时让您的创作者能够灵活地通过 ACH、电汇或 PayPal 接收付款。 4.) 消息传递 - 与您的社区建立有意义且持久的联系。联系潜在的合作伙伴，直接与您的大使和影响者沟通，或与整个社区聊天。 5.) 报告和分析 - 衡量您的成功，同时利用报告套件中的全面绩效洞察来微调您的策略。 6.) 托管服务和客户管理 - 我们发展有利可图的大使计划。我们制定持久的影响者策略。我们为客户的成功负责。