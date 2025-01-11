有影响力的营销平台 - 最热门应用 - 巴基斯坦

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在当今的数字环境中，影响者营销平台为寻求利用社会影响者力量的组织提供全面的解决方案。这些平台简化了识别影响者、监督内容创建和评估活动有效性的过程。通过利用与名人、内容创作者、小影响者和品牌大使的合作关系，品牌可以探索获取客户和产品推广的新途径。 影响力营销平台主要由零售、时尚、美容以及电子商务和直接面向消费者 (DTC) 品牌等消费品行业的营销和广告团队使用，可促进有针对性的推广和协作。它们充当品牌和影响者之间的桥梁，实现无缝沟通和内容管理。 通过这些平台寻找影响者有两种主要方法。有些提供广泛的数据库，其中包含各种社交网络中经过验证的影响者的资料，利用人工智能进行受众分析。其他人则提供进入选择与品牌合作的影响者的独家网络的机会。无论选择哪种方法，这些平台都使企业能够完善其搜索标准，并与符合其品牌价值和目标人群的影响者建立联系。 通过集成的协作工具和内容管理功能，营销人员可以有效地与影响者联络、监督内容创建并评估活动绩效。这种全面的方法可确保影响者营销计划无缝执行并产生可衡量的结果。
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Impact
impact.com
Impact.com 是全球领先的合作伙伴关系管理平台，自 2008 年成立以来，一直在改变企业发现和管理所有类型合作伙伴关系的方式，包括附属机构、影响者、商业内容出版商、B2B 等。构建的平台可以帮助企业（品牌、出版商和代理商）与出版商和消费者建立真实、持久和有益的关系。通过提供整个消费者旅程的可见性，他们能够轻松、透明地聚合、协调和优化整个合作伙伴组合的总价值，从而推动增长并为消费者创造新价值。要详细了解 Impact.com 的技术平台和合作伙伴市场如何推动沃尔玛、Uber、Shopify、联想、欧莱雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企业品牌的收入增长，请访问 www.impact。 com.
Later
later.com
Later 是一个社交媒体营销和商务平台，可帮助企业主、创作者、代理机构和社交媒体团队在线发展其品牌和业务。 Later 通过让您在一个地方轻松管理整个社交媒体策略，帮助您节省时间并发展业务。安排发布到每个社交平台，获取主题标签建议，最佳发布时间，将您的图像变成可点击、可购物的帖子，并在个人简介中添加自定义链接，等等！
LTK
shopltk.com
从您信任的 LTK 影响者那里购买最新的时尚、家居、美容、健身产品。工作服创意、婚礼宾客礼服、旅行着装等等。
BrandChamp
brandchamp.io
借助 BrandChamp，将您的客户转变为品牌拥护者。 BrandChamp 前所未有地简化了品牌宣传计划的启动和管理。与增长最快的品牌一起通过成功的宣传活动来提高推荐销售并激励用户生成内容。我们的一体化平台与顶级电子商务解决方案、社交媒体平台和市场无缝集成。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 帮助营销人员衡量、改进和报告他们在社交媒体上产生的影响。 Keyhole 的社交聆听、影响者追踪和社交媒体分析产品可帮助营销人员改进社交媒体策略，并向同事和客户证明其影响力。 Keyhole 易于使用的仪表板可让您立即构建和共享报告，每年节省数百个小时。 使用 Keyhole 的专用影响者指标来分析倡导者谈论您的主题标签。 *您可以根据影响者的地理位置和简历中的关键词来过滤影响者。联系有影响力的人，以帮助提高参与度并提高您的营销投资回报率。 * 您还可以根据影响者产生的曝光度和参与度对他们进行排序。分析仪表板有一个方便的词云，显示主标签常用的标签。 * 您可以轻松使用该工具来识别与您的活动相关的最受欢迎的主题标签并找到机会领域。
Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒体情报领域的先驱，为公关、传播和营销专业人士提供保持领先地位所需的信息优势以及高效的单一集成解决方案。作为唯一的公关和社交媒体一体化解决方案，超过 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒体和社交智能来掌握数十亿的在线对话，并提取相关见解来战略性地管理其品牌。 Meltwater 拥有近 20 年的数据分析经验，致力于基于六大洲 60 个办事处的本地专业知识提供个性化的全球服务。我们的客户可以监控新闻和社交媒体的媒体报道。我们跟踪超过 300,000 个在线新闻来源，建立印刷和广播监控合作伙伴关系，并通过 Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、评论、评论网站、论坛、留言板以及超过 3 亿个实时监听社交对话博客。我们帮助客户通过定性和定量指标轻松分析媒体和社交媒体报道。我们不断扩展的小部件库允许客户无缝创建仪表板，以帮助可视化媒体报道并报告其公关和营销工作的投资回报率。一切都是交互式和可导出的，以提供数字背后的背景。公关媒体情报 拥有超过 300,0000 个来源和最大的优质内容库，实时监控和分析来自在线出版物、印刷品、社交媒体、电视和广播电台的每一条相关媒体报道。与有影响力的人和记者联系并跟踪您的外展活动。营销人员的社交解决方案 社交部门的前身是 Sysomos（于 2018 年 4 月收购），提供全面且集成的数据解决方案来推动您的社交策略。通过无限查询和无数据上限来研究和监控 200+ 十亿次社交对话，从一个平台参与和发布，轻松找到社交影响者，深入挖掘消费者洞察，并发现推动社交对话的社区。为企业定制的解决方案企业解决方案团队确保我们的行业专家和分析师团队能够快速有效地满足即使是最复杂的交付成果。 Meltwater 为世界领先品牌提供专业服务和优质产品。
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack 是针对合作伙伴关系的全栈解决方案。该平台支持合作伙伴营销、推荐和经销商活动，并解决合作伙伴应用程序管理、参与、归因、教育、支付、合规性和其他合作伙伴渠道需求。 使用 PartnerStack 的公司将他们的计划列在 PartnerStack 的市场中，将他们的计划展示给不断增长的超过 450,000 个合作伙伴网络。由于通过 PartnerStack 网络获得了合作伙伴，这些公司的合作伙伴渠道收入增加了 30% 以上。该网络允许合作伙伴从单一平台销售多个 SaaS 应用程序 - 这是投资渠道的集成 SaaS 解决方案的必要条件。
Traackr
traackr.com
Traackr 是数据驱动的影响者营销记录系统，提供运行有影响力的影响者营销计划所需的情报和工具。我们的平台使营销人员能够通过投资正确的策略、智胜竞争对手、简化营销活动和扩展全球计划来提高影响力和投资回报率。我们很荣幸能够为领先品牌及其代理机构提供全球最先进、规模最大的网红营销计划，包括欧莱雅、资生堂、联合利华、Charlotte Tilbury、米其林、潘多拉、三星、宏盟、爱德曼、和Cheil。我们的公司诞生于全球，并通过在 70 个国家/地区和 26 种语言之间进行有效协调而蓬勃发展。您可以在旧金山、纽约、波士顿、伦敦、巴黎和新加坡找到我们。请访问 www.traackr.com 了解更多信息。
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor 是一家 SaaS 公司，为与影响者打交道的品牌、机构和平台提供复杂的解决方案。 HypeAuditor 开发了一套全面的工具和报告，用于分析 Instagram、YouTube、TikTok、Twitch 和 Twitter 上的影响者，并规划营销活动。该工具集有助于发现和比较影响者帐户的质量，验证其受众的真实性，并分析受众人口统计数据。活动管理解决方案允许企业为有影响力的活动创建品牌媒体计划，使用基于人工智能的功能管理和自动化活动，并跟踪其绩效。 HypeAuditor 提供一系列市场分析报告，旨在为企业提供行业见解以及不同国家和利基市场的影响者营销景观。这些报告包括竞争对手分析，用于探索竞争品牌的影响者策略。竞争对手比较报告有助于并排比较多个品牌。 所有服务均基于人工智能算法，使 HypeAuditor 能够识别行为模式并检测可疑帐户。 HypeAuditor 的目标是提供终极分析解决方案，以确保公司客户与社交媒体创作者尽可能有效地合作。
Upfluence
upfluence.com
Upfluence 为品牌提供了简化影响者活动并推动更多销售所需的所有工具。使用 Upfluence 的影响者发现工具套件找到最佳影响者，其中包括经过审查的影响者大型数据库、通过 Live Capture 进行有机影响者识别以及通过电子商务集成进行影响者识别。在一个平台上跟踪所有影响者关系、管理影响者付款并衡量活动结果。 Upfluence 的端到端平台使扩大影响者营销比以往任何时候都更加容易。
OkFans
okfans.com
Okfans 是一个订阅网站，内容创作者（例如：YouTuber、健身教练、模特、内容创作者、公众人物和成人内容创作者）可以通过开展订阅业务来赚钱，从而将他们的职业货币化。粉丝可以通过包月会员的方式支付内容（照片和视频、直播）费用。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为的见解，以便营销人员将正确的内容应用于正确的受众。一流的分析和见解 Rockstar 社交团队通过来自强大分析和无与伦比的自定义报告的深入见解轻松证明了他们的成果，超越了基础知识，达到了真正的业务成果。跨社交的集成服务和关怀直观、无需学习曲线、集成的社交客户关怀工具可帮助团队更好地帮助客户在社交媒体上即时排队、路线和解决。集成 ShopStream 直播视频购物 通过直播视频购物体验让您的客户眼花缭乱。推动您的数字购物之旅，推动客户从浏览转向购买。
Fohr
fohr.co
在 Fohr，我们相信大使营销是最好的影响者营销。这是一种你记得的广告，同时，那种你忘记的广告根本就是广告。它建立在品牌热爱、讲故事和诚实的基础上。 Fohr 是世界上第一个影响者营销平台，自 2013 年以来一直将顶级品牌与合适的创作者联系起来。 Fohr 提供的服务：发现 您可以找到下一个影响者合作伙伴。我们的自助服务平台可帮助您无缝地开展影响者活动，从影响者识别到报告。大使管理平台 (AMP) 您的影响者社区来找您。定制软件可招募您的最佳客户作为品牌大使。托管服务我们寻找有影响力的合作伙伴并为您开展活动。我们的专有技术丰富了战略性端到端大使活动计划管理。定制技术我们共同创作了一些全新的东西。根据您的业务需求完全定制的影响者计划、策略和平台。我们拥有超过 18 万选择加入的平台影响者、超过 8000 万美元的影响者支付数据以及超过 5,000 多个影响者活动，我们不断学习并与行业一起发展。 Fohr 是一群非常优秀的人，致力于打造更好的与影响者合作的方式。
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一体化零售媒体平台帮助品牌将广告效果提升到一个新的水平。我们为您提供在亚马逊、沃尔玛、Instacart 等平台上充分发挥广告潜力所需的工具、自动化和控制。
Affable.ai
affable.ai
AI驱动的端到端网红管理平台 最短时间内激活更多网红 600万+网红 | 4 个社交渠道 | 1 个用户友好、人工智能驱动的平台 受到 100 多个全球领先品牌和 4300 多个数据驱动营销人员的信赖 被华为、香奈儿、雅诗兰黛、亚洲航空、施华洛世奇、奥美、宏盟、群邑等全球企业所使用！ affable.ai 的自助服务平台简化了影响者活动的规划和执行，从寻找最相关的影响者到衡量他们的影响力。营销团队可以利用 affable.ai 的深入人口统计洞察无缝优化其营销活动，以获得最大投资回报率。 affable.ai 通过各种社交媒体平台（Instagram、Youtube、TikTok、Twitter）追踪全球超过 600 万影响者。以下是您如何从使用 affable.ai 中受益： 1. 使用 affable.ai 的影响者和内容发现找到真实且相关的影响者 2. 使用 affable.ai 内置的影响者关系管理解决方案联系影响者 3. 跟踪所有内容- 包括营销活动仪表板上的帖子和故事 4. 创建和导出有关社交指标的报告，包括覆盖范围、参与度、印象和媒体价值 5. 每周跟踪影响者的持续趋势 6. 将影响者的表现与竞争对手进行比较
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是欧洲购物者参与解决方案的领导者。 他们提供完全集成的一站式 UGC 套件，帮助品牌与消费者建立联系、扩大影响力、提高参与度、推动销售和保留客户。 Skeepers 通过我们完全集成的一站式 UGC 解决方案套件的真实体验将品牌和消费者联系起来。借助 Skeepers，品牌可以真正培养消费者关系、扩大覆盖范围、提高参与度、推动销售并提高消费者保留率。其解决方案可以轻松、有效、大规模地创建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 使品牌能够与我们的创作者社区建立联系，获得高质量、定制的 UGC 视频内容。其先进的人工智能使品牌能够利用最优化的视频内容使产品与目标受众产生共鸣，并在最有效的分销渠道上播放视频
Publicfast
publicfast.com
Publicfast 是一个在线平台，帮助品牌和企业在六个最受欢迎的社交媒体网络中寻找、联系和合作真正有影响力的人。 我们帮助机构花更少的时间寻找合适的创作者并发起有效的数据驱动的活动。
Yoloco
yoloco.io
Yoloco 是一个专为社交网络上准确的影响者分析而设计的平台。得益于现代技术、机器学习和内部开发的使用，Yoloco 帮助用户获取成功开展广告活动所需的所有数据。该平台提供了强大的工具，您可以使用它们： - 使用强大的过滤器搜索影响者 - 包含 20 多个指标的影响者分析报告 - 影响者外展 - 竞争对手分析 - 营销活动管理器
Node App
node-app.com
Node 是一个私人平台，允许企业让数百名经过审查的影响者试用和推广其产品。北美地区超过 1000 个品牌使用 Node 来发布与其利基市场中的内容创作者相匹配的产品和服务。除了社交媒体帖子之外，企业还获得用户生成内容的完全发行权，为他们提供了大量用于数字广告和其他商业目的的创意资产。
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker 是一个快速发展的博主、视频博主和影响者网络，它将希望在博客和社交网络上获得曝光的品牌与寻找机会的 10,000 多名博主和影响者联系起来。
Current
current.tech
什么是当前？对于希望建立大使计划、最大化影响力营销并增加收入的品牌来说，这是第一大解决方案。在 Current Technologies，我们的工具套件为品牌提供支持，从发现创作者到营销活动管理，再到自动化人才支付和税务合规。我们可以帮助您为您的品牌找到最好的影响者和大使，大规模创建有影响力的内容，并衡量真正的投资回报率，以推动您的业务取得成功。在我们的产品套件中，您将享受： 1.) 大使中心 - 一个完整的大使平台，专为您的成长而设计。启动私人大使社区、衡量内容表现、跟踪销售并增加收入。 2.) 程序化招聘 - 无需花费数小时寻找合适的影响者。让我们的软件完成每天匹配潜在创作者的所有工作。 3.) 支付平台 - 我们的集成平台使您的团队能够授权付款、定制付款、收集税务文件并自动将 1099 分配给人才。同时让您的创作者能够灵活地通过 ACH、电汇或 PayPal 接收付款。 4.) 消息传递 - 与您的社区建立有意义且持久的联系。联系潜在的合作伙伴，直接与您的大使和影响者沟通，或与整个社区聊天。 5.) 报告和分析 - 衡量您的成功，同时利用报告套件中的全面绩效洞察来微调您的策略。 6.) 托管服务和客户管理 - 我们发展有利可图的大使计划。我们制定持久的影响者策略。我们为客户的成功负责。
Inflead
inflead.com
Inflead 处于影响者营销情报的最前沿，提供无与伦比的精确度和分析功效。 Inflead 利用先进的科学技术在影响者营销领域保持领先地位。 Inflead 的平台为品牌、代理机构和媒体中心提供服务，提供一整套用于影响者搜寻、人工智能驱动的分析、活动管理和竞争洞察的工具。 Inflead 可以访问 Instagram、TikTok、YouTube 和 Twitch 等平台上超过 1000 万个个人资料，使我们的客户能够发现、评估、跟踪和发展他们的影响者活动。深入我们的数据实验室，发现市场趋势、分析竞争对手策略并接收量身定制的报告。
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero 是一款一体化影响者管理软件，由影响者数据库和全方位服务 CRM 组成，可自动执行整个活动管理流程。可以分为三个步骤。 1).通过我们的 1170 万 Instagram 和 1230 万 Youtube 影响者数据库以及详细的搜索过滤器 + 虚假关注者和机器人检测 2) 发现影响者。通过我们的 CRM 进行自动通信 3)。报告和分析，包括经过验证的展示次数、点击次数和转化次数。通过与您的商店集成，您可以通过我们的 CRM 管理整个流程。您可以设置联属链接、折扣代码并自动处理付款。如果您希望让影响者完全控制，他们可以登录其联属会员仪表板，查看他们的表现并自行支付其联属会员余额。影响者发布后，它将自动保存在 CRM 中，以供审核、下载和重复使用。产品可以通过 CRM 自动发货，如果您想联系您的 Facebook 业务经理，您可以通过付费广告来提升您的影响者内容。我们不仅拥有这个扩展且易于使用的平台，而且我们还确保所有公司（无论规模大小）都可以访问该平台。
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer 是一款综合性影响者营销软件，用于社交媒体影响者发现、营销活动运行、影响者关系管理和社交媒体分析。它涵盖了 YouTube、TikTok 和 Instagram 上超过 2000 万的全球影响者资源。特点： 网红细粒度搜索网红数据库，包含 20,000,000 个 65k Niche 标签和 17K 品牌标签 网红营销活动：启动和监控网红数据分析 全球网红排名（按地理和 Niche）
Racontor
racontor.com
Racontor 是一个创作者经济平台，我们正在利用社交媒体创作者的力量颠覆庞大的全球在线营销行业。我们的服务包括影响者营销和其他创作者服务。
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere 是一个微型影响者营销平台，旨在帮助消费品牌大规模赚取内容。我们先进的配对工具、履行技术和品牌门户消除了开展影响者活动所涉及的 98% 的手动跑腿工作。这意味着您可以维持始终在线的影响者营销策略，而无需牺牲您的日程安排。通过实时访问已授权的内容，品牌可以建立一个持续的真实 UGC 库。通过简化最艰巨的营销任务，Statusphere 使品牌能够在很短的时间内从经过审查的创作者那里获得数百个帖子。
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle 是一个最先进的影响者营销平台，供广告商开展端到端的创作者活动。该平台通过 Meta、Instagram 和 TikTok 上的付费社交活动支持 100 万创作者，以提高 RoAS、覆盖面、参与度并降低客户获取成本。 The Cirqle 的软件平台简化了由创意策略师团队支持的高质量影响者工作。工作范围包括轻松激活有影响力的品牌知名度和销售，无缝批准/扩展内容以填充品牌渠道，或快速测试新的（广告）展示位置以促进增长。与他们自己的广告 (BAU) 和传统内容制作方法相比，与 The Cirqle 合作制作创作者制作的内容时，客户的总体制作和采购成本平均降低了 30-50%，同时 RoAS 和性能提高了 10 倍。
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com 是一个可以即时联系您的直接市场； Instagram、TikTok 和 Youtube 上的影响者和创作者与数百万全球品牌建立付费合作伙伴关系。与您所在领域的品牌合作，展示您的创造力，获得曝光度，建立您的个人品牌，并通过创建与您的追随者产生共鸣的引人入胜且真实的内容来赚钱。借助 Ainfluencer 移动应用程序，您可以获得无限的机会，最大限度地发挥您的收入潜力，并指导您的关注者购买他们喜欢的产品。
AnyTag
anytag.jp
AnyTag 是一个影响者营销平台，使营销人员、公关机构、人才机构和影响者网络能够发现影响者，激活、管理、跟踪和归因跨主要社交媒体平台（包括 Instagram、TikTok、Facebook、YouTube 和 Twitter）的影响者营销活动。该平台专为亚洲打造，让用户可以访问该地区超过 300,000 个影响者和影响者数据点，包括在其影响者姐妹应用程序 AnyCreator 上注册的用户。 AnyTag 还为用户的品牌拥有的社交媒体帐户提供社交媒体分析，包括人口统计和帖子分析、竞争对手分析、主题标签分析、品牌提及和 UGC 管理。
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre 是一个人工智能驱动的综合影响者平台，使数百万影响者能够与全球品牌建立强有力的合作。更好的是 - Atisfyre 对影响者完全免费。 Atisfyre 的诞生源自我们对变革影响者营销行业并对其产生积极影响的热情。我们看到各种规模的影响者找到合适的合作品牌是多么困难，并且知道我们可以开发一个平台，为他们提供跳过中间人并成为自己的经理的工具。
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN 是一款影响者营销数据驱动的软件解决方案，可优化您的影响者营销工作流程和策略。我们致力于为大中型公司和集团服务。在影响者营销的每个阶段，我们都为您提供解决方案： ◾ 识别和发现名人、小众影响者和新兴人才。 ◾ 评估影响者的受众质量。探索超过 3200 万个影响者档案。 ◾ 获得对影响者的深入见解和分析。点击并创建有趣的自定义选角幻灯片。 ◾ 分析和预测您未来的活动。 ◾ 获取独特关注者百分比。 ◾ 建立有影响力的活动并定制您的工作流程仪表板。 ◾ 跟踪 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的数据 ◾ 生成详细的分析报告。通过社交聆听、基准测试和更多功能来增强您的工作流程。 CAMPAYGN 被 Tag Heuer、Prada、Sisley、Montblanc、Chopard、Chaumet、Givenchy、La Prairie 等众多公司使用。您准备好尝试我们了吗？
Embold
embold.co
Embold 是加拿大首选的影响者营销平台，将品牌与 9,000 多名当地微型影响者联系起来。简化活动管理、内容审核和影响者支出。受益于我们量身定制的解决方案，包括托管营销活动、CampaignPlus 和白名单广告。 Embold 受到加拿大顶级品牌的信赖，通过使用其软件保证投资回报率最大化和营销活动取得成功。
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai 是一个影响者营销平台，专为满足机构和品牌的需求而量身定制，使他们能够通过数据驱动的决策和输入来管理影响者发现、活动管理和报告
Influence4You
influence4you.com
该影响力营销平台拥有超过 160,000 名订阅的影响者并可访问 1 亿个人资料。小网红的吸引力是名人的三倍。利用他们的真实性，发现一些出色的个人资料，并通过市场上最完整的平台与他们一起有效管理您的活动！ Influence4You 的功能： - 为您的活动访问超过 160,000 名订阅的影响者，并借助集成工具 HypeAuditor 查阅 1 亿个人资料的统计数据并检测虚假关注者 - 选择发起付费或简单的赠送活动（这使您可以与最合适的个人资料合作，优化您的预算） - 拥有在所有社交网络（Instagram、YouTube、TikTok、Pinterest、Snapchat、Twitch、Linkedin...）上、在 35 个国家/地区以 7 种语言、跨所有领域发起 5000 多个营销活动的经验 - 最符合人体工程学和用户友好的界面- 根据众多基准，最完整的平台 - 免费平台支持（通过邮件或电话） 自 2012 年以来，Influence4You 结合了顶尖技术和影响力营销专家。
Influential
influential.co
Influenceial 通过优化最智能的人工智能数据，将品牌与影响者精确匹配，以吸引新受众，从而获得无与伦比的可衡量结果。
Keymailer
keymailer.co
全球最大的游戏影响者营销平台，将创作者、软件和服务集于一个门户。通过有机激励评论活动、具有成本效益的绩效营销活动、赞助内容活动等吸引全球创作者。数以千计的出版商和品牌依靠 Keymailer 来实现其影响者营销目标，访问我们由超过 50,000 名专业级影响者和媒体组成的网络以及 35 亿受众。
Kolsquare
kolsquare.com
Kolsquare 的影响者营销平台将最新的数据和技术结合在简单的 UX/UI 中，使品牌能够达到新的认知度并带来可观的投资回报率。
Modash
modash.io
对于优先考虑增长的公司来说，这是唯一的影响者工具。一个全球影响者搜索引擎，具有目标受众数据并监控不断增长的 B2C 业务。
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence 是一款影响者营销解决方案工具，可让用户完全控制自己的策略以及与影响者的沟通。该应用程序专为电子商务商店设计，用于连接他们的商店并开始简化影响者销售并根据影响者使用优惠券的销售跟踪投资回报率和收入。 Ninja Influence 由数据驱动 - 拥有 Instagram、TikTok 和 YouTube 上超过 1 亿名影响者的数据库 - 迄今为止网络上最全面的数据库。
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx 是一个营销平台，用于联系影响者、与品牌合作、签订合同和衡量参与度。
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app 是一个创新的影响者营销平台，旨在为小型企业、初创公司和个体企业家提供支持。它为影响者和联盟营销提供了一个用户友好的平台，旨在满足不断发展的企业不断变化的需求。它的目标是成为各种规模的公司可访问且有效的合作伙伴，专注于扩大影响力、提高品牌知名度并在影响者营销领域推动强劲的投资回报。
Woomio
home.woomio.com
Woomio 提供发现影响者、预测营销活动和衡量投资回报率所需的工具，帮助营销人员和代理机构在影响者营销中脱颖而出
Aggero Software
aggero.io
Aggero 为您分析来自所有主要社交媒体平台的数千小时的视频内容。它使用人工智能技术来提取独特且相关的视频见解，例如观众情绪数据、参与率以及视频和文本中品牌或产品提及的热门时刻。作为一种社交聆听工具，它理解创作者在视频中所说和展示的内容。此外，它将其与受众反应联系起来，允许实时创作者主导的活动优化，以实现最大程度的参与。
Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi 允许中小型企业招募有影响力的人、跟踪他们的帖子并报告结果。
atisfyreach
atisfyreach.com
首个实时数据驱动的影响者经济 AtisfyReach 提供自助式端到端影响者营销技术，可轻松实现高投资回报率和全渠道规模。 AtisfyReach 重新定义了影响者营销。这个机器学习、人工智能驱动的平台为影响者营销带来了新的活力，使企业能够快速购买大规模活动。我们的算法使用机器学习、人工智能、数据和人口统计信息来确保您的合同与我们的合作伙伴平台 Atisfyre 上最适合您的受众的人员相匹配。在过去十年电子商务不断变化的格局中，对影响者的需求不断增加，从小企业到大型企业都将其引入营销策略中。我们支持主要的社交媒体平台——Facebook、Instagram、YouTube、Twitch 和 TikTok——这意味着您的品牌比以往任何时候都更容易以合适的价格与合适的受众建立联系。
Boksi.com
boksi.com
有影响力的营销活动。具有完全使用权的定制品牌照片和视频。超过 10,000 名出色的创作者。一切都在一个易于使用的平台上。
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz 帮助内容创作者和品牌通过在线发布内容获得报酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以通过向他们提供对您的内容的 VIP 访问权限来成为积极的参与者。借助 TrueFanz，您可以让您最大的支持者访问内容、社区并深入了解您的创作过程。作为交换，您将获得自由和灵活性，在实现目标的同时尽最大努力！
Rizer Social
rizersocial.io
Rizer 平台是品牌和广告商使用的基于云的软件。 Rizer Social 定位为绩效营销和商业智能工具，与其他更专注于交易市场的平台完全不同。我们的解决方案通过渠道和受众的透明度和绩效基准测试，降低了广告商的风险，并在与有影响力的人合作时扩大了结果。
SARAL
getsaral.com
SARAL 是专为电子商务品牌打造的简单有效的影响者营销平台。寻找未开发的影响者、自动化外展、管理关系、跟踪绩效和发送付款 - 一切都在同一个屋檐下！获取免费试用并亲自测试！
Sauce Social Commerce
addsauce.com
通过视觉购物和 Instagram 商店为您的关注者提供一键式冲动购买力，将您的用户生成内容转化为可购物的社交证据，并将影响者转化为您品牌的强大零售渠道。 Sauce 提供了一个具有简单易用的工具和嵌入的平台，可将您的社交媒体转变为强大的电子商务社交购物体验。 Inc 杂志称“……影响者营销即将突破屋顶” - Sauce 相信，蓬勃发展的社区是社交营销激增的背后原因，也是每个令人惊叹的品牌的核心。其使命是帮助伟大的品牌了解他们的追随者，并利用对其最有影响力的拥护者及其内容的洞察来寻找新的受众。 数据为王，但很少有人知道如何利用其不断扩大的潜力。 Sauce 为品牌和创作者提供了一个通过大数据分析了解受众的平台。这些见解围绕其社会生态系统展开，使人们能够发现互惠互利的合作机会以及了解和发展充满活力的社区的方法。
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim 是一个人工智能驱动的影响者营销和创作者管理平台。我们提供最好的服务，并帮助品牌根据社交媒体平台的影响力、人口统计数据和受众来识别影响者。我们的人工智能工具可帮助您与真正与真正的追随者互动的最佳影响者建立联系。 Socialfaim 工具可帮助您跟踪活动并衡量效果。
Social Native
socialnative.com
Social Native 是全球领先的市场，帮助品牌大规模获取创意。包括阿迪达斯、The North Face 和乐高在内的数千个全球品牌依靠 Social Native 来满足整个客户旅程中对高性能内容不断增长的需求。 Social Native 的智能内容工作流程将有机策略和付费策略连接起来，帮助我们的合作伙伴实现其内容的全部生命周期价值。其使命是使创意内容民主化，帮助品牌通过多样化和真实的故事讲述与受众保持联系。
Socialveins
socialveins.com
它是一个有影响力的营销平台，活动经理可以在该平台上与平台上注册的数千名创作者一起发起和管理他们的活动
Stellar
stellar.io
Stellar 的网红营销解决方案让您能够更智能、更快速、更高效地开展营销活动。借助 Stellar 直观且易于使用的软件，营销人员可以抛弃电子表格，自动化寻找影响者的繁琐手动过程，对他们参与的影响者做出数据驱动的决策，安排和自动化工作流程，甚至预测和衡量营销活动投资回报率。凭借我们尖端的技术和热情的员工，Stellar 软件和代理机构已经为世界各地和各个行业的许多公司提供了帮助。
Upcred Customer
upcred.ai
UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在全印度开展业务，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动，能力有限。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]
Wowzi
wowzi.co
Wowzi 是一家全球领先的科技公司，致力于帮助中小企业、跨国公司、创意机构、研究公司和非政府组织与我们多元化的非洲创作者社区建立联系。 Wowzi 平台可帮助品牌为社交广告释放创作者营销的力量。 Wowzi 总部位于肯尼亚内罗毕，在加纳、尼日利亚、南非、坦桑尼亚、乌干达和整个欧洲设有团队。
ViralMango
viralmango.com
ViralMango 是一个在线市场，使品牌能够与经过验证的微型和纳米影响者建立联系，实现互惠互利的合作。该平台为创作者提供了展示技能并扩大追随者的空间，同时允许企业利用影响力营销的力量来接触目标受众。通过促进这些联系，ViralMango 正在彻底改变品牌和创作者合作创建引人入胜且真实内容的方式。
Upcred Advertiser
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UPRED 希望成为一个全球创作者经济多元宇宙，通过带来更多的真实性、可见性和技术改进来增强世界创作者经济的能力。 UPRED GDS：为所有企业提供一站式解决方案，使他们能够参与创作者经济。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，将为创作者和企业解决一系列与创作者经济相关的问题。 UPRED 总部位于印度班加罗尔，目前在全印度开展业务，并在美国、英国、迪拜、新加坡、日本和世界其他地区开展影响力营销活动，能力有限。欲了解更多信息，请联系 [email protected] 并联系[email protected]
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous 为世界上最大的品牌解锁了影响者营销，其中重点关注 TikTok。我们是一个利用成熟的数据基础设施构建的全方位服务解决方案，利用预测分析和机器学习，在我们世界一流的战略和执行团队的基础上优化影响者营销策略。无论您是专注于品牌知名度、通过创作者主导的有机内容创作来提高社会影响力，还是制定直接增长战略，我们都能满足您的需求。我们与各种规模的品牌和营销机构合作过，包括 Lyft、迪士尼、American Eagle、Netflix、FabFitFun 和其他 200 多家公司。我们相信，品牌需要的不仅仅是自助服务软件来有效利用增长最快的营销垂直领域，这就是为什么我们在该领域最成熟的数据基础设施之上使用令人难以置信的营销人员来解决任何有影响力的营销挑战。